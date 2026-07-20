Анатолий Папанов: «Война — это не школа». Личные воспоминания великого актёра о фронте в рамках цикла «Живая летопись войны».

В этом выпуске народный артист СССР Анатолий Дмитриевич Папанов предельно честно и глубоко рассказывает о своём боевом пути. Это не просто интервью, а пронзительная исповедь о первом бое, о потере товарищей, о том, как война меняет человека навсегда, и о том, почему он, инвалид войны, решил посвятить жизнь искусству.

Текст читает: Гриф (Григорий Грибов).

0:00 — Что больше всего запомнилось на войне

0:13 — Первый бой: из 42 в живых осталось 14

0:55 — Утренняя тишина и петух среди огня

1:35 — Трагедия молодого лейтенанта

1:55 — Седина за одну ночь: как война меняет облик

2:10 — Сила духа и святое чувство братства

2:53 — Последний бой под Харьковом и тяжелое ранение

3:36 — Госпиталь в Буйнакске и песня Лидии Руслановой

4:08 — Страшная статистика поколения 1922 года

4:46 — Вызов врагу: как инвалид войны решил стать артистом

5:05 — Слёзы в «Белорусском вокзале»: правда или кино?

5:18 — Почему война — это не школа

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