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Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/nato-i-rossiya-nepreodolimye-protivorechiya-artamonov-aleksandr-germanovich-3195290126/

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Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11

Может ли христианство ужиться с капитализмом или власть денег неизбежно меняет саму природу человека? Игорь Шишкин и протодиакон Владимир Васильев разбирают евангельские слова о Боге и маммоне, ссудный процент, ростовщичество, Макса Вебера, протестантизм, Кальвина и средневековые банковские дома. В выпуске — Рим, Вавилон, Византия, Владимир Мономах, «теология успеха», либеральный глобализм, атомизация человека, финансовый капитал, технофашизм и вопрос: может ли общество служить и Богу, и маммоне одновременно?

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00:00 Вступление: капитализм и христианство, либеральный глобализм и протестантская этика

05:31 Истоки капитализма: ссудный процент, ростовщичество в древности и борьба Церкви с капиталом

16:11 Протестантизм и «теология успеха»: колониализм, геноцид индейцев и оправдание богатства

24:21 Библейский контекст: Христос и менялы, Ветхий Завет и духовное разложение общества

34:04 Современный капитализм: дехристианизация, либеральный глобализм, технофашизм и новое кастовое общество

#ИгорьШишкин #ВладимирВасильев #капитализм #христианство #православие #маммона #ростовщичество #ссудныйПроцент #МаксВебер #Кальвин #протестантизм #либеральныйГлобализм #технофашизм #антихрист #КнижныйДень