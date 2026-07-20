ЯДЕРНЫЙ ШАНТАЖ НИКСОНА. КАК США СТАВИЛИ МИР НА ГРАНЬ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ | Роман Голунов
Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video
Книга "В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/v-krugu-sovetskoy-elity-polveka-na-diplomaticheskoy-sluzhbe-3195291050/?at=QktJPNKZLcPJGKgviMrygWwfMkGMoEi6X98AWcP3ZGXk
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683956358/detail.aspx
Книга "Психология. Учебник для средней школы | Теплов Борис Михайлович":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/psihologiya-uchebnik-dlya-sredney-shkoly-teplov-boris-mihaylovich-381492802/?at=PjtJX5LL8cmvRJjvI0qDvQPTxPnjK3CzVGRJyCEGmV2y
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/47649399/detail.aspx?targetUrl=EX
Могли ли СССР и США договориться о новом миропорядке ещё в конце 1960-х — и почему этот шанс был сорван? Роман Голунов, автор книг «Система управления социумом» и «Великий договорняк», разбирает переговоры Косыгина и Джонсона в Глассборо, формулу «Луна и Вьетнам» в обмен на участие СССР в большой сделке, приход Никсона и отказ Вашингтона играть на равных. В выпуске — стратегия безумца, операция Giant Lance, полёты B-52 с ядерным оружием, конфликт СССР и Китая, план Duck Hook и вопрос: почему США не признают равных партнёров?
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings
00:00 Вступление: «Великий договорняк», встреча в Глассборо и формула компромисса (Луна и Вьетнам)
06:35 Стратегия безумца: приход Никсона, отказ от прошлых договорённостей и ядерный шантаж
10:17 Операция «Гигантское копьё»: полёты B-52, масштаб угрозы и давление на СССР
15:17 Финал: противоречия с Китаем, план «Утиный крюк» и выводы о договороспособности США
#РоманГолунов #ВеликийДоговорняк #СССР #США #Косыгин #Джонсон #Никсон #Киссинджер #Вьетнам #Луна #GiantLance #ГигантскоеКопье #DuckHook #ядерныйшантаж #холоднаявойна #геополитика #КнижныйДень
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе рассматривается эпизод конца 1960-х годов, когда США пытались принудить СССР к уступкам с помощью демонстративного ядерного давления. - По версии Романа Голунова, исходные договорённости между СССР и администрацией Линдона Джонсона предполагали своеобразный обмен: - СССР фактически принимает американское лидерство в «лунной гонке»; - СССР содействует выгодному для США завершению войны во Вьетнаме; - взамен СССР должен был получить участие в формировании нового мирового порядка. - После прихода Ричарда Никсона, как утверждается в лекции, американская линия изменилась: новые власти захотели не соблюдать прежнюю логику договорённостей, а навязать Советскому Союзу подчинённое положение силовым шантажом. - Для этого использовалась так называемая «стратегия безумца» — демонстрация готовности к крайним, в том числе ядерным, шагам. - Центральный эпизод — операция «Гигантское копьё» в октябре 1969 года: - стратегические бомбардировщики B-52 с ядерным оружием на борту выполняли демонстрационные полёты; - силы были приведены в повышенную готовность; - сигнал адресовался прежде всего советскому руководству. - Целью этого давления было побудить СССР: - признать фактическое американское первенство; - содействовать американским интересам во Вьетнаме; - в более широком смысле — принять вторичную роль в мировой иерархии. - По словам спикера, СССР не поддался на этот нажим и не отреагировал так, как рассчитывал Вашингтон. - В беседе проводится параллель с современностью: главный вывод автора — США могут использовать переговоры тактически, но не склонны воспринимать других как действительно равных партнёров. - Отсюда вытекает жёсткий тезис: с Западом, особенно с США, опасно строить стратегию на доверии к формальным обещаниям без опоры на силу, суверенность и трезвый расчёт.
Подробный выводВ этом видео затрагивается важная и тревожная тема: переговоры между великими державами далеко не всегда являются пространством доброй воли; нередко это лишь продолжение борьбы другими средствами. И здесь особенно ясно видно различие между формой и содержанием. Внешне — дипломатия, соглашения, визиты, разговоры о безопасности. По сути — проверка на прочность, психологическое давление, попытка закрепить иерархию. Главная мысль беседы довольно жёсткая: американская стратегия в тот период строилась не на признании равновесия, а на стремлении добиться от СССР признания собственного верховенства. Это не просто историческая претензия, а более широкий взгляд на природу геополитики. Сильный игрок редко предлагает равенство как конечную цель; чаще он предлагает его как временную декорацию, если это помогает выиграть время, снизить сопротивление соперника или провести перегруппировку. В этом смысле дипломатия может быть похожа на шахматы, где дружелюбный жест иногда лишь прикрывает подготовку комбинации. Особенно показателен образ «стратегии безумца». Он почти философский. Власть здесь пытается убедить противника, что готова перейти черту. Это уже не просто военная логика, а театр устрашения, где безумие становится инструментом рационального расчёта. Парадоксально, но именно так часто работает политика: демонстрация иррациональности используется ради вполне рационального эффекта. Это напоминает некоторые психологические механизмы в межличностных отношениях: человек, создающий впечатление непредсказуемости, иногда добивается уступок не силой как таковой, а страхом перед невозможностью просчитать его следующий шаг. Но в беседе звучит и другой, не менее важный пласт: идеализация договорённостей опасна. Люди, государства, элиты склонны влюбляться не в реальность, а в её удобный образ. В отношениях это происходит, когда любят не человека, а придуманный портрет. В истории — когда верят не в баланс интересов, а в красивый миф о «партнёрстве». Лекция настойчиво разрушает именно такую иллюзию: договор может быть полезным, но только если ты понимаешь, что за подписью стоит не мораль, а интерес; не дружба, а соотношение сил; не истина, а временное совпадение выгод. При этом важно сохранить трезвость и не скатиться в упрощённый фатализм. История редко бывает абсолютно чёрно-белой. У любой администрации, у любого государства есть разные группы интересов, разная мотивация, разный горизонт планирования. Однако практический вывод от этого не меняется: в международной политике доверие без возможности проверки — форма наивности. Если хочешь договорённости, они должны опираться не на надежду, а на механизмы сдерживания, взаимный риск нарушения и ясное понимание цены обмана. В более глубоком смысле беседа посвящена не только США и СССР, а самой природе силы. Сила всегда стремится стать нормой, а своё превосходство — представить как естественный порядок вещей. Когда одна сторона требует, чтобы другая «признала реальность», часто речь идёт не об объективной реальности, а о политически навязываемой картине мира. Поэтому суверенность — это не просто армия или экономика, а ещё и способность не принять чужую интерпретацию мира как единственно возможную. Если перевести это на современный язык, урок звучит так: - договариваться можно и нужно; - но нельзя путать переговоры с доверием; - нельзя принимать тактические уступки другой стороны за стратегическое признание равенства; - и нельзя строить безопасность на ожидании чужой добросовестности. Это суровый, но зрелый взгляд. В нём мало романтики, зато много исторической памяти. И, возможно, именно такая память удерживает мир от новых катастроф: не вера в благие намерения, а понимание пределов человеческой и государственной надёжности. В конечном счёте беседа подводит к почти вечному вопросу: что в политике является истиной — подписанный текст соглашения, заявленные намерения или реальный баланс сил, который проявляется только в момент кризиса?