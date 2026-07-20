20 июля 1926 года умер Феликс Дзержинский.
20 июля 1926 года умер Феликс Дзержинский.
Чтобы понять всё лукавство его нынешних хулителей, рассказывающих про «кровавого маниака», можно провести простой эксперимент.
Нет, им бесполезно на датах и фактах расписывать, после какого количества преступлений, предательств, актов насилия и террора по отношению к советской власти – начался ответный террор большевиков. Нашим оппонентам всё равно, они ничего не слышат.
Лучше про это вообще не вспоминать.
Надо про другое говорить.
Обсудить, скажем, ситуацию 2014 года на постмайданной Украине.
Спросить, а как бы вы себя повели тогда?
Сказать: как вам такой, к примеру, план на лето 2014 года?
Расписываем детально: безжалостный бросок на Киев сил ополчения во главе с Александром Захарченко при поддержке ВС РФ.
Уничтожение по пути всех вооруженных формирований, безжалостная ликвидация членов добробатов, отмена и разгон по пути всех местных органов управления, арест промайданного актива и содержание их в тюрьмах до особых распоряжений; арест всего управленческого аппарата в Киеве, немедленная высылка прозападной и русофобствующей интеллигенции на спецтранспорте из Киева, Одессы, Львова за пределы страны; немедленный арест всех церковных деятелей, не подчиняющихся новой власти и выступающих против Московского патриархата; немедленная национализация промышленных активов с применением прямого насилия по отношению к сопротивляющимся олигархам, промышленникам, банкирам; жесткий разгон антироссийских демонстраций, немедленный террор по отношению к любым силам, взявшим в руки оружие, высылка западной агентуры, закрытие НКО; в случае убийств наших лидеров и военных руководителей – реакция предельно четкая и даже несоразмерная по отношению к нанесенному нам урону – вплоть до использования института заложников.
Если какие-то оставшиеся украинские деятели науки и культуры ерепенятся – указывать им на место; если упорствуют – успокаивать с применением физической силы, отдельных показательно и прилюдно наказывать.
Ставки были слишком большие – не до церемоний оказалось бы.
Так возможно было бы удержать Украину от хаоса, разграбления, ещё более страшного террора и прямого перехода под управление Запада.
Не просто так – а только так.
Берите, говорю, любого ретивого противника Дзержинского из числа наших правых монархических патриотов – и, ничего не говоря о Дзержинском, – предлагайте ему обсудить такой вариант с Украиной.
Вы за сильную руку, упрямство, мужество и немедленный террор в случае необходимости?
«О да!» – ответит вам любой наш монархист и, уверяю вас, предложит куда более радикальные планы. Они и концлагерей настроят, и мову отменят и запорожское казачество распустят, и законодательно разрешат четвертование на площадях.
…ну так вот.
Если вы ждете, что я скажу сейчас: Дзержинский и его товарищи так и сделали – вы ошибаетесь.
Дзержинский и его товарищи начали с уговоров и петиций. Отменили смертную казнь. Противников и откровенных террористов долгое время отпускали под честное слово. Иностранных агентов и прямую резидентуру пытались переубедить.
Когда уже разгорелась Гражданская война, делали амнистию за амнистией – по отношению к своим прямым военным врагам, у которых руки были по локоть в крови. Снова отменяли смертную казнь! Самых ретивых своих командармов и комдивов за излишнее рвение – снимали, расстреливали; и снова брали на службу или прощали самых откровенных врагов.
И справились всё равно. При всей своей немыслимой щепетильности, при всех своих амнистиях.
За счет всего спектра возможных или имевшихся способов управления.
Россия – это вам не шутки.
Удержать её могли тогда только титаны. Такие, как Дзержинский.
У него учиться надо.
Верните памятник.
И ничего не объясняйте неомонархистам и прочим белогвардейцам. На месте Дзержинского они вели бы себя куда хуже.
К счастью, на своем месте был он.
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Автор защищает Феликса Дзержинского от образа исключительно «кровавого маниака». - В качестве аргумента предлагается мысленный эксперимент: сравнить действия большевиков с гипотетическим жестким сценарием подавления постмайданной Украины в 2014 году. - Автор утверждает, что многие современные критики Дзержинского сами бы поддержали еще более суровые меры, окажись они в аналогичной политической ситуации. - Проводится мысль, что большевики, включая Дзержинского, изначально действовали не максимально жестоко, а, напротив, проявляли сдержанность: отменяли смертную казнь, объявляли амнистии, пытались договариваться. - По мнению автора, даже при всей жесткости последующей политики именно такие фигуры, как Дзержинский, сумели удержать Россию от распада и хаоса. - Финальный политический вывод автора: Дзержинский заслуживает уважения и возвращения памятника, а его критики лицемерны и исторически непоследовательны.
Подробный выводТекст Прилепина — это не столько историческое исследование, сколько полемический манифест, построенный на сильной риторике, эмоциональном контрасте и сравнении исторических эпох. Его главная задача — не беспристрастно разобрать фигуру Дзержинского, а разоблачить, как считает автор, двойные стандарты его противников. Здесь важно видеть несколько слоев.
