Удары США по Ирану: коллапс в Ормузском проливе. Что происходит?
Мировая энергетика находится на грани коллапса из-за жесткой эскалации конфликта между США и Ираном в Ормузском проливе. Борис Марцинкевич разбирает, как остановка танкеров и удары по военной инфраструктуре взвинтили мировые цены на фьючерсы нефти Brent. Вы также узнаете скрытые причины резкого падения добычи нефти в Казахстане и то, как аномальная жара провоцирует опасные блэкауты в Узбекистане и Европе. Подробнее в новом видео
00:00 Цены на нефть: Конфликт в Ормузском проливе и удары по Ирану
01:25 Фьючерсы 2026: Прогнозы стоимости барреля и стратегия США
02:50 Кризис поставок: Остановка отгрузок в ОАЭ и атаки на танкеры
05:01 Резервы нефти США: Последствия исчерпания запасов для мирового рынка
07:16 Экономика Казахстана: Падение добычи нефти и доходы бюджета
09:40 Транзит ресурсов: Проблемы системы КТК и Оренбургского ГПЗ
11:27 Аномальная жара: Рекорды энергопотребления в Узбекистане
15:11 Энергобезопасность: Поставки российского газа в Центральную Азию
18:31 Кризис в Европе: Почему во Франции останавливают АЭС и дефицит газа
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Комментарий редакции
Краткие тезисы
1. Обострение вокруг Ирана и Ормузского пролива- В беседе утверждается, что после ударов США ситуация в районе Ормузского пролива резко ухудшилась. - Подчеркивается, что фьючерсы на нефть выросли примерно с $72 до $85–86 за баррель. - При этом делается важная оговорка: фьючерсы — это не физический рынок, а прежде всего индикатор ожиданий, страхов и политической нервозности. - По оценке автора, куда важнее следить за спредом между биржевой и реальной ценой физической нефти. - Звучит тезис, что судоходство фактически остановилось или резко сократилось, были удары по судам и портовой инфраструктуре. - Упоминается приостановка отгрузок через Фуджейру, что особенно тревожно, потому что это один из обходных маршрутов вне Ормуза.
2. Почему Ормуз так важен- Через пролив идет не только нефть, но и: - СПГ и газовые потоки, - химическая продукция, - значимые объемы сырья для мировой промышленности. - Поэтому кризис там отражается не только на нефти, но и на: - газе, - удобрениях, - логистике, - страховании перевозок, - стоимости промышленного сырья.
3. Рынок нефти: что делает нынешний кризис опаснее- Весной рост цен удавалось сдерживать, в том числе за счет поставок нефти из стратегических резервов. - В данной лекции подчеркивается, что этот ресурс сейчас в значительной степени исчерпан. - То есть если физические поставки реально начнут выпадать, то останавливать рост цен будет гораздо сложнее. - Главный риск — не просто волатильность на бирже, а дефицит физического предложения.
4. Характер конфликта и его пределы- Автор считает, что Иран отвечает все жестче и наносит удары по объектам, связанным с американским военным присутствием в регионе. - Отмечается, что дальнейшее развитие событий трудно прогнозировать, особенно учитывая непредсказуемость политических решений США. - Сквозной мотив беседы: информационный шум велик, обе стороны заявляют о победах, поэтому важно сохранять осторожность в оценках.
Казахстан: снижение добычи нефти и последствия
5. Физическое снижение добычи- В первой половине 2026 года Казахстан снизил добычу нефти примерно на 3 с лишним миллиона тонн по сравнению с тем же периодом 2025 года. - Это неприятно с точки зрения: - физического объема экспорта, - загрузки инфраструктуры, - внутреннего энергетического баланса.
6. Но по деньгам ситуация не так однозначна- Автор обращает внимание на важный парадокс: - в прошлом году средняя цена была около $71 за баррель, - в этом году — около $87 за баррель. - Следовательно, меньший объем не обязательно означает меньшую выручку. - Иными словами: в физике — минус, в финансах — не обязательно.
7. Причины снижения добычи- Среди причин называются: - проблемы с инфраструктурой КТК, - нарушения в логистике, - ограничения, связанные с переработкой попутного газа. - Особенно выделяется зависимость Кашагана от переработки газа на Оренбургском ГПЗ: - если газ некуда направлять, - сложнее поддерживать добычу на прежнем уровне.
8. Общий вывод по Казахстану- Для Казахстана это неприятная ситуация, но не катастрофа. - При высоких ценах на нефть бюджетный удар может быть смягчен. - Если инфраструктурные проблемы будут решены, часть выпадающих объемов еще можно попытаться компенсировать.
Экстремальная жара и энергосистема Узбекистана
9. Рост потребления электроэнергии- В Узбекистане на фоне жары фиксируются новые рекорды потребления. - Прогнозируемые температуры — до 46–48°C, что усиливает нагрузку на сеть. - При этом автор предлагает не драматизировать чрезмерно: - для региона жара такого масштаба тяжела, - но не абсолютно беспрецедентна.
10. Почему растет потребление- Рост связывается не только с температурой, но и с повышением уровня жизни: - больше кондиционеров, - больше бытовой техники, - выше бытовой комфорт, - выше электропотребление населения. - Это важная мысль: энергетический спрос — не только проблема, но и признак экономического роста.
11. Выдержит ли система- В беседе делается скорее сдержанно-оптимистичный вывод: - Узбекистан активно вводит новые мощности, - в том числе в больших объемах за прошлый год, - основой остаются тепловые электростанции, а это плюс для устойчивости сети. - Также страна начинает заниматься: - накопителями энергии, - регулированием ВИЭ, - модернизацией энергосистемы.
