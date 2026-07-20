Андрей Школьников: Как не впасть в очарование от сильных мира сего
С точки зрения большей части населения представители верхней части высшего класса по умолчанию являются влиятельными и значимыми персонами. Разумеется, есть наиболее влиятельные, узнаваемые первые среди равных, чьи фамилии обрели нарицательное, понятное без дополнительных разъяснений значение, чего не скажешь про абсолютное большинство «широко известных в узких кругах». Условная первая сотня самых влиятельных в стране лиц относятся к высшей лиге, задеть любого из них на пустом месте, не будучи с ним «в уровень» чревато.
Сколько людей не стали министрами или губернаторами после лишних слов или испорченной репутации по отношению к кому-то из этих людей. Делая карьеру всегда нужно помнить об уровнях, ведь это не просто иерархия, а отражение сложности, многомерности управляющего контура общественной сферы. Условно говоря, вы можете по привычке измерять всё деньгами или табличкой на кабинете, а такой человек сделает пару звонков, попросив, после чего начнутся проверки и/или исчезнет “упрощённая” процедура финансирования. Прошло несколько месяцев и вас нет в раскладах, а у него всё нормально и практически ничего это ему не стоило.
С уровня не сильно погружённых в расклады различия между людьми верхней части верхнего класса, что не входят в условную первую сотню, совершенно не понятны. Название должностей, реально контролируемые активы и потоки, близость к кому-то из высшей лиги и др. не считываются автоматически. В этой мутной воде и пытаются ловить рыбу, благо сложная многоконтурная, обладающая высокой контекстностью государственная среда создаёт для этого пространство. Очень многие люди стремятся казаться больше и значимее, чем они есть на самом деле, производить выгодное впечатление, теша своё тщеславие и/или стремясь получить выгоду.
Всегда интересно и полезно пообщаться с увлечённым каким-либо делом, умным, влиятельным и значимым человеком, выслушать его рассказ про интересные ему темы, вместе порассуждать о будущем. Совершенно не строить никаких планов и не искать выгод, просто получая удовольствие от человеческой беседы- настоящая роскошь общения. Неоднократно бывали ситуации, когда во втором часу разговора, вдруг понимаешь, что это долларовый миллиардер или один из руководителей какой-нибудь структуры, а то и человек, фамилию которого слышал многократно, но лица не запоминал. Важно ли это? Нет, вы просто интересно и приятно поговорили, после чего разошлись по своим мирам. Встретитесь в будущем – поговорите ещё, не более.
К счастью, такие самодостаточные люди, что не начинают с ходу доказывать своё величие и значимость, предпочитая оставаться в тени, не так и редки, но распространён и другой тип поведения. Приверженные ему тут же включают режим самопрезентации и самопиара, захватывая внимание и запуская чреду баек и историй, что подчеркивают их значимость и место в истории. Они мастерски обволакивают окружающих вниманием, рвут дистанцию, выставляя напоказ личные и даже интимные моменты биографии, словно вы их старый школьный друг или дальний родственник, с которым давно не виделись и которому можно теперь рассказать многое.
Вместо привычного прощупывания и тестирования, проверки на принадлежность к «своему кругу» вас тут же затягивают в воображаемый мир, где диалог не нужен, только монолог и ответное восхищение с вашей стороны. Через час такой человек уже начнёт формировать из присутствующих «команду мечты», что вместе с ним пойдёт штурмовать восьмитысячник власти, активно выведывая, что с вас можно взять. В гротескном виде это подобно монологу Остапа Бендера в Васюках, общий принцип схож.
В таких случаях очень полезно вспоминать отдельных уроженцев Закавказья, когда такой называет вас «друг», значит хочет обмануть, когда называет «брат» – уже обманул. В обоих случаях очень хорошо рушит схему встречный вопрос: «Я для тебя уже брат или ещё друг?». В описанных ситуациях всё происходит на порядки мягче, всё же люди опытные, десятилетиями оттачивали свои истории и манеру поведения, сколько таких «исполнявших реальные обязанности» было, не счесть. При этом речь идёт не об аферистах, всё же это заслуженные и влиятельные персоны, с регалиями и статусами, но свой уровень они безбожно завышают.
