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Мир, это Матрица? 150 минут, которые изменят ваше понимание Вселенной – Астрофизик Александр Панов

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В этом интервью доктор физико-математических наук Александр Панов рассуждает о том, может ли наша Вселенная быть устроена как математическая структура, существует ли объективная математическая реальность, почему квантовая механика меняет наше понимание мира, возможна ли симуляция Вселенной и что всё это значит для науки, философии, искусственного интеллекта и поиска внеземного разума.

#Вселенная #Матрица #Научпоп #КвантоваяФизика #Математика #АлександрПанов #Симуляция #ИскусственныйИнтеллект #Космос #Физика

Ведущая – Нина Серебренникова:
Обо мне: https://serebrennikova.com/

Александр Дмитриевич Панов – публикации и научные интересы:
http://dec1.sinp.msu.ru/~panov/
https://swx.sinp.msu.ru/panov/

0:00 Трейлер. В гостях Астрофизик Александр Панов
2:19 Что, если наша Вселенная не такая, как кажется?
4:45 Правда ли, что всё состоит не из атомов, а из вакуума?
6:24 Где заканчивается наука и начинается философия?
10:45 Почему научную теорию нельзя просто “доказать”?
13:49 Может ли математика быть основой реальности?
14:03 Существуют ли числа до того, как мы их посчитали?
18:28 Почему фракталы намекают на бесконечную сложность мира?
19:37 Можно ли доказать, что математическая реальность существует?
22:35 Что значит “существовать” вне пространства и времени?
25:23 Почему математика может быть недоказуемо непротиворечивой?
28:23 Вычисления — это мысль или физический эксперимент?
33:15 У инопланетян будет такая же математика, как у нас?
39:39 Откуда берутся аксиомы и законы математики?
43:39 Сколько слоёв реальности может существовать?
44:12 Что Панов впервые рассказывает именно в этом интервью?
46:21 Может ли информация существовать на расстоянии световых лет?
48:15 Почему квантовую информацию невозможно скопировать?
50:30 Есть ли за нашей реальностью другие информационные слои?
57:02 Почему квантовый мир может быть фундаментом Вселенной?
1:00:00 Почему внутри квантовой частицы “ничего нет”?
1:03:00 Как запутанные частицы ломают наше понимание реальности?
1:06:00 Можно ли создать квантовую реальность на обычном компьютере?
1:10:31 Как симуляция может вести себя как квантовый мир?
1:19:31 Что такое горизонтальные слои реальности?
1:20:31 Может ли наша Вселенная быть симуляцией внутри симуляции?
1:24:00 А что, если вся наша реальность — это уже готовая запись?
1:25:00 Почему компьютер не сможет идеально смоделировать Вселенную?
1:30:00 Мы — физические существа или математические объекты?
1:33:00 Макс Тегмарк прав: Вселенная — это математика?
1:35:00 Есть ли предел, где пространство и время перестают работать?
1:40:00 Может ли физика в глубине оказаться чистой математикой?
1:45:00 Финальная теория Вселенной: формула или сама реальность?
1:50:00 Что может быть глубже математики?
1:57:00 Может ли у Вселенной не быть начала и конца?
2:00:00 Кто “сверху”, если наш мир похож на матрицу?
2:15:00 Чем опасен искусственный интеллект для человека?
2:21:00 Как учёные ищут инопланетные сигналы?
2:24:00 Насколько реальна угроза астероидов и комет?
2:27:00 Что делает учёного счастливым?

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В данной беседе Александр Панов предлагает не готовую научную теорию, а методологическую рамку, которая помогает по-новому мыслить о природе реальности. - Центральная идея: математика может быть не просто языком описания мира, а особым слоем реальности. - Основа рассуждения — повторяемость вычислений: если разные люди, разными методами, получают один и тот же математический результат, это наводит на мысль, что математические объекты существуют объективно, а не только в уме. - Панов пытается перевести эту идею из философии в область эмпирического обсуждения: - если бы существовали два корректных вычисления одного и того же объекта с разными результатами, это опровергло бы гипотезу объективной математической реальности; - тем самым существование математических форм ставится под эмпирический контроль. - Отсюда вытекает важный тезис: математика — не только субъективный язык, но и, возможно, предмет исследования, подобный физической реальности. - Далее вводится различие между: - вертикальными слоями реальности — физическая, математическая и, возможно, иные формы реальности; - горизонтальными слоями реальности — уровни типа “субстрат / изображение”, как в случае симуляции в компьютере. - Через обсуждение квантовой механики и теоремы Белла Панов подводит к мысли, что: - наблюдаемая квантовая нелокальность может быть “внутренним свойством” слоя реальности, - тогда как “снаружи” этот слой может опираться на иную, более фундаментальную структуру. - Модель компьютерной симуляции используется не как доказательство, а как мысленный инструмент: она показывает, что мир, кажущийся изнутри квантовым и нелокальным, может иметь внешний классический субстрат. - Затем возникает синтез: математическая реальность и фундаментальный субстрат физической реальности могут совпадать. - Здесь Панов сближается с идеями Макса Тегмарка: на предельном фундаментальном уровне физика и математика могут сливаться. - Но Панов идет дальше Тегмарка и допускает, что кроме физического и математического слоев могут существовать иные формы реальности, которые пока не поддаются даже осмыслению. - Практический смысл для науки: поиск “теории всего” может быть труден потому, что ученые ищут не просто очередную модель, а нечто более радикальное — структуру, где описание и реальность совпадают.

