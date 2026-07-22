Егор Холмогоров – фашизм под маской «русского национализма» Егор Холмогоров, профессиональный монетизатор своей якобы «русскости», пришел в такой восторг от победы сборной Испании на ЧМ по футболу в 90-летнюю годовщину мятежа генерала Франко, что поздравил своих читателей фашистским лозунгом: «Hemos pasado!» Напомню. Лозунг испанских республиканцев и коммунистов «No pasaran!» («[Они] Не пройдут!») – был и остается одним из символов борьбы с фашизмом. «Hemos pasado!» («Мы прошли!) – фраза генерала Франко в день падения Мадрида стала лозунгом победившего фашизма. И именно этот фашистский лозунг генерала Франко, отправившего «Голубую дивизию» убивать русских людей под Ленинград, использовал именующий себя русским националистом Егор Холмогоров. Стоит ли обращать внимание? Перегрелся человек или лишку хватил при просмотре финала ЧМ по футболу, вот и брякнул. Стоит. Нет здесь никакой случайности. Это «нутро» проявилось. Напомню, что еще совсем недавно писал Егор Холмогоров вовсе не в состоянии аффекта от футбольного матча: «С 1936 по 1939 СССР становился все менее приемлемым партнером для западного общественного мнения. Интервенция в Испанию на стороне убийц священников. Террор НКВД в Испании» Лихо! «Легким движением руки» (будучи в здравом уме и твердой памяти) Егор Холмогоров советскую помощь законному правительству Испании, боровшемуся против поддержанных фашистской Италией и нацистской Германией путчистов генерала Франко, объявил советской интервенцией в Испанию, а советских военных специалистов, геройски сражавшихся в Испании против фашизма, оккупантами и палачами испанского народа («террор НКВД в Испании» – если кто забыл). Соответственно, кем при этом оказывается подельник Гитлера генерал Франко? Правильно. Героем национально-освободительной борьбы против советских интервентов. А кем при этом оказываются Гитлер и Муссолини? Правильно. Героями, пришедшими на помощь Испании, ради ее спасения от «убийц священников» и советских интервентов. По совершенно случайному стечению обстоятельств почти одновременно коллега Егора Холмогорова по группировке «русских националистов» (якобы русских) журналист «Радио России» Роман Антоновский (нежно опекаемый одним из руководителей ВГТРК РФ Андреем Медведевым) поздравил граждан России с днем победы фашизма в Испании и выразил надежду, что так обязательно будет и в России. Да, открытым текстом: «Так будет и в России» И на это не стоит обращать внимание? Как не стоит обращать внимание на то, что подобные «откровения» тут же были растиражированы всей сеточкой «русских националистов», среди которых русских днем с огнем не найдешь? Конечно, вся эта публика, изо дня в день разжигающая межнациональную и межрелигиозную рознь, даже не скрывающая уже своих симпатий к фашизму, и более того, открыто мечтающая о победе фашистского путча в России, сразу же начнет кричать, что на них клевещут: Франко не фашист, Франко – правый консерватор, боровшийся за торжество традиционных ценностей в Испании. Только все это демагогия. Вот как оценил взятие Мадрида войсками генерала Франко 28 марта 1939 года министр иностранных дел фашистской Италии зять Муссолини граф Чиано: «Огромная победа фашизма. Возможно, самая великая из одержанных до сих пор» Теперь же, Егор Холмогоров, Роман Антоновский и иже с ними славят эту «огромную победу фашизма» и поздравляют с нею граждан России. Будем и дальше делать вид, что ничего не происходит, что мы в упор не видим фашизма, действующего под прикрытием маски «русского национализма»?