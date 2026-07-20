Памятник Дзержинскому должен быть восстановлен В столетнюю годовщину со дня рождения Дзержинского необходимо вновь поставить вопрос о возвращении его памятника на Лубянскую площадь у здания КГБ СССР (ныне ФСБ РФ). Памятник, напомню, был снесен толпой, которой дирижировали, как теперь и не скрывается, из-за рубежа. Снесен абсолютно незаконно. Снесен теми силами, которые разрушили нашу страну. Сейчас Президент говорит о том, что Россия в результате СВО вернула себе суверенитет. А когда она его потеряла? Это очень важный вопрос. Когда Россия лишилась суверенитета? Вот именно в результате тех самых событий. Снос памятника Дзержинскому на Лубянской площади и был одним из символов утраты суверенитета России. Возвращая памятник на его законное место, мы совершаем опять-таки символическое действо, направленное на ликвидацию последствий того государственного переворота. И той государственной катастрофы, которая постигла нашу страну в 1991 году. Это — первое. Второе. Нас постоянно пытаются втянуть в дискуссию о том, был ли Дзержинский хорошим человеком. И вот начинается спор: достоин Дзержинский, не достоин, был он гениальным руководителем специальных служб, или был «палачом» и прочее, прочее. Но это абсолютно не имеет никакого отношения к вопросу о памятнике на Лубянской площади. Мы можем сколько угодно спорить, был ли хорошим человеком, хорошим правителем Николай I. На этот счет есть совершенно разные позиции. Достаточно вспомнить поражение в Крымской войне, и не только. Но в Санкт-Петербурге стоит великолепный памятник ему, и никто его не снес. Памятник Петру I — тоже стоит. И не один. Хотя сколько споров о его роли в истории России и сколько диаметрально противоположных точек зрения. Да, в первые годы Советской власти было разрушено немало памятников. Достаточно вспомнить снесенный в Москве памятник генералу Скобелеву. Но от того, что это тогда было сделано, значит ли, что сейчас нужно уподобляться? Наоборот, как мы знаем, целый ряд памятников восстанавливается. Будем надеяться, что восстановят и памятник генералу Скобелеву – подлинный шедевр русского монументального искусства. И это, в-третьих. Памятник Дзержинскому — шедевр монументального советского русского искусства. Поэтому все, кто поднимал на него руку, как и те, кто ныне требует не допустить его восстановления – это вандалы и враги русской культуры. Так, и никак иначе, их нужно квалифицировать. Повторяю, есть три причины восстановления памятника: 1. Снос памятника Дзержинскому был незаконен 2. Снос памятника символизировал лишение России суверенитета, торжество внешних сил над Россией 3. Монумент является шедевром русского советского искусства. Именно по этим трем причинам памятник Дзержинскому должен быть восстановлен на прежнем месте, а его восстановление будет символизировать возрождение России.