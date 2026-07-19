Мировая энергетика находится на грани коллапса из-за жесткой эскалации конфликта между США и Ираном в Ормузском проливе. Борис Марцинкевич разбирает, как остановка танкеров и удары по военной инфраструктуре взвинтили мировые цены на фьючерсы нефти Brent. Вы также узнаете скрытые причины резкого падения добычи нефти в Казахстане и то, как аномальная жара провоцирует опасные блэкауты в Узбекистане и Европе. Подробнее в новом видео

00:00 Цены на нефть: Конфликт в Ормузском проливе и удары по Ирану

01:25 Фьючерсы 2026: Прогнозы стоимости барреля и стратегия США

02:50 Кризис поставок: Остановка отгрузок в ОАЭ и атаки на танкеры

05:01 Резервы нефти США: Последствия исчерпания запасов для мирового рынка

07:16 Экономика Казахстана: Падение добычи нефти и доходы бюджета

09:40 Транзит ресурсов: Проблемы системы КТК и Оренбургского ГПЗ

11:27 Аномальная жара: Рекорды энергопотребления в Узбекистане

15:11 Энергобезопасность: Поставки российского газа в Центральную Азию

18:31 Кризис в Европе: Почему во Франции останавливают АЭС и дефицит газа

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