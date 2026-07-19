Всё, что вы хотели знать про Венеру, но не знали у кого спросить
Всем привет. Пять лет назад у меня вышло три фильма про Венеру.
И вот теперь у меня произошла встреча с кандидатом физико-математических наук, планетологом, сотрудником ИКИ РАН (Российская Академия Наук) Дмитрием Гориновым.
Дмитрий Горинов это ученый, который занимается конкретно Венерой, работает в отделе физики планет солнечной системы, участвует в подготовке миссии на Венеру Венера-Д.
И он заинтересовался моими тремя сериями про Венеру, просмотрел их, и таким образом подкаст построен именно в ключе обсуждения моих фильмов с точки зрения специалиста, который максимально в теме.
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статьи упомянутые в подкасте:
про изотопы на Луне: https://doi.org/10.34133/space.0153
про вулканизм: Filiberto J., Zolotov M. Y., Kohler E., D’Incecco P., Gorinov D. A., Bhiravarasu S. S. et al. Assessing the evidence for active volcanism on Venus: current limitations and future prospects // Geochemistry. 2025. V. 85. Iss. 4. Article 126316. https://doi.org/10.1016/j.chemer.2025.126316
про динамику планетных атмосфер:
Голицын Г.С. Введение в динамику планетных атмосфер. Л., Гидрометеоиздат, 1973
и Sánchez-Lavega A. et al. The atmospheric dynamics of Venus // Space Science Reviews. 2017. Vol. 212, № 3–4. P. 1541–1616
хорошая обзорная статья по динамике
Horinouchi T. et al. How waves and turbulence maintain the super-rotation of Venus’ atmosphere. Science 368, 405-409 (2020). https://doi.org/10.1126/science.aaz4439 (https://doi.org/10.1126/science.aaz4439)
(доступна на sci-hub)
Takagi, M. et al. (2023). Formation and quasi-periodic variation of equatorial jet caused by planetary-scale waves in the Venusian lower cloud layer. Journal of Geophysical Research: Planets, 128, e2023JE007922. https://doi.org/10.1029/2023JE007922
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00:00 Начало
02:05 Представление
06:02 Органические спекуляции
10:60 Могла ли на Земле быть плотная атмосфера?
15:50 Венера не интересна?
17:12 про вращение Венеры
24:33 про кислотные дожди
35:54 Венерианские фото
43:52 Проект Вега
54:00 посадка на тёмную сторону
58:26 Загадочный материал (Стеклонитрон)
01:02:31 Посадка на полюса
01:03:44 про температуру на Венере
01:09:24 Остынет ли Венера?
01:11:34 На чем держатся измерения температуры Венеры?
01:19:25 про ветер на Венере
01:29:03 миссия Магеллан
01:31:07 исследования планет никому не нужны
01:33:00 про вулканизм на Венере
01:41:12 в Физике ничего не доказано
01:43:54 Симуляция нагрева
01:46:01 Магнитное поле Венеры
01:47:18 Как появились планеты и почему они вращаются?
01:52:48 Когда Венера нагрелась? Исторические свидетельства.
01:58:05 борозды на Венере и Земле
02:06:15 про конспирологию
02:08:37 расчеты неверны
02:12:07 Так есть ли на Венере действующие вулканы?
