Памятник Дзержинскому должен быть восстановлен
Памятник Дзержинскому должен быть восстановлен В столетнюю годовщину со дня рождения Дзержинского необходимо вновь поставить вопрос о возвращении его памятника на Лубянскую площадь у здания КГБ СССР (ныне ФСБ РФ). Памятник, напомню, был снесен толпой, которой дирижировали, как теперь и не скрывается, из-за рубежа. Снесен абсолютно незаконно. Снесен теми силами, которые разрушили нашу страну. Сейчас Президент говорит о том, что Россия в результате СВО вернула себе суверенитет. А когда она его потеряла? Это очень важный вопрос. Когда Россия лишилась суверенитета? Вот именно в результате тех самых событий. Снос памятника Дзержинскому на Лубянской площади и был одним из символов утраты суверенитета России. Возвращая памятник на его законное место, мы совершаем опять-таки символическое действо, направленное на ликвидацию последствий того государственного переворота. И той государственной катастрофы, которая постигла нашу страну в 1991 году. Это — первое. Второе. Нас постоянно пытаются втянуть в дискуссию о том, был ли Дзержинский хорошим человеком. И вот начинается спор: достоин Дзержинский, не достоин, был он гениальным руководителем специальных служб, или был «палачом» и прочее, прочее. Но это абсолютно не имеет никакого отношения к вопросу о памятнике на Лубянской площади. Мы можем сколько угодно спорить, был ли хорошим человеком, хорошим правителем Николай I. На этот счет есть совершенно разные позиции. Достаточно вспомнить поражение в Крымской войне, и не только. Но в Санкт-Петербурге стоит великолепный памятник ему, и никто его не снес. Памятник Петру I — тоже стоит. И не один. Хотя сколько споров о его роли в истории России и сколько диаметрально противоположных точек зрения. Да, в первые годы Советской власти было разрушено немало памятников. Достаточно вспомнить снесенный в Москве памятник генералу Скобелеву. Но от того, что это тогда было сделано, значит ли, что сейчас нужно уподобляться? Наоборот, как мы знаем, целый ряд памятников восстанавливается. Будем надеяться, что восстановят и памятник генералу Скобелеву – подлинный шедевр русского монументального искусства. И это, в-третьих. Памятник Дзержинскому — шедевр монументального советского русского искусства. Поэтому все, кто поднимал на него руку, как и те, кто ныне требует не допустить его восстановления – это вандалы и враги русской культуры. Так, и никак иначе, их нужно квалифицировать. Повторяю, есть три причины восстановления памятника: 1. Снос памятника Дзержинскому был незаконен 2. Снос памятника символизировал лишение России суверенитета, торжество внешних сил над Россией 3. Монумент является шедевром русского советского искусства. Именно по этим трем причинам памятник Дзержинскому должен быть восстановлен на прежнем месте, а его восстановление будет символизировать возрождение России.
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Автор выступает за восстановление памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. - Первый аргумент: снос памятника в 1991 году был незаконным. - Второй аргумент: снос памятника был символом утраты суверенитета России и следствием событий, которые автор трактует как государственную катастрофу. - Третий аргумент: памятник рассматривается как значимое произведение советского монументального искусства. - Автор считает, что вопрос о личных качествах Дзержинского не должен быть решающим в споре о восстановлении памятника. - В качестве аналогии приводятся памятники другим историческим фигурам, чьи личности и роль в истории также оцениваются неоднозначно, но чьи монументы сохраняются. - Противники восстановления памятника характеризуются автором как вандалы и враги русской культуры. - Восстановление памятника подается как символ возрождения России.
Подробный выводТекст строится не столько как историческое исследование, сколько как политико-символическое высказывание. Его внутренняя логика проста и эмоционально цельна: если разрушение памятника было связано с эпохой распада, внешнего влияния и ослабления государства, то возвращение памятника должно символизировать обратный процесс — восстановление силы, преемственности и суверенитета. Это сильный риторический ход: памятник здесь понимается не как просто объект городской среды, а как узел коллективной памяти, в котором материализуется отношение общества к собственной истории. При этом важно заметить, что автор сознательно выводит фигуру Дзержинского из моральной дискуссии. Это очень показательно. С одной стороны, такой ход прагматичен: иначе спор быстро сводится к бесконечному моральному конфликту о репрессиях, насилии и цене государственного строительства. С другой стороны, именно здесь и находится уязвимость позиции. Памятник в общественном пространстве — это не только произведение искусства и не только исторический артефакт. Это всегда еще и акт признания, форма символического одобрения или, как минимум, принятия фигуры в национальном пантеоне. Поэтому полностью отделить художественную, юридическую и символическую стороны от личности Дзержинского вряд ли возможно. Если смотреть глубже, спор о памятнике — это спор не о бронзе и камне, а о том, как общество работает с травматической историей. Одни видят в возвращении памятника восстановление исторической целостности и отказ от хаотического саморазрушения 1990-х. Другие увидят в этом нормализацию репрессивного наследия. И обе стороны, как это часто бывает, могут быть частично правы в пределах своего исторического опыта. Здесь проявляется старая философская проблема: человек редко спорит о фактах как таковых — чаще он спорит о том, какой смысл этим фактам приписать. Аргумент о художественной ценности памятника тоже значим, но недостаточен сам по себе. Музейная ценность и ценность для площади — не одно и то же. Шедевр можно сохранить, переместить, контекстуализировать, снабдить пояснением. Вопрос не только в том, достоин ли объект сохранения, а в том, какое место в живой символической карте страны он должен занимать. Лубянская площадь — не нейтральное пространство, а пространство с мощной исторической нагрузкой. И потому любое решение будет не эстетическим, а мировоззренческим. В этом смысле текст отражает важную черту исторического сознания: люди часто борются не за саму историю, а за ее идеализированный образ. Кто-то идеализирует советскую государственность как эпоху силы и порядка, кто-то — антисоветский разрыв как освобождение от страха. Но реальность, как обычно, сложнее обоих мифов. В истории России было и созидание, и насилие; и утрата суверенности, и внутренние ошибки; и великие достижения, и страшная цена этих достижений. Зрелое общество отличается не тем, что выбирает удобный миф, а тем, что способно удерживать противоречие, не разрушаясь от него. Поэтому самый взвешенный вывод мог бы звучать так: статья последовательно и ясно формулирует позицию в пользу восстановления памятника, опираясь на три основания — юридическое, политико-символическое и художественное. Однако ее аргументация во многом односторонняя, потому что она минимизирует морально-исторический аспект фигуры Дзержинского и резко делит участников спора на «патриотов» и «врагов». Это усиливает публицистическую выразительность текста, но ослабляет его как инструмент общественного примирения. В конечном счете вопрос о памятнике — это вопрос о том, может ли общество смотреть на собственную историю без самообмана: не только защищая государственность, но и признавая цену, которой она порой создавалась. И здесь возникает более глубокая тема: что важнее для исторической памяти — восстановить символ силы или научиться честно жить рядом с памятью о ее последствиях?