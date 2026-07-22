ОСТОРОЖНО, ПРОПАГАНДА РАЗВРАТА! Скрытая причина Войны и Развала семей РОССИИ
https://newleaders.team/kizinkatour – Интенсив для лидеров «Лидеры Новой Эпохи». 7-дневный закрытый интенсив-погружение с Александром Усаниным — в окружении предпринимателей, политиков и лидеров новой эпохи. ЛЕТНИЙ ИНТЕНСИВ ДЛЯ ЛИДЕРОВ, КОТОРЫЕ ГОТОВЫ ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ ВЛИЯНИЯ, СИЛЫ И СМЫСЛА
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества, генеральный директор АНО «Возрождение Земли»
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Дорогие друзья! Наш мир сегодня стремительно меняется, стоя на пороге глобальной трансформации. Каждый день мы сталкиваемся с потоком информации, который формирует наше сознание, наши ценности и будущее наших детей. Но задумывались ли вы, куда на самом деле ведет нас современная культура и так называемая "свобода творчества"?
В этом глубоком и жизненно важном видео известный писатель, общественный деятель и борец за нравственность в обществе Александр Евгеньевич Усанин поднимает острейшую тему современности — кризис нравственности и морали в сфере искусства.
О чем это видео:
Сегодня деятели искусства все чаще выпускают работы, которые не возвышают человека, а, напротив, расшатывают основы традиционной морали. Подмена понятий достигла масштабов информационной вседозволенности: под видом "свободы слова" нам преподносят пошлость, разврат, обнаженные тела, алкоголь и нецензурные слова. Многие творцы уподобляются известному персонажу, считавшему, что добрыми делами прославиться нельзя, и соревнуются в том, кто сильнее раскачает общественную лодку до состояния хаоса.
Но свобода никогда не должна существовать в отрыве от совести! Во все времена общество ограничивало свободу тех, у кого нет внутренних моральных ориентиров. Если мы продолжим закрывать глаза на деструктивные тренды и пустим развитие культуры на самотек, последствия окажутся необратимыми.
Главные темы выпуска:
Культура как зеркало души: Каково истинное предназначение искусства — служить высшим идеалам или потакать сиюминутным инстинктам?
Иллюзия свободы: Где проходит тонкая грань между свободой самовыражения и откровенной вседозволенностью, ведущей к социальной дестабилизации?
"Все мы люди, да не все человеки": Что на самом деле означает это глубокое выражение из русского языка и почему настало время каждому из нас взять на себя полную ответственность за всё происходящее в мире?
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих: Почему наивно ждать, что кто-то придет и решит наши проблемы за нас?
Выход из кризиса: Как повысить меру понимания жизни, объединиться вокруг истинных ценностей и начать строить светлое общество человечности, нравственности и созидания?
Будущее нашей планеты прямо сейчас зависит от каждого из нас, от нашего осознанного выбора и тех произведений, которые мы поддерживаем своим вниманием.
Давайте создавать и поддерживать лишь то искусство, которое пробуждает в людях тягу к прекрасному, делает внутренний мир чище, а поступки — добрее и милосерднее. Поделитесь этим видео с друзьями и близкими, ведь пробуждение общества начинается с каждого из нас!
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С уважением и верой в светлое будущее,
Александр Евгеньевич Усанин.
