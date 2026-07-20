Санкционный бумеранг: банки Европы уничтожают корпорацию Linde
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00:00 Санкции против России: Бумеранг для Европы и Газпром
00:41 Иски к Linde: Почему европейские банки судятся из-за проекта в Усть-Луге
02:18 Экономические санкции: Ошибки ЕС и история с турбиной Siemens
05:10 Пакеты санкций ЕС: Как европейский бизнес ищет лазейки в ограничениях
07:11 CaseGuru: Тюменские инновации и обзор техники от Тюменского Илона Маска
08:50 Банковский сектор Европы: Последствия ухода Linde и форс-мажоры в энергетике
11:15 Судебная система Европы: Почему бизнес-конфликты из-за России неизбежны
12:45 Завод в Усть-Луге: Переработка газа, экспорт этана и СПГ в Китай и Европу
14:50 Геоэнергетика Инфо: Итоги и подписка на экспертную аналитику
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе обсуждается иск европейских банков к немецкой компании Linde на сумму около 1–1,2 млрд евро. - Причина конфликта: Linde вышла из проекта в Усть-Луге после введения санкций против России. - Проект реализовывал «Русхимальянс», созданный Газпромом и «Русгаздобычей». - Российская сторона перечислила Linde крупный аванс, а европейские банки выдали гарантии авансовых платежей и исполнения контракта. - После остановки работ российская сторона потребовала вернуть аванс, но банки отказались, ссылаясь на санкционные ограничения. - В ответ российские суды арестовали активы банков, и теперь банки пытаются взыскать потери с Linde. - Главная мысль спикера: санкции в 2022 году вводились быстро и нередко непродуманно, без полноценной оценки последствий для самих европейских компаний. - В качестве примера приводится история с турбинами для «Северного потока», когда санкции фактически нарушили логистику ремонта и обслуживания. - Подчеркивается, что внутри ЕС и «коллективного Запада» решения не всегда были согласованы и рациональны; часто приходилось выпускать дополнительные разъяснения и поправки. - Судебные иски между крупными компаниями и банками в Европе — это нормальная практика, а не исключительный признак кризиса. - Отдельно отмечается стратегическая важность проекта в Усть-Луге: он должен был позволить перерабатывать газ глубже внутри России, извлекая ценные компоненты, а не отдавать их Европе в составе сырьевого потока. - Идея проекта — перейти от простой поставки газа к более выгодной модели: оставлять добавленную стоимость на российской территории.
Подробный выводВ этом видео показан важный и довольно показательный сюжет: санкции, задуманные как инструмент давления на Россию, обнажили внутренние противоречия самой европейской экономической системы. Здесь особенно интересно не то, кто именно формально прав в суде — банки или Linde, — а то, как сама конструкция санкционной политики начала производить побочные эффекты для ее создателей. Если смотреть прагматично, перед нами не просто спор о деньгах. Это конфликт между политическим решением и договорной реальностью бизнеса. Политика требует резкого разрыва связей. Бизнес же живет в логике обязательств, гарантий, кредитов, сроков, оборудования, авансов и судебной ответственности. Когда политическая воля вторгается в эту ткань слишком резко, она рвет не только чужие, но и собственные нити. Именно это, по сути, и произошло. Европейские банки, выдававшие гарантии под проект, исходили из прежней логики глобального рынка: контракт есть контракт, обязательства обеспечены, риски просчитаны. Но санкционная волна изменила правила уже после начала игры. В итоге банки оказались между молотом и наковальней: с одной стороны — санкционная дисциплина, с другой — юридические и финансовые последствия неисполнения обязательств. Теперь они пытаются переложить ущерб на Linde. Это не столько моральная драма, сколько почти механика системы: каждый участник спасает собственный баланс. В более широком смысле беседа показывает, что образ «единой и рациональной Европы», действующей как один безошибочный организм, сильно идеализирован. На практике Евросоюз — это множество государств, институтов, лоббистских групп, корпораций, банков и отраслевых интересов. Когда решение принимается быстро, особенно в кризисе, оно часто напоминает не точную инженерную настройку, а экстренную заплатку. А любая непродуманная заплатка потом начинает расходиться по швам. Здесь есть почти философский парадокс. Санкции задумывались как проявление силы и контроля, но контроль оказался неполным. Система, которая пыталась ограничить другого, столкнулась с ограниченностью собственного знания. Это вообще типично для сложных систем — и в экономике, и в психологии, и даже в технологиях. Когда человек думает, что полностью управляет последствиями, он часто видит лишь первый ход, но не всю цепочку обратных реакций. В этом смысле санкционный механизм действительно похож на бумеранг: он летит по заданной траектории только в воображении того, кто его бросает; в реальности траекторию меняют ветер, сопротивление среды и скрытые силы. Особенно важен тезис об Усть-Луге. Проект был нужен не просто как очередная стройка, а как шаг к более зрелой модели ресурсной экономики. Если газ поставляется как многокомпонентное сырье, то страна-покупатель извлекает дополнительную выгоду, перерабатывая ценные фракции и производя уже продукцию следующего передела. Если же эти компоненты выделяются внутри страны-поставщика, то она оставляет у себя больше стоимости, технологий, рабочих мест и промышленной компетенции. Иначе говоря, спор вокруг Linde — это не только история о санкциях, но и история о том, как ломается старая модель зависимости и появляется стимул к собственной переработке. Конечно, в такой оценке тоже нельзя впадать в идеализацию. Сам факт ухода западного подрядчика — это проблема: он означает задержки, удорожание, сложность замещения технологий и оборудования. Реальность не романтична. Любой разрыв глобальных производственных цепочек сначала бьет по эффективности. Но иногда кризис работает как болезненная хирургия: он разрушает удобную, но зависимую схему и вынуждает строить менее комфортную, зато более автономную. С человеческой точки зрения тут видно и другое: крупные системы, будь то государства, банки или корпорации, так же склонны жить в иллюзиях, как и отдельные люди. Люди часто любят не реальность, а свой образ реальности. Европа могла долго воспринимать себя как пространство, где политические решения автоматически подчиняют себе экономику без серьезных внутренних издержек. Но реальность, как обычно, грубее и честнее образа. Контракты не исчезают от моральных деклараций, а убытки не растворяются от правильных лозунгов. Поэтому главный вывод из беседы можно сформулировать так: санкции — это не магическая кнопка, а грубый инструмент, который почти всегда создает сложную цепь побочных последствий, в том числе для тех, кто его применяет. История с Linde и европейскими банками — хороший пример того, как геополитика превращается в судебные и финансовые конфликты внутри самой Европы, а также как внешнее давление может ускорять внутреннюю промышленную перестройку России. И, пожалуй, самый глубокий вопрос здесь не только экономический: если политические системы, корпорации и общества так часто действуют, исходя из своих образов, а не из полной картины реальности, то где проходит граница между стратегией и самообманом — и как вообще распознать момент, когда «очевидная истина» уже начала работать против того, кто в нее поверил?