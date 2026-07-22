Полный мини-курс “Наука жизни”

в телеграм-канале https://telegram.me/intellektVIS/56622

в МАХ https://max.ru/c/-75417786289543/AZ6YizAURiU

в ВК https://vk.ru/wall-127879742_25643

Курс “Управление социальными суперсистемами” https://vintel.su/?utm_source=youtube&utm_medium=video&utm_content=YjIkTALDcnA

Детский курс “Человек и Ноосфера” https://vintel.su/chelovek-i-noosfera?utm_source=youtube&utm_medium=video&utm_content=YjIkTALDcnA

Привет! Это официальный канал Сергея Будкова — социолога, аналитика и общественного деятеля, руководителя проектов «Тандем поколений», «Человек и Ноосфера», «Управление социальными суперсистемами» и др.

В этом видео разберём вопрос “что я хочу передать своим детям”. Поговорим о том, кто на самом деле формирует ценности ребёнка сегодня. Обратимся к экспериментам психолога Альберта Бандуры о том, как усваивается поведение через наблюдение, и обсудим, какие тренды в современной культуре незаметно меняют отношение молодёжи к семье и будущему.

Досмотрите до конца – после этого видео вы иначе посмотрите на то, что смотрят и слушают ваши дети.

Напишите в комментариях: следите ли вы за тем, какой контент формирует картину мира ваших детей?

Подписывайтесь на канал! Здесь — глубокие разговоры о России, её будущем и миссии русского человека.

#воспитаниедетей #родители #дети #семья #образование #ценности #психология #философия #сергейбудков

00:00 – Какие ценности передают родители детям?

02:28 – Кто формирует авторитет для детей?

04:37 – Культура как инструмент управления

06:58 – Демографический кризис и чайлдфри

08:41 – Основы современного воспитания