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ОСТОРОЖНО, ПРОПАГАНДА РАЗВРАТА! Скрытая причина Войны и Развала семей РОССИИ
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео утверждается, что часть современного искусства и медиа якобы разрушает нравственные основы общества. - Автор связывает рост пошлости, эротизации, алкоголизации и грубости в культурном поле с ослаблением семей, общественным расколом и политической дестабилизацией. - Проводится мысль, что свобода творчества не должна существовать без совести и ответственности. - Подчеркивается необходимость общего общественного понимания того, что считать добром и злом в культуре. - Автор считает, что крайности — и жесткая цензура, и полная вседозволенность — ведут к кризисам, конфликтам и войнам. - В качестве решения предлагается нравственное самоизменение человека: развитие совести, ответственности, воли, разума и внутренней зрелости. - Звучит идея личной ответственности каждого не только за свою жизнь, но и за состояние общества, культуры и будущего страны. - Искусство, по мнению автора, должно воспитывать доброту, верность, честность, милосердие и чувство долга. - Во второй части видео основная тема смещается к приглашению на образовательный интенсив о лидерстве, саморазвитии и управлении на основе «высших нравственных ценностей». - Финальный блок с отзывом усиливает образ автора как наставника для предпринимателей и лидеров.
Подробный выводВ данной лекции соединены моральная тревога, социальная критика и личностно-мотивационный призыв. Формально беседа начинается как размышление о культуре и нравственности, но по структуре постепенно превращается в ценностную декларацию, а затем — в презентацию авторского интенсива. Это важно заметить: смысловой центр видео не только в анализе культурного кризиса, но и в предложении конкретного лидерского и мировоззренческого продукта как ответа на этот кризис.
Что составляет ядро позицииГлавная мысль проста: культура формирует человека, а разрушенная культура формирует разрушенное общество. Это довольно древняя идея. Ее можно встретить и у Платона, который опасался развращающего влияния поэзии и театра, и у религиозных мыслителей, и у современных социологов медиа. В этом смысле автор говорит не о чем-то уникальном, а о старом, но всегда возвращающемся вопросе: может ли искусство быть нейтральным, или оно всегда кого-то воспитывает? Видео отвечает однозначно: нейтральным искусство не бывает; оно либо возвышает, либо разлагает.
Сильные стороны этой позицииЗдесь есть несколько здравых наблюдений: - Медиа действительно влияют на нормы. Песни, фильмы, визуальная культура, интернет-мемы и образы поведения участвуют в формировании того, что считается допустимым, желательным и престижным. - Свобода без ответственности может вырождаться в цинизм. Это касается не только искусства, но и политики, бизнеса, технологий. Например, алгоритмы соцсетей часто усиливают не лучшее в человеке, а наиболее цепляющее, скандальное и примитивное. - Общество теряет устойчивость, когда исчезает общий моральный язык. Если люди уже не могут хотя бы приблизительно договориться, что такое достоинство, верность, насилие, стыд, любовь, семья, уважение, то начинается не свобода, а фрагментация. Это важная мысль: не всякое разрушение норм — освобождение; иногда это просто распад формы, за которой пока не создана новая зрелая этика.
Но есть и уязвимости в рассужденииПри этом позиция видео заметно страдает от упрощения причинно-следственных связей. Автор связывает культурную распущенность с: - развалом семей, - общественным расколом, - политической дестабилизацией, - войнами. Связь между культурой и социальным состоянием, безусловно, есть. Но когда столь сложные явления объясняются преимущественно через «развращающее искусство», возникает риск подмены анализа моральной паникой. Реальность обычно сложнее. Развал семей, например, определяется множеством факторов: - экономическим стрессом, - неустойчивостью занятости, - психологической незрелостью, - травмой поколений, - алкоголизмом и насилием, - изменением гендерных ожиданий, - кризисом доверия, - урбанизацией, - цифровой средой, - дефицитом навыков коммуникации. Искусство тут может быть зеркалом, усилителем или симптомом, но не обязательно первопричиной. Иногда культура не разлагает общество, а просто демонстрирует его скрытые трещины. Это как медицинский снимок: неприятно смотреть, но проблема появилась не из-за снимка.
