В этом интервью доктор физико-математических наук Александр Панов рассуждает о том, может ли наша Вселенная быть устроена как математическая структура, существует ли объективная математическая реальность, почему квантовая механика меняет наше понимание мира, возможна ли симуляция Вселенной и что всё это значит для науки, философии, искусственного интеллекта и поиска внеземного разума.

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Ведущая – Нина Серебренникова:

Обо мне: https://serebrennikova.com/

Александр Дмитриевич Панов – публикации и научные интересы:

http://dec1.sinp.msu.ru/~panov/

https://swx.sinp.msu.ru/panov/

0:00 Трейлер. В гостях Астрофизик Александр Панов

2:19 Что, если наша Вселенная не такая, как кажется?

4:45 Правда ли, что всё состоит не из атомов, а из вакуума?

6:24 Где заканчивается наука и начинается философия?

10:45 Почему научную теорию нельзя просто “доказать”?

13:49 Может ли математика быть основой реальности?

14:03 Существуют ли числа до того, как мы их посчитали?

18:28 Почему фракталы намекают на бесконечную сложность мира?

19:37 Можно ли доказать, что математическая реальность существует?

22:35 Что значит “существовать” вне пространства и времени?

25:23 Почему математика может быть недоказуемо непротиворечивой?

28:23 Вычисления — это мысль или физический эксперимент?

33:15 У инопланетян будет такая же математика, как у нас?

39:39 Откуда берутся аксиомы и законы математики?

43:39 Сколько слоёв реальности может существовать?

44:12 Что Панов впервые рассказывает именно в этом интервью?

46:21 Может ли информация существовать на расстоянии световых лет?

48:15 Почему квантовую информацию невозможно скопировать?

50:30 Есть ли за нашей реальностью другие информационные слои?

57:02 Почему квантовый мир может быть фундаментом Вселенной?

1:00:00 Почему внутри квантовой частицы “ничего нет”?

1:03:00 Как запутанные частицы ломают наше понимание реальности?

1:06:00 Можно ли создать квантовую реальность на обычном компьютере?

1:10:31 Как симуляция может вести себя как квантовый мир?

1:19:31 Что такое горизонтальные слои реальности?

1:20:31 Может ли наша Вселенная быть симуляцией внутри симуляции?

1:24:00 А что, если вся наша реальность — это уже готовая запись?

1:25:00 Почему компьютер не сможет идеально смоделировать Вселенную?

1:30:00 Мы — физические существа или математические объекты?

1:33:00 Макс Тегмарк прав: Вселенная — это математика?

1:35:00 Есть ли предел, где пространство и время перестают работать?

1:40:00 Может ли физика в глубине оказаться чистой математикой?

1:45:00 Финальная теория Вселенной: формула или сама реальность?

1:50:00 Что может быть глубже математики?

1:57:00 Может ли у Вселенной не быть начала и конца?

2:00:00 Кто “сверху”, если наш мир похож на матрицу?

2:15:00 Чем опасен искусственный интеллект для человека?

2:21:00 Как учёные ищут инопланетные сигналы?

2:24:00 Насколько реальна угроза астероидов и комет?

2:27:00 Что делает учёного счастливым?