Кто теперь правит в Иране? РФ столкнётся с Турцией на Чёрном море? Весь мир врёт о запасах нефти?
В студии канала «День» аналитик Игорь Нагаев. Ведущая – Анна Скок.
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции основная тема — эскалация вокруг Ирана и ее последствия для Ближнего Востока, США, Китая, Европы и России. - Спикер считает, что Иран демонстрирует способность бить по американской инфраструктуре в регионе: базам в Иордании, Кувейте, Саудовской Аравии, а также косвенно влиять на морскую логистику. - Высказывается мысль, что Иран превращается в одного из ключевых силовых игроков Персидского залива, поскольку способен угрожать Ормузскому проливу и инфраструктуре соседних монархий. - Отдельно подчеркивается зависимость стран Залива от опреснительных установок, что делает их уязвимыми в случае масштабного конфликта. - Саудовская Аравия представлена как стратегически колеблющийся игрок: ей опасно и ссориться с США, и слишком явно выступать против Ирана. - В беседе звучит тезис, что США заинтересованы в ослаблении ресурсной базы Китая, а конфликты вокруг России, Ирана и других нефтегазовых регионов увязываются в одну геоэкономическую логику. - Израиль, по версии спикера, продолжает подталкивать США к более жесткому сценарию против Ирана. - Возможность появления Хаменеи в публичном пространстве трактуется как вопрос безопасности и конспирации, а не как признак утраты управления. - При этом звучит важный тезис: реальная власть в условиях войны, по мнению спикера, сместилась к КСИР. - Турция описывается как самостоятельный и прагматичный игрок, стремящийся к роли региональной державы, но не как непосредственный хозяин Персидского залива. - При Эрдогане Турция, по оценке спикера, сдерживает антироссийские риски; после его ухода возможен более жесткий разворот и рост напряженности для РФ на Черном море. - Азербайджан рассматривается как перекресток транспортных, энергетических и торговых маршрутов, который заинтересован прежде всего в заработке и балансировании, а не в жесткой привязке к одному центру силы. - Звучит провокационный тезис, что мировые оценки запасов нефти и газа системно искажаются: кто-то занижает, кто-то завышает данные в политических и инвестиционных целях. - Спикер связывает будущие мировые потрясения не только с войнами, но и с ростом цен на дизель, зерно, продовольствие, засухами и логистическими сбоями. - Отдельный блок посвящен идее, что мир входит в эпоху блокового размежевания, управляемых кризисов и разрушения старой глобализации. - В финале беседа уходит в размышления об истории, технологиях прошлого и о том, что Россия плохо умеет себя “продавать” миру культурно и цивилизационно.
Подробный выводВ этом видео перед нами не столько холодный аналитический разбор, сколько цельная картина мира, в которой военные удары, энергетика, логистика, финансовые пузыри, продовольствие и даже историческая память оказываются частями одной системы. Это важно понимать: сила этой беседы — не в точности каждого отдельного факта, а в попытке связать разрозненные события в общий узор.
1. Кто, по этой логике, сейчас “правит” в Иране?Главный практический вывод беседы таков: формально верховная власть остается за Хаменеи, но реально в условиях войны управление в значительной степени сосредоточено у КСИР. Это не выглядит чем-то экзотическим. В кризисах часто происходит одно и то же: конституционная форма остается, а оперативная субъектность смещается к тем, у кого есть: - силовой ресурс, - дисциплина, - вертикаль связи, - мотивация к выживанию системы. С философской точки зрения это почти архетипично: в мирное время государство может позволить себе сложность, фракции, бюрократию, игру интересов. В военное время реальность упрощает все до базового вопроса: кто способен удержать контур управления? В данной лекции ответ — КСИР.
