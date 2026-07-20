20 июля 1926 года умер Феликс Дзержинский.

Чтобы понять всё лукавство его нынешних хулителей, рассказывающих про «кровавого маниака», можно провести простой эксперимент.

Нет, им бесполезно на датах и фактах расписывать, после какого количества преступлений, предательств, актов насилия и террора по отношению к советской власти – начался ответный террор большевиков. Нашим оппонентам всё равно, они ничего не слышат.

Лучше про это вообще не вспоминать.

Надо про другое говорить.

Обсудить, скажем, ситуацию 2014 года на постмайданной Украине.

Спросить, а как бы вы себя повели тогда?

Сказать: как вам такой, к примеру, план на лето 2014 года?

Расписываем детально: безжалостный бросок на Киев сил ополчения во главе с Александром Захарченко при поддержке ВС РФ.

Уничтожение по пути всех вооруженных формирований, безжалостная ликвидация членов добробатов, отмена и разгон по пути всех местных органов управления, арест промайданного актива и содержание их в тюрьмах до особых распоряжений; арест всего управленческого аппарата в Киеве, немедленная высылка прозападной и русофобствующей интеллигенции на спецтранспорте из Киева, Одессы, Львова за пределы страны; немедленный арест всех церковных деятелей, не подчиняющихся новой власти и выступающих против Московского патриархата; немедленная национализация промышленных активов с применением прямого насилия по отношению к сопротивляющимся олигархам, промышленникам, банкирам; жесткий разгон антироссийских демонстраций, немедленный террор по отношению к любым силам, взявшим в руки оружие, высылка западной агентуры, закрытие НКО; в случае убийств наших лидеров и военных руководителей – реакция предельно четкая и даже несоразмерная по отношению к нанесенному нам урону – вплоть до использования института заложников.

Если какие-то оставшиеся украинские деятели науки и культуры ерепенятся – указывать им на место; если упорствуют – успокаивать с применением физической силы, отдельных показательно и прилюдно наказывать.

Ставки были слишком большие – не до церемоний оказалось бы.

Так возможно было бы удержать Украину от хаоса, разграбления, ещё более страшного террора и прямого перехода под управление Запада.

Не просто так – а только так.

Берите, говорю, любого ретивого противника Дзержинского из числа наших правых монархических патриотов – и, ничего не говоря о Дзержинском, – предлагайте ему обсудить такой вариант с Украиной.

Вы за сильную руку, упрямство, мужество и немедленный террор в случае необходимости?

«О да!» – ответит вам любой наш монархист и, уверяю вас, предложит куда более радикальные планы. Они и концлагерей настроят, и мову отменят и запорожское казачество распустят, и законодательно разрешат четвертование на площадях.

…ну так вот.

Если вы ждете, что я скажу сейчас: Дзержинский и его товарищи так и сделали – вы ошибаетесь.

Дзержинский и его товарищи начали с уговоров и петиций. Отменили смертную казнь. Противников и откровенных террористов долгое время отпускали под честное слово. Иностранных агентов и прямую резидентуру пытались переубедить.

Когда уже разгорелась Гражданская война, делали амнистию за амнистией – по отношению к своим прямым военным врагам, у которых руки были по локоть в крови. Снова отменяли смертную казнь! Самых ретивых своих командармов и комдивов за излишнее рвение – снимали, расстреливали; и снова брали на службу или прощали самых откровенных врагов.

И справились всё равно. При всей своей немыслимой щепетильности, при всех своих амнистиях.

За счет всего спектра возможных или имевшихся способов управления.

Россия – это вам не шутки.

Удержать её могли тогда только титаны. Такие, как Дзержинский.

У него учиться надо.

Верните памятник.

И ничего не объясняйте неомонархистам и прочим белогвардейцам. На месте Дзержинского они вели бы себя куда хуже.

К счастью, на своем месте был он.

Захар Прилепин

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