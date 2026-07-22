“Другая Русь: почему Вильно проиграл Москве”. Е.Ю.Спицын на канале Sponsr “Вопрос-ответ
Интервью записано в июне 2026 г.
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#Спицын #СМИ #Интервью
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции рассматривается вопрос: могла ли Литва стать альтернативным Москве центром объединения русских земель. - В позднесоветской и постсоветской публицистике продвигалась идея о «другой Руси»: если бы центр объединения сложился вокруг Вильно, а не Москвы, Россия якобы стала бы более «европейской» и менее «догоняющей». - Автор лекции относится к этой концепции критически, считая её не только историографической, но и идеологически нагруженной. - Подчеркивается древняя балтославянская общность, что объясняет близость литовского и русского исторических миров на ранних этапах. - Древняя Русь изначально описывается как полиэтничная цивилизация, где кроме восточных славян важную роль играли балты, финно-угры, тюрки и другие народы. - С XIII века формируется Литовское государство, сначала как региональная сила, а затем как крупное политическое образование. - При Миндовге Литва вела борьбу и с русскими землями, и с крестоносцами; его политика была маневренной, включая переходы между язычеством и католичеством. - При Витене и особенно Гедимине Литва значительно расширилась, включив многие русские земли, прежде всего территории современной Белоруссии и часть юго-западной Руси. - Гедимин и его потомки создали сильную династическую линию — Гедиминовичей, сопоставимую по значению с Рюриковичами. - В XIV веке Литва реально стала крупным конкурентом Москвы в борьбе за влияние на русские земли. - При Ольгерде Литва активно вмешивалась в русские дела, поддерживала Тверь против Москвы и предпринимала военные походы на Москву. - Несмотря на силу Литвы, Москва удержалась, в том числе благодаря: - строительству белокаменного Кремля, - более последовательной внутренней линии, - собственной политике собирания земель. - Переломным моментом названа Кревская уния 1385 года: - Ягайло принимает католичество, - женится на польской королеве Ядвиге, - становится польским королём, - Литва начинает входить в орбиту Польши и Ватикана. - После этого Литва, по мысли лектора, утрачивает шанс стать именно русским центром объединения, потому что её цивилизационный вектор меняется. - Витовт был мощным и амбициозным правителем, претендовавшим на все русские земли, но его политика уже разворачивалась в системе литовско-польско-католического союза. - Главный ответ лекции: Вильно проиграл Москве не из-за слабости как таковой, а из-за смены исторической ориентации Литвы — от возможного восточнославянского центра к государству, всё глубже включённому в польско-католический мир.
Подробный выводВ этом видео проводится важная мысль: историческая альтернатива действительно существовала, но она была не бесконечно открытой, а зависела от конкретных политических решений элит. Литва в какой-то момент и правда выглядела как возможный центр притяжения для значительной части русских земель. Это не фантазия. Масштаб её территорий, включённость в русские княжеские дела, династические связи, участие в борьбе за Киев, Смоленск, Чернигов, Брянск — всё это говорит о том, что Литва была не внешней окраиной, а одним из центров восточноевропейской истории. Но здесь и проявляется важная историческая закономерность: география и военная сила сами по себе ещё не делают государство объединительным ядром цивилизации. Для этого нужен не просто ресурс, а устойчивая ось идентичности: кто ты, на каком языке власти говоришь, к какой сакральной вертикали себя относишь, какой образ будущего предлагаешь подвластным землям. Москва, при всех её жёсткостях, выстроила именно такую ось. Она последовательно собирала русские земли, укрепляла власть, удерживала связь с православным миром и, что особенно важно, предлагала модель политической централизации, которая оказалась исторически более цельной. Литва же долгое время существовала как пространство сложного баланса: балтское ядро, русские земли, языческое наследие, борьба с крестоносцами, контакты с Ордой, конкуренция с Москвой. Это делало её сильной, но одновременно внутренне неоднородной. Решающим оказался выбор Ягайло и последующая линия на союз с Польшей. Можно сказать, что Литва в тот момент выбрала не просто династический брак, а другую цивилизационную гравитацию. Формально это выглядело как рациональный политический ход: союз, легитимация, защита, усиление статуса. Но история часто иронична: шаг, который даёт краткосрочное усиление, может лишить долгосрочной субъектности. Вступая в тесный союз с польско-католическим миром, Литва переставала быть потенциальной «другой Русью» и всё больше становилась другим проектом — уже не восточнославянским центром, а пограничным государством между мирами. Здесь есть почти философский сюжет. Люди и государства часто проигрывают не тогда, когда они слабы, а тогда, когда начинают жить не из собственной глубины, а из чужого идеала о себе. Литва могла быть собой — сложным, многосоставным, но самостоятельным центром. Однако, по логике лектора, она вошла в орбиту силы, которая постепенно изменила саму направленность её развития. Это похоже и на личную психологию: иногда человек теряет не ресурсы, а внутренний стержень, пытаясь соответствовать более престижной, но чужой модели. Важно и другое: в лекции заметен спор не только об истории XIV века, но и о современном взгляде на прошлое. Концепция «если бы Вильно победило Москву, всё было бы лучше и европейнее» подвергается критике как слишком идеализированная. И это справедливо. История не обязана подтверждать наши вкусы. «Европейскость» сама по себе не является магическим решением всех проблем. Как материалисты иногда превращают прогресс в религию, так и идеалисты могут превратить «альтернативный путь» в красивый миф. Но миф удобен именно тем, что не обязан сталкиваться с реальной сложностью эпохи: с династическими конфликтами, с вероисповедными переломами, с борьбой элит, с неоднородностью населения. Если смотреть трезво, то у Литвы были сильные стороны: - широта контроля над русскими землями, - гибкая дипломатия, - мощные правители, - династический ресурс, - военная активность. Но у Москвы были свои преимущества: - более концентрированное политическое ядро, - последовательность объединительного проекта, - православная легитимация, - институциональная преемственность, - способность превращать уязвимость в стратегию. В конечном счёте победил не просто более сильный меч, а более устойчивый исторический смысловой центр. И, пожалуй, главный глубокий вывод такой: история редко развивается по линии «лучше/хуже», чаще — по линии «что оказалось внутренне связнее и жизнеспособнее». Литва могла быть альтернативой Москве, но не стала ею, потому что альтернатива должна не только возникнуть, но и удержать собственную форму, не растворившись в чужой логике. Москва удержала. Вильно — нет. И здесь возникает уже не только исторический, но и человеческий вопрос: что на самом деле делает центр центром — сила, вера, политический расчёт или способность сохранить верность собственной исторической природе?