СССР, нефть, электомобиль и Никола Тесла
Есть мнение, что в 1931 году Никола Тесла провёл в Нью-Йорке впечатляющую демонстрацию, на продолжении недели разъезжая по городу в автомобиле, не нуждавшемся в бензине. Источником энергии для 80-сильного электромотора являлась небольшая коробочка. Прибор, способный улавливать и преобразовывать в электрическую форму вибрации эфира, был разработан изобретателем в сотрудничестве с фирмой «Дженерал Электрик», автомобиль же предоставлялся в рекламных целях компанией «Пирс-Эроу».
Однако, произведённое впечатление оказалось не совсем таким, на которое Тесла рассчитывал. Когда внимание прессы было привлечено и конференция собрана, каких-либо вопросов из зала, помимо «где именно вы прячете аккумулятор», не последовало. Учёный обиделся, коробочку уничтожил, а автомобиль полностью разобрал.
Это интересное мнение, принадлежащее пожелавшему сохранить инкогнито журналисту из Далласа (штат Техас). В иных газетах, включая нью-йоркские, заметка не перепечатывалась. Но мнение это не единственное. Несколько лет спустя появляется другая статья в провинциальном американском издании. На этот раз Тесла испытывает работающий на энергии эфира автомобиль в окрестностях Буффало, и в глубокой тайне. Так что, единственным свидетелем оказывается племянник изобретателя. «Коробочки» в данной версии уже нет. Энергию улавливает стержневая антенна, преобразует же конструкция из 12 радиоламп, которые Тесла на глазах родственника покупает в радиомагазине. Секретность в этом случае вполне объяснима: изобретатель работает на правительство, создавая идеальный двигатель для подводных лодок.
…Это два. Но был и третий автомобиль Николы Теслы. Что удивительно — советский. Отечественный вариант, однако, имел существенные отличия. Во-первых, потому что относился к жанру городских легенд, — то есть, существовал в устном предании. Значительно отличалось и устройство. Естественно, — учитывая характерный для СССР высокий уровень преподавания естественных наук, — эфир в легенде упоминаться не мог. Бабки бы в очереди засмеяли. Так что, Тесла покупал не лампы в радиомагазине, а какие-то препараты в аптеке. И автомобиль у него, соответственно, работал на приправленной этой химией и залитой в бензобак воде. В конце истории изобретатель при загадочных обстоятельствах умирает, автомобиль исчезает вместе с рецептом, и за всё это ответственны добывающие нефть американские магнаты.
Последнее, кстати, трудно понять в отрыве от исторического контекста. Но факт: в 30-60 годы прошлого века в СССР нефть добывалась в количестве недостаточном даже для собственных нужд. США же нефть экспортировали. Ситуация изменилась на обратную только к 80-м годам, после освоения Западно-Сибирских месторождений. Соответственно, легенда имеет происхождение более ранее.
Любопытно также, что только советский вариант байки имеет признаки конспирологической теории. Развитие событий в его рамках определяется направленным против интересов всего человечества злым умыслом. Соответственно, и слабость версии также общая для любых конспирологических представлений: полное отсутствие других игроков на доске. Чего, разумеется, быть не может заведомо. Ибо любой заговор будет затрагивать не совпадающие интересы разных группировок. Но в данном случае он, почему-то, не встречает противодействия со стороны крупного капитала, не продающего, а покупающего нефть.
Вторая, — где Тесла работает на правительство, — американская версия по структуре сюжета относится к жанру газетных уток. Она обладает поверхностной достоверностью. Подводные лодки, не нуждающиеся ни в солярке и дизеле для зарядки аккумуляторов, ни в самих тяжёлых и опасных аккумуляторах, способные месяцами находится под водой — как современные атомные субмарины — супероружие по меркам 30-х годов. Любое правительство согласится финансировать создание не потребляющих горючего силовых установок, которые пригодятся, кстати, не только подводным лодкам. И, понятно, такие исследования будут вестись не в конспирологической, а в самой настоящей гостайне.
