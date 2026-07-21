Захват моста у Калача – большая удача в операции "Уран", однако сражение 3-го кавалерийского корпуса в устье реки Голубой, и попытка кавалеристов Плиева ударить в тыл 76-й пехотной дивизии немцев закончились неудачей, и менее известны. О боях за Калач и Евлампиевский плацдарм рассказывает Артем Чунихин.

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