Радиация вас не убьёт
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Кажется, массовая культура и культовая франшиза Fallout приучили нас панически бояться радиации, заставляя ожидать появления гигантских скорпионов, безумных мутантов и светящихся гулей. Но так ли страшна ионизирующая радиация в реальной жизни? Действительно ли она способна в одно мгновение разрушить организм, или мы серьезно переоцениваем её опасность?
В этом видео мы расскажем о реальных долгосрочных последствиях атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, исследуем ДНК диких животных в Чернобыльской зоне отчуждения и выясним, насколько опасен естественный радиационный фон, который окружает нас каждый день.
Источники: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQqObRtPYx_jfnpymO61z8fGhtDpOtKaWH_6UOBOXjMryjGFPu7Vq7Ub4Oa1lD_FrLSwnn14a25sFZV/pub
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#панчин #наука #радиация
Не думал, что представят в этой теме такого персонажа.
Как и предполагал, – картаво бла-бла.