Подробный вывод

В этом видео обсуждается не столько вопрос “живем ли мы в Матрице?” в поп-культурном смысле, сколько более глубокая тема: что вообще значит “существовать”. И здесь Панов делает философски смелый, но при этом достаточно дисциплинированный ход: он не хочет скатиться в мистику, но и не хочет оставаться в слишком узком материализме, где реальным считается только то, что можно потрогать.

1. Главный нерв беседы — расширение понятия реальности

Мы обычно живем в почти наивном онтологическом режиме: есть материя, пространство, время — и этого будто достаточно. Но современная физика сама давно расшатала эту уверенность. Уже на уровне квантовой теории поля “твердая материя” оказывается не фундаментом, а возбуждением вакуума. То есть привычный мир и так уже менее “вещественен”, чем кажется. Панов делает следующий шаг: если физическая реальность оказалась глубже повседневной интуиции, то, возможно, и математическая реальность — не просто удобный инструмент мозга, а нечто объективное. Это очень старая интуиция платонизма, но здесь она подается в новой упаковке: не как отвлеченная метафизика, а как попытка подвести ее под критерии научной осмысленности. Это важно. Потому что граница между “наукой” и “метафизикой” здесь не уничтожается, а становится более тонкой. В этом есть зрелость позиции: Панов не утверждает, что все уже доказано. Он говорит скорее так: есть основания считать, что вопрос о математической реальности можно ставить не только философски, но и почти научно-методологически.

2. Почему это звучит сильно

Самая живая мысль беседы — идея, что повторяемость вычислимых результатов указывает на их независимость от субъекта. Если триллионный знак числа существует одинаково для любого вычислителя, то трудно удержаться от ощущения, что он не создается нами, а обнаруживается. Это похоже на старый спор “изобретена математика или открыта?”. Панов явно склоняется ко второму. И это не просто эстетический выбор. За этим стоит более широкий тезис: сознание не является источником порядка мира, оно скорее встраивается в порядок, который уже есть. В каком-то смысле это смиряющая мысль. Она бьет и по радикальному субъективизму, и по гордому антропоцентризму. Мы не авторы структуры реальности — мы ее читатели. Пусть несовершенные, пусть интерпретирующие, но все же читатели.

3. Очень тонкий поворот: математика как “непространственное существование”

Здесь беседа особенно интересна философски. Панов настаивает: существовать — не значит обязательно существовать в пространстве и времени. Это, пожалуй, один из ключевых тезисов разговора. На бытовом уровне это трудно принять, потому что наше мышление сильно привязано к вещи, телу, местоположению. Но ведь и в психологии, и в культуре, и в истории мы постоянно сталкиваемся с тем, что влияет на нас, не будучи “предметом” в обычном смысле: закон, алгоритм, язык, миф, логическая структура. Они не существуют как камень, но их нельзя назвать несуществующими. В этом смысле математика у Панова — как некая онтологическая дисциплина формы. Не вещь, но и не фантазия. Не материя, но и не пустая условность.

4. Квантовая механика как удар по здравому смыслу — и как дверь в новые модели реальности

Беседа дальше идет через квантовую механику и теорему Белла. Здесь мысль такая: наш мир на фундаментальном уровне не укладывается в классическую интуицию локальности. Но если смоделировать квантовое поведение в компьютере, появляется интересный парадокс: изнутри симулированный мир может выглядеть нелокальным, а снаружи — быть реализованным на классическом субстрате. Это не доказывает, что наш мир — компьютерная симуляция. Но показывает более важное: то, как реальность выглядит изнутри, не обязано совпадать с тем, как она устроена на уровне субстрата. Это, кстати, мысль не только про физику. В психологии и истории то же самое: то, как человек переживает свою жизнь, и то, какими механизмами она формируется, — не одно и то же. Наше чувство целостности часто сидит на субстрате, которого мы не видим. Мы любим не реального человека, а образ; мы спорим не с фактами истории, а с мифом о ней; мы боимся не мира, а своей модели мира. Здесь наука и философия вдруг очень по-человечески рифмуются.

