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Могли ли СССР и США договориться о новом миропорядке ещё в конце 1960-х — и почему этот шанс был сорван? Роман Голунов, автор книг «Система управления социумом» и «Великий договорняк», разбирает переговоры Косыгина и Джонсона в Глассборо, формулу «Луна и Вьетнам» в обмен на участие СССР в большой сделке, приход Никсона и отказ Вашингтона играть на равных. В выпуске — стратегия безумца, операция Giant Lance, полёты B-52 с ядерным оружием, конфликт СССР и Китая, план Duck Hook и вопрос: почему США не признают равных партнёров?

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00:00 Вступление: «Великий договорняк», встреча в Глассборо и формула компромисса (Луна и Вьетнам)

06:35 Стратегия безумца: приход Никсона, отказ от прошлых договорённостей и ядерный шантаж

10:17 Операция «Гигантское копьё»: полёты B-52, масштаб угрозы и давление на СССР

15:17 Финал: противоречия с Китаем, план «Утиный крюк» и выводы о договороспособности США

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