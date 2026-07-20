17 июля 2026 года лидер Китая Си Цзиньпин представил Пекин как поборника нового глобального порядка в области искусственного интеллекта, используя главную технологическую конференцию Китая для продвижения технологий с открытым исходным кодом и оспаривания влияния США на правила, регулирующие этот быстро развивающийся сектор.

В своей речи на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) в Шанхае Си Цзиньпин призвал страны воспользоваться «исторической возможностью», которую предоставляет ИИ с открытым исходным кодом, и пообещал помочь развивающимся странам в развитии потенциала в области ИИ, предостерегая от возникновения «новых исторических несправедливостей», связанных с неравным доступом к этой технологии.

«Учитывая ошеломляющую скорость развития ИИ, мы должны обеспечить, чтобы его развитие было позитивным, благим и на благо человечества», — заявил Си Цзиньпин во вступительной речи на конференции. «Мы должны сделать надзор и управление за ним точными и эффективными и постоянно совершенствовать меры, чтобы предотвратить потерю контроля».

Послание Си Цзиньпина – явная попытка Китая возглавить процесс установления глобальных правил в отношении ИИ – прозвучало в момент ожесточенной конкуренции между США и Китаем за эту технологию, а также в момент серьезной обеспокоенности по поводу ее последствий для национальной безопасности, включая способность ИИ использовать уязвимости программного обеспечения и баз данных.

В своем выступлении Си Цзиньпин обрушился с критикой на «чрезмерное расширение концепции национальной безопасности в области ИИ» или «постановку безопасности одной страны выше безопасности других» — завуалированные намеки на то, как Пекин оценивает американский подход к этой технологии.

Вместо этого Китай стремится донести мысль о том, что эта технология должна быть «глобальным общественным благом», и что он готов сотрудничать со странами для ее совместной разработки.

Накануне конференции Китай учредил Всемирную организацию сотрудничества в области искусственного интеллекта (WAICO), новую группу из 29 стран, включая Россию, Индонезию и Пакистан, дружественных Китаю и его целям.

Эти заявления стали наиболее ясным на сегодняшний день выражением Си Цзиньпином стремления Китая сформировать глобальное управление в сфере ИИ, представив его модели с открытым исходным кодом как глобальное общественное благо и позиционируя Пекин как альтернативу Вашингтону в решающий момент гонки за технологическое лидерство.

Сравнивая значение ИИ с изобретением парового двигателя и электричества, Си Цзиньпин изложил концепцию, в которой Китай делится технологиями и опытом в области ИИ со странами Глобального Юга, одновременно возглавляя глобальные усилия по созданию стандартов, регулирующих эту развивающуюся технологию.

В своей речи китайская коалиция в области ИИ была представлена ​​как конкурент возглавляемой США международной инициативе «Pax Silica», направленной на обеспечение безопасности глобальных цепочек поставок ИИ и критически важных минералов, хотя Си Цзиньпин избежал упоминания Вашингтона.

Китайские государственные СМИ все чаще изображают стратегию Пекина в области ИИ как ответ на то, что они называют попыткой, возглавляемой США, возвести «железный занавес в сфере ИИ».

Конференция WAIC подчеркнула изменения в ландшафте ИИ: китайские модели ИИ с открытыми весами быстро набирают обороты, опережая проприетарные системы американских компаний, таких как OpenAI и Anthropic.

17 июля пекинский стартап Moonshot AI представил Kimi K3, которую он назвал крупнейшей в мире открытой моделью ИИ по количеству параметров, спустя месяц после того, как правительство США внезапно отозвало передовые модели ИИ компании Anthropic из-за проблем с безопасностью.

Ранее в июле Пекин рассматривал возможность введения ограничений на зарубежный доступ к некоторым ведущим китайским моделям ИИ, что подчеркивает растущую напряженность между продвижением открытого ИИ и все более жесткой повесткой дня в области национальной безопасности.

Си Цзиньпин также призвал к тому, чтобы системы ИИ оставались под контролем человека, и настоятельно рекомендовал странам создать механизмы раннего предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации для управления рисками, связанными с ИИ, что стало его самым ясным на сегодняшний день заявлением по вопросам безопасности ИИ.

Он также настоятельно призвал принять меры для предотвращения сценариев потери контроля, предупредив об опасностях, которые представляют автономные системы ИИ, способные ускользать от человеческого надзора и контроля.