5. Вертикальные и горизонтальные слои реальности

Это, пожалуй, самая оригинальная часть беседы. - Вертикальные слои — это разные модусы существования: физический, математический, возможно, еще какие-то. - Горизонтальные слои — это отношения типа “более фундаментальный субстрат / проявленный мир”. Если соединить эти две схемы, возникает мощная гипотеза: наш физический мир может быть проявлением более глубокой математической структуры. Но интересно даже не это. Интереснее другое: Панов допускает, что математика — возможно, не последний этаж. Что есть нечто еще, для чего у нас пока нет ни языка, ни интуиции. Это очень трезвая скромность. Не “я знаю истину”, а “я вижу, что наша карта, вероятно, неполна”. Такая позиция куда здоровее и науки, и духовности, чем любые окончательные ответы. Материалист часто тайно идеалист в своей вере в завершенность текущей картины мира, а идеалист часто фанатик в своей уверенности, что уже прикоснулся к последнему основанию. Панов старается не впасть ни в одну из этих крайностей.

6. Что дает ссылка на Макса Тегмарка

Через Тегмарка в беседе появляется важный мост: если в фундаментальной физике мы дойдем до предела делимости и до окончательного описания структуры мира, то это описание может перестать быть “моделью” в старом смысле. Потому что дальше уточнять уже нечего. И тогда возникает радикальная мысль: на предельном уровне математическое описание и физическая реальность совпадают. То есть мы ищем уже не просто формулу о мире, а структуру, которая и есть мир. Не карту территории, а карту, совпадающую с территорией. Это почти мистически звучит, но само рассуждение строится достаточно рационально. И здесь проявляется странная красота науки: чем глубже она идет, тем сильнее начинает напоминать философию — но хорошую философию, дисциплинированную фактами.

7. Практический смысл: зачем все это, кроме интеллектуального восторга

На первый взгляд разговор может показаться слишком отвлеченным. Но его реальная ценность в другом: он меняет сам стиль мышления о науке. Если физики ищут “теорию всего” как очередную модель, а на деле должны найти нечто, что ближе к генератору вселенных, то неудивительно, что поиски буксуют. Может быть, проблема не в недостатке уравнений, а в неверной интуиции о том, что именно считается искомым объектом. Это типичная ситуация и в других сферах. Иногда человек не может решить проблему не потому, что мало думает, а потому что думает в неправильной рамке. Как в терапии: ты пытаешься “починить симптом”, а нужно увидеть структуру личности. Как в программировании: ошибка не в строке кода, а в архитектуре. Как в духовном поиске: человек хочет “особого опыта”, а ему стоило бы сначала прояснить, кто именно ищет.

8. Слабое место беседы

При всей интеллектуальной красоте важно сохранять трезвость. Существенная часть рассуждений здесь — это сильные философские гипотезы, а не эмпирически подтвержденная физика. Панов сам это признает. И это честно. То есть слушать это стоит не как готовую “сенсацию”, а как очень смелую и необычную исследовательскую оптику. Если относиться к этому как к окончательной истине — можно уйти в новый догматизм. Если как к плодотворной рамке — это действительно расширяет сознание. Здесь важно не идеализировать саму идею “Матрицы”. Люди часто любят подобные концепции не потому, что ищут истину, а потому что им приятнее жить в ощущении скрытой грандиозности, чем в контакте с обыденной реальностью. Это вечная ловушка: заменить живой мир красивой схемой о мире. Но зрелость начинается там, где мы можем одновременно держать две вещи: возможную космическую глубину бытия и простую человеческую конкретность. Даже если мир — математическая структура, нам все равно нужно умываться утром, любить близких, отвечать за слова и не врать себе.

Итог

В данной лекции Александр Панов предлагает по-настоящему мощный интеллектуальный ход: - математика может быть не просто языком, а реальностью; - физическая реальность может быть проявлением более глубокой структуры; - квантовая странность допускает мысль о разных слоях описания мира; - поиск фундаментальной теории может быть поиском не модели, а онтологического основания, где описание и бытие совпадают. Это не доказательство того, что “мир — Матрица” в бытовом смысле. Скорее это приглашение признать: наша привычная картина реальности, вероятно, слишком плоская. И если истина существует, то она, возможно, не сводится ни к голой материи, ни к чистой идее, а проявляется как более глубокое единство, которое мы пока только начинаем смутно угадывать. И тогда остается, пожалуй, самый живой вопрос: если реальность глубже наших представлений о ней, то ищем ли мы истину — или лишь все более изощренные формы, в которых она позволяет нам к себе прикоснуться?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/3cf50416cda658c987c9d08e3504aa28/
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10 Комментариев » Оставить комментарий
  • 4381 4141
    Сан Саныч час назад

      Сейчас посмотрим. Здесь бывает интересное. Но я думаю, Мироздание – Сон. Но даже не Сон Божества, потому, что Бог – тоже создан во Сне. Как Время, Пространство и Материя, а значит – и любая Наука (будь то Физика и Химия, будь то Алхимия).

