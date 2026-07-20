С точки зрения большей части населения представители верхней части высшего класса по умолчанию являются влиятельными и значимыми персонами. Разумеется, есть наиболее влиятельные, узнаваемые первые среди равных, чьи фамилии обрели нарицательное, понятное без дополнительных разъяснений значение, чего не скажешь про абсолютное большинство «широко известных в узких кругах». Условная первая сотня самых влиятельных в стране лиц относятся к высшей лиге, задеть любого из них на пустом месте, не будучи с ним «в уровень» чревато.

Сколько людей не стали министрами или губернаторами после лишних слов или испорченной репутации по отношению к кому-то из этих людей. Делая карьеру всегда нужно помнить об уровнях, ведь это не просто иерархия, а отражение сложности, многомерности управляющего контура общественной сферы. Условно говоря, вы можете по привычке измерять всё деньгами или табличкой на кабинете, а такой человек сделает пару звонков, попросив, после чего начнутся проверки и/или исчезнет “упрощённая” процедура финансирования. Прошло несколько месяцев и вас нет в раскладах, а у него всё нормально и практически ничего это ему не стоило.

С уровня не сильно погружённых в расклады различия между людьми верхней части верхнего класса, что не входят в условную первую сотню, совершенно не понятны. Название должностей, реально контролируемые активы и потоки, близость к кому-то из высшей лиги и др. не считываются автоматически. В этой мутной воде и пытаются ловить рыбу, благо сложная многоконтурная, обладающая высокой контекстностью государственная среда создаёт для этого пространство. Очень многие люди стремятся казаться больше и значимее, чем они есть на самом деле, производить выгодное впечатление, теша своё тщеславие и/или стремясь получить выгоду.

Всегда интересно и полезно пообщаться с увлечённым каким-либо делом, умным, влиятельным и значимым человеком, выслушать его рассказ про интересные ему темы, вместе порассуждать о будущем. Совершенно не строить никаких планов и не искать выгод, просто получая удовольствие от человеческой беседы- настоящая роскошь общения. Неоднократно бывали ситуации, когда во втором часу разговора, вдруг понимаешь, что это долларовый миллиардер или один из руководителей какой-нибудь структуры, а то и человек, фамилию которого слышал многократно, но лица не запоминал. Важно ли это? Нет, вы просто интересно и приятно поговорили, после чего разошлись по своим мирам. Встретитесь в будущем – поговорите ещё, не более.

К счастью, такие самодостаточные люди, что не начинают с ходу доказывать своё величие и значимость, предпочитая оставаться в тени, не так и редки, но распространён и другой тип поведения. Приверженные ему тут же включают режим самопрезентации и самопиара, захватывая внимание и запуская чреду баек и историй, что подчеркивают их значимость и место в истории. Они мастерски обволакивают окружающих вниманием, рвут дистанцию, выставляя напоказ личные и даже интимные моменты биографии, словно вы их старый школьный друг или дальний родственник, с которым давно не виделись и которому можно теперь рассказать многое.

Вместо привычного прощупывания и тестирования, проверки на принадлежность к «своему кругу» вас тут же затягивают в воображаемый мир, где диалог не нужен, только монолог и ответное восхищение с вашей стороны. Через час такой человек уже начнёт формировать из присутствующих «команду мечты», что вместе с ним пойдёт штурмовать восьмитысячник власти, активно выведывая, что с вас можно взять. В гротескном виде это подобно монологу Остапа Бендера в Васюках, общий принцип схож.

В таких случаях очень полезно вспоминать отдельных уроженцев Закавказья, когда такой называет вас «друг», значит хочет обмануть, когда называет «брат» – уже обманул. В обоих случаях очень хорошо рушит схему встречный вопрос: «Я для тебя уже брат или ещё друг?». В описанных ситуациях всё происходит на порядки мягче, всё же люди опытные, десятилетиями оттачивали свои истории и манеру поведения, сколько таких «исполнявших реальные обязанности» было, не счесть. При этом речь идёт не об аферистах, всё же это заслуженные и влиятельные персоны, с регалиями и статусами, но свой уровень они безбожно завышают.

Когда человек переходит в режим самопрезентации, очень выгодно в ответ переключиться в режим натуралиста и/или театрала, наслаждаясь представлением, но совершенно не вслушиваясь. Множество узнаваемых фамилий, исторических сюжетов, цифр, выводов и т.д. совершенно не интересны, отдельные вещи можно запомнить, как забавные и даже полезные, но принимать происходящее близко к сердцу и уму – ни в коем случае. Если вы проникнитесь и вам повезёт нарваться на второе его представление, останется странное недоумение и послевкусие, после третьего – разочарование. Поэтому не надо очаровываться, получайте эстетическое удовольствие.

Если хотите похулиганить, задавайте уточняющие вопросы, ломайте магию представления. Выступающего на сцене очень раздражает, когда зрительный зал вдруг вмешивается в спектакль. Предложение о совместных проектах и интерес к вам проявляется и обозначается совсем не так, это будет результат долгого и тщательного изучения, вербовка идёт от вас, а не в формате «продажи себя».

При знакомстве нормальный человек из верхней части верхнего класса не будет детально и подробно рассказывать о себе – краткое обозначение из какой сферы и чем занимается, да и то, если это нужно для поднимаемых тем. Если же обычный светский разговор, то всё просто, мне от вас надо что-то конкретное – представлюсь и уточню, вам от меня надо – значит вы знаете кто я. Во всех остальных случаях простой small talk (светский разговор). Несмотря ни на что, из подобных самопрезентаций можно сделать следующие выводы о говорящем:

▪️реальный уровень в иерархии на две ступени ниже, встречи на рутинных совещаниях, где один из толпы рядовых участников, или разговоры в лифте презентуются словно это постоянный доступ;

▪️ пара фраз преобразуется в долгую лекцию и диалог обо всём;

▪️ все прозвучавшие суммы делим на 5-7;

▪️ панибратское упоминание вышестоящих лиц – не обращать внимание;

▪️ рассказы про влиятельных друзей ранее или времена, когда некто влиятельный теперь был на несколько ступеней ниже – не обращать внимание;

▪️ участие в значимых событиях – в половине случаев формально был где-то рядом, но не имел отношения, в остальных случаях – собрал слухи и придумал своё участие;

▪️ позиционирование себя в качестве чьего-то человека – ни о каком вхождении в ближний круг речи не идёт, максимум свита человека из ближнего круга;

▪️ разговоры о себе, как тень вне иерархии – сбитый летчик. Подобные люди очень любят рассказывать «всю правду» о происходящем в стране, делиться инсайдами, давать оценки, но качество последних на уровне слухов из тг-каналов. Если судьба сводит с такими людьми – не спорь и не пытайся ничего доказать, наслаждайся спектаклем. Если, обладая текущим статусом, а он у них есть, они всё ещё продолжают стремиться кому-то что-то доказать, очаровать, то с высокой вероятностью получили они это положение полуслучайно.

Собственно, значимая часть публичных лидеров мнения ровно такие же, но им не повезло дорваться до ресурсов, вот и занимаются самопрезентацией вместо аналитики. На фоне описанных выше, они даже не интересны со своим скучным набором историй.

И, да, в беседах с такими людьми есть очень важное правило, если ругают твоё начальство, ты не можешь промолчать, обязательно обозначить своё несогласие, пусть мягко, мало ли где записи потом всплывут…

Источник

Андрей Школьников