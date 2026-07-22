https://newleaders.team/kizinkatour – Интенсив для лидеров «Лидеры Новой Эпохи». 7-дневный закрытый интенсив-погружение с Александром Усаниным — в окружении предпринимателей, политиков и лидеров новой эпохи. ЛЕТНИЙ ИНТЕНСИВ ДЛЯ ЛИДЕРОВ, КОТОРЫЕ ГОТОВЫ ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ ВЛИЯНИЯ, СИЛЫ И СМЫСЛА

Александр Евгеньевич Усанин:

Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества, генеральный директор АНО «Возрождение Земли»

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Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books

Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий» и «Пропуск в третье тысячелетие»; эти книги в бумажной версии можно приобрести через ozon или Wildberries.

Оказать личную адресную финансовую помощь Александру Усанину можно благотворительным денежным переводом на его карту Т/банка: 2200701720218012

Подборка избранных материалов и видео Александра Усанина: https://usanin.com/usefull/podborka-poleznykh-materialov

Дорогие друзья! Наш мир сегодня стремительно меняется, стоя на пороге глобальной трансформации. Каждый день мы сталкиваемся с потоком информации, который формирует наше сознание, наши ценности и будущее наших детей. Но задумывались ли вы, куда на самом деле ведет нас современная культура и так называемая "свобода творчества"?

В этом глубоком и жизненно важном видео известный писатель, общественный деятель и борец за нравственность в обществе Александр Евгеньевич Усанин поднимает острейшую тему современности — кризис нравственности и морали в сфере искусства.

О чем это видео:

Сегодня деятели искусства все чаще выпускают работы, которые не возвышают человека, а, напротив, расшатывают основы традиционной морали. Подмена понятий достигла масштабов информационной вседозволенности: под видом "свободы слова" нам преподносят пошлость, разврат, обнаженные тела, алкоголь и нецензурные слова. Многие творцы уподобляются известному персонажу, считавшему, что добрыми делами прославиться нельзя, и соревнуются в том, кто сильнее раскачает общественную лодку до состояния хаоса.

Но свобода никогда не должна существовать в отрыве от совести! Во все времена общество ограничивало свободу тех, у кого нет внутренних моральных ориентиров. Если мы продолжим закрывать глаза на деструктивные тренды и пустим развитие культуры на самотек, последствия окажутся необратимыми.

Главные темы выпуска:

Культура как зеркало души: Каково истинное предназначение искусства — служить высшим идеалам или потакать сиюминутным инстинктам?

Иллюзия свободы: Где проходит тонкая грань между свободой самовыражения и откровенной вседозволенностью, ведущей к социальной дестабилизации?

"Все мы люди, да не все человеки": Что на самом деле означает это глубокое выражение из русского языка и почему настало время каждому из нас взять на себя полную ответственность за всё происходящее в мире?

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих: Почему наивно ждать, что кто-то придет и решит наши проблемы за нас?

Выход из кризиса: Как повысить меру понимания жизни, объединиться вокруг истинных ценностей и начать строить светлое общество человечности, нравственности и созидания?

Будущее нашей планеты прямо сейчас зависит от каждого из нас, от нашего осознанного выбора и тех произведений, которые мы поддерживаем своим вниманием.

Давайте создавать и поддерживать лишь то искусство, которое пробуждает в людях тягу к прекрасному, делает внутренний мир чище, а поступки — добрее и милосерднее. Поделитесь этим видео с друзьями и близкими, ведь пробуждение общества начинается с каждого из нас!

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С уважением и верой в светлое будущее,

Александр Евгеньевич Усанин.

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