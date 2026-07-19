Мир, это Матрица? 150 минут, которые изменят ваше понимание Вселенной – Астрофизик Александр Панов
В этом интервью доктор физико-математических наук Александр Панов рассуждает о том, может ли наша Вселенная быть устроена как математическая структура, существует ли объективная математическая реальность, почему квантовая механика меняет наше понимание мира, возможна ли симуляция Вселенной и что всё это значит для науки, философии, искусственного интеллекта и поиска внеземного разума.
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Ведущая – Нина Серебренникова:
Обо мне: https://serebrennikova.com/
Александр Дмитриевич Панов – публикации и научные интересы:
http://dec1.sinp.msu.ru/~panov/
https://swx.sinp.msu.ru/panov/
0:00 Трейлер. В гостях Астрофизик Александр Панов
2:19 Что, если наша Вселенная не такая, как кажется?
4:45 Правда ли, что всё состоит не из атомов, а из вакуума?
6:24 Где заканчивается наука и начинается философия?
10:45 Почему научную теорию нельзя просто “доказать”?
13:49 Может ли математика быть основой реальности?
14:03 Существуют ли числа до того, как мы их посчитали?
18:28 Почему фракталы намекают на бесконечную сложность мира?
19:37 Можно ли доказать, что математическая реальность существует?
22:35 Что значит “существовать” вне пространства и времени?
25:23 Почему математика может быть недоказуемо непротиворечивой?
28:23 Вычисления — это мысль или физический эксперимент?
33:15 У инопланетян будет такая же математика, как у нас?
39:39 Откуда берутся аксиомы и законы математики?
43:39 Сколько слоёв реальности может существовать?
44:12 Что Панов впервые рассказывает именно в этом интервью?
46:21 Может ли информация существовать на расстоянии световых лет?
48:15 Почему квантовую информацию невозможно скопировать?
50:30 Есть ли за нашей реальностью другие информационные слои?
57:02 Почему квантовый мир может быть фундаментом Вселенной?
1:00:00 Почему внутри квантовой частицы “ничего нет”?
1:03:00 Как запутанные частицы ломают наше понимание реальности?
1:06:00 Можно ли создать квантовую реальность на обычном компьютере?
1:10:31 Как симуляция может вести себя как квантовый мир?
1:19:31 Что такое горизонтальные слои реальности?
1:20:31 Может ли наша Вселенная быть симуляцией внутри симуляции?
1:24:00 А что, если вся наша реальность — это уже готовая запись?
1:25:00 Почему компьютер не сможет идеально смоделировать Вселенную?
1:30:00 Мы — физические существа или математические объекты?
1:33:00 Макс Тегмарк прав: Вселенная — это математика?
1:35:00 Есть ли предел, где пространство и время перестают работать?
1:40:00 Может ли физика в глубине оказаться чистой математикой?
1:45:00 Финальная теория Вселенной: формула или сама реальность?
1:50:00 Что может быть глубже математики?
1:57:00 Может ли у Вселенной не быть начала и конца?
2:00:00 Кто “сверху”, если наш мир похож на матрицу?
2:15:00 Чем опасен искусственный интеллект для человека?
2:21:00 Как учёные ищут инопланетные сигналы?
2:24:00 Насколько реальна угроза астероидов и комет?
2:27:00 Что делает учёного счастливым?
Сейчас посмотрим. Здесь бывает интересное. Но я думаю, Мироздание – Сон. Но даже не Сон Божества, потому, что Бог – тоже создан во Сне. Как Время, Пространство и Материя, а значит – и любая Наука (будь то Физика и Химия, будь то Алхимия).
Свеча ночью издалека выглядит яркой точкой. Если провести свечёй – увидим линию. Если усложнять движения, увидим сложное Мироздание.
Какой Сон!?!?
Сан Саныч.
Понятие “сна” В Своем Контексте Можешь Разъяснить?
“Воля и Представление” у Шопенгауэра: “Мироздание имеет двойственную природу. Представление — это иллюзия, внешний фасад реальности, который существует только в нашем сознании благодаря пространству, времени и причинности. Воля — это истинная, слепая, бессознательная «вещь в себе», единая мировая энергия и вечное стремление, лежащее в основе всего сущего” – конец цитаты. Более-менее соответсвует моему пониманию.
Толстой повторил эту мысль описанием ощущений раненого князя Андрея, который лежал на поле Аустерлица и смотрел в Небо: “Время, Пространство, Причина – суть форма Мышления и всё большее подчинение себя этим формам, а затем вновь Освобождение”. Внимание на этой мысли заострил Бунин в “Освобождении Толстого” – лучшее у Бунина, т.к. “Война и Мир” слишком многословен и теряется суть в лишних подробностях. Описание смерти князя Андрея – самое неприятное и “грустное” для школьников, которые должны были читать “Войну и Мир” по школьной программе, поэтому с отвращением пропускали такие моменты (ключевые, в моём понимании). Потому ничего не поняли (вред от несвоевременного прочтения).
Или то, что есть в одном из видео в Ютубе на канале “Фобик” (думаю, ты смотрел).
Ты Можешь “ПРЕДСТАВЛЯТЬ” Что Угодно даже,Основываясь Исследованиями Славного Шопенгауэра! Но, При Этом ,Ты Что СПИШЬ Сейчас!?
Твои Представления даже,”фантазии” На Этот ,Счёт Сознательно Контролируемы?!
Или не так?
Какой же ,Это “сон”…….
В Общепринятом Понимании
“4:45 Правда ли, что всё состоит не из атомов, а из вакуума?” – все состоит из эфира
“6:24 Где заканчивается наука и начинается философия?” – нигде, они не граничат, потому, что это два параллельных способа получения результата
Отличное Видео!!!
Ещё Раз Доказывающая Что ВСЁ Далеко не Единая “матрица” …И любая Математическая Схема уже ,Нарушается При Исследовании хатя ,бы тех же,Квантов!!!
При этом Не Забываем Вечно Нарушающих Любую Систему “энергии” ХАОСА!!!
Которые,Не известно из Чего,Состоят но, Постоянно не Известно от Куда ПРОЯВЛЯЮТСЯ!!!..
…
Матрица Это (если,по простому)..
Любая Законченная “схема” Выполняющая Определенные Действия! Но, при Этом В Неё Можно, Заложить Другие Более ,Передовые Функции …Что, можно Наблюдать Постоянно Изменяющиеся в ВАШИХ ЭВМ И ТОГО ЖЕ,ИИ!!!
Ибо Все “развивается” и Дополняется.
И Это Напрочь БЕСКОНЕЧНО!!!
И Ещё …Фракталы не Могут Намекать На Бесконечность,Мира !!!
Они могут Только,Бесконечно Копировать Заложенное в Них!
А ,Вот КТО ИХ Создаёт ПОСТОЯННО ЗАКЛАДЫВАЯ в Них НОВОЕ Уже,Интересно!?))))
Любая Частица ХАОСА (свойственная самой себе) Может, Распространять Аналогичные Самой себе Некие Фракталы при Этом Не Согласуясь с Другими Частицами Хаоса!!!
А,ТАК ЖЕ …при Этом Несёт РАЗРУШЕНИЕ Любому уже ,Созданному Миру!
Тут “матрицей” Вообще не Пахнет))))