12. Почему традиционная генерация пока важнее- Автор отдельно подчеркивает, что для устойчивости сети важны: - стабильные 50 Гц, - предсказуемая генерация, - возможность регулировать реактивную мощность. - Поэтому солнечная и ветровая энергетика полезны, но без прочной базовой генерации сеть становится уязвимой. - Здесь проводится неявная, но важная мысль: модернизация не равна отказу от классической энергетики.
Франция и остановка атомных блоков из-за жары
13. Новость об остановке реакторов не означает катастрофу- В беседе отвергается панический взгляд на французскую энергетику. - Да, часть блоков снижает мощность или останавливается из-за жары. - Но у Франции, по оценке автора, очень большой запас прочности.
14. Почему Франция устойчивее, чем кажется- Указывается, что: - общий объем выработки очень велик, - чистый экспорт электроэнергии значителен, - доля газовой генерации сравнительно невысока. - Следовательно, даже временное снижение атомной генерации не означает немедленного системного коллапса.
15. Что происходит на практике- Если атомная генерация снижается, Франция: - может нарастить газовую генерацию, - может сократить экспорт на биржу, - может перераспределить внутренние потоки. - То есть система не идеальна, но она гибкая и институционально устойчивая.
Подробный выводВ этом видео обсуждаются на первый взгляд разные темы — война, нефть, Казахстан, жара, Узбекистан, Франция. Но если посмотреть глубже, беседа посвящена одному и тому же явлению: современный мир держится на хрупкой, но очень сложной инфраструктурной взаимосвязи. Ормузский пролив — это не просто география. Это узкое горлышко глобальной системы, через которое проходит энергия индустриального мира. И когда в такой точке начинается силовой конфликт, рынки реагируют почти как человеческая психика при шоке: сначала страх, потом спекуляция, затем поиск реальной опоры. Именно поэтому автор так настойчиво разводит фьючерсную цену и цену физической нефти. Это важное различие. Финансовый рынок — это нервная система капитализма, а физический рынок — его кровоток. Нервы могут дергаться раньше, чем реально пойдет кровь. Но если кровь действительно перестает идти — тогда начинается уже не паника, а структурный кризис. Отсюда и главный практический вывод по Ирану: опасность не в громких заголовках самих по себе, а в том, превратится ли геополитический кризис в устойчивый сбой физической логистики. Если да — подорожает не только нефть, но и вся цепочка: газ, химия, удобрения, перевозки, страхование, конечные цены для потребителя. То есть война в одном узле мира становится бытовой реальностью в другом. Это и есть подлинная глобализация: не лозунг, а взаимная уязвимость. С Казахстаном картина еще интереснее. Здесь хорошо видно, как физическая истина и финансовая истина не совпадают. Физически страна добыла меньше — это факт. Но в денежном выражении потери могут быть сглажены или даже компенсированы ценой. Почти философская ситуация: меньше вещества, но не обязательно меньше стоимости. Это напоминает, что экономика давно живет не только в мире вещей, но и в мире оценок. Однако эту «победу в цифрах» нельзя идеализировать. Высокая цена может временно скрывать инфраструктурную слабость, но не устраняет ее. Если система зависит от узких мест — трубопроводов, переработки газа, внешних маршрутов, — то рано или поздно реальность потребует расплаты. Тема жары и Узбекистана переводит разговор с геополитики на уровень цивилизационного быта. Рост потребления энергии в жару можно воспринимать как угрозу перегрузки сети. Но автор справедливо замечает: это еще и признак того, что люди стали жить лучше. Кондиционер — это не роскошь, а форма защиты человеческого достоинства в климатическом стрессе. Здесь особенно заметно, как технология становится продолжением социальной эволюции. Электроэнергия — уже не только ресурс производства, а среда выживания и комфорта. При этом в оценке энергосистемы Узбекистана звучит важный трезвый мотив: надежность важнее моды. ВИЭ нужны, накопители нужны, модернизация нужна, но устойчивость сети пока по-прежнему обеспечивается классической тепловой генерацией. Это хороший пример против идеализаций. Часто и «зеленые», и их противники мыслят религиозно: одни видят спасение только в солнце и ветре, другие — только в старой тепловой модели. Реальность, как обычно, сложнее: система живет не лозунгами, а балансом частоты, мощности, резервов и предсказуемости. Французский пример завершает эту логику. Новости о частичной остановке атомных блоков из-за жары легко превращаются в медийную драму. Но автор показывает, что отдельный тревожный факт не равен системному краху. Это вообще одна из ключевых интеллектуальных дисциплин нашего времени: не путать яркое событие с полной картиной. Мы слишком часто влюбляемся в образ катастрофы или образ победы, вместо того чтобы смотреть на структуру. А структура Франции такова, что даже при проблемах у нее остается значительный запас устойчивости. Если собрать все вместе, то главный вывод такой: - мир входит в эпоху, где энергетика, логистика, климат и война больше неотделимы друг от друга; - цена ресурса определяется не только его наличием, но и безопасностью маршрутов, политической волей, технической устойчивостью сетей; - страны, которые смогут сочетать прагматизм инфраструктуры и гибкость управления, будут проходить кризисы лучше других; - а главный риск — это не сама сложность мира, а наша склонность подменять реальность идеологией, ожиданиями или биржевой эмоцией. Есть в этом и почти экзистенциальный оттенок. Мы часто думаем, что цивилизация держится на великих идеях, но в критический момент оказывается, что она держится на частоте 50 Гц, на исправном терминале, на одном проливе, на одном заводе переработки газа, на одном решении диспетчера. В этом есть отрезвляющая мудрость: реальность редко героична, но всегда конкретна. И, возможно, самый важный вопрос здесь такой: что ближе к истине — громкий политический нарратив о событиях или тихая, упрямая физика потоков, труб, судов, мегаваттов и баррелей?