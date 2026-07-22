Полный мини-курс “Наука жизни”

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Привет! Это официальный канал Сергея Будкова — социолога, аналитика и общественного деятеля, руководителя проектов «Тандем поколений», «Человек и Ноосфера», «Управление социальными суперсистемами» и др.

В этом видео разберём вопрос “кем я выбираю быть в трудностях”. Расскажу про три модели поведения жертвы и почему все три ведут в тупик, если не менять себя изнутри. Мы также сравним взгляды Фрейда и Адлера на то, кто виноват в проблемах человека, и я объясню, почему обстоятельства создаём порой не мы, но именно мы в них попадаем.

Досмотрите до конца – после этого видео вы иначе посмотрите на свою реакцию на трудности.

Напишите в комментариях: узнали ли вы себя в одной из трёх моделей поведения жертвы?

Подписывайтесь на канал! Здесь — глубокие разговоры о России, её будущем и миссии русского человека.

#психология #фрейд #альфредадлер #психологияжертвы #трудности #саморазвитие #осознанность #личностныйрост #мышление #сергейбудков

00:00 – Фактор давления среды

03:46 – Почему именно мы попадаем в определённые обстоятельства?

06:43 – Три модели поведения жертвы

08:19 – Взгляды Фрейда и Адлера на причину проблем

09:06 – Пример с крысой: чем человек отличается от неё?

10:36 – Как перестать искать виноватых и стать сильнее?