      Свеча ночью издалека выглядит яркой точкой. Если провести свечёй – увидим линию. Если усложнять движения, увидим сложное Мироздание.

      1
      1
      • 4730 3337
        VoyagerСан Саныч 27 мин. назад

          Какой Сон!?!?
          Сан Саныч.
          Понятие “сна” В Своем Контексте Можешь Разъяснить?

          • 4381 4141
            Сан СанычVoyager 15 мин. назад

              “Воля и Представление” у Шопенгауэра: “Мироздание имеет двойственную природу. Представление — это иллюзия, внешний фасад реальности, который существует только в нашем сознании благодаря пространству, времени и причинности. Воля — это истинная, слепая, бессознательная «вещь в себе», единая мировая энергия и вечное стремление, лежащее в основе всего сущего” – конец цитаты. Более-менее соответсвует моему пониманию.

              Толстой повторил эту мысль описанием ощущений раненого князя Андрея, который лежал на поле Аустерлица и смотрел в Небо: “Время, Пространство, Причина – суть форма Мышления и всё большее подчинение себя этим формам, а затем вновь Освобождение”. Внимание на этой мысли заострил Бунин в “Освобождении Толстого” – лучшее у Бунина, т.к. “Война и Мир” слишком многословен и теряется суть в лишних подробностях. Описание смерти князя Андрея – самое неприятное и “грустное” для школьников, которые должны были читать “Войну и Мир” по школьной программе, поэтому с отвращением пропускали такие моменты (ключевые, в моём понимании). Потому ничего не поняли (вред от несвоевременного прочтения).

              Или то, что есть в одном из видео в Ютубе на канале “Фобик” (думаю, ты смотрел).

              • 4730 3337
                VoyagerСан Саныч четыре минуты назад

                  Ты Можешь “ПРЕДСТАВЛЯТЬ” Что Угодно даже,Основываясь Исследованиями Славного Шопенгауэра! Но, При Этом ,Ты Что СПИШЬ Сейчас!?
                  Твои Представления даже,”фантазии” На Этот ,Счёт Сознательно Контролируемы?!
                  Или не так?
                  Какой же ,Это “сон”…….
                  В Общепринятом Понимании

          • 13489 12155
            Валерий 55 мин. назад

              “4:45 Правда ли, что всё состоит не из атомов, а из вакуума?” – все состоит из эфира
              “6:24 Где заканчивается наука и начинается философия?” – нигде, они не граничат, потому, что это два параллельных способа получения результата

            • 4730 3337
              Voyager 38 мин. назад

                Отличное Видео!!!
                Ещё Раз Доказывающая Что ВСЁ Далеко не Единая “матрица” …И любая Математическая Схема уже ,Нарушается При Исследовании хатя ,бы тех же,Квантов!!!
                При этом Не Забываем Вечно Нарушающих Любую Систему “энергии” ХАОСА!!!
                Которые,Не известно из Чего,Состоят но, Постоянно не Известно от Куда ПРОЯВЛЯЮТСЯ!!!..

                1
                1
              • 4730 3337
                Voyager 31 мин. назад

                • 4730 3337
                  Voyager 30 мин. назад

                    Матрица Это (если,по простому)..
                    Любая Законченная “схема” Выполняющая Определенные Действия! Но, при Этом В Неё Можно, Заложить Другие Более ,Передовые Функции …Что, можно Наблюдать Постоянно Изменяющиеся в ВАШИХ ЭВМ И ТОГО ЖЕ,ИИ!!!
                    Ибо Все “развивается” и Дополняется.
                    И Это Напрочь БЕСКОНЕЧНО!!!

                  • 4730 3337
                    Voyager 16 мин. назад

                      И Ещё …Фракталы не Могут Намекать На Бесконечность,Мира !!!
                      Они могут Только,Бесконечно Копировать Заложенное в Них!
                      А ,Вот КТО ИХ Создаёт ПОСТОЯННО ЗАКЛАДЫВАЯ в Них НОВОЕ Уже,Интересно!?))))

                    • 4730 3337
                      Voyager 12 мин. назад

                        Любая Частица ХАОСА (свойственная самой себе) Может, Распространять Аналогичные Самой себе Некие Фракталы при Этом Не Согласуясь с Другими Частицами Хаоса!!!
                        А,ТАК ЖЕ …при Этом Несёт РАЗРУШЕНИЕ Любому уже ,Созданному Миру!
                        Тут “матрицей” Вообще не Пахнет))))

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