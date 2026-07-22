ОДИН вопрос покажет – ЖЕРТВА вы или СИЛЬНЫЙ человек! / Как перестать искать виноватых?
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В этом видео разберём вопрос “кем я выбираю быть в трудностях”. Расскажу про три модели поведения жертвы и почему все три ведут в тупик, если не менять себя изнутри. Мы также сравним взгляды Фрейда и Адлера на то, кто виноват в проблемах человека, и я объясню, почему обстоятельства создаём порой не мы, но именно мы в них попадаем.
Досмотрите до конца – после этого видео вы иначе посмотрите на свою реакцию на трудности.
Напишите в комментариях: узнали ли вы себя в одной из трёх моделей поведения жертвы?
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#психология #фрейд #альфредадлер #психологияжертвы #трудности #саморазвитие #осознанность #личностныйрост #мышление #сергейбудков
00:00 – Фактор давления среды
03:46 – Почему именно мы попадаем в определённые обстоятельства?
06:43 – Три модели поведения жертвы
08:19 – Взгляды Фрейда и Адлера на причину проблем
09:06 – Пример с крысой: чем человек отличается от неё?
10:36 – Как перестать искать виноватых и стать сильнее?
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В центре беседы — вопрос: кем человек выбирает быть в трудностях. - Жизнь неизбежно связана с давлением среды: внешние обстоятельства всегда влияют на нас. - Полностью избавиться от трудностей невозможно: вместе с ограничениями всегда существуют и возможности для роста. - Важнее не сами обстоятельства, а модель поведения человека внутри них. - Есть три слабые модели реакции: - терпеть, - убегать, - сопротивляться без осмысления. - Им противопоставляется более зрелая модель — осмысление и самосовершенствование. - Человек не всегда создает обстоятельства, но он может выбирать, как на них отвечать. - Повторяющиеся жизненные сценарии связаны с внутренними качествами, ценностями и уязвимостями человека. - Поиск виноватых обычно удерживает человека в позиции жертвы. - Причина многих повторяющихся проблем — не только внешняя среда, но и внутренняя слабость, неосознанность, несформированность характера. - Изменение внешней жизни начинается с внутренней работы над собой. - Пока человек остается внутренне прежним, похожие проблемы будут возвращаться снова и снова. - Первый реальный шаг к силе — не обвинять мир, а спросить: что во мне делает меня уязвимым?
Подробный выводВ этом видео проводится довольно жесткая, но практичная мысль: позиция жертвы определяется не только тяжестью обстоятельств, а способом, которым человек с ними соотносится. Это важное различие. Потому что страдание само по себе еще не делает человека слабым — слабым его делает привычка жить в режиме бессознательной реакции. Здесь можно увидеть почти стоическую линию мышления: есть то, что от нас зависит, и то, что не зависит. Климат, политика, экономика, поведение других людей, чужая несправедливость — все это часто находится вне нашего прямого контроля. Но наша интерпретация, наша реакция, наша внутренняя сборка — это уже зона ответственности. Не всем нравится такое утверждение, потому что оно лишает удобной моральной позиции: если я всегда виноват не я, значит, мне не нужно меняться. Но именно в этом и ловушка. Лекция подчеркивает, что человек часто борется не с реальностью, а со своим идеализированным ожиданием, какой жизнь “должна” быть. А жизнь не обязана быть удобной, справедливой и психологически мягкой. Она движется через давление, трение, ограничения. В каком-то смысле это похоже на тренировку мышц: нагрузка субъективно неприятна, но именно она и создает силу. Вопрос не в том, есть ли давление, а в том, превращает ли оно нас в более ясных и зрелых людей, или только в более обиженных. Особенно сильна идея о повторяющихся сценариях. Если человек снова и снова оказывается в унижающих, обесценивающих, разрушительных ситуациях, полезно не только спрашивать: “Почему со мной так поступают?”, но и: “Почему именно я снова оказываюсь в этом узоре?” Это не означает оправдание насилия, лжи или эксплуатации. Здесь важно не впасть в крайность. Вина и ответственность — не одно и то же. Человек может быть не виноват в том, что с ним сделали, но все же оставаться ответственным за то, как он будет восстанавливать себя, какие выводы сделает и что в себе укрепит. Сравнение разных моделей психологии — фрейдовской и адлеровской — подано упрощенно, но смысл понятен: одна перспектива ведет к бесконечному поиску причин вовне, другая — к поиску источника силы внутри. В практическом смысле второй подход действительно полезнее. Не потому, что мир добр или справедлив, а потому, что внутреннее — это единственное пространство, где человек реально может начать изменения немедленно. Интересна и мысль о “чувствительности к давлению”. Она очень точна психологически. Одни и те же обстоятельства ломают одного человека и закаляют другого. Значит, дело не только в силе удара, но и в структуре того, кто этот удар принимает. Почти как в физике материалов: один металл треснет, другой прогнется, третий выдержит и изменит форму. Так и психика. Поэтому вопрос “почему меня используют?” в глубоком смысле не про обвинение себя, а про диагностику: где нарушены границы, где не хватает ясности, где не сформировано самоуважение, где зависимость от одобрения делает человека удобным объектом давления. При этом в лекции есть важный риск, который стоит осознавать: если идею личной ответственности довести до крайности, можно скатиться в грубую форму морализаторства — будто человек сам “притянул” любое зло в свою жизнь. Это уже опасное упрощение. Реальность сложнее: есть случайность, социальное неравенство, травма, насилие, исторические условия, биология, детский опыт. Человек не всемогущ. Но и не беспомощен. Зрелая позиция находится между этими крайностями: я не контролирую все, но могу многое изменить в способе своего участия в жизни. Главный практический нерв этой беседы таков: - перестать автоматически искать виноватых; - перестать романтизировать собственное страдание; - начать изучать свои слабые места; - развивать качества, которые меняют сценарий; - понимать, что сила — это не агрессия и не бегство, а осознанность, внутренняя опора и способность к преобразованию себя. В сущности, речь идет о переходе от реактивной жизни к субъектной. От “со мной что-то делают” — к “я понимаю, что происходит, и меняю способ быть”. Это не мгновенный путь и не магия позитивного мышления. Это дисциплина. Почти йогическая по духу: сначала наблюдение, потом различение, потом работа над собой. И в этом есть глубокая трезвость — внешнее часто не подчиняется нам, но внутреннее может стать тем местом, где хаос превращается в смысл. И, возможно, самый честный вопрос после этой лекции звучит не “кто виноват?”, а: какую часть своей жизни я до сих пор объяснял обстоятельствами только потому, что боялся по-настоящему измениться?