2. Главная мысль о регионе: Иран уже не просто объект давленияСпикер проводит важную линию: Иран больше нельзя описывать как страну, которую “вот-вот дожмут”. Наоборот, он представлен как субъект, который: - наносит ответные удары, - способен разрушать военную инфраструктуру США в регионе, - держит под угрозой морские коридоры, - психологически воздействует на монархии Залива. Это интересный сдвиг. Много лет Иран изображался как “проблема”, которую внешний центр силы при желании может решить. Здесь же утверждается обратное: сама система американского присутствия в регионе стала уязвимой. Даже если отнестись к деталям осторожно, логика понятна: военное присутствие дорого, линии снабжения растянуты, союзники боятся, а локальный противник готов терпеть больше, чем внешняя сверхдержава. История показывает, что такие асимметрии часто оказываются сильнее формального технологического превосходства.
3. Саудовская Аравия и монархии Залива: богатство не равно устойчивостиОдин из самых сильных образов беседы — уязвимость стран Залива через воду, энергетику и инфраструктуру. Это почти метафизика современной цивилизации: самые богатые режимы могут оказаться самыми хрупкими, если их комфорт держится на тонких технологических нитях. Нефть делает государство богатым, но не обязательно устойчивым. Опреснительная установка, компрессорная станция, порт, терминал, нефтепровод — это точки, где геополитика внезапно становится физикой. В этом смысле беседа напоминает о простой истине: власть — это не только деньги, но и способность пережить повреждение среды. Иран, по логике спикера, способен жить в более жестких условиях. Монархии Залива — богаче, но менее выносливы.
4. США, Израиль и Китай: конфликт трактуется как часть большой ресурсной борьбыОдин из центральных тезисов видео — американская стратегия направлена на отрезание Китая от ресурсов. Россия, Иран, Венесуэла в этой картине — не разрозненные кейсы, а элементы одной линии давления. Можно спорить с уровнем намеренности и координации, но сама рамка небесполезна. Современные конфликты действительно все чаще выглядят не как войны за территорию в старом смысле, а как борьба за: - доступ к сырью, - маршруты поставок, - валютный контур расчетов, - контроль над ценой энергии. Это уже не просто “кто сильнее на поле боя”, а кто задает условия обмена веществ мировой экономики. Особенно любопытен тезис о нефтедолларе. Он звучит как напоминание: деньги становятся мировыми не потому, что они “красивые” или “юридически правильные”, а потому что за ними стоит сеть обязательных обменов. Если крупные нефтяные игроки начинают выходить из долларовой исключительности, под вопрос ставится не только платежная система, но и сама архитектура американского глобального доминирования.
5. Столкнется ли Россия с Турцией на Черном море?По версии спикера, при Эрдогане — скорее нет в прямом виде, после Эрдогана — риск значительно выше. Это важный нюанс. Турция представлена не как романтический союзник и не как прямой враг, а как жестко прагматичный игрок, который: - торгуется со всеми, - извлекает выгоду из положения, - не хочет прямой дестабилизации рядом с собой, - но потенциально может стать гораздо более жесткой после смены власти. С точки зрения реальной политики это правдоподобная мысль. Режимы персоналистского типа часто удерживают баланс не потому, что они добрые, а потому что их лидер умеет держать противоречия в рабочем состоянии. После ухода такого лидера система может качнуться в более идеологизированную, более зависимую или более агрессивную сторону. Для России в этой логике Черное море — это не просто география. Это узел, где сходятся: - зерно, - флот, - беспилотная война, - турецкий фактор, - натовская архитектура, - проливы. То есть риск есть уже сейчас, но системный риск может возрасти именно после политического транзита в Турции.
6. Азербайджан: не “чей-то”, а “между”Здесь прозвучала, на мой взгляд, одна из самых трезвых мыслей беседы: Азербайджан — это прежде всего перекресток. Такие страны редко мыслят категориями верности. Их логика — транзит, прибыль, маневр, многовекторность. Это не моральная слабость, а геоэкономическая природа. Перекресток зарабатывает не на убеждениях, а на прохождении потоков. Поэтому “нормализация” с Россией здесь подается не как внезапная любовь, а как возврат к рациональности: если хочешь быть логистическим узлом, нельзя долго ссориться с важными соседями.