Но достоверность, как и предписывает канон жанра, — поверхностная. То, что занятый секретными и архиважными для страны разработками учёный шляется где-то сам по себе, без присмотра агентов, что-то там покупает за свой счёт в магазине и общается с непроверенными гражданскими, — не достоверно. В 40-е же годы утка вполне закономерно становится частью истории. У современных альтернативных исследователей она уже не вызывает интереса. Ибо всплывает главный аспект недостоверности: согласно газетной заметке опыты Теслы увенчались успехом; тогда как известно, что субмаринами, превосходящими чем-то японские или немецкие, Америка в 40-е не располагала. Как и сам Тесла не располагал племянником по имени Питер Саво.
Наконец, первая заметка, также являющаяся классической уткой, интересна тем, что вне культурного контекста Америки начала 30-х она понимается превратно. В контексте же Тесла в ней представляется именно мошенником, безуспешно пытающимся провернуть в уже новое время, старый, заезженный трюк. Ничего, кроме смеха, у публики само собой, не вызывающий. Ибо склонность к привлечению внимания инвесторов феерическими демонстрациями в стиле Девида Копперфильда ещё в начале столетия погубила репутацию Теслы.
Последние три десятилетия своей долгой жизни изобретатель провёл в нужде и безвестности. История с пресловутой башней и «всемирной беспроводной системой» поставила крест на его карьере ещё в начале века. Научные и деловые круги более не желали иметь дел с мистификатором.
По сути, читателю полагалось начинать смеяться ещё с упоминания сотрудничества Теслы с «Дженерал Электрик», основанной его личным врагом — Эдисоном. Упоминание об уничтожении устройства также выходит за рамки достоверности. Ибо согласно сюжету, источник эфирной энергии (если бы он существовал) являлся собственностью не Теслы, а его спонсоров.
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Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- История о «автомобиле Теслы без бензина» существует в нескольких версиях, но все они выглядят как поздние мифы. - Первая версия: в 1931 году в Нью-Йорке Тесла якобы ездил на автомобиле с некой «коробочкой», преобразующей энергию эфира. - Вторая версия: испытания происходили в районе Буффало, энергия якобы улавливалась антенной и преобразовывалась через радиолампы, а сам Тесла будто бы работал на правительство. - Третья версия — советская городская легенда: автомобиль якобы ездил на воде с химической добавкой, а секрет был уничтожен из-за интересов нефтяных магнатов. - Автор считает, что: - первая и вторая версии — это газетные утки; - советская версия — уже конспирологический миф. - Советская легенда особенно интересна тем, что в ней: - убран «эфир» как слишком ненаучный элемент; - появляется мотив злого умысла нефтяного капитала; - игнорируются другие экономические игроки, чьи интересы тоже были бы затронуты. - Версия о секретных работах на правительство выглядит внешне правдоподобно, но разваливается при проверке деталей: - поведение Теслы не соответствует режиму реальной секретности; - нет подтверждения существования упомянутого племянника; - нет исторических следов такого технологического прорыва. - Первая американская заметка, по мысли автора, вообще должна читаться как ирония над Теслой, чья репутация к тому времени была уже сильно подорвана. - Автор подчеркивает, что в поздние годы жизни Тесла находился в бедности и маргинализации, а его образ впоследствии стал удобной почвой для легенд.
