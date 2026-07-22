Главная » Видео, Мировоззрение, Образование

Мультфильмы и блогеры ВОСПИТЫВАЮТ ваших детей ВМЕСТО ВАС! / Как вернуть контроль над воспитанием?

16 0
Переслано от: Сергей Будков

Полный мини-курс “Наука жизни”
в телеграм-канале https://telegram.me/intellektVIS/56622

в МАХ https://max.ru/c/-75417786289543/AZ6YizAURiU

в ВК https://vk.ru/wall-127879742_25643

Курс “Управление социальными суперсистемами” https://vintel.su/?utm_source=youtube&utm_medium=video&utm_content=YjIkTALDcnA

Детский курс “Человек и Ноосфера” https://vintel.su/chelovek-i-noosfera?utm_source=youtube&utm_medium=video&utm_content=YjIkTALDcnA

Привет! Это официальный канал Сергея Будкова — социолога, аналитика и общественного деятеля, руководителя проектов «Тандем поколений», «Человек и Ноосфера», «Управление социальными суперсистемами» и др.

В этом видео разберём вопрос “что я хочу передать своим детям”. Поговорим о том, кто на самом деле формирует ценности ребёнка сегодня. Обратимся к экспериментам психолога Альберта Бандуры о том, как усваивается поведение через наблюдение, и обсудим, какие тренды в современной культуре незаметно меняют отношение молодёжи к семье и будущему.

Досмотрите до конца – после этого видео вы иначе посмотрите на то, что смотрят и слушают ваши дети.

Напишите в комментариях: следите ли вы за тем, какой контент формирует картину мира ваших детей?

Подписывайтесь на канал! Здесь — глубокие разговоры о России, её будущем и миссии русского человека.

#воспитаниедетей #родители #дети #семья #образование #ценности #психология #философия #сергейбудков

00:00 – Какие ценности передают родители детям?
02:28 – Кто формирует авторитет для детей?
04:37 – Культура как инструмент управления
06:58 – Демографический кризис и чайлдфри
08:41 – Основы современного воспитания

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В данной лекции воспитание подается как стратегический вопрос, от которого зависит не только судьба семьи, но и будущее народа. - Родитель передает ребенку первичные ценности, формирующие фундамент мышления и жизненного сценария. - Современный ребенок воспитывается не только семьей, но и медиа-средой: блогерами, мультфильмами, сериалами, играми, окружением. - Если родитель не является главным интерпретатором мира для ребенка, то контроль над формированием его личности уходит внешним силам. - Подчеркивается различие между: - мировоззрением — образной картиной мира; - миропониманием — системой понятий и связей между ними. - Культура описывается как инструмент социального управления, а тренды — как механизм влияния на массовое сознание. - Современный медиаконтент в лекции оценивается преимущественно критически: как носитель гедонизма, потребительства, разрушения семейных ценностей и подражательных моделей поведения. - Приводится ссылка на идеи Альберта Бандуры: значительная часть поведения усваивается через наблюдение и подражание. - Отдельно акцентируется тема демографического кризиса и влияния культурных образов на отношение к семье и деторождению. - Главный практический вывод: родитель не может изменить всю культуру, но может воспитать себя и стать для ребенка живым ориентиром.

Подробный вывод

В этом видео звучит важная и в каком-то смысле болезненная мысль: воспитание никогда не бывает пустым местом. Если родитель не формирует внутренний мир ребенка осознанно, его все равно сформирует кто-то другой — экран, алгоритм рекомендаций, популярный герой, компания сверстников, случайный культурный шум. Это похоже на принцип из экологии: если вы не выращиваете сад, у вас не возникает “ничего” — у вас вырастают сорняки. Пустоты в формировании личности почти не бывает. При этом в лекции есть сильная сторона: она напоминает, что авторитет родителя сегодня уже не дан по умолчанию. Раньше семья была главным проводником картины мира, теперь же ребенок живет внутри конкуренции источников влияния. Его внимание — это ресурс, за который борются и любящие родители, и рекламные механизмы, и инфлюенсеры, и индустрия развлечений. В этом смысле мысль автора реалистична: вопрос уже не только в том, “что я говорю ребенку”, а в том, кто вообще стал для него значимым источником смысла. Здесь полезно посмотреть глубже. Человек редко любит реальность как она есть — он чаще привязывается к образам. Ребенок особенно. Он учится не через абстрактные лекции, а через восхищение, подражание, эмоциональную вовлеченность. Поэтому мультфильм, блогер или игра действительно могут воспитывать — не потому, что они “магически программируют”, а потому что они поставляют яркие модели желаемого поведения. Психика берет не то, что истинно, а то, что заразительно. В этом есть и опасность, и ключ к решению. Однако стоит сохранять критичность и к самой лекции. В ней заметна тенденция к обобщению: фильмы, сериалы, мультфильмы и игры описываются почти исключительно как деструктивные инструменты. Это слишком жесткая схема. Реальность сложнее. Любой медиаконтент может быть: - разрушительным, - нейтральным, - развивающим, в зависимости от содержания, возраста ребенка, контекста просмотра и наличия взрослого, который помогает осмыслить увиденное. То есть проблема не в самом экране, а в бесконтрольном слиянии ребенка с чужой системой смыслов. Молоток может строить дом, а может разбивать стекло. Экран — такой же инструмент, только психологически гораздо более тонкий. Особенно ценно в лекции то, что она возвращает родителя к ответственности. Не к вине, а именно к ответственности. Это важное различие. Вина парализует: “я плохой родитель, все упущено”. Ответственность мобилизует: “да, влияние среды велико, но я могу усилить свое присутствие”. И это зрелая позиция. Как в программировании: если система уязвима, недостаточно ругать внешний трафик — нужно усиливать архитектуру изнутри. Ребенок, у которого есть внутренняя опора, не становится неуязвимым, но становится менее внушаемым. В практическом смысле видео подводит к нескольким трезвым выводам:

