“В поддержку перестройки, или как либералы обыграли националистов”. Е.Ю.Спицын радио Аврора “Вопрос-
Эфир на Радио АВРОРА от 14 июля 2026 г.
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Историк Евгений Спицын комментирует статью Александра Цыпко «Игры патриотов» и правда о подлинных причинах распада СССР», опубликованной в «Независимой газете» – https://www.ng.ru/ideas/2026-06-22/6_9521_ussr.html
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- Роль русского национализма в распаде СССР, по мнению Спицына, была второстепенной. Он считает, что русские националисты не были главной силой разрушения Союза, хотя часть их идей объективно работала в пользу распада. - Критика Солженицына и части патриотической интеллигенции. Идея «сбросить окраины» и сосредоточиться на России оценивается как стратегически ошибочная: если Россия уходит с территории, туда приходит чужая сила. - Историческая логика расширения России трактуется как оборонительная и хозяйственная. Расширение государства объясняется не только «имперскими амбициями», а необходимостью: - защищать границы, - получать доступ к плодородным землям, - предотвращать проникновение конкурирующих империй. - СССР представлен как наследник исторической России. В этой логике советская власть не просто удерживала пространство бывшей империи, а восстанавливала стратегическую целостность территории. - Националисты, даже если выступали от имени русской идеи, в ряде случаев совпадали с сепаратистами по результату. Их лозунги, по мысли автора, субъективно могли выглядеть патриотическими, но объективно усиливали центробежные процессы. - Главные силы распада СССР — республиканские сепаратисты и либералы. Особенно выделяются движения в Прибалтике, на Украине, в Закавказье, а также союзная и российская либеральная элита конца 1980-х — начала 1990-х. - Либералы “обыграли” националистов, предложив более эффективный политический язык. Если националисты говорили о “сбросе обузы”, то либералы — об “освобождении народов” и борьбе с “империей”. - Скепсис к разговорам об “образе будущего”. Спицын считает, что рассуждать о будущем содержательно можно только при опоре на: - экономический базис, - состояние производительных сил, - реальный технологический уровень, - междисциплинарную экспертизу. - Футурология без знания экономики и технологий оценивается как спекуляция. Будущее нельзя серьезно проектировать через публицистику и лозунги. - Капитализм объявляется тупиковой системой. Основные аргументы: - частная собственность на средства производства, - постоянная потребность в расширенном воспроизводстве, - гонка за ресурсами, - требование непрерывного роста прибыли, - циклические системные кризисы. - Крупные войны трактуются как способ выхода капитализма из кризиса. Первая и Вторая мировые войны подаются как историческое подтверждение этого механизма. - Перестройка представлена как подарок Западу. В этой интерпретации Горбачёв, поддавшись риторике “общечеловеческих ценностей”, помог Западу отсрочить собственный кризис за счёт разрушения социалистического блока и СССР. - Современное обострение мировой ситуации объясняется новым системным кризисом капитализма. Украинский конфликт рассматривается как часть более широкого противостояния России и коллективного Запада. - Отмечается опасная нормализация темы большой войны, включая ядерную. Спицын предупреждает, что общество постепенно привыкает к риторике катастрофы, а это само по себе тревожный симптом.
