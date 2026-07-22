Почему разработчики Генсхемы электрогенерации России стесняются своих имён. Борис Марцинкевич
Рыночный Госплан возможен? В студии канала «День» физик, главный редактор журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич.
Подписывайтесь на наши площадки!
Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Макс https://max.ru/dentvru
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Канал «Век» https://rutube.ru/channel/72605160/videos/
Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638
#ДеньТВ #Борис_Марцинкевич #Геоэнергетика #Электростратегия #Чубайс #Framatome #атом #энергетика #АЭС #Франция #электроэнергетика
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео Борис Марцинкевич критикует российскую Генсхему развития электроэнергетики и энергостратегию до 2050 года как слабые, ведомственные и плохо увязанные с реальной экономикой документы. - Один из главных упрёков — отсутствие межведомственного подхода: в разработке, по его словам, не участвовали в должной мере промышленность, транспорт, финансы и другие ключевые отрасли. - Автор считает тревожным признаком то, что у таких документов нет персонально видимых авторов, будто сами разработчики не хотят ассоциироваться с результатом. - Основная идея: энергетика не должна плестись за спросом, а обязана развиваться опережающе, формируя промышленный рост, уровень жизни и пространственное развитие страны. - Марцинкевич противопоставляет российской практике французский опыт, где в рамках рыночной экономики был создан фактически единый стратегический центр, способный планировать на десятилетия вперёд. - Во Франции после войны государство национализировало энергетику, создало EDF и выстроило систему, в которой генерация, сети и диспетчеризация подчинены общей инженерной логике. - Автор подчёркивает: государственное стратегическое управление не противоречит рыночной экономике, и Франция для него — доказательство. - Французский атомный рывок объясняется не чудом, а сочетанием: - долгой политической воли, - межведомственной координации, - стандартизации, - серийного строительства, - опоры на собственную промышленность, - технологического суверенитета. - Ключевую роль во Франции сыграла комиссия PON — надведомственный орган, который увязывал энергетику с промышленностью, транспортом, демографией и долгосрочными потребностями экономики. - В России, по мысли автора, такой логики нет: сначала принимаются общие документы, а уже потом начинают думать о стандартизации, финансировании и механизмах реализации. - Особое внимание уделено пространственной специфике России: у нас нельзя механически копировать европейские модели, потому что электроэнергетика у нас тесно связана с теплоснабжением, расстояниями, логистикой и освоением территорий. - Автор скептически оценивает разговоры о лёгком энергопереходе, массовой электрификации транспорта и ставке на ВИЭ без учёта сетевых ограничений, плотности инфраструктуры и стоимости доставки энергии. - Он считает, что последствия реформ Чубайса привели к чрезмерной раздробленности управления, когда в цепочке слишком много структур, а ответственность размыта. - На этом фоне растёт малая частная генерация, что автор трактует как симптом: бизнес всё чаще не доверяет единой системе и уходит в автономность. - Итоговый посыл: без нового центра стратегического планирования, без возврата к инженерной логике и без увязки энергетики со всей экономикой Россия рискует двигаться реактивно, а не стратегически.
Подробный выводВ данной лекции звучит не просто критика одного документа или группы чиновников. По сути, беседа посвящена кризису самого способа мышления об энергетике. И это важный момент: речь не столько о цифре “88 ГВт”, сколько о том, из какой картины будущего эта цифра вообще рождается. Если такой картины нет, то и число превращается в ритуальную бюрократию — аккуратную на бумаге, но внутренне пустую.
1. Главная мысль: энергетика — это не отрасль, а каркас экономикиАвтор настойчиво проводит мысль, что энергетика не может быть “одним из министерских направлений”. Она ближе к кровеносной системе государства. Если промышленность — это мышцы, транспорт — сосуды, демография — живая ткань, то энергетика — это питание всего организма. Поэтому планировать её изолированно — почти то же самое, что лечить сердце, не глядя на лёгкие, сосуды и мозг. Здесь позиция Марцинкевича выглядит прагматичной: нельзя всерьёз обсуждать, какие электростанции строить, если не решено, где будет расти промышленность, какие коридоры развивать, что делать с Востоком страны, как будет устроена логистика, какие будут налоги, тарифы и внутренний спрос. И это, если отбросить публицистическую резкость, довольно сильная мысль. Часто стратегии пишутся так, будто энергия — самостоятельный товар, который можно “поставить” в пустоту. Но в реальности энергия всегда адресна: она нужна конкретным городам, производствам, железным дорогам, центрам обработки данных, системам отопления, портам, шахтам, металлургии. И если адресата не видно, стратегия становится схематичным чертежом без здания.
2. Французский пример подан как доказательство возможности стратегического государства без отказа от рынкаЗдесь автор спорит с распространённым постсоветским мифом: будто долгосрочное планирование несовместимо с рынком, а всё, что похоже на координацию, автоматически ведёт к “Госплану” в карикатурном смысле. Франция в этой логике — интересный контрпример. Капиталистическая страна, часть западного мира, но при этом: - национализировала энергетику, - создала EDF, - выстроила централизованную систему управления, - сделала ставку на собственную промышленность, - реализовала масштабную атомную программу. То есть перед нами важный философский парадокс современности: те, кто громче всех говорят о свободе рынка, часто пользуются плодами очень жёстко организованных систем. Это касается не только Франции. Вообще многие крупные инфраструктурные прорывы в истории возникали не из “саморегуляции”, а из сочетания политики, инженерии и дисциплины. Рынок хорошо распределяет многое, но плохо создаёт длинные горизонты, если горизонт окупаемости выходит за пределы политического цикла или квартального отчёта. В этом смысле лекция касается не только энергетики, но и более общего вопроса: может ли сложное общество развиваться без субъекта, который мыслит на 20–30 лет вперёд? Формально — да. Практически — обычно такой отказ ведёт к латанию дыр вместо развития.
