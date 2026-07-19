Всем привет. Пять лет назад у меня вышло три фильма про Венеру.

И вот теперь у меня произошла встреча с кандидатом физико-математических наук, планетологом, сотрудником ИКИ РАН (Российская Академия Наук) Дмитрием Гориновым.

Дмитрий Горинов это ученый, который занимается конкретно Венерой, работает в отделе физики планет солнечной системы, участвует в подготовке миссии на Венеру Венера-Д.

И он заинтересовался моими тремя сериями про Венеру, просмотрел их, и таким образом подкаст построен именно в ключе обсуждения моих фильмов с точки зрения специалиста, который максимально в теме.

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статьи упомянутые в подкасте:

про изотопы на Луне: https://doi.org/10.34133/space.0153

про вулканизм: Filiberto J., Zolotov M. Y., Kohler E., D’Incecco P., Gorinov D. A., Bhiravarasu S. S. et al. Assessing the evidence for active volcanism on Venus: current limitations and future prospects // Geochemistry. 2025. V. 85. Iss. 4. Article 126316. https://doi.org/10.1016/j.chemer.2025.126316

про динамику планетных атмосфер:

Голицын Г.С. Введение в динамику планетных атмосфер. Л., Гидрометеоиздат, 1973

и Sánchez-Lavega A. et al. The atmospheric dynamics of Venus // Space Science Reviews. 2017. Vol. 212, № 3–4. P. 1541–1616

хорошая обзорная статья по динамике

Horinouchi T. et al. How waves and turbulence maintain the super-rotation of Venus’ atmosphere. Science 368, 405-409 (2020). https://doi.org/10.1126/science.aaz4439 (https://doi.org/10.1126/science.aaz4439)

(доступна на sci-hub)

Takagi, M. et al. (2023). Formation and quasi-periodic variation of equatorial jet caused by planetary-scale waves in the Venusian lower cloud layer. Journal of Geophysical Research: Planets, 128, e2023JE007922. https://doi.org/10.1029/2023JE007922

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00:00 Начало

02:05 Представление

06:02 Органические спекуляции

10:60 Могла ли на Земле быть плотная атмосфера?

15:50 Венера не интересна?

17:12 про вращение Венеры

24:33 про кислотные дожди

35:54 Венерианские фото

43:52 Проект Вега

54:00 посадка на тёмную сторону

58:26 Загадочный материал (Стеклонитрон)

01:02:31 Посадка на полюса

01:03:44 про температуру на Венере

01:09:24 Остынет ли Венера?

01:11:34 На чем держатся измерения температуры Венеры?

01:19:25 про ветер на Венере

01:29:03 миссия Магеллан

01:31:07 исследования планет никому не нужны

01:33:00 про вулканизм на Венере

01:41:12 в Физике ничего не доказано

01:43:54 Симуляция нагрева

01:46:01 Магнитное поле Венеры

01:47:18 Как появились планеты и почему они вращаются?

01:52:48 Когда Венера нагрелась? Исторические свидетельства.

01:58:05 борозды на Венере и Земле

02:06:15 про конспирологию

02:08:37 расчеты неверны

02:12:07 Так есть ли на Венере действующие вулканы?

02:19:33 Все-таки катастрофа на Венере была

02:22:33 Будущее проекта "Венера-Д" и изучения Венеры вообще

02:30:51 Объедки со стола военных

02:33:57 Болливуд впереди планеты всей

02:35:12 Ищем жизнь на Венере

02:36:34 Терраформирование Венеры

02:39:38 Изотопная история

02:47:41 Луна это не кусок, отвалившийся от Земли

02:48:37 вся надежда на Венеру

02:49:59 Титры

#Эпоха_недоверия #венера #тайны