Подробный выводВ этом видео Евгений Спицын выстраивает цельную, хотя и весьма полемичную, картину распада СССР и современного мирового кризиса. Центральная мысль беседы такова: русский национализм не был главным разрушителем Союза, но часть его идей оказалась полезной тем силам, которые действительно вели дело к распаду. Здесь есть важный психологический и политический момент. Часто идеи побеждают не потому, что они глубже, а потому, что они лучше упакованы. Националисты говорили: “хватит кормить окраины”. Либералы сказали почти то же самое, но в морально более привлекательной для эпохи форме: “дадим свободу угнетённым народам”. Это хороший пример того, как в истории риторика может оказаться сильнее содержания. Сама конструкция была иной, но вектор — на демонтаж общего пространства — совпадал. Спицын настаивает, что Россия исторически собирала свои земли не только из жажды власти, а по логике выживания. Это, конечно, не “абсолютная истина”, а определённая историческая интерпретация, но она внутренне последовательна: безопасность границ, борьба за ресурсы, выход к плодородным территориям, недопущение чужих империй. В этом смысле он противопоставляет идеализацию национального “очищения” реальной геополитике. И это сильное место его аргументации: история редко терпит пустоты. Если центр отказывается от периферии, периферия не становится нейтральной — она обычно становится чужой. Есть в этом и более широкий философский нерв. Люди нередко влюбляются не в реальность, а в её упрощённый образ. Одни идеализируют “чистую нацию”, другие — “свободный рынок”, третьи — “освобождение народов”, четвёртые — “сильную империю”. Но реальность грубее и сложнее. В ней любое упрощение рано или поздно требует платы. Спицын фактически говорит именно об этом: романтический лозунг может оказаться стратегической ловушкой. Во второй части беседы мысль переносится с истории СССР на тему “образа будущего”. Здесь позиция довольно жёсткая и в чём-то здравая: будущее нельзя обсуждать всерьёз без понимания экономики, технологий, производительных сил и структуры собственности. Это почти марксистское напоминание о том, что красивые схемы будущего часто похожи на архитектурные эскизы без фундамента. Как в программировании нельзя обсуждать поведение системы, игнорируя её архитектуру, так и в истории нельзя строить “мир будущего”, не понимая базиса. Особенно показателен его скепсис к футурологии как жанру. Тут можно провести любопытную аналогию: многие разговоры об образе будущего напоминают работу нейросети, которая уверенно достраивает недостающие куски по вероятностным шаблонам. Звучит гладко, но не всегда имеет реальную опору. Спицын требует от такого разговора не вдохновляющей поэзии, а почти инженерной добросовестности. Кульминацией рассуждения становится тезис о тупиковости капитализма. Это уже не просто исторический анализ, а мировоззренческое ядро лекции. Капитализм в его описании — система, которая структурно не умеет останавливаться: - ей нужен рост, - ей нужна прибыль, - ей нужны ресурсы, - ей нужны новые рынки, - а при системном кризисе она склонна искать выход через войну. Можно спорить с жёсткостью такого вывода, но нельзя не заметить его внутреннюю логику. Если система требует бесконечного расширения в конечном мире, конфликт становится почти встроенной функцией. Это напоминает биологическую модель опухолевого роста: локально клетки “успешны”, но сам принцип их успеха губит весь организм. В этом смысле критика капитализма у Спицына не только идеологическая, но и почти цивилизационная. Фигура Горбачёва в этой картине выступает как точка исторического надлома. По мысли автора, Запад не победил СССР в честной силовой лобовой схватке, а воспользовался слабостью советского руководства, его доверчивостью и иллюзиями. Это важный мотив: не всякое поражение приходит в форме вторжения; иногда оно приходит в форме красивых слов. И здесь снова звучит одна из скрытых тем беседы — опасность идеализации. Иногда человек или элита принимают не реальность, а приятный образ реальности, и именно в этот момент становятся управляемыми. Финальная часть — о войне и изменении общественного сознания —, пожалуй, самая тревожная. Спицын указывает на нормализацию риторики насилия и даже ядерного конфликта. Это наблюдение шире конкретной политики: когда общество слишком долго живёт в атмосфере кризиса, оно привыкает к немыслимому. То, что вчера казалось безумием, сегодня начинает казаться “вариантом”. Это опасная деградация морального порога.
ИтоговоБеседа построена на нескольких опорных идеях: 1. Распад СССР был прежде всего результатом действий либеральной элиты и республиканского сепаратизма. 2. Русский национализм не был решающей силой, но часть его риторики оказалась объективно созвучна разрушению общего государства. 3. Историческое пространство России рассматривается как неслучайное и стратегически необходимое. 4. Разговор о будущем невозможен без серьёзного анализа экономики, технологий и собственности. 5. Капитализм интерпретируется как кризисная система, склонная разрешать свои тупики через войны. 6. Современный мир, по мнению автора, подошёл к опасной черте, где катастрофическая риторика становится привычной. Если смотреть глубже, то главная интуиция этого видео — не только о политике, но и о природе человеческого мышления. Мы слишком часто выбираем не то, что истинно, а то, что звучит удобно, красиво или лестно для нашего самоощущения. Националист может любить не реальную страну, а её миф; либерал — не свободу, а её рекламный образ; имперец — не ответственность, а величие как декорацию. И, возможно, самый трудный путь — это отказаться от приятных иллюзий ради трезвой любви к реальности. Но тогда возникает главный вопрос: способно ли общество строить подлинное будущее, если оно снова и снова предпочитает не истину, а психологически удобный образ истины?