7. “Весь мир врет о запасах нефти” — в чем смысл этого тезиса?Фраза резкая, но в ней есть рациональное зерно. Спикер, по сути, говорит о том, что данные о запасах — не просто геология, а политико-финансовый инструмент. И действительно: - завышенные запасы повышают статус, привлекают инвестиции, усиливают переговорные позиции; - заниженные запасы могут скрывать потенциал или снижать интерес внешних хищников; - кроме объема есть еще критически важный вопрос себестоимости и сложности добычи. Это очень важная поправка к наивной картине мира. “Нефть есть” — еще не значит, что ее: - легко добыть, - дешево довести, - безопасно экспортировать, - можно использовать как основу долговременного богатства. Ресурс без инфраструктуры, безопасности и логистики — это не богатство, а соблазн для конфликта.
8. Продовольствие, дизель и климат: недооцененный нерв будущегоБеседа убедительно показывает, что настоящая угроза миру может прийти не только через ракеты, но и через цепочку дизель — логистика — урожай — продовольственные цены — социальные взрывы. Это очень материалистическая, почти “земная” правда, и потому она особенно сильна. Мы часто обсуждаем высокую геополитику так, будто история делается только в кабинетах. Но нередко история срывается с цепи, когда дорожают: - хлеб, - топливо, - перевозка, - электричество, - вода. Так было много раз. И в этом смысле беседа напоминает: цивилизация куда менее абстрактна, чем кажется. Она стоит на банальных вещах — еде, воде, энергии, маршрутах.
9. О финансовых пузырях и “управляемых кризисах”Спикер проводит мысль, что нынешняя нестабильность вокруг ИИ и рынков — это продолжение старой модели: сначала создается зона ожиданий и ажиотажа, потом в нее вкачиваются деньги, затем пузырь сдувается, а сильные игроки перераспределяют активы. Это не обязательно требует всемирного заговора. Часто достаточно: - стимулов системы, - жадности, - стадного поведения, - монетарной архитектуры, - привилегированного доступа к информации и ликвидности. То есть “управляемость” тут может быть не абсолютной, а вероятностной: не все контролируется полностью, но некоторые игроки умеют пользоваться циклами лучше других. Как в психологии: не каждый импульс создается сознательно, но опытный человек умеет направлять уже возникшую волну. Так и с рынками.
10. Финальный исторический разворот: зачем он вообще был нужен?На первый взгляд, переход от Ирана к древним технологиям и русской истории кажется неожиданным. Но внутренне он логичен. Спикер подводит к мысли, что кризис современности — это не только борьба за нефть и проливы, но и борьба за интерпретацию прошлого. Народ без чувства собственной глубины легче: - лишить уверенности, - встроить в чужой нарратив, - убедить, что он вторичен, - навязать ему чужую шкалу ценности. Это сильный, хотя и спорный философский ход. Если у цивилизации нет образа себя, она начинает смотреть на себя чужими глазами. А это уже форма зависимости.
Итоговый смысл беседыЕсли собрать все сказанное в один узел, главный вывод будет таким: в беседе мир описывается как система, входящая в долгий период жесткого передела — военного, энергетического, финансового, логистического и цивилизационного. Иран здесь выступает не как локальный сюжет, а как симптом того, что старая архитектура силы больше не работает автоматически. Турция — пример прагматичного балансирования на грани нового усиления. Азербайджан — пример логики перекрестка. Нефть, газ, продовольствие и доллар — не отдельные темы, а элементы одного кризиса мировой связанности. При этом важно сохранять трезвость: в речи много оценочности, спорных утверждений и сильных допущений. Но за ними просматривается любопытная практическая истина: геополитика в конечном счете упирается не в лозунги, а в инфраструктуру, выносливость обществ и способность выдерживать реальность без самообмана. Люди и государства часто влюбляются не в действительность, а в свой образ силы — как в отношениях мы иногда любим не человека, а собственную фантазию о нем. Возможно, сегодня это происходит и с целыми империями, и с региональными державами, и с финансовыми системами. Но тогда главный вопрос не в том, кто громче заявляет о могуществе, а в том, кто способен жить после того, как иллюзии закончатся. И если все стороны в той или иной степени действуют из своих неполных картин мира, то где вообще проходит граница между стратегическим расчетом и коллективным самообманом?