1. Воспитание — это не только слова, но и среда

Ребенок учится не по декларациям, а по наблюдаемым паттернам: - как родители говорят друг с другом, - как проживают стресс, - что считают успехом, - чему радуются, - что презирают, - на что тратят время. Иными словами, родитель передает ценности не столько через “правильные разговоры”, сколько через структуру своей жизни.

2. Нельзя полностью делегировать воспитание внешним системам

Школа, кружки, интернет, даже очень хорошие — это дополнение, а не замена. Если родитель внутренне отсутствует, никакая система не компенсирует дефицит живого примера. В этом есть почти древняя истина: личность формирует личность, а не только информация.

3. Контент нужно не только запрещать, но и обсуждать

Простой запрет часто делает образ еще более притягательным. Гораздо продуктивнее: - спрашивать ребенка, что ему нравится в герое; - разбирать мотивы персонажей; - обсуждать последствия поступков; - отделять внешнюю харизму от внутренней пустоты. Так родитель становится не цензором, а проводником в мире смыслов.

4. Главный способ “вернуть контроль” — не силой, а авторитетом

Формальный контроль ограничен. Можно забрать планшет, но нельзя насильно сделать себя значимым. Авторитет возникает, когда взрослый: - последователен, - интересен, - честен, - эмоционально включен, - сам живет не как автомат. Это парадоксально, но чтобы вернуть влияние на ребенка, родителю часто нужно воспитывать не ребенка, а себя. Именно эту мысль лекция подчеркивает наиболее сильно и, на мой взгляд, наиболее верно.

5. Семейные ценности не выживают как лозунг

Если семья подается лишь как обязанность, а не как пространство любви, силы, роста и смысла, ребенок не примет ее как ценность. Молодое сознание не удерживается на морализаторстве. Оно идет за тем, где чувствует жизнь, правду и достоинство.

Что можно сделать practically

Если перевести пафос лекции в конкретику, вернуть влияние на воспитание помогают такие шаги: - Проверить информационную среду ребенка: что он смотрит, кого слушает, на кого подписан. - Сократить хаотичное потребление контента, особенно фоновое и бесконтрольное. - Обсуждать увиденное, а не просто запрещать. - Создавать альтернативу: спорт, совместные дела, чтение, живое общение, проекты, путешествия, ремесло. - Быть примером: если взрослый сам живет в телефоне, трудно убедительно критиковать цифровую зависимость ребенка. - Формировать семейную культуру: свои ритуалы, традиции, стиль общения, общие смыслы. - Развивать критическое мышление: учить ребенка задавать вопросы — кто это говорит, зачем, что за этим стоит, какую модель жизни мне предлагают? - Укреплять отношения, потому что ребенок сильнее всего слышит того, с кем у него есть эмоциональная связь.

Итог

Беседа посвящена не просто критике мультфильмов, блогеров или интернета. На более глубоком уровне она о том, что за душу ребенка всегда кто-то борется. И если родитель не присутствует в этом процессе осознанно, его место занимают более яркие, более навязчивые, более технологичные силы. Это не повод впадать в панику и демонизировать весь современный мир, но это серьезный повод перестать быть наивным. Истина здесь, вероятно, не в том, что “все медиа зло”, и не в том, что “дети сами разберутся”. Истина практичнее: ребенку нужен живой взрослый, который не только любит, но и помогает отличать подлинное от привлекательной подделки. Ведь одна из самых частых трагедий воспитания в том, что дети усваивают не реальность, а ее глянцевую имитацию — успех без труда, свободу без ответственности, удовольствие без последствий, отношения без верности, силу без нравственного стержня. И потому главный вопрос после этого видео даже не “что запретить?”, а какой образ жизни я сам воплощаю перед ребенком каждый день. Если ребенок неизбежно унаследует чью-то картину мира, то чья это будет картина — культуры, алгоритма, толпы или осознанного человека рядом?
Редактор: fivorg
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YjIkTALDcnA
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Западные мультфильмы против советских
Глобальный эксперимент зомбирования детей
Мультфильмы как инструмент формирования мировоззрения ребёнка
Кто воспитывает наших детей - компания Disney: знакомимся с руководством
По новостям и событиям: Лига Справедливости
Счастливый дитёнок: без запар и пелёнок!
Подборка из соцсетей: «Три кота», «Долой ТНТ» и «Служу хозяину!»
Управление информационными потоками. Воспитание детей мультфильмами

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru