Стратегическое поражение России через внутреннюю смуту – цель Запада
В программе «Соседи» Алексея Беляева и Эдикаса Ягелавичюса на белорусском канале "Грани свободы"
В программе «Соседи» Алексея Беляева и Эдикаса Ягелавичюса на белорусском канале "Грани свободы"
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе обсуждается не столько вероятность прямой войны НАТО с Россией, сколько стратегия нанесения России стратегического поражения через внутреннюю дестабилизацию. - Спикер считает, что Запад не стремится к немедленной полномасштабной войне с Россией, но заинтересован в сценарии, при котором удары по территории РФ вызовут внутреннюю смуту. - В качестве исторической аналогии приводится февраль 1917 года: недовольство общества может быть использовано не для мира, а для свержения власти под патриотическими лозунгами. - По версии выступающего, военные и финансовые решения Запада направлены не только на поддержку Украины, но и на создание условий для кризиса внутри России. - Беларусь рассматривается как союзник России и потенциальная мишень давления, но, по мнению гостя, активные шаги против нее возможны лишь при условии начала серьезной внутренней дестабилизации в РФ. - Отмечается, что разногласия между США и Европой существуют, но они отступают на второй план, когда возникает общий интерес — ослабление России. - Евросоюз в этой логике представлен как конструкция, устойчивость которой зависит от внешнего ресурса и геополитического успеха, а не только от внутренней солидарности. - Внутриполитические перестановки на Украине, по мнению спикера, не меняют сути режима, поскольку его стратегическая линия на конфликт с Россией сохраняется независимо от персоналий. - Прибалтийские элиты интерпретируются как силы, которые политически и экономически существуют за счет русофобской мобилизации и образа внешней угрозы. - Конфликт США и Ирана трактуется как часть более широкой американской стратегии давления и навязывания неравноправных геополитических сделок. - Ключевая мысль лекции: исход противостояния зависит прежде всего от внутренней устойчивости России и ее союзников, а не от смены лиц на Западе или Украине.
Подробный выводВ этом видео проводится довольно цельная, хотя и явно полемическая, картина мира. Ее стержень — мысль о том, что современное противостояние развивается не только на линии фронта, но прежде всего в пространстве психологии общества, устойчивости институтов и способности государства выдерживать давление без саморазрушения. Если говорить шире, это старая историческая логика: великие державы часто проигрывают не тогда, когда у противника больше танков, а тогда, когда ломается внутренняя связность — доверие между властью, обществом и армией. В этом смысле рассуждение гостя перекликается не только с политической публицистикой, но и с психологией: как у человека кризис часто начинается не с внешнего удара, а с накопленного внутреннего надлома, так и у государства главная уязвимость — не внешний враг сам по себе, а возможность превратить стресс в хаос. Главный тезис лекции — Запад якобы делает ставку не на прямое лобовое столкновение, а на управляемое истощение и провоцирование смуты. Это важный момент: здесь война понимается не как чисто военное событие, а как комплексная технология давления, включающая информационные, экономические, инфраструктурные и психологические методы. Такой взгляд нельзя автоматически принимать как исчерпывающую истину, но он отражает важную реальность современной политики: граница между фронтом и тылом действительно размыта. Интересна и историческая аналогия с 1917 годом. Она используется не просто как украшение речи, а как предупреждение: общественное возмущение может быть направлено не к укреплению страны, а к ее обрушению, даже если внешне это подается как забота о победе. В этом есть важная философская глубина. Люди нередко думают, что борются за реальность, а на деле служат образу — идеализированному, эмоционально заряженному, но оторванному от последствий. Так бывает и в личной жизни, и в истории: желание “все исправить немедленно” иногда разрушает саму почву, на которой возможно исправление. Отдельный пласт беседы — отношения США и Европы. Здесь проводится мысль, что между ними есть реальные противоречия, но они не отменяют цивилизационной общности интересов, когда речь идет о России. Это, пожалуй, один из самых сильных аналитических узлов разговора: различие между тактическими конфликтами внутри блока и стратегическим консенсусом против внешнего соперника. В международной политике это действительно частая ситуация: игроки могут спорить о разделе прибыли, но объединяться, когда видят шанс ослабить крупного конкурента. В разговоре об Украине, Прибалтике и Иране звучит одна и та же схема: политические элиты описываются как структуры, которые питаются конфликтом, страхом и внешним покровительством. Здесь можно спорить о степени обобщения, но сама идея заслуживает внимания. Любая система, которая слишком долго существует за счет образа врага, постепенно начинает нуждаться в этом враге почти экзистенциально. Это уже не просто политика, а форма зависимости. Как человек может зависеть от собственной обиды, так и режим может зависеть от постоянной мобилизации через угрозу. При этом у лекции есть и слабое место: многие сложные международные процессы сводятся к единой объяснительной рамке, где почти все действия Запада, Украины, ЕС или США интерпретируются через намерение разрушить Россию. Такая цельность делает картину убедительной для сторонника, но уязвимой для критика. Реальность почти всегда сложнее любой стройной схемы. Даже если стратегическое давление существует, это не значит, что все события исчерпываются только им. Истина в политике, как и в философии, редко бывает монолитной; чаще она многослойна и раскрывается через конкуренцию интерпретаций. Тем не менее практический нерв беседы ясен: главная защита — не в ожидании раскола у противника, а в собственной устойчивости. Это очень трезвая мысль. Надежда на то, что “у них там все само развалится”, почти всегда инфантильна. В истории выживает не тот, кто лучше злорадствует над чужими противоречиями, а тот, кто умеет сохранять внутреннюю собранность. В этом смысле лекция, при всей ее идеологической окраске, упирается в вполне прагматичный вывод: нельзя строить стратегию на ожидании чужих ошибок, если не выстроена собственная опора. И, пожалуй, самый глубокий слой этого разговора — вопрос о том, что сильнее: внешнее давление или внутреннее состояние системы. Это уже не только про государства. Это про человека, культуру, цивилизацию. Нас ломает не только удар, но и способ, которым мы его осмысляем. Если общество теряет ясность, меру и способность отличать реальную угрозу от эмоциональной реакции, оно становится уязвимым независимо от военного баланса.
ИтогБеседа посвящена идее, что главная цель Запада — не столько прямая война с Россией, сколько создание условий для внутреннего кризиса, смуты и последующего ослабления государства. Все остальные темы — саммит НАТО, Украина, Беларусь, Евросоюз, Прибалтика, Иран — подчинены этой центральной логике. Вывод автора однозначен: судьба конфликта решается не сменой элит на Западе и не перестановками в Киеве, а способностью России и ее союзников сохранить внутреннюю устойчивость, политическую волю и стратегическое самообладание. И здесь возникает открытый вопрос: что в конечном счете делает государство по-настоящему сильным — военная мощь, историческая память, единство общества или умение видеть реальность без самообмана?