Когда человек переходит в режим самопрезентации, очень выгодно в ответ переключиться в режим натуралиста и/или театрала, наслаждаясь представлением, но совершенно не вслушиваясь. Множество узнаваемых фамилий, исторических сюжетов, цифр, выводов и т.д. совершенно не интересны, отдельные вещи можно запомнить, как забавные и даже полезные, но принимать происходящее близко к сердцу и уму – ни в коем случае. Если вы проникнитесь и вам повезёт нарваться на второе его представление, останется странное недоумение и послевкусие, после третьего – разочарование. Поэтому не надо очаровываться, получайте эстетическое удовольствие.
Если хотите похулиганить, задавайте уточняющие вопросы, ломайте магию представления. Выступающего на сцене очень раздражает, когда зрительный зал вдруг вмешивается в спектакль. Предложение о совместных проектах и интерес к вам проявляется и обозначается совсем не так, это будет результат долгого и тщательного изучения, вербовка идёт от вас, а не в формате «продажи себя».
При знакомстве нормальный человек из верхней части верхнего класса не будет детально и подробно рассказывать о себе – краткое обозначение из какой сферы и чем занимается, да и то, если это нужно для поднимаемых тем. Если же обычный светский разговор, то всё просто, мне от вас надо что-то конкретное – представлюсь и уточню, вам от меня надо – значит вы знаете кто я. Во всех остальных случаях простой small talk (светский разговор). Несмотря ни на что, из подобных самопрезентаций можно сделать следующие выводы о говорящем:
▪️реальный уровень в иерархии на две ступени ниже, встречи на рутинных совещаниях, где один из толпы рядовых участников, или разговоры в лифте презентуются словно это постоянный доступ;
▪️ пара фраз преобразуется в долгую лекцию и диалог обо всём;
▪️ все прозвучавшие суммы делим на 5-7;
▪️ панибратское упоминание вышестоящих лиц – не обращать внимание;
▪️ рассказы про влиятельных друзей ранее или времена, когда некто влиятельный теперь был на несколько ступеней ниже – не обращать внимание;
▪️ участие в значимых событиях – в половине случаев формально был где-то рядом, но не имел отношения, в остальных случаях – собрал слухи и придумал своё участие;
▪️ позиционирование себя в качестве чьего-то человека – ни о каком вхождении в ближний круг речи не идёт, максимум свита человека из ближнего круга;
▪️ разговоры о себе, как тень вне иерархии – сбитый летчик.
Подобные люди очень любят рассказывать «всю правду» о происходящем в стране, делиться инсайдами, давать оценки, но качество последних на уровне слухов из тг-каналов. Если судьба сводит с такими людьми – не спорь и не пытайся ничего доказать, наслаждайся спектаклем. Если, обладая текущим статусом, а он у них есть, они всё ещё продолжают стремиться кому-то что-то доказать, очаровать, то с высокой вероятностью получили они это положение полуслучайно.
Собственно, значимая часть публичных лидеров мнения ровно такие же, но им не повезло дорваться до ресурсов, вот и занимаются самопрезентацией вместо аналитики. На фоне описанных выше, они даже не интересны со своим скучным набором историй.
