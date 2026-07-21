Гибель Помпей — одна из самых известных катастроф в истории. Но что мы знаем о городе, который Везувий похоронил под пеплом в 79 году? Почему одни жители успели спастись, а другие остались и погибли? Чем занимались археологи в Помпеях и какие секреты до сих пор скрывает этот мёртвый город?

Об этом Александр Бутягин рассказал на фестивале «Россия на Западе» в Калининграде!

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#Помпеи #Археология #Бутягин