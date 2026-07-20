Тюменские роботы-пылесосы – https://cgpods.ru/info2607 промокод INFO2607 на скидку до 1000 руб. Пылесосы CaseGuru создают стерильную чистоту БЕЗ химии. ТГ-блог: https://t.me/cg_pods. Санкции против России обернулись для Европы экономической катастрофой и многомиллиардными судебными исками. Deutsche Bank, UniCredit и Commerzbank подали в суд на немецкую компанию Linde в панике пытаются взыскать миллиарды с немецкой компании Linde из-за сорванных контрактов по газовым проектам в РФ. В этом видео мы подробно разбираем, как непродуманные энергетические ограничения уничтожают промышленность ЕС и бьют по самим инициаторам. Подробнее в новом видео Геоэнергетика Инфо

00:00 Санкции против России: Бумеранг для Европы и Газпром

00:41 Иски к Linde: Почему европейские банки судятся из-за проекта в Усть-Луге

02:18 Экономические санкции: Ошибки ЕС и история с турбиной Siemens

05:10 Пакеты санкций ЕС: Как европейский бизнес ищет лазейки в ограничениях

07:11 CaseGuru: Тюменские инновации и обзор техники от Тюменского Илона Маска

08:50 Банковский сектор Европы: Последствия ухода Linde и форс-мажоры в энергетике

11:15 Судебная система Европы: Почему бизнес-конфликты из-за России неизбежны

12:45 Завод в Усть-Луге: Переработка газа, экспорт этана и СПГ в Китай и Европу

14:50 Геоэнергетика Инфо: Итоги и подписка на экспертную аналитику

Наш телеграм: https://t.me/geonrgru

Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru

Станьте спонсором канала CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/

Поддержать канал:

Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.

Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.

ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.

https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)

Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!

VK ► https://vk.com/geonrgru

ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru

Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info

Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim

Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!

#новости #россия #украина #путин #сша #иран #политика #европа #экономика #санкции #война #news #newvideo #новостисегодня #политика #europe #ukraine #new

Реклама. ИП Боков В.А., ИНН 860231222547, erid: 2W5zFHDDVsX