02:19:33 Все-таки катастрофа на Венере была
02:22:33 Будущее проекта "Венера-Д" и изучения Венеры вообще
02:30:51 Объедки со стола военных
02:33:57 Болливуд впереди планеты всей
02:35:12 Ищем жизнь на Венере
02:36:34 Терраформирование Венеры
02:39:38 Изотопная история
02:47:41 Луна это не кусок, отвалившийся от Земли
02:48:37 вся надежда на Венеру
02:49:59 Титры
#Эпоха_недоверия #венера #тайны
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Венера — очень похожая на Землю по размеру и гравитации, но радикально иная по условиям планета. - Атмосфера Венеры почти полностью состоит из CO₂, давление у поверхности около 93 земных атмосфер, температура — порядка 460–470 °C. - Парниковый эффект на Венере считается главным объяснением высокой температуры, хотя в беседе подчеркивается, что ряд деталей по-прежнему вызывает вопросы. - Ночная и дневная стороны Венеры по измерениям имеют близкие температуры, что объясняется мощной атмосферой и глобальным перераспределением тепла. - Облачный слой Венеры состоит в том числе из соединений серы, а так называемые «кислотные дожди» вероятнее всего не достигают поверхности, испаряясь по пути. - Диоксид серы в атмосфере требует постоянного пополнения, и одним из главных кандидатов на источник считается вулканическая активность. - Вулканизм Венеры — одна из центральных загадок: есть косвенные признаки активности, но прямых современных наблюдений мало. - Поверхность Венеры изучалась в основном радиолокацией, поскольку плотная атмосфера и облака скрывают её в видимом диапазоне. - Советские миссии “Венера” и “Вега” дали уникальные данные о температуре, давлении, составе атмосферы и поверхности; особенно подчеркивается масштаб советского вклада. - Миссия “Вега” названа одним из самых сложных инженерных проектов: сочетание исследования Венеры и кометы Галлея, включая аэростатные зонды. - Суперротация атмосферы Венеры — явление, при котором атмосфера вращается гораздо быстрее самой планеты; механизм до конца не понят. - Ретроградное вращение Венеры объясняется гипотезами, но однозначного ответа нет; возможны древние столкновения или сложная эволюция вращения. - Тектоника плит на Венере, в отличие от Земли, отсутствует или выражена иначе, что может быть ключом к пониманию её эволюции. - Интерес к Венере после 1980-х резко упал, что связывается и с политикой, и с экономикой, и с изменением научных приоритетов. - Сегодня интерес к Венере возвращается, в том числе через проекты “Венера-Д”, DAVINCI и EnVision. - В беседе звучит скепсис к некоторым устоявшимся интерпретациям и одновременно признание, что без новых миссий многие споры останутся открытыми. - Отдельно обсуждаются спекуляции вокруг “органики”, исчезнувших спутников Венеры, странных структур на радиокартах, но эти темы подаются скорее как поле для вопросов, а не как установленный факт.
Подробный выводВ этом видео Венера предстает не просто как “горячая соседка Земли”, а как планета-зеркало, в котором мы видим и пределы наших знаний, и пределы научных моделей, и иногда — пределы человеческой уверенности. Беседа особенно ценна тем, что в ней сталкиваются две оптики: академическая планетология и интуитивно-критический взгляд человека, которого не устраивают готовые ответы. И именно в этом напряжении возникает не шум, а живая мысль.
1. Главная идея лекции: Венера одновременно хорошо изучена и поразительно непонятнаС одной стороны, о Венере известно очень много: - размеры почти земные, - давление чудовищное, - температура экстремальная, - атмосфера углекислотная, - облака сернокислотные, - поверхность вулканическая, - вращение необычное, - магнитного поля почти нет, - тектоника плит не похожа на земную. То есть перед нами уже не белое пятно на карте. Но с другой стороны, почти каждый следующий “почему?” ведет в область гипотез: - почему именно так развилась атмосфера? - почему парниковый эффект стал неуправляемым? - почему нет земной тектоники? - почему атмосфера вращается так быстро? - почему сохраняется SO₂? - есть ли вулканизм сейчас? - как эволюционировала планета в прошлом? Это важный философский момент: знание фактов не тождественно пониманию причин. Наука часто умеет надежно сказать что наблюдается, но гораздо осторожнее отвечает на вопрос почему именно так случилось. И в этом нет слабости науки — в этом её честность.
