Есть мнение, что в 1931 году Никола Тесла провёл в Нью-Йорке впечатляющую демонстрацию, на продолжении недели разъезжая по городу в автомобиле, не нуждавшемся в бензине. Источником энергии для 80-сильного электромотора являлась небольшая коробочка. Прибор, способный улавливать и преобразовывать в электрическую форму вибрации эфира, был разработан изобретателем в сотрудничестве с фирмой «Дженерал Электрик», автомобиль же предоставлялся в рекламных целях компанией «Пирс-Эроу».

Однако, произведённое впечатление оказалось не совсем таким, на которое Тесла рассчитывал. Когда внимание прессы было привлечено и конференция собрана, каких-либо вопросов из зала, помимо «где именно вы прячете аккумулятор», не последовало. Учёный обиделся, коробочку уничтожил, а автомобиль полностью разобрал.

Это интересное мнение, принадлежащее пожелавшему сохранить инкогнито журналисту из Далласа (штат Техас). В иных газетах, включая нью-йоркские, заметка не перепечатывалась. Но мнение это не единственное. Несколько лет спустя появляется другая статья в провинциальном американском издании. На этот раз Тесла испытывает работающий на энергии эфира автомобиль в окрестностях Буффало, и в глубокой тайне. Так что, единственным свидетелем оказывается племянник изобретателя. «Коробочки» в данной версии уже нет. Энергию улавливает стержневая антенна, преобразует же конструкция из 12 радиоламп, которые Тесла на глазах родственника покупает в радиомагазине. Секретность в этом случае вполне объяснима: изобретатель работает на правительство, создавая идеальный двигатель для подводных лодок.

…Это два. Но был и третий автомобиль Николы Теслы. Что удивительно — советский. Отечественный вариант, однако, имел существенные отличия. Во-первых, потому что относился к жанру городских легенд, — то есть, существовал в устном предании. Значительно отличалось и устройство. Естественно, — учитывая характерный для СССР высокий уровень преподавания естественных наук, — эфир в легенде упоминаться не мог. Бабки бы в очереди засмеяли. Так что, Тесла покупал не лампы в радиомагазине, а какие-то препараты в аптеке. И автомобиль у него, соответственно, работал на приправленной этой химией и залитой в бензобак воде. В конце истории изобретатель при загадочных обстоятельствах умирает, автомобиль исчезает вместе с рецептом, и за всё это ответственны добывающие нефть американские магнаты.

Последнее, кстати, трудно понять в отрыве от исторического контекста. Но факт: в 30-60 годы прошлого века в СССР нефть добывалась в количестве недостаточном даже для собственных нужд. США же нефть экспортировали. Ситуация изменилась на обратную только к 80-м годам, после освоения Западно-Сибирских месторождений. Соответственно, легенда имеет происхождение более ранее.

Любопытно также, что только советский вариант байки имеет признаки конспирологической теории. Развитие событий в его рамках определяется направленным против интересов всего человечества злым умыслом. Соответственно, и слабость версии также общая для любых конспирологических представлений: полное отсутствие других игроков на доске. Чего, разумеется, быть не может заведомо. Ибо любой заговор будет затрагивать не совпадающие интересы разных группировок. Но в данном случае он, почему-то, не встречает противодействия со стороны крупного капитала, не продающего, а покупающего нефть.

Вторая, — где Тесла работает на правительство, — американская версия по структуре сюжета относится к жанру газетных уток. Она обладает поверхностной достоверностью. Подводные лодки, не нуждающиеся ни в солярке и дизеле для зарядки аккумуляторов, ни в самих тяжёлых и опасных аккумуляторах, способные месяцами находится под водой — как современные атомные субмарины — супероружие по меркам 30-х годов. Любое правительство согласится финансировать создание не потребляющих горючего силовых установок, которые пригодятся, кстати, не только подводным лодкам. И, понятно, такие исследования будут вестись не в конспирологической, а в самой настоящей гостайне.

Но достоверность, как и предписывает канон жанра, — поверхностная. То, что занятый секретными и архиважными для страны разработками учёный шляется где-то сам по себе, без присмотра агентов, что-то там покупает за свой счёт в магазине и общается с непроверенными гражданскими, — не достоверно. В 40-е же годы утка вполне закономерно становится частью истории. У современных альтернативных исследователей она уже не вызывает интереса. Ибо всплывает главный аспект недостоверности: согласно газетной заметке опыты Теслы увенчались успехом; тогда как известно, что субмаринами, превосходящими чем-то японские или немецкие, Америка в 40-е не располагала. Как и сам Тесла не располагал племянником по имени Питер Саво.

Наконец, первая заметка, также являющаяся классической уткой, интересна тем, что вне культурного контекста Америки начала 30-х она понимается превратно. В контексте же Тесла в ней представляется именно мошенником, безуспешно пытающимся провернуть в уже новое время, старый, заезженный трюк. Ничего, кроме смеха, у публики само собой, не вызывающий. Ибо склонность к привлечению внимания инвесторов феерическими демонстрациями в стиле Девида Копперфильда ещё в начале столетия погубила репутацию Теслы.

Последние три десятилетия своей долгой жизни изобретатель провёл в нужде и безвестности. История с пресловутой башней и «всемирной беспроводной системой» поставила крест на его карьере ещё в начале века. Научные и деловые круги более не желали иметь дел с мистификатором.

По сути, читателю полагалось начинать смеяться ещё с упоминания сотрудничества Теслы с «Дженерал Электрик», основанной его личным врагом — Эдисоном. Упоминание об уничтожении устройства также выходит за рамки достоверности. Ибо согласно сюжету, источник эфирной энергии (если бы он существовал) являлся собственностью не Теслы, а его спонсоров.

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