И, да, в беседах с такими людьми есть очень важное правило, если ругают твоё начальство, ты не можешь промолчать, обязательно обозначить своё несогласие, пусть мягко, мало ли где записи потом всплывут…
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Люди из «верхней части высшего класса» действительно могут сильно влиять на карьеру, процессы и доступ к ресурсам. - При этом внешние признаки статуса часто плохо отражают реальный уровень влияния. - Многие стремятся казаться значительнее, чем они есть, особенно в сложной и непрозрачной элитной среде. - По-настоящему сильные и самодостаточные люди часто не спешат демонстрировать величие. - Напротив, склонность к чрезмерной самопрезентации, самопиару и «монологу о собственной значимости» — тревожный сигнал. - В таких случаях полезно не очаровываться, а смотреть на происходящее как на социальный спектакль. - Реальные предложения о сотрудничестве и включении в круг делаются не через театральную вербовку, а через долгую проверку и дистанцию. - Избыточные рассказы о близости к сильным мира сего, о доступе к инсайдам, о больших суммах и «особом положении» чаще всего нужно мысленно дисконтировать. - Спорить с такими людьми обычно бесполезно; лучше сохранять внутреннюю дистанцию и наблюдательность. - Важное практическое правило: если в разговоре критикуют ваше начальство, полностью молчать рискованно — стоит хотя бы мягко обозначить несогласие.
О чём эта статья по сутиНа поверхностном уровне текст — о поведении в контакте с влиятельными людьми и полуэлитной средой. Но глубже он о гораздо более универсальной вещи: о человеческой склонности очаровываться образом силы. Это почти архетипический сюжет. Человек видит рядом не просто собеседника, а символ доступа, значимости, власти, тайного знания. И в этот момент он перестаёт воспринимать реальность, начиная взаимодействовать уже не с личностью, а с проекцией. Именно здесь и возникает очарование. В психологии это напоминает перенос: мы приписываем другому больше цельности, смысла, контроля и могущества, чем у него есть в действительности. В социальной философии — это эффект сакрализации статуса. В истории — это вечный механизм двора, свиты, придворной мифологии. А в современной информационной среде — это почти технология: упаковка себя в образ «человека доступа».
Что в статье особенно ценно
1. Различение реальной силы и театра силыЭто, пожалуй, главное. Автор показывает, что: - реальное влияние часто молчаливо; - демонстративная влиятельность часто компенсаторна. Это не абсолютный закон, но как эвристика — очень полезно. По-настоящему сильному человеку нередко не нужно убеждать окружающих в своей силе. Его положение уже вшито в систему отношений, решений и последствий. А вот тот, кто слишком активно продаёт свою значимость, нередко продаёт именно образ, а не сущность. Здесь просматривается почти ницшеанский мотив: сила не кричит о себе без необходимости. Но есть и прагматический слой: если человек тратит слишком много энергии на самоупаковку, значит, вероятно, он зависит от чужого восприятия сильнее, чем хочет показать.
2. Призыв к внутренней трезвостиАвтор предлагает очень жизненную установку: не обольщаться, не растворяться в чужом масштабе, не путать интересный рассказ с реальным отношением к вам. Это зрелая позиция. В отношениях, карьере, политике, даже духовных поисках одна из самых частых ошибок — принять интенсивность контакта за глубину связи. Человек может говорить увлекательно, быть харизматичным, открытым, даже будто бы «своим», но это ещё ничего не говорит о его намерениях, ресурсах и реальном месте в системе. Иными словами: теплота тона не равна близости, а насыщенность разговора не равна договорённости.
3. Точный образ «наслаждаться спектаклем»Это сильная метафора. Она не призывает к цинизму, а к дистанцированной включённости. Как натуралист или театрал: смотри, замечай, учись, получай эстетическое удовольствие, но не теряй центр тяжести. Это близко к стоической практике: не запрещать себе видеть внешнее великолепие, но не становиться его пленником. Можно слушать, наблюдать, даже восхищаться отдельными деталями — и при этом не отдавать собеседнику право определять твоё восприятие реальности.
Что стоит воспринимать осторожнее
1. Некоторая гиперобобщённостьТекст предлагает полезные паттерны распознавания, но их нельзя превращать в догму. Не каждый разговорчивый и яркий человек — пустой самопрезентатор. Не каждый сдержанный — по-настоящему влиятелен. Люди сложнее типологий. Вообще, это важный философский момент: любая схема помогает ориентироваться, но начинает вредить, когда подменяет живое восприятие. Карта полезна, пока мы помним, что это не территория.
2. Риск избыточного недоверияЕсли следовать логике статьи слишком буквально, можно скатиться в тотальную подозрительность: видеть в любой открытости манипуляцию, а в любом дружелюбии — вербовку. Это уже обратная крайность. Зрелость здесь не в том, чтобы всем не верить, а в том, чтобы не торопиться с зачарованием и не торопиться с разоблачением. То есть держать внимание открытым, но не наивным.
3. Смешение статуса и личностной ценностиХотя статья в целом направлена против очарования статусом, в ней всё же сильно присутствует сама логика иерархии как почти самодовлеющей реальности. Это реалистично, но важно помнить: влияние — это социальная величина, а не мера человеческой глубины, мудрости или нравственной состоятельности. Человек может быть очень высоко в контуре власти и при этом быть внутренне бедным. И наоборот — кто-то без крупных рычагов может обладать огромной ясностью, достоинством и реальной субъектностью. Это не отменяет иерархии, но возвращает ей правильный масштаб.
Подробный выводСтатья Андрея Школьникова — это не только инструкция по выживанию в среде статуса и влияния, но и практическое упражнение в деидеализации. Её главный нерв в следующем: не путай силу с её декорациями, близость — с риторикой близости, а значимость — с умением производить впечатление. Это очень важный навык не только для общения с элитами, но и вообще для жизни. Мы постоянно сталкиваемся с формами символического давления: - кто-то давит статусом; - кто-то интеллектом; - кто-то духовностью; - кто-то травмой; - кто-то связями; - кто-то «инсайдом»; - кто-то харизмой. Во всех случаях механизм похож: нам предлагают войти в чужую картину мира, где другой уже заранее больше, важнее, глубже, посвящённее. И если у нас мало внутренней опоры, мы начинаем подстраивать восприятие под этот образ. В этом смысле текст не только о «сильных мира сего», а о защите собственной субъектности. Не грубой, не истеричной, не демонстративной — а спокойной. Ты можешь уважать силу, признавать иерархию, понимать риски, соблюдать дистанцию и правила игры — и при этом не поклоняться образу силы. Это, пожалуй, и есть зрелость: видеть реальность власти без романтизации и без инфантильного бунта. Есть в этом и более глубокий человеческий слой. Очень часто нас очаровывают не сами «большие люди», а наша собственная надежда через них прикоснуться к большей жизни: к значимости, истории, влиянию, тайне, исключительности. Мы ищем не человека, а подтверждение, что мир всё ещё устроен как великая сцена, где кто-то знает сюжет. Но правда обычно прозаичнее: там тоже много суеты, компенсаций, случайностей, мифотворчества и игры на восприятии. И это не повод для разочарования — это повод для освобождения. Когда спадает магия, появляется возможность видеть человека как человека, а себя — не как зрителя при чужом величии, а как самостоятельного участника жизни. Практический смысл статьи поэтому можно свести к нескольким внутренним принципам: - сохраняй уважение, но не впадай в трепет; - слушай, но не растворяйся; - замечай форму, но проверяй содержание; - не считай интерес к тебе доказанным, пока он не подтверждён делом; - не спорь там, где перед тобой не диалог, а спектакль; - не идеализируй чужой масштаб, если не хочешь потерять собственный. И, возможно, самый трезвый итог таков: настоящая сила не столько в умении приблизиться к сильным, сколько в умении не потерять ясность рядом с ними. А дальше уже начинается более личный вопрос: когда нас так легко очаровывает чужая значимость, не говорит ли это о том, что мы сами ещё недостаточно укоренены в собственной — и что тогда вообще делает человека по-настоящему значимым: положение, влияние или степень внутренней правды, в которой он живёт?