1. История как зеркало политической психологииАвтор фактически говорит: не спрашивайте абстрактно, «хорош ли был террор», а спросите себя, что вы готовы оправдать, когда речь идет о спасении государства, идеала или цивилизационного выбора. Это сильный ход. Он переводит спор из морализаторства в пространство экзистенциального выбора: когда рушится порядок, люди легко начинают оправдывать то, что в мирное время осуждают. В этом смысле текст интересен почти психологически. Он показывает, как человек способен ненавидеть репрессии в чужой истории и одновременно мечтать о «сильной руке» в своей политической современности. Это старый парадокс: насилие кажется чудовищным, пока его не начинают воспринимать как инструмент спасения «своих».
2. Сила аргумента и его слабостьУ текста есть убедительная сторона: он действительно вскрывает избирательность моральных суждений. Люди часто судят не сам метод, а того, кто его применяет. Если «свои» — это называют необходимостью. Если «чужие» — преступлением. В этом автор попадает в болезненную, но реальную точку. Но есть и слабость. Сравнение с Украиной 2014 года — это не доказательство исторической правоты Дзержинского, а риторическая аналогия. Аналогия может высветить лицемерие оппонента, но не заменяет полноценного исторического анализа. Иначе говоря: даже если критик Дзержинского сам был бы склонен к авторитарным мерам, это не делает самого Дзержинского автоматически нравственно оправданным. Это важный момент. Лицемерие обвинителя не обязательно отменяет вину обвиняемого. В логике это что-то близкое к смещению вопроса: «а вы сами не лучше». Полемически это работает, философски — не до конца.
3. Идеализация исторической фигурыТекст борется с одной идеализацией — демонизацией Дзержинского, — но при этом сам рискует впасть в другую: героизацию государственного насилия через фигуру “титана”. Так часто и бывает в исторической памяти. Одни превращают человека в монстра, другие — в спасителя. Но реальность почти всегда трагичнее. Исторические фигуры такого масштаба редко помещаются в морально удобные категории. Дзержинский был и символом революционной решимости, и символом репрессивного аппарата. Попытка свести его только к одному полюсу — это уже не история, а мифология. Здесь уместна аналогия с нейросетями: если обучать модель только на одном типе данных, она начнет уверенно ошибаться. Так и общественная память: если она питается только осуждением или только апологией, она перестает различать сложность.
4. Практический нерв текстаПрилепин апеллирует к прагматизму: в критических обстоятельствах государство действует не по законам салона, а по законам выживания. Это неприятная, но часто реальная логика истории. Империи, революции, гражданские войны, религиозные расколы — почти везде мы видим одно и то же: когда ставки кажутся абсолютными, гуманизм начинает восприниматься как роскошь. Но тут и возникает главный нравственный узел. Если всякий раз оправдывать жестокость «высокими ставками», то история превращается в бесконечный механизм самопрощения. Тогда любой террор может объявить себя обороной, а любая жесткость — необходимостью. И вот здесь особенно важно не впасть ни в наивность, ни в цинизм. Да, государство в кризисе часто действует сурово. Но суровость не перестает быть суровостью только потому, что она оказалась эффективной. Эффективность и нравственная правота — не одно и то же. Иногда они совпадают, но далеко не всегда.
5. Что в тексте действительно ценноЕсли отделить публицистику от страсти, у текста есть одна существенная мысль: историю нельзя судить только из морального комфорта позднейших времен. Это справедливо. Люди, которые жили внутри революции, войны, развала государства, действовали в условиях, где выбор часто был не между добром и злом, а между разными формами катастрофы. Такая перспектива не оправдывает всего, но помогает понять, почему происходило именно так. Понимание — не равно оправдание. Но и осуждение без понимания — это не зрелая мораль, а часто просто эстетика собственной добродетели.
ИтогСтатья Прилепина — яркий, агрессивный и умело выстроенный текст о двойных стандартах, цене государственности и политическом лицемерии. Его сила — в том, что он заставляет читателя проверить собственную последовательность: готов ли ты одинаково судить насилие, если оно совершается «своими» ради «высшей цели»? Но его слабость в том, что, разрушая черно-белый образ Дзержинского как абсолютного злодея, автор сам движется к другой крайности — к образу спасителя, чья жесткость почти растворяется в логике исторической необходимости. Истина здесь, вероятно, менее удобна и более трагична: большие исторические фигуры часто действительно удерживают мир от распада, но делают это методами, которые потом тяжело примирить с человеческой совестью. Мы любим либо проклинать, либо поклоняться — потому что сложность утомляет. Но зрелое отношение к истории начинается именно там, где мы выдерживаем эту сложность и не подменяем реальность политической верой. Открытый вопрос: если государство спасает себя через насилие, в какой момент это еще защита порядка, а в какой — уже рождение новой формы зла, которую потом тоже будут оправдывать необходимостью?