Интересный философский узел: свобода и совестьОдно из самых содержательных мест в этом видео — тезис, что свобода должна идти рука об руку с совестью. Это мысль зрелая. Но дальше возникает трудный вопрос: кто определяет, что именно есть совесть в общественном масштабе? Здесь и лежит центральная проблема подобных выступлений. Пока речь идет о личной ответственности — это сильно. Но как только начинается призыв к единому пониманию добра и зла в искусстве, появляется риск, что живая нравственность превратится в идеологический фильтр. Исторически попытки слишком жестко определить «правильное искусство» часто приводили к: - цензуре, - выхолащиванию творчества, - лицемерию, - официозу, - подмене этики контролем. С другой стороны, и абсолютная культурная анархия тоже не создает подлинной свободы — она часто просто делает рынок, шок и инстинкт главными редакторами цивилизации. То есть проблема поставлена верно, но решается в видео слишком прямолинейно. Не «цензура или хаос», а, скорее, долгий труд воспитания вкуса, критического мышления и внутренней зрелости общества.
Образ «человека» как нравственный идеалЗначимая часть беседы строится вокруг идеи, что человек — это не просто биологическое существо, а личность, где разум и воля подчинены сердцу и совести. Это уже почти философская антропология, с оттенком религиозно-этической традиции. В этом есть ценное зерно: автор пытается напомнить, что зрелость — это не право хотеть всё подряд, а способность соизмерять желания с последствиями. Здесь можно провести параллель и с античной этикой, и с христианской аскетикой, и даже с психологией саморегуляции. Современный человек нередко путает: - свободу с импульсивностью, - самовыражение с демонстративностью, - искренность с отсутствием внутренних границ. В этом смысле критика видео попадает в нерв эпохи.
Однако есть и риторическая манипуляцияВо второй части становится заметно, что эмоционально заряженный разговор о нравственном кризисе служит еще и фоном для предложения интенсива. Это не делает всю мысль ложной, но меняет оптику. Когда сначала создается образ надвигающейся цивилизационной катастрофы, а затем предлагается пространство «нового уровня мышления» в особом месте с «энергетикой», стоит сохранять трезвость. Это типичная структура многих современных идеологических и мотивационных выступлений: 1. обозначить кризис; 2. расширить его до масштаба судьбы мира; 3. показать бессилие привычных систем; 4. предложить путь посвящения или трансформации; 5. закрепить через отзывы и образ сообщества избранных. С психологической точки зрения это работает, потому что человеку нужен не просто диагноз, а участие в истории спасения. Но здесь важно различать: - реальную глубину, и - маркетинг смысла.
Общая оценка содержанияЕсли смотреть доброжелательно, в этом видео есть искренний призыв к: - нравственной ответственности, - серьезному отношению к культуре, - отказу от цинизма, - личной зрелости, - воспитанию внутреннего человека. Если смотреть критически, то есть и проблемные элементы: - чрезмерное упрощение общественных причин кризиса; - тенденция видеть в культурной свободе почти прямую дорогу к хаосу; - стремление к моральной унификации без ясных механизмов, как избежать идеологического давления; - смешение общественной аналитики с продвижением авторского продукта.
ИтогСмысл этой лекции можно свести к одной формуле: кризис культуры — это прежде всего кризис человека, а исправление общества начинается с личной нравственной ответственности. Это сильная и в чем-то вечная мысль. Но ее нужно удерживать в равновесии. Потому что, как это часто бывает, борьба с развратом может сама стать формой соблазна — соблазна простых ответов на сложные вопросы. Не всё, что шокирует, разрушает; не всё, что выглядит нравственно, действительно оживляет душу. Иногда пошлость скрывается в клипе, а иногда — в назидательной риторике, которая слишком уверена, что уже знает истину о человеке. Поэтому наиболее зрелый вывод, вероятно, такой: обществу действительно нужны нравственные ориентиры, но они должны рождаться не из страха и не из охоты на «порок», а из сочетания свободы, ответственности, вкуса, любви к реальности и внутренней честности. И, пожалуй, главный вопрос после этого видео звучит так: где проходит граница между защитой нравственности и попыткой навязать одну субъективную картину добра как единственно допустимую истину?