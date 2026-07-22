Главная » Видео, Мировоззрение

ОДИН вопрос покажет – ЖЕРТВА вы или СИЛЬНЫЙ человек! / Как перестать искать виноватых?

21 0
Переслано от: Сергей Будков

Полный мини-курс “Наука жизни”
в телеграм-канале https://telegram.me/intellektVIS/56622

в МАХ https://max.ru/c/-75417786289543/AZ6YizAURiU

в ВК https://vk.ru/wall-127879742_25643

Курс “Управление социальными суперсистемами” https://vintel.su/?utm_source=youtube&utm_medium=video&utm_content=iy7oZAEcqCY

Детский курс “Человек и Ноосфера” https://vintel.su/chelovek-i-noosfera?utm_source=youtube&utm_medium=video&utm_content=iy7oZAEcqCY

Привет! Это официальный канал Сергея Будкова — социолога, аналитика и общественного деятеля, руководителя проектов «Тандем поколений», «Человек и Ноосфера», «Управление социальными суперсистемами» и др.

В этом видео разберём вопрос “кем я выбираю быть в трудностях”. Расскажу про три модели поведения жертвы и почему все три ведут в тупик, если не менять себя изнутри. Мы также сравним взгляды Фрейда и Адлера на то, кто виноват в проблемах человека, и я объясню, почему обстоятельства создаём порой не мы, но именно мы в них попадаем.

Досмотрите до конца – после этого видео вы иначе посмотрите на свою реакцию на трудности.

Напишите в комментариях: узнали ли вы себя в одной из трёх моделей поведения жертвы?

Подписывайтесь на канал! Здесь — глубокие разговоры о России, её будущем и миссии русского человека.

#психология #фрейд #альфредадлер #психологияжертвы #трудности #саморазвитие #осознанность #личностныйрост #мышление #сергейбудков

00:00 – Фактор давления среды
03:46 – Почему именно мы попадаем в определённые обстоятельства?
06:43 – Три модели поведения жертвы
08:19 – Взгляды Фрейда и Адлера на причину проблем
09:06 – Пример с крысой: чем человек отличается от неё?
10:36 – Как перестать искать виноватых и стать сильнее?

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В центре беседы — вопрос: кем человек выбирает быть в трудностях. - Жизнь неизбежно связана с давлением среды: внешние обстоятельства всегда влияют на нас. - Полностью избавиться от трудностей невозможно: вместе с ограничениями всегда существуют и возможности для роста. - Важнее не сами обстоятельства, а модель поведения человека внутри них. - Есть три слабые модели реакции: - терпеть, - убегать, - сопротивляться без осмысления. - Им противопоставляется более зрелая модель — осмысление и самосовершенствование. - Человек не всегда создает обстоятельства, но он может выбирать, как на них отвечать. - Повторяющиеся жизненные сценарии связаны с внутренними качествами, ценностями и уязвимостями человека. - Поиск виноватых обычно удерживает человека в позиции жертвы. - Причина многих повторяющихся проблем — не только внешняя среда, но и внутренняя слабость, неосознанность, несформированность характера. - Изменение внешней жизни начинается с внутренней работы над собой. - Пока человек остается внутренне прежним, похожие проблемы будут возвращаться снова и снова. - Первый реальный шаг к силе — не обвинять мир, а спросить: что во мне делает меня уязвимым?

