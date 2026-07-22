ФАШИЗМ — ВЫСШАЯ СТАДИЯ КАПИТАЛИЗМА! КТО СТРОИТ НОВЫЙ ВАВИЛОН | Игорь Шишкин и Владимир Васильев
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Может ли христианство ужиться с капитализмом или власть денег неизбежно меняет саму природу человека? Игорь Шишкин и протодиакон Владимир Васильев разбирают евангельские слова о Боге и маммоне, ссудный процент, ростовщичество, Макса Вебера, протестантизм, Кальвина и средневековые банковские дома. В выпуске — Рим, Вавилон, Византия, Владимир Мономах, «теология успеха», либеральный глобализм, атомизация человека, финансовый капитал, технофашизм и вопрос: может ли общество служить и Богу, и маммоне одновременно?
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00:00 Вступление: капитализм и христианство, либеральный глобализм и протестантская этика
05:31 Истоки капитализма: ссудный процент, ростовщичество в древности и борьба Церкви с капиталом
16:11 Протестантизм и «теология успеха»: колониализм, геноцид индейцев и оправдание богатства
24:21 Библейский контекст: Христос и менялы, Ветхий Завет и духовное разложение общества
34:04 Современный капитализм: дехристианизация, либеральный глобализм, технофашизм и новое кастовое общество
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В беседе ставится вопрос: совместим ли капитализм с христианством. - Главный тезис собеседника: капитализм по своей сути основан на культе прибыли, процента и капитала, а потому противоречит евангельскому духу. - В качестве опоры приводится евангельская формула: «не можете служить Богу и маммоне». - Оспаривается популярная идея Макса Вебера о том, что капитализм якобы естественно вырос из протестантизма. - Высказывается позиция, что истоки капитализма древнее протестантизма и связаны прежде всего с: - ростовщичеством, - торгово-банковыми практиками, - финансовыми элитами древних цивилизаций. - В лекции проводится линия от Шумера, Вавилона, Рима к более поздним формам финансового господства. - Средневековое христианское общество представлено как система, которая старалась ограничивать ростовщичество и сдерживать власть денег. - Протестантизм, особенно в кальвинистской интерпретации, рассматривается как форма, в которой: - материальный успех начинает восприниматься как знак избранности, - богатство получает религиозное оправдание. - Проводится мысль, что капитализм вытесняет христианство из общественной жизни, даже если делает это не прямыми репрессиями, а через культурное размывание, секуляризацию и культ успеха. - Либеральный глобализм трактуется как закономерное развитие финансового капитализма. - Итоговый радикальный вывод беседы: фашизм подается как крайняя, последняя стадия капитализма, где власть капитала принимает уже открыто античеловеческие формы.
Подробный выводВ этом видео капитализм рассматривается не просто как экономическая модель, а как особый тип антропологии, то есть как ответ на вопрос: кто такой человек и ради чего он живет. И вот здесь начинается самое важное. Экономические системы редко ограничиваются только распределением ресурсов. Они всегда незаметно формируют мораль, образ успеха, допустимые желания и даже образ спасения — пусть уже не религиозного, а светского.
1. Основная логика беседыСмысл позиции выступающего таков: если в центре общества оказывается не человек и не Бог, а прибыль, процент, накопление и контроль, то такая система неизбежно становится антихристианской. Это сильный и внутренне цельный тезис. Он опирается не на частные злоупотребления капитализма, а на его предполагаемое ядро: - деньги как высшая мера, - выгода как критерий, - успех как моральное оправдание, - процент как механизм подчинения. Здесь капитализм понимается не как рынок вообще, не как торговля, не как частная собственность сама по себе, а именно как власть финансового капитала, ростовщической логики и бесконечного самовозрастания денег. Это важное различие.
2. Критика веберовской схемыВ лекции спорят с известной формулой Вебера о связи протестантской этики и духа капитализма. Возражение строится так: - капиталистические практики существовали задолго до Реформации; - ростовщичество, банковские дома, финансовые спекуляции известны еще в древности; - значит, протестантизм не породил капитализм с нуля, а скорее дал моральную санкцию уже существовавшей логике. Это различие тонкое, но важное. Одно дело — быть источником явления, другое — стать его идеологическим оформлением. В философском смысле тут поднимается старый вопрос: что первично — практика или оправдывающая ее доктрина? Часто сначала возникает интерес, а потом уже пишется теория, объясняющая, почему этот интерес «правилен».
3. Почему именно христианство становится препятствиемВ беседе проводится мысль, что христианство мешает логике финансового господства по нескольким причинам: - оно утверждает достоинство бедного и слабого; - оно ограничивает культ богатства; - оно требует милосердия, а не только эффективности; - оно не позволяет считать материальный успех доказательством духовной правоты; - оно напоминает, что человек не сводится к функции потребителя, должника или ресурса. Иными словами, христианство здесь понимается как система пределов. А капитализм в своей экспансивной форме плохо переносит пределы. Ему нужно расширение: - рынков, - желаний, - кредитования, - контроля, - потребления. Когда религия говорит: «не все продается, не все измеряется выгодой», она становится неудобной. Не потому, что она несовременна, а потому, что она мешает превращению всего в товар.
4. Либеральный глобализм как продолжение логики капиталаОдин из центральных тезисов беседы: современный глобализм — не случайное отклонение, а естественное развитие капиталистической логики. Аргумент примерно такой: - сначала освобождают рынок, - затем освобождают желания, - затем освобождают человека от традиций, - потом освобождают его от семьи, нации, религии, пола, - в итоге получают «свободный атом», которым проще управлять. Это, конечно, полемическая и идеологически заостренная схема. Но в ней есть наблюдение, заслуживающее внимания: чем слабее коллективные идентичности, тем легче человек включается в большие анонимные системы управления и потребления. С психологической точки зрения это правдоподобно. Человек, лишенный устойчивых связей, чаще ищет опору во внешних структурах: - корпорациях, - алгоритмах, - кредитах, - медиа, - цифровых платформах. Получается парадокс: под лозунгом свободы может строиться новая зависимость. Не кандалы старого типа, а мягкое администрирование желаний.
5. Фашизм как высшая стадия капитализмаФинальная формула беседы очень резкая: фашизм — это крайняя форма власти крупного капитала. Здесь прослеживается традиция левой критики, но помещенная в религиозно-цивилизационный контекст. Смысл такой: - когда капиталу уже недостаточно обычных демократических механизмов, - когда нужно сохранить контроль любой ценой, - тогда он переходит к открыто жесткой, корпоративной, иерархической модели. Исторически такая трактовка имеет свои основания и свои пределы. Основания — потому что крупный капитал действительно сотрудничал с фашистскими режимами. Пределы — потому что фашизм нельзя полностью свести только к экономике: там были еще миф, культ воли, национальная травма, милитаризм, расовая идеология, эстетизация насилия. Но как предупреждение мысль звучит серьезно: если экономическая система начинает видеть в людях лишь ресурс, то политическая надстройка рано или поздно может стать откровенно бесчеловечной.
6. Что в этой позиции сильно, а что уязвимо
Сильные стороны:- ясно показана связь экономики и морали; - подчеркивается, что деньги не нейтральны, если становятся абсолютом; - точно схвачена проблема секулярного культа успеха; - верно отмечено, что религия часто вытесняется не прямым запретом, а культурным размыванием; - важен акцент на том, что техника и цивилизация сами по себе не отменяют потребности в нравственном ориентире.
Уязвимые стороны:- в рассуждении много обобщений и спорных исторических связок; - часть тезисов строится слишком тотально, будто капитализм везде и всегда имеет одну и ту же форму; - сложные религиозные, этнические и исторические вопросы местами подаются через слишком жесткую схему; - почти не рассматриваются промежуточные модели: социальное государство, этический рынок, христианская социальная мысль, кооперативные формы хозяйства. То есть картина в лекции мощная, но очень монолитная. А реальность обычно менее удобна для единой формулы. Хотя именно такие формулы и привлекают: они дают ощущение, что за хаосом событий есть единый принцип. Иногда это помогает видеть суть, а иногда превращает живую историю в слишком прямую линию.
7. Более глубокий смысл сказанногоЕсли снять полемическую оболочку, в центре беседы остается вопрос, который намного шире спора о капитализме: Это вопрос не только религиозный. Его можно поставить и по-светски: - человек — цель или средство? - достоинство — безусловно или рыночно? - свобода — это право быть собой или обязанность бесконечно адаптироваться под систему? - богатство — инструмент жизни или новая религия? Здесь беседа попадает в нерв современности. Мы живем в мире, где внешне растет комфорт, но одновременно усиливается обезличивание. Система становится все умнее, а человек — не всегда свободнее. Алгоритмы знают о нас больше, чем мы сами. Рынок учится предугадывать желания раньше, чем они осознаются. И тогда древнее предупреждение о маммоне начинает звучать не архаично, а почти технологически.
ИтогВ данной лекции капитализм представлен как не просто хозяйственный уклад, а духовная проблема. Основная мысль в том, что там, где деньги становятся не средством, а мерой истины и достоинства, неизбежно разрушается и вера, и человеческая цельность, и сама ткань общества. Либеральный глобализм в этой логике — не ошибка, а закономерный результат: предельная форма мира, где все превращается в управляемый ресурс. Можно спорить с историческими деталями, с радикальностью оценок, с отдельными обобщениями. Но главный нерв беседы серьезен: экономика никогда не бывает просто экономикой; она всегда воспитывает душу общества. И здесь остается открытый, возможно самый важный вопрос: если любая цивилизация в конце концов служит тому, что считает высшим благом, то что в действительности является нашим богом сегодня — истина, человек, Бог или все-таки хорошо замаскированная маммона?