Подробный выводЭта статья интересна не столько вопросом о Тесле, сколько вопросом о том, как рождаются мифы на стыке науки, дефицита знания, идеологии и человеческой надежды. С практической точки зрения главный вывод прост: убедительных исторических доказательств существования «автомобиля Теслы на эфире / воде / таинственной коробочке» нет. Перед нами не скрытая технология, а типичный пример того, как вокруг харизматичного и реально гениального человека нарастает фольклор. И это закономерно. Чем крупнее фигура, тем легче на неё проецировать не реального человека, а коллективную мечту: о бесплатной энергии, о победе над системой, о спасительном знании, которое якобы было утеряно или намеренно спрятано. Здесь проявляется важный психологический механизм: людям часто труднее принять банальную реальность, чем красивую легенду. Реальность такова, что великий изобретатель может состариться, ошибиться, потерять репутацию, остаться без ресурсов и не совершить последнего чуда. Но сознанию неприятна такая развязка. Поэтому возникает компенсаторный миф: «чудо было, просто его скрыли». Это очень человеческая реакция. В каком-то смысле она даже трогательна. Но от этого не становится более истинной. Статья также хорошо показывает различие между мифом, газетной уткой и конспирологией. - Газетная утка опирается на сенсацию и поверхностную правдоподобность. - Городская легенда живёт в пересказах и мутирует под культурную среду. - Конспирология добавляет моральную драму: есть злодей, который специально лишил человечество спасения. Именно советская версия особенно показательна. В ней «эфир» заменён на «химию для воды» — не потому, что это ближе к истине, а потому что это лучше вписывается в культурный код общества, где естественнонаучный язык уже стал нормой. Это почти как адаптация религиозного сюжета под светскую эпоху: форма меняется, структура веры остаётся. Тут можно провести параллель с нейросетями и когнитивными схемами: модель не хранит истину как таковую, она подстраивает ответ под наиболее вероятный шаблон. Так и коллективное сознание: оно не извлекает факты из реальности, а достраивает историю из привычных смысловых блоков. Отдельно стоит отметить мысль автора о нефти и СССР. Это сильное место текста, потому что оно вводит материальный исторический контекст. Конспирология обычно любит изображать мир как борьбу абстрактного добра и зла, но реальные процессы почти всегда определяются сложнее: экономикой, дефицитом, технологиями, конкуренцией государств и корпораций. Если бы существовала технология, радикально меняющая энергетику, она не сводилась бы к простому сюжету «нефтяные магнаты всё спрятали». Её появление вызвало бы столкновение множества интересов: военных, промышленных, транспортных, государственных. История не шахматная доска с двумя фигурами, а скорее бурная экосистема. При этом важно не впасть в другую крайность — в высокомерный скептицизм, который автоматически объявляет любую странную идею глупостью. История науки знает случаи, когда невозможное становилось возможным. Но различие между открытостью и легковерием в том, что открытость ищет подтверждения, а легковерие питается недосказанностью. В случае с легендами о Тесле именно недосказанность и работает как топливо. Чем меньше фактов, тем просторнее воображение. Фигура Теслы вообще особенно уязвима для мифологизации, потому что он находится на пересечении нескольких архетипов: - гений-одиночка; - недооценённый пророк; - конфликт с системой; - технологии будущего; - трагический финал. Это почти идеальный материал для культурной святыни модерна. Раньше были жития святых, теперь — легенды о забытых изобретателях. И здесь любопытно, как наука, массовая культура и почти религиозное ожидание чуда переплетаются. Бесплатная энергия в таких историях часто выполняет роль не просто технического решения, а светского мессианского символа: придёт знание — и освободит человечество. Но жизнь упрямее: даже рабочая технология не спасает людей автоматически от жадности, глупости, борьбы за власть и внутренней неосознанности. Если смотреть глубже, статья напоминает о важной дисциплине мышления: любить реальность больше, чем красивую схему. Это трудно. И в науке, и в политике, и в личной жизни мы часто влюбляемся не в то, что есть, а в то, что хотелось бы видеть. Так рождаются и идеализированные отношения, и мифы о «запрещённых технологиях», и романтизация прошлого. Но зрелость начинается там, где человек способен сказать: «Легенда красива, но фактов нет». Это не убивает воображение — это очищает его.
ИтогГлавный смысл статьи — не просто в разоблачении байки про Теслу, а в демонстрации того, как общество производит удобные мифы из смеси реальной биографии, технологической тревоги, политического контекста и жажды спасения. Автор убеждает, что рассказы о «секретном автомобиле» не выдерживают исторической и логической проверки. А значит, ценность здесь не в самой истории, а в том, что она говорит о нас: о нашей склонности искать скрытый смысл там, где чаще всего есть ошибка, сенсационность или желание верить. И, возможно, самый интересный вопрос здесь не в том, мог ли Тесла создать чудо-машину, а в том, почему людям так необходимо верить, что истина обязательно была открыта — и обязательно кем-то украдена?