3. Критика российской системы: размытая ответственность и отсутствие целогоОдна из самых болезненных тем видео — раздробленность управления. Генерация, сети, сбыт, диспетчеризация, территориальные структуры, регулирующие органы, министерства, антимонопольные механизмы — всё это создаёт сложный административный ландшафт, где много участников, но мало целостности. Это напоминает известную психологическую проблему расщеплённого действия: когда задача формально у всех общая, но внутренне никто не несёт её как свою. В результате система существует, но субъект исчезает. Автор фактически говорит: в России энергетика организована так, будто важнее процедура согласования, чем физическая реальность производства и доставки киловатт-часа. А физика, в отличие от бюрократии, не договаривается. Потери в длинных сетях не исчезают от красивых формулировок. Теплоснабжение в холодных регионах нельзя заменить абстрактной моделью рынка. Электрификация транспорта не работает без сетевой плотности и мощностей. Освоение Востока невозможно без энергетических узлов, а не только линий на карте. То есть критика тут глубже антибюрократической эмоции. Это критика разрыва между символическим управлением и материальной реальностью.
4. Россия и Франция: сравнение полезно, но не буквальноМарцинкевич сам оговаривает, что Россия и Франция радикально различаются по масштабу, климату и структуре пространства. И это важная оговорка. Французский опыт нельзя копировать механически. Но именно поэтому он интересен не как шаблон, а как пример принципа. Принцип таков: - сначала формируется образ будущей экономики; - затем создаётся институт, способный удерживать этот образ; - затем под него собираются промышленность, стандарты, финансы, кадры и инфраструктура; - и только потом масштабируется строительство. Иными словами, Франция для автора — не “делайте как они”, а “посмотрите, как работает связность решений”. У России же проблема в противоположном: часто есть отдельные элементы — ресурсы, специалисты, опыт, промышленная база, научная школа, — но нет собирающего центра. Как в нейросети, если угодно: веса есть, слои есть, данные есть, но архитектура не даёт модели устойчиво обучаться. Тогда система не лишена интеллекта — она лишена согласованности.
5. Особая ценность лекции — в акценте на пространствеОчень сильная часть рассуждения — тема российской географии. Здесь автор особенно убедителен. Россия не может мыслить энергетику только как торговлю электроэнергией. Для неё это ещё и: - теплоснабжение, - удержание населения, - транспортная связность, - освоение территорий, - снижение логистических издержек, - создание производственных кластеров там, где сейчас пустота. Это почти цивилизационный вопрос. Единая энергосистема в российском случае — не просто инфраструктура. Это способ сшивания пространства. А значит, энергетическая стратегия неизбежно становится и стратегией государства как формы присутствия на своей территории. В этом есть и историческая глубина: империи и большие государства держатся не только армией и правом, но ещё дорогами, связью, теплом и энергией. Где исчезает инфраструктурная связанность, там постепенно исчезает и политическое содержание пространства.
6. Полемическая сторона: где автор может быть уязвимПри всей силе аргументации, некоторые тезисы в видео поданы резко и местами публицистически. Это не отменяет сути, но требует трезвости. Например: - французский опыт действительно впечатляет, но он тоже не свободен от кризисов, провалов и институциональных перекосов; - централизованная модель может быть эффективной, но при плохом управлении способна производить ошибки огромного масштаба; - критика раздробленности справедлива, но полная централизация сама по себе не гарантирует качества решений; - рост малой генерации можно трактовать не только как симптом деградации общей системы, но и как нормальный поиск локальной эффективности. То есть истина здесь, вероятно, не в простом выборе между “рынком” и “государством”. Реальный вопрос тоньше: какая степень централизации нужна для инфраструктурной целостности, и какая степень децентрализации нужна для гибкости и адаптации? Это уже не идеологический, а инженерно-политический вопрос.
7. Смысловой нерв лекции: проблема не в отсутствии знаний, а в отсутствии воли собрать знания в системуПожалуй, самый сильный итоговый мотив видео — у нас, по мнению автора, есть специалисты, опыт и историческая школа, но нет института и воли, которые бы это всё собрали в единый стратегический процесс. Это похоже на ситуацию, когда человек знает много умных мыслей о жизни, но живёт так, будто они друг с другом не связаны. Вроде бы всё на месте, но целого нет. А без целого отдельные истины становятся бессильными. В этом смысле лекция — не только об энергетике. Она о том, что сложная система погибает не обязательно от нехватки ресурсов; иногда она слабеет от утраты внутренней связности. Не от бедности, а от несобранности. Не от отсутствия идей, а от отсутствия формы, в которой идеи становятся действием.
ИтогГлавный вывод из этого видео можно сформулировать так: автор считает, что России нужна не просто корректировка отдельных энергетических документов, а смена принципа стратегического управления — от ведомственного и реактивного к межотраслевому, инженерно-целостному и рассчитанному на десятилетия вперёд. Французский пример в лекции выступает не как объект восхищения, а как напоминание о простой вещи: даже в рыночной системе возможны дисциплина, долгий горизонт, государственная субъектность и технологический суверенитет. А без этого стратегия превращается в набор цифр, за которыми не стоит ясного образа будущего. И, возможно, самый неприятный, но честный вопрос, который возникает после этой беседы, звучит так: мы действительно не можем построить внятную долгую энергетическую логику — или пока просто не готовы признать, что без образа будущего никакие цифры сами по себе не являются истиной?