Подробный вывод

В этом видео проводится довольно жесткая, но практичная мысль: позиция жертвы определяется не только тяжестью обстоятельств, а способом, которым человек с ними соотносится. Это важное различие. Потому что страдание само по себе еще не делает человека слабым — слабым его делает привычка жить в режиме бессознательной реакции. Здесь можно увидеть почти стоическую линию мышления: есть то, что от нас зависит, и то, что не зависит. Климат, политика, экономика, поведение других людей, чужая несправедливость — все это часто находится вне нашего прямого контроля. Но наша интерпретация, наша реакция, наша внутренняя сборка — это уже зона ответственности. Не всем нравится такое утверждение, потому что оно лишает удобной моральной позиции: если я всегда виноват не я, значит, мне не нужно меняться. Но именно в этом и ловушка. Лекция подчеркивает, что человек часто борется не с реальностью, а со своим идеализированным ожиданием, какой жизнь “должна” быть. А жизнь не обязана быть удобной, справедливой и психологически мягкой. Она движется через давление, трение, ограничения. В каком-то смысле это похоже на тренировку мышц: нагрузка субъективно неприятна, но именно она и создает силу. Вопрос не в том, есть ли давление, а в том, превращает ли оно нас в более ясных и зрелых людей, или только в более обиженных. Особенно сильна идея о повторяющихся сценариях. Если человек снова и снова оказывается в унижающих, обесценивающих, разрушительных ситуациях, полезно не только спрашивать: “Почему со мной так поступают?”, но и: “Почему именно я снова оказываюсь в этом узоре?” Это не означает оправдание насилия, лжи или эксплуатации. Здесь важно не впасть в крайность. Вина и ответственность — не одно и то же. Человек может быть не виноват в том, что с ним сделали, но все же оставаться ответственным за то, как он будет восстанавливать себя, какие выводы сделает и что в себе укрепит. Сравнение разных моделей психологии — фрейдовской и адлеровской — подано упрощенно, но смысл понятен: одна перспектива ведет к бесконечному поиску причин вовне, другая — к поиску источника силы внутри. В практическом смысле второй подход действительно полезнее. Не потому, что мир добр или справедлив, а потому, что внутреннее — это единственное пространство, где человек реально может начать изменения немедленно. Интересна и мысль о “чувствительности к давлению”. Она очень точна психологически. Одни и те же обстоятельства ломают одного человека и закаляют другого. Значит, дело не только в силе удара, но и в структуре того, кто этот удар принимает. Почти как в физике материалов: один металл треснет, другой прогнется, третий выдержит и изменит форму. Так и психика. Поэтому вопрос “почему меня используют?” в глубоком смысле не про обвинение себя, а про диагностику: где нарушены границы, где не хватает ясности, где не сформировано самоуважение, где зависимость от одобрения делает человека удобным объектом давления. При этом в лекции есть важный риск, который стоит осознавать: если идею личной ответственности довести до крайности, можно скатиться в грубую форму морализаторства — будто человек сам “притянул” любое зло в свою жизнь. Это уже опасное упрощение. Реальность сложнее: есть случайность, социальное неравенство, травма, насилие, исторические условия, биология, детский опыт. Человек не всемогущ. Но и не беспомощен. Зрелая позиция находится между этими крайностями: я не контролирую все, но могу многое изменить в способе своего участия в жизни. Главный практический нерв этой беседы таков: - перестать автоматически искать виноватых; - перестать романтизировать собственное страдание; - начать изучать свои слабые места; - развивать качества, которые меняют сценарий; - понимать, что сила — это не агрессия и не бегство, а осознанность, внутренняя опора и способность к преобразованию себя. В сущности, речь идет о переходе от реактивной жизни к субъектной. От “со мной что-то делают” — к “я понимаю, что происходит, и меняю способ быть”. Это не мгновенный путь и не магия позитивного мышления. Это дисциплина. Почти йогическая по духу: сначала наблюдение, потом различение, потом работа над собой. И в этом есть глубокая трезвость — внешнее часто не подчиняется нам, но внутреннее может стать тем местом, где хаос превращается в смысл. И, возможно, самый честный вопрос после этой лекции звучит не “кто виноват?”, а: какую часть своей жизни я до сих пор объяснял обстоятельствами только потому, что боялся по-настоящему измениться?
Редактор: fivorg
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iy7oZAEcqCY
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Америка, как она есть. Рабы и нищета.
США - страна нищих и рабов. Америка, как она есть.
Капитализм - хотите вы или не хотите - такая система, в которой не может быть хорошо всем
Как в перестройку общество потеряло здравый смысл
Как проверить подлинность «Велесовой книги»?
Хоть работай, хоть «сачкуй», всё равно получишь… или о том, как чиновники о производительности труда будут отчитываться
Пантикапей и Ольвия – плоды «древнегреческой» колонизации или форпосты «варварских» народов?
Бог смеётся последним, или Зачем человеку Библия? (2)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru