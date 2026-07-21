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Помпеи: что там произошло на самом деле? / Александр Бутягин и Егор Яковлев

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Переслано от: Цифровая история

Гибель Помпей — одна из самых известных катастроф в истории. Но что мы знаем о городе, который Везувий похоронил под пеплом в 79 году? Почему одни жители успели спастись, а другие остались и погибли? Чем занимались археологи в Помпеях и какие секреты до сих пор скрывает этот мёртвый город?

Об этом Александр Бутягин рассказал на фестивале «Россия на Западе» в Калининграде!

— Янтарь в Помпеях: как прибалтийский янтарь попадал в Италию
— Курортная зона Рима: почему вокруг Помпей строили свои виллы знаменитые римляне
— Извержение Везувия: что известно из писем Плиния Младшего
— Надписи на стенах: что писали жители Помпеи о выборах, банях и своей жизни
— Экспедиция Эрмитажа в Помпеи: что нашли российские археологи

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#Помпеи #Археология #Бутягин

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Помпеи — не “простой городок”, а уникальный археологический памятник и важный город в центре престижной курортной зоны Римской Италии. - Город погиб не от лавы, а был засыпан продуктами извержения Везувия — прежде всего пеплом и пирокластическими потоками. - Извержение произошло, по современным данным, вероятнее всего в октябре 79 года н. э., а не в августе, как долго считалось. - Сохранность Помпей исключительна: местами уцелели здания до 2–3 этажей, фрески, мозаики, предметная среда и уличные надписи. - Это один из важнейших источников по повседневной жизни Древнего Рима: от устройства бань и прачечных до политической агитации и бытовых граффити. - Античные источники о катастрофе есть, особенно важны письма Плиния Младшего; Плиний Старший погиб во время событий. - Император Тит, по свидетельствам, организовал помощь пострадавшим, взяв расходы на себя. - Раскопки Помпей начались в XVIII веке и продолжаются фактически до сих пор. - Надписи в Помпеях делятся на публичные и частные: снаружи — объявления, агитация, реклама, иногда “черный пиар”; внутри — личные записи, цитаты, бытовые и непристойные граффити. - Российская экспедиция Эрмитажа работала в районе Стабий, где были найдены новые помещения, мозаики, граффити и важные эпиграфические свидетельства. - Одна из ярких находок экспедиции — упоминание Поппеи Сабины, жены Нерона, что может быть связано с ее родовыми владениями в регионе. - Известные гипсовые отливки жертв нередко романтизировали, но современные генетические исследования показывают более сложную и часто прозаичную картину. - Погибла, вероятно, не большая часть населения: при населении свыше 40 тысяч найдено около 1400 жертв; значит, многие успели спастись. - Аналогов Помпеям почти нет: есть похожие случаи быстрой консервации поселений, но по масштабу и полноте сохранности Помпеи уникальны. - Римляне пытались возвращаться на место катастрофы, что-то откапывали, извлекали ценности, возможно, действовали и мародеры. - Для археолога главная ценность — не только “золото”, а прикосновение к живому следу человека прошлого.

Подробный вывод

В данной лекции Помпеи предстают не как набор расхожих образов — “город, залитый лавой”, “последний день”, “замершая трагедия” — а как место, где история становится почти осязаемой. И в этом, пожалуй, главный смысл беседы: Помпеи важны не только из-за катастрофы, но и потому, что катастрофа законсервировала жизнь.

1. Что произошло “на самом деле”

Если убрать художественные преувеличения, картина такова: - Везувий долго считался потухшим. - Извержение стало для людей неожиданностью. - Город не был уничтожен потоками лавы. - Основной разрушительный фактор — пеплопад и пирокластические потоки, то есть раскаленная смесь газа, пепла, обломков и пыли. Это важное уточнение. Лава в массовом воображении стала почти мифом, но археологическая реальность иная. Иногда истина теряется именно там, где образ слишком красив и прост. Лава — яркий символ, но пепел, грязь, удушающий жар и внезапность ближе к фактам. История вообще часто предпочитает драматичные иконы, а не точные механизмы.

2. Почему Помпеи уникальны

Уникальность Помпей не в том, что это просто “древний город, который погиб”. Таких городов история знала немало. Уникальность в другом: - сохранность городской ткани, - сохранность интерьеров, - сохранность визуальной культуры, - контекстность находок. Археология чаще всего работает с фрагментами: стеной в несколько рядов камня, осколком сосуда, ямой, прослойкой золы. В Помпеях же исследователь получает почти целый городской организм. Это как разница между несколькими страницами книги и целой библиотекой, пусть и поврежденной. Поэтому Помпеи — это не просто памятник. Это модель римской городской жизни, с улицами, лавками, банями, частными домами, предвыборной агитацией, следами труда, досуга, статуса, вкуса и пошлости. И в этом есть особая трезвость: высокую цивилизацию мы видим не только по храмам и императорам, но и по рекламе на стенах, шуткам слуг и бытовому мусору.

3. Помпеи как противоядие против идеализации античности

Очень ценно, что в беседе античность не идеализируется. Помпеи показывают Рим не как музей мраморного совершенства, а как живой, неоднородный, шумный, телесный мир. Мы видим: - богатые виллы рядом с тесными служебными помещениями; - цитаты из Гомера рядом с непристойными надписями; - политическую рекламу рядом с бытовыми объявлениями; - роскошь фресок рядом с мусорными свалками; - судьбы элиты рядом с безымянностью рабов и слуг. Это важный урок. Люди обычно любят прошлое в отредактированном виде. Им нужен либо “золотой век”, либо “ад древности”. Но реальность, как почти всегда, сложнее: римский мир был и изысканным, и грубым; культурным, и жестоким; утонченным, и очень телесным. Пример Поппеи Сабины здесь особенно показателен: легендарная красавица, высокая политика, близость к императору — и при этом трагическая, уязвимая человеческая судьба.

4. Что дают надписи на стенах

Одна из самых интересных тем лекции — помпейские надписи. Они особенно ценны тем, что это не “официальная античность”, не то, что хотела сохранить власть, а то, что само просочилось из жизни. Снаружи домов: - выборная агитация, - реклама, - объявления, - общественные сообщения, - иногда насмешка и дискредитация соперников. Внутри: - личные пометки, - литературные цитаты, - грубые рисунки, - импульсивные записи слуг, рабов, посетителей. По сути, это древнеримский аналог городской стены, соцсетей и бытового чата одновременно. Человек во все времена хочет оставить след: сообщить, похвастаться, уколоть, признаться, поругаться, развлечься. Технологии меняются, антропология — гораздо медленнее. И здесь возникает любопытная междисциплинарная аналогия: если официальные тексты — это “отредактированная версия системы”, то граффити — это ее “сырой лог”, отладочный вывод реальной жизни. В нем меньше пафоса, зато больше правды о повседневности.

5. Сколько людей погибло и почему это важно

Особенно интересен пересмотр масштаба трагедии. Долгое время в массовом сознании Помпеи воспринимались как город, где “все погибли”. Но археологическая логика и новые данные этому противоречат. Если население составляло более 40 тысяч человек, а найдено около 1400 жертв, значит: - многие успели покинуть город, - часть людей отсутствовала, - часть тел могла не сохраниться или не быть найдена, - но все же тотальной гибели населения не было. Это еще один пример того, как реальность сложнее мифа. Миф любит абсолюты: “все умерли”, “город исчез за миг”, “конец цивилизации”. А факты чаще рисуют более неровную картину: кто-то спасся, кто-то вернулся, кто-то пытался откопать имущество, кто-то мародерствовал. Трагедия от этого не становится меньше — она становится человечнее.

6. О гипсовых отливках и романтизации смерти

Очень сильный момент — рассказ о гипсовых отливках и современных генетических исследованиях. Раньше многие сцены интерпретировали романтически: “влюбленные”, “семья”, “героические последние объятия”. Сейчас выясняется, что за красивыми версиями часто стоят просто люди, которых в момент катастрофы сблизил ужас. Это почти философский нерв всей беседы: человек склонен заменять реальность трогательным сюжетом. Нам трудно вынести голую случайность, бессмысленную близость смерти, хаотичность бедствия. Поэтому мы достраиваем смысл, иногда — слишком поспешно. Но и здесь не стоит впадать в другую крайность. Даже если это были не любовники, а двое мужчин, прижавшихся друг к другу от страха, человеческая значимость сцены не уменьшается. Скорее наоборот. Любовь к реальности начинается тогда, когда мы перестаем требовать от нее театральной красоты.

7. Археология как дисциплина внимания

В лекции хорошо слышно, что археология — это не охота за сокровищами, а искусство дисциплинированного внимания. Иногда наиболее ценно не золото, а: - высота стены, - след мозаики, - надпись, - контекст находки, - положение вещи, - слой мусора. Это очень “йогическая” в хорошем смысле мысль: ценность рождается из качества внимания к тому, что перед тобой. Не из фантазии, не из жажды сенсации, а из точности присутствия. Археолог, как хороший исследователь или хороший практик созерцания, учится видеть то, что неподготовленный глаз считает “ничем”. В этом есть и параллель с наукой вообще, и с внутренней жизнью человека. Мы часто ищем в себе и в мире “золотые находки”, но пропускаем то, что на самом деле объясняет структуру целого: повторяющиеся мелочи, следы привычек, скрытую стратиграфию опыта.

8. Личный тон археолога: что на самом деле считается находкой

Финал беседы особенно человечен. Самой дорогой находкой оказывается не драгоценность, а просверленный клык, отполированный до блеска, любимая вещь какого-то древнего человека. Это очень сильный образ. Он показывает, что археология в своей глубине — не про предметы, а про чужую жизнь, вдруг ставшую близкой. Вещь становится значимой не потому, что она дорогая, а потому что через нее проступает отношение: кто-то носил ее долго, любил, берег, сделал частью себя. Так история перестает быть абстракцией. Она делается встречей.

Итог

Главная мысль этой беседы такова: Помпеи — это не только трагедия, а прежде всего уникально сохраненная реальность римской жизни. Извержение уничтожило город как пространство обитания, но сохранило его как пространство познания. И потому Помпеи важны не лишь для археологов, а для всякого, кто хочет понять, как на самом деле устроена человеческая цивилизация: в ее блеске, хаосе, тщеславии, труде, страхе и надежде. В каком-то смысле Помпеи разоблачают и нас самих. Мы любим легенды — про лаву, про романтические объятия, про “последний день”. Но факты учат большему: мир сложнее красивых схем, а истина чаще скрыта не в эффектной картине, а в пепле, надписи на стене и любимом клыке, отполированном рукой давно умершего человека. И, может быть, самый важный вопрос после этой лекции такой: что из нашей сегодняшней жизни, если бы ее внезапно “законсервировали”, оказалось бы настоящей правдой о нас — наши великие идеи или следы наших повседневных жестов?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/68872bc71bec68a20b6deabe782398e5/
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