Си Цзиньпин заявил, что Китай будет предоставлять обучение в области ИИ и развивать центры сотрудничества в сфере ИИ со странами БРИКС, АСЕАН, Латинской Америки и Африканского союза, тем самым согласовывая свою дипломатию в области ИИ с основными блоками Глобального Юга, где Пекин уже обладает значительным влиянием.

Эти заявления прозвучали на следующий день после запуска созданной Китаем Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта (WAICO), в которую вошли 29 стран-членов. Си Цзиньпин назвал организацию «знаковой вехой в истории мирового развития ИИ» и заявил, что она отвечает требованиям стран Глобального Юга о более широком участии в управлении ИИ.

Аналитики отметили, что выбор времени превратил обычную политическую речь в заявление, связывающее технологические достижения Китая с официальной дипломатической платформой.

По мнению аналитиков, это институциональное давление отражает более широкие усилия Китая избежать имиджа страны, которая просто следует правилам, в секторе, все больше определяемом американскими компаниями, американским экспортным контролем и технологическими партнерствами под руководством Вашингтона.

«Послание Си Цзиньпина ясно: Китай не собирается следовать за кем-либо одновременно в области технологий ИИ и стандартов. Вместо этого Китай намерен возглавить мир в обоих аспектах», — сказал Джордж Чен, руководитель отдела цифровых технологий в консалтинговой компании The Asia Group.

Встреча с 17 по 20 июля проходит в то время, когда Вашингтон и Пекин готовятся к своим первым правительственным переговорам по ИИ при администрации президента США Дональда Трампа.

В начале июля на диалоге ООН по искусственному интеллекту две державы представили конкурирующие точки зрения: американские чиновники утверждали, что чрезмерное регулирование может препятствовать инновациям, в то время как Китай продвигал свои недорогие модели с открытым исходным кодом как инструмент для сокращения глобального неравенства в доступе к ИИ.

Вашингтон объединил 35 стран вокруг своего Заявления о возможностях в области ИИ, в то время как к возглавляемой Китаем конференции WAICO присоединились 29 стран.

Среди участников четырехдневной конференции в Шанхае — Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, девять лауреатов Нобелевской премии и премии Тьюринга в области вычислительной техники, а также более 1000 представителей мировых предприятий.

Это первое участие Си Цзиньпина в этом флагманском мероприятии с момента его запуска в 2018 году, что является явным сигналом того, какое значение Пекин придает ИИ и как усиливается конкуренция с США за лидерство в его будущем.

Напряжённая гонка

Американские компании повсеместно считают, что их главная стратегия для победы в конкуренции — это стремление к освоению передовых технологий. Их модели по-прежнему в значительной степени лидируют по возможностям, а также по оборудованию, используемому для их обучения и совершенствования.

Но этот разрыв сокращается. И когда дело доходит до победы в гонке за лидерство в области ИИ, Пекин делает ставку на другой подход: применение и масштабирование технологий ИИ в робототехнике и автоматизации, а также широкое внедрение в глобальном масштабе, говорят эксперты.

Китайские компании, занимающиеся разработкой ИИ, такие как DeepSeek и Zhipu, совершили значительный рывок в сокращении разрыва в производительности с американскими компаниями.

Всё больше пользователей по всему миру также отдают предпочтение моделям с открытым исходным кодом и более низким эксплуатационным расходам по сравнению с предложениями Кремниевой долины.

Согласно анализу Our World In Data, в мае на долю китайских компаний приходилось 20 из 50 самых популярных моделей ИИ на платформе OpenRouter, которая позволяет пользователям взаимодействовать с широким спектром моделей, по сравнению с всего пятью в начале 2025 года. Большинство остальных — американские.

В последние месяцы Вашингтон утверждал, что китайские организации занимаются «целенаправленными, промышленными кампаниями по освоению передового американского ИИ», имея в виду процесс, при котором меньшая модель обучается на основе большей модели для улучшения собственных возможностей.

Ранее в июле китайский регулятор предупредил об обнаружении серьезной угрозы безопасности в виде «бэкдора» в инструменте Claude Code американской компании Anthropic. Anthropic заявила, что так называемый бэкдор представляет собой экспериментальный механизм для отслеживания злоупотреблений на ее платформе и что доступ к нему запрещен в Китае.

В Вашингтоне также существуют серьезные опасения, что иностранные субъекты могут использовать мощные модели ИИ для обнаружения и эксплуатации уязвимостей кибербезопасности в критической инфраструктуре США. Белый дом начал работу по решению этих проблем.

Владимир Овчинский