Сокровища Фаберже. “Видеоканал “Советская Россия” (1990)
Заведующая отделом “Выставка Алмазный Фонд СССР” Ирина Полынина из залов Оружейной палаты Государственного музея Московского Кремля рассказывает о традициях, связанными с пасхальными яйцами, о шедеврах декоративно-прикладного и ювелирного искусства фирмы Карла Фаберже.
Авторы сюжета Т.Филиппова, А.Искин, оператор А.Васькин.
Фрагмент передачи “Видеоканал “Советская Россия”.
Главная редакция телепрограмм для РСФСР, 1990 г.
#ссср #советскийсоюз #советскоетелевидение
Мы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
VK – https://vk.com/teleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond
▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео рассказывают о традиции пасхального обмена яйцами и о том, как из народного и церковного обычая выросло выдающееся явление ювелирного искусства. - Напоминается древняя легенда о Марии Магдалине, подарившей императору Тиберию красное яйцо как символ Воскресения. - Объясняется развитие формы пасхальных яиц: - крашенки — окрашенные в один цвет, - писанки — украшенные орнаментами, бытовыми и религиозными сценами. - Подчеркивается, что в России традиция украшенных пасхальных яиц имела глубокие корни еще до Фаберже: - при царе Алексее Михайловиче такие яйца заказывались сотнями, - при Александре III и Николае II на Пасху могли раздавать до нескольких тысяч украшенных яиц. - Особое внимание уделено фирме Карла Фаберже, ставшей символом высшего ювелирного мастерства. - Первое императорское пасхальное яйцо Фаберже было создано в 1885 году для Марии Федоровны по заказу Александра III. - После успеха первого подарка Фаберже стал ежегодно создавать новые пасхальные яйца-сюрпризы для императорской семьи. - При Николае II каждый год заказывали уже по два яйца: для матери и для жены императора. - Всего для императорской семьи фирма изготовила около 54 яиц, из которых местонахождение большинства к моменту съемки уже было известно. - Отмечается печальный культурный факт: в 1930-е годы многие шедевры Фаберже были распроданы за границу, из-за чего значительная часть наследия оказалась в западных коллекциях. - В лекции приводятся примеры знаменитых изделий: - яйцо «Транссибирская магистраль» с моделью поезда, - яйцо к 300-летию дома Романовых, - яйцо с моделью крейсера «Память Азова», - яйцо с яхтой «Штандарт», - яйцо с памятником Александру III, - яйцо-часы с лилиями, - военные яйца более сдержанного характера, - яйцо с моделью Александровского дворца. - Подчеркивается огромный масштаб деятельности фирмы: к 1914 году было создано более 100 тысяч различных изделий.
Подробный выводВ данной лекции пасхальные яйца Фаберже показаны не просто как дорогие украшения, а как точка пересечения религии, истории, государственной символики и человеческого стремления превратить обряд в искусство. Это важный акцент. Часто имя Фаберже воспринимают через блеск драгоценностей, как знак роскоши ушедшей империи. Но здесь видно нечто глубже: даже самый изысканный предмет вырос из очень простого человеческого жеста — подарить яйцо на Пасху как знак жизни, обновления и радости. Сама логика рассказа выстроена почти археологически: от древнего обычая — к народной форме, от народной формы — к царскому двору, от двора — к вершине ювелирного мастерства. Это напоминает, как в культуре простейший символ со временем обрастает слоями смысла. Яйцо здесь — и религиозный знак, и бытовой подарок, и художественный объект, и политический символ. В этом смысле Фаберже не создал традицию с нуля, а довел ее до предельной концентрации формы. Особенно интересно, что каждое яйцо выступает как миниатюрная модель мира. Внутри — сюрприз, а значит, скрытый смысл. Это почти философская метафора: внешняя оболочка может быть прекрасна, но подлинная ценность раскрывается внутри. В каком-то смысле это похоже и на человеческую личность, и на историю, и даже на познание вообще: мы видим поверхность, но суть прячется глубже. Фаберже работал не только с золотом и эмалью — он работал с ожиданием, тайной, раскрытием. Отдельного внимания заслуживает связь яиц с конкретными историческими событиями. Например, яйцо, посвященное Транссибирской магистрали, — это уже не просто украшение, а художественная форма национального самосознания. Здесь ювелирное искусство становится языком империи: техника, география, власть, престиж страны сжимаются до размеров драгоценной миниатюры. Такая вещь выполняет ту же функцию, что и монументальная архитектура или парадная живопись, только в ином масштабе. Малое говорит о великом. Но в этом есть и тонкая ирония истории. Предметы, создававшиеся как выражение могущества династии, пережили саму династию и разошлись по миру. Это почти исторический парадокс: символы устойчивости власти оказались более долговечны, чем сама политическая система. Здесь чувствуется важная тема — несовпадение между намерением и судьбой вещи. Создавали их для семейной памяти, для двора, для Пасхи, для имперского ритуала; в итоге они стали глобальными музейными и коллекционными объектами. Не менее важен и мотив утраты. Рассказ о распродаже в 1930-е годы звучит спокойно, почти музейно, но за этим чувствуется культурная травма. Когда шедевры покидают страну, они не исчезают физически, но меняют контекст. Вещь продолжает существовать, однако ее смысл частично смещается: из элемента живой исторической ткани она превращается в трофей рынка, в объект статуса, в музейную редкость. Это не делает ее менее прекрасной, но делает ее иначе понятой. Как и в личной жизни, мы часто теряем не саму форму, а среду, в которой форма была живой. Интересно и то, что лекция, будучи снятой в 1990 году, сама находится на историческом переломе. Позднесоветский взгляд на императорское наследие уже не столь идеологически жесток, как раньше, но еще сохраняет дистанцию. В этом тоже есть культурный симптом: общество начинает заново смотреть на прошлое не только как на объект осуждения, но и как на реальность, содержащую подлинную красоту, труд, мастерство и сложность. Это зрелый жест. История редко бывает целиком светлой или целиком темной; чаще она похожа на эти яйца Фаберже — блеск снаружи, тайна внутри, а рядом всегда хрупкость. Если смотреть шире, искусство Фаберже можно сравнить с хорошей инженерией или даже с программированием высокой культуры: каждая деталь подогнана, каждая функция встроена в форму, внутри объекта есть сценарий раскрытия. Сюрприз — как скрытый механизм, орнамент — как интерфейс, символика — как смысловой код. Великие вещи нередко рождаются там, где красота и точность перестают спорить друг с другом. Именно поэтому изделия Фаберже восхищают не только любителей роскоши, но и тех, кто ценит структуру, дисциплину, внимание к детали. Главный вывод этой беседы таков: сокровища Фаберже — это не просто драгоценности, а концентрат культурной памяти. В них соединились религиозный символ, придворный ритуал, художественный гений, техническое совершенство и историческая судьба России. Они напоминают, что человек всегда стремится вложить в материю больше, чем материя способна вместить: веру, любовь, власть, память, мечту о бессмертии. Но, как показывает история, ни золото, ни бриллианты не гарантируют сохранности смысла — его нужно заново открывать каждым поколением. И, пожалуй, здесь возникает тихий философский вопрос: что в конечном счете ценнее — сама драгоценная вещь, ее художественное совершенство или тот невидимый смысл, который люди продолжают в ней искать?