2. Венера как предупреждение и как исключениеВ беседе несколько раз звучит мысль, что Земля, возможно, более уникальна, чем Венера. Обычно массовое воображение считает наоборот: Земля — норма, а Венера — странная аномалия. Но современный взгляд на экзопланеты подталкивает к иному выводу: венероподобные миры могут быть распространены чаще, чем миры земного типа. Это меняет перспективу. Земля оказывается не “типичной планетой с жизнью”, а скорее хрупким исключением, где удивительным образом совпали: - умеренная атмосфера, - работающая тектоника плит, - магнитное поле, - наличие воды в нужной фазе, - климатическая устойчивость, - возможно, удачная история столкновений и внутренней эволюции. Венера в этой логике — не просто “неудачная Земля”, а другая ветвь планетарной судьбы. И это очень глубокий вывод: маленькое отличие в начальных условиях или в ранней истории может привести не к чуть другой погоде, а к совершенно другому миру.
3. Советские миссии как недооцененный пик планетной наукиОдна из самых сильных линий беседы — напоминание о том, насколько масштабным был вклад советской космонавтики в изучение Венеры. Подчеркивается, что: - серия аппаратов “Венера” дала первые прямые данные о поверхности; - “Венера-9/10” начали панорамную съемку; - “Венера-13/14” стали символом прямого контакта человечества с адской поверхностью планеты; - “Вега-1/2” сочетали исследования Венеры и кометы Галлея; - аэростатные зонды в атмосфере Венеры были инженерным прорывом; - орбитальные миссии “Венера-15/16” провели радиолокационное картирование. За этим слышится не только научный факт, но и почти историческая боль: мы уже могли очень много, но потом надолго остановились. Здесь наука сталкивается с историей. Не потому, что знания закончились, а потому, что ресурсы, воля и политический контекст иссякли. Есть в этом что-то почти человеческое: цивилизация умеет дотянуться до другой планеты, но не всегда умеет сохранить собственную внутреннюю непрерывность.
4. Спор о температуре ночной стороны — не только о Венере, но и о доверии к знаниюОдин из центральных фрагментов беседы — сомнение в том, действительно ли поверхность ночной стороны Венеры столь же горячая, как дневной. Научная позиция в видео ясна: многочисленные измерения — прямые и косвенные — подтверждают высокую температуру как на дневной, так и на ночной стороне. При этом собеседник выдвигает сомнение: - могли ли приборы фиксировать нагрев корпуса, а не среды? - можно ли полностью доверять старым данным? - не встроены ли ошибки в базовые модели интерпретации? С научной точки зрения эти сомнения выглядят чрезмерными, потому что есть множество независимых линий подтверждения: - спускаемые аппараты, - орбитальные данные, - радиометрия, - инфракрасные окна прозрачности, - согласованность профилей температуры. Но сам по себе такой спор интересен. Он напоминает, что знание — это не только данные, но и доверие к способу их получения. А доверие строится не на авторитете, а на воспроизводимости, согласованности и множественности независимых методов. Иными словами, в беседе сталкиваются два типа сознания: - одно ищет согласованную картину из многих измерений; - другое цепляется за возможность системной ошибки. Оба импульса по-своему человеческие. Один созидает науку, другой не дает ей превратиться в догму. Проблема начинается лишь там, где сомнение перестает быть инструментом и становится самоцелью.
5. Вулканизм Венеры — узел, где сходятся химия, климат и геологияОчень важный вывод беседы: если в атмосфере Венеры есть соединения серы, особенно SO₂, то должен существовать механизм их пополнения. Иначе эти вещества должны были бы исчезнуть за геологически короткое время. Отсюда вытекает сильное предположение: Венера, вероятно, геологически жива. Но дальше начинается тонкость. Если вулканизм есть, то: - насколько он активен сегодня? - как он выглядит в условиях плотной атмосферы? - может ли выбрасывать вещества на нужную высоту? - как взаимодействуют атмосфера и выбросы? - почему мы не наблюдаем это прямо? Это хороший пример того, как в планетологии одна загадка тянет за собой целую сеть других. На Земле вулкан — это зрелище. На Венере вулкан — это скрытый процесс, который приходится вычислять по химическим следам, по тепловым аномалиям, по морфологии поверхности. И здесь возникает почти психологическая аналогия: мы судим о внутренних процессах не по прямому созерцанию, а по симптомам. Как в психике человека: часто не видно самого источника напряжения, но видны следствия — речь, реакции, циклы, выбросы.
6. Суперротация атмосферы — пример живой научной тайныОдин из самых красивых моментов лекции — обсуждение того, что атмосфера Венеры вращается вокруг планеты намного быстрее, чем сама планета. Это не просто “интересный факт”, а почти метафора того, как внешняя оболочка может жить по иной динамике, чем основание. Научно это связывают с: - термическими приливами, - атмосферными волнами, - переносом момента, - сложной динамикой на разных высотах. Но окончательного ответа нет. Это особенно ценно, потому что показывает: наука сильна не только там, где всё решила, но и там, где умеет точно описать неизвестное. Иногда зрелое знание — это не “мы все поняли”, а “мы уже видим структуру проблемы”.
7. Критика спекуляций и игра воображенияВ беседе всплывают темы, которые балансируют на границе науки, популяризации и спекуляции: - считать ли CO₂ “органикой”; - могли ли у Венеры быть спутники, которые упали на планету; - насколько странны длинные структуры на радиокартах; - можно ли усомниться в стандартной интерпретации всей температуры поверхности. Здесь особенно важно различать два режима мышления:
Полезный режимКогда необычная гипотеза заставляет заново проверить основания, уточнить данные, поставить новый вопрос.
Неполезный режимКогда гипотеза начинает жить сама по себе, не нуждаясь в проверке и игнорируя согласованные наблюдения. Лекция в этом смысле интересна тем, что оба режима в ней присутствуют. С одной стороны, звучат спекулятивные предположения. С другой — специалист постоянно возвращает разговор к тому, что измерено, чем измерено и где заканчивается компетентное знание. Это полезное напоминание: не всякая смелая идея ложна, но и не всякая смелость есть мысль. Истинная интеллектуальная честность — это умение держать открытость и дисциплину одновременно.
8. Почему Венера важна сегодняВ практическом смысле беседа подводит к очень ясному выводу: Венеру нужно изучать заново и глубже. Почему? - там может идти активный вулканизм; - она показывает крайний вариант парникового климата; - помогает понять эволюцию землеподобных планет; - важна для интерпретации экзопланет; - это ближайшая лаборатория планетарной катастрофы и устойчивости; - она может помочь понять, почему Земля не стала Венерой. То есть Венера важна не из романтики, а из глубочайшего прагматизма. Иногда ближайший путь к пониманию себя — это изучение своей почти-копии, которая пошла другим путем.
9. Общий философский итогЕсли убрать детали, то беседа посвящена не только Венере. Она о более широком: - как строится знание при нехватке прямых наблюдений; - где проходит граница между гипотезой и фантазией; - как история и политика влияют на науку; - как похожие системы приходят к разным судьбам; - почему реальность почти всегда сложнее наших удобных схем. Венера здесь предстает как антиутопия для простых объяснений. Она как будто говорит нам: “Недостаточно быть похожей на Землю по размеру, чтобы быть Землей по сути.” И это справедливо не только для планет. Люди тоже часто идеализируют сходство и не видят глубины различий. Мы привязываемся к образу, а не к реальности — в отношениях, в истории, в мировоззрении. Венера разрушает такую поверхностную логику. Почти та же масса, почти тот же размер — и совершенно другой мир.
Итог в одной формулеВенера — это ближайший к Земле пример того, как небольшое сходство условий не гарантирует сходства судьбы, а множество измеренных фактов еще не означает, что мы поняли внутреннюю причину происходящего.
Если хотите, я могу ещё сделать: 1. сверхкраткий конспект на 10 пунктов, 2. структурированный пересказ по темам — атмосфера, температура, вулканизм, миссии, загадки, 3. таблицу “тезис — аргументы — спорные места”. И, пожалуй, главный открытый вопрос после этой беседы такой: мы ищем истину о Венере как о внешнем объекте — но насколько наши представления о ней зависят от того, готовы ли мы принять сложную реальность вместо удобной картины мира?