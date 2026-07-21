Артем Чунихин. Навстречу “Зимней грозе”. Часть 15. Штурм Калача и сражение за Евлампиевский плацдарм
Захват моста у Калача – большая удача в операции "Уран", однако сражение 3-го кавалерийского корпуса в устье реки Голубой, и попытка кавалеристов Плиева ударить в тыл 76-й пехотной дивизии немцев закончились неудачей, и менее известны. О боях за Калач и Евлампиевский плацдарм рассказывает Артем Чунихин.
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- Ключевое событие лекции — захват моста у Калача силами передового отряда 26-го танкового корпуса. - Подполковник Филиппов с небольшой группой мотопехоты, танков и бронемашиной сумел прорваться к переправе и удержать ее до подхода основных сил. - Мост оказался не взорван, что стало для советской стороны большой удачей, а для командования 6-й армии Паулюса — тяжелым шоком. - Местный житель Степан Гусев сыграл важную роль, выведя отряд к нужной переправе. - После захвата моста советские части перешли к штурму Калача, который к 23 ноября был взят. - Соединение советских подвижных соединений состоялось в районе Криво-Музгинской / Советского: части 26-го танкового корпуса встретились с частями 4-го механизированного корпуса Вольского. - Севернее развивались бои кавалерийских соединений Плиева за район Евлампиевского плацдарма. - Кавалеристы захватили хутор Евлампиевский и немецкий аэродром, уничтожив технику и нанеся потери гарнизону. - Однако попытки расширить плацдарм и перехватить пути отхода 11-го армейского корпуса встретили ожесточенное сопротивление немецких боевых групп. - Бои за Большой Набатов, Песковатку и выход к переправам у Вертячего оказались крайне тяжелыми и не дали полного оперативного результата. - Несмотря на успех окружения армии Паулюса, второе запланированное окружение — отсечение части немецких сил у Дона — полностью реализовать не удалось. - Лекция подчеркивает, что успех операции обеспечили скорость, дерзость, взаимодействие танков, мотопехоты, кавалерии и ПТО, но также показывает цену ошибок, нехватки транспорта, боеприпасов и усталости войск.
Подробный выводВ данной лекции особенно ясно проявляется один из главных парадоксов войны: крупнейшие стратегические переломы часто решаются предельно конкретными, почти хрупкими обстоятельствами. Не абстрактной “силой фронта вообще”, а тем, взорван мост или нет; успел ли маленький отряд проскочить в темноте; встретился ли по дороге местный житель, знающий нужный съезд; хватило ли у нескольких расчетов 45-мм пушек выдержки развернуться в голой степи против танков.
1. Захват моста у Калача как момент предельной военной концентрацииЦентральный эпизод — это, безусловно, захват переправы через Дон. Сам по себе он выглядит почти как сюжет о “тактическом чуде”: небольшая группа, частично прорвавшаяся через передний край, в условиях неразберихи выходит к цели, находит нужную дорогу, уничтожает охрану и закрепляется. Но если смотреть глубже, это не чудо в мистическом смысле, а результат сочетания нескольких факторов: - общего развала немецкой устойчивости на оперативной глубине; - высокой скорости советского наступления; - инициативы командиров на месте; - слабой готовности тыловых и саперных частей к отражению такого дерзкого рейда; - и, конечно, элемента случайности, без которого на войне почти ничего не бывает. История любит идеализировать подобные эпизоды как безупречный героический сценарий. Но реальность, как видно из рассказа, была более грубой и живой: колонны путались, связь терялась, часть сил ввязалась в бой, мост сначала вообще искали не там, где ожидали. И именно эта реальность делает подвиг убедительнее. Героизм здесь не в красивой схеме, а в действии внутри хаоса.
2. Калач: не просто город, а узел судьбы операцииШтурм Калача в лекции показан не как изолированный бой за населенный пункт, а как борьба за транспортно-оперативный узел, без которого окружение Паулюса не приобретало бы окончательной формы. Взятие города и удержание моста означали не только территориальный успех, но и разрушение последних представлений противника о контроле над ситуацией. С военной точки зрения Калач — это пример того, как география превращается в стратегию. Река, переправа, дороги, высоты — все это в степной войне приобретает почти метафизическое значение. Кто держит переходы, тот управляет не просто пространством, а временем противника: его возможностью уйти, перегруппироваться, вывести технику, спасти штаб, сохранить целостность фронта.
3. Евлампиевский плацдарм: пример упорства без полной развязкиЕсли история с Калачом — это образец удачного броска, то бои за Евлампиевский плацдарм показывают другую сторону войны: когда успех достигается, но не превращается в полный результат. Кавалерия Плиева действует смело, быстро и местами очень эффективно. Захват аэродрома, удары по тылам, продвижение к коммуникациям противника — все это показывает, что советская конница в 1942 году была вовсе не архаикой, а подвижным инструментом глубинной операции, особенно в связке с танками и противотанковой артиллерией. В этом есть важный исторический урок: форма может казаться устаревшей, но значение имеет не внешняя “современность”, а функциональность в конкретной среде. Однако дальнейшее развитие упирается в жесткую реальность: - нехватка боеприпасов; - износ личного состава; - недостаток транспорта; - разрывы в построении; - сильные немецкие контратаки боевых групп; - невозможность быстро нарастить успех. То есть здесь мы видим не провал, а предел наступательной энергии. Войска дошли туда, куда смогли дойти на инерции прорыва, но удержание и расширение плацдарма потребовало уже другой плотности сил и ресурсов.
4. Важная тема лекции — несовпадение успеха и завершенностиОчень ценно, что в беседе не создается иллюзия абсолютной победной гладкости. Часто историческое сознание любит сводить события к простому нарративу: “окружили — значит всё удалось”. Но в реальности даже внутри успешной операции существуют неполные успехи, упущенные возможности, недоведенные замыслы. Именно так показана попытка отрезать 11-й армейский корпус. Замысел был логичен: не только замкнуть внешнее кольцо вокруг 6-й армии, но и не дать части немецких сил отойти к переправам. Однако этот частный замысел реализовать не удалось. Причина не в чьей-то “плохой воле”, а в самой природе войны: время сжимается, силы истощаются, противник, даже находясь в кризисе, сохраняет способность к организованному сопротивлению. Это, кстати, философски важный момент. Победа почти никогда не бывает полной в тот миг, когда она кажется достигнутой. Она всегда содержит остаток незавершенности, цену, случайность и новые риски.
5. Немецкая сторона: не только поражение, но и адаптацияЛекция интересна тем, что не превращает противника в карикатуру. Немецкие боевые группы, пусть и собранные из разрозненных подразделений, учебных частей, тыловиков и случайно встретившихся на дорогах групп, демонстрируют способность к сопротивлению и импровизации. Это очень напоминает общий принцип сложных систем: когда централизованная структура рушится, локальные элементы могут еще долго сохранять боеспособность. С этой точки зрения особенно показательно описание путаницы с кодированными картами, офицерами связи и отсутствием общей координации. Система еще есть, но уже дает сбои. Почти как в психике человека во время сильного кризиса: внешне он еще держится, выполняет функции, но внутренние каналы согласования уже рушатся. Война вообще часто зеркалит устройство сознания — не в романтическом, а в структурном смысле.
6. Кавалерия и танки: урок взаимодействияОдин из сквозных смыслов лекции — эффективность смешанного применения родов войск. Кавалерия сама по себе уязвима, танки без пехоты тоже уязвимы, противотанковая артиллерия без прикрытия может быть быстро подавлена. Но в сочетании они начинают компенсировать слабости друг друга. В этом есть почти универсальный принцип, выходящий далеко за пределы военной истории: однородная сила часто проигрывает сложной связке разных сил. Как в науке — одна дисциплина редко объясняет мир полностью; как в человеке — один тип мышления не решает все задачи; как в обществе — жесткая схема ломается там, где гибкая система адаптируется.
7. Пропаганда, память и осторожность формулировокОчень интересен финальный штрих: советская пресса не спешила объявлять об окружении армии Паулюса до тех пор, пока не была отбита попытка деблокады Манштейна. Это показывает, что даже пропаганда, которую часто представляют исключительно как инструмент громких утверждений, в данном случае действовала с расчетом на реальность. Это трезвый урок: иногда истина в публичном пространстве запаздывает не только из-за лжи, но и из-за страха преждевременной уверенности. История вообще часто существует в двух слоях: - то, что уже произошло на земле; - и то, что общество может признать как свершившийся факт.
Итоговый смысл лекцииВ целом беседа посвящена не просто эпизодам операции “Уран”, а механике превращения прорыва в окружение. Захват Калача и бои за Евлампиевский плацдарм показывают две стороны одного процесса: - с одной стороны — дерзкий, почти стремительный успех; - с другой — изматывающее, кровавое, неполное доведение замысла до максимума. Именно поэтому лекция производит сильное впечатление. Она не идеализирует войну, но и не растворяет в цинизме человеческий подвиг. Здесь есть и случай, и мастерство, и просчеты, и стойкость, и тяжесть потерь. А значит, перед нами не миф, а живая история — та, в которой победа рождается не из безупречности, а из способности действовать в несовершенстве. Если смотреть шире, то этот материал напоминает: историческая победа — это не момент, когда всё пошло по плану, а момент, когда при всех сбоях, потерях и неясности смысл усилий всё же оказался сильнее хаоса. И, пожалуй, главный вопрос после такой лекции звучит так: что в истории мы называем истиной — окончательный результат, или ту сложную, противоречивую ткань случайностей, ошибок и мужества, из которой этот результат вообще возник?