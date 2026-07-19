Марафон на выживание
Марафон на выживание
Если вы взгянете на новости мировых конфликтов, то везде будет чувствоваться дым гари. Полыхают нефтебазы, склады с товарами, порты.
Стратегия экономического удушения, которую мы наблюдаем сейчас на украинской войне и в действиях США в Персидском заливе, представляет собой классический пример войны, где главной мишенью становится не столько армия противника, сколько его способность вести боевые действия в принципе. Эта тактика опирается на удары по логистике, портам, складам и топливной инфраструктуре, и она неизменно вызывает двойственный эффект.
С одной стороны, история убедительно доказывает, что бомбардировки городов и объектов мирного назначения, как правило, не ломают волю населения, а наоборот – сплачивают его против внешнего врага, люди объединяются перед общей угрозой. Однако решающую роль играет не психология, а экономика: если массированные удары приводят к хроническому дефициту топлива, продуктов, электроэнергии и медикаментов, то стабильность неизбежно подрывается через рост цен и безработицу. Армия не может воевать без горючего, а страна – существовать без импорта и экспорта. И именно здесь проходит настоящая линия фронта.
Исторических примеров такой стратегии множество. В Крымскую войну блокада морской торговли России союзниками вызвала катастрофическое падение внешней торговли и расстройство финансов, что ускорило поражение. В Гражданской войне в США блокада южных портов лишила Конфедерацию доходов от хлопка и поставок оружия, став переломным фактором. В ирано-иракской войне 80-х годов так называемая «танкерная война», в которой пострадало более 500 судов, и систематические удары по иранским нефтеперерабатывающим заводам привели к острейшему топливному кризису у персов.
Причем этот кризис особенно показателен. К 1987 году иракская авиация уничтожила до 25 процентов мощностей по переработке нефти внутри Ирана, практически был ращрушен ключевой терминал ныне всем известногл острова Харг. Это вызвало жесткие ограничения для армии: иранские ВВС и бронетехника получили лимиты на горючее, что серьезно снизило их мобильность и интенсивность операций. Одновременно в стране ввели нормирование бензина для гражданских, возникли огромные очереди, а стремительная инфляция подорвала социальную базу власти. В итоге экономическое истощение, усугубленное падением нефтедоходов, стало одной из главных причин, почему в 1988 году Иран согласился на прекращение огня на невыгодных условиях.
Сегодня мы видим попытки повторения тех же схем, только с новыми технологиями. США систематически наносят авиаудары по мостам, туннелям и железным дорогам вокруг “Золотых ворот” Ирана – чтобы полностью изолировать порт Бендер-Аббас, через который проходит около половины всей внешней торговли Ирана и более 90 процентов экспорта нефти. Цель – не только прекратить обстрелы танкеров в Ормузском проливе, которые, по данным американской стороны, ведутся из этого района, но и лишить Иран возможности импортировать военные технологии. Результаты уже заметны: порт почти остановлен, город почти изолирован. Тем самым США хотят вынудить Тегеран разблокировать Ормуз.
В ответ Иран действует асимметрично и наносит болезненные ответные удары по американским объектам в Кувейте, Бахрейне и Иордании, уничтожая склады боеприпасов, системы ПВО Пэтриот, топливные хранилища и центры связи – то есть те же чувствительные точки, по которым бьют по нему самому.
В такой войне на экономическое удушение победа не определяется одним сокрушительным ударом. Это марафон, исход которого зависит от двух взаимосвязанных факторов: способности населения сохранять волю к сопротивлению (и здесь удары с воздуха часто дают обратный эффект, сплачивая людей) и, что гораздо важнее, способности экономики выдерживать длительное истощение. Если инфраструктура разрушена, а импорт перекрыт, даже самый стойкий народ со временем остается без средств к существованию. Поэтому победителем окажется не тот, кто нанес больше бомбовых ударов, а тот, чья экономика и социальная система сумеют продержаться дольше, пока у противника не сломается бюджет и логистика.
С. Шилов
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Автор описывает современную войну как стратегию экономического удушения, где целью становится не только армия, но и вся способность государства продолжать войну. - Главные мишени такой стратегии: логистика, порты, склады, мосты, железные дороги, топливная инфраструктура. - Психологический эффект бомбардировок двойственный: они часто не ломают волю населения, а наоборот, усиливают сплочение. - Однако решающим фактором становится не мораль, а экономика: дефицит топлива, еды, электричества, медикаментов подрывает устойчивость государства. - Исторические примеры: - Крымская война — морская блокада ударила по внешней торговле и финансам России. - Гражданская война в США — блокада южных портов ослабила Конфедерацию. - Ирано-иракская война — удары по нефтяной инфраструктуре Ирана вызвали топливный кризис и способствовали его согласию на прекращение огня. - Автор проводит параллель с современностью: США пытаются изолировать ключевые иранские транспортные и портовые узлы, а Иран отвечает асимметричными ударами по уязвимым объектам противника. - Итоговая мысль: такая война — это не блицкриг, а марафон, где выигрывает тот, чья экономика, логистика и социальная система выдержат дольше.
Подробный выводТекст строится вокруг довольно трезвой, почти безжалостной идеи: в долгой войне побеждает не обязательно тот, у кого больше героизма, оружия или громче риторика, а тот, у кого дольше не развалится система жизнеобеспечения. Это важный сдвиг перспективы. Мы привыкли смотреть на войну через призму фронта, сражений, генералов и техники, но автор напоминает: у любой армии за спиной стоят топливо, транспорт, ремонт, импорт, финансы, рабочие цепочки, гражданская инфраструктура. Без этого военная сила превращается в красивую, но быстро пустеющую оболочку. Здесь есть почти инженерная логика. Армия — это не только солдаты, а сложная сеть снабжения. Если провести аналогию с организмом, то фронт — это мышцы, а логистика и экономика — кровеносная система. Можно иметь сильные мышцы, но если перекрыть приток крови, тело начнет слабеть независимо от воли. В этом смысле война на истощение — это удар не по поверхности, а по метаболизму государства. Интересно и то, что автор противопоставляет психологию и экономику, но не в упрощенном смысле. Он не отрицает моральный фактор, а показывает его пределы. Люди действительно часто не ломаются от внешнего давления — история знает множество случаев, когда бомбардировки лишь укрепляли коллективную идентичность. Это важное наблюдение: человеческая психика парадоксальна, и внешний враг нередко делает общество более цельным. Но сплочение не отменяет материальных законов. Можно быть мужественным, но нельзя бесконечно воевать без топлива, электричества, лекарств и рабочих поставок. Воля важна, но воля без ресурса истощается. В этом есть почти философская правда о соотношении идеального и материального. Идеи, вера, патриотизм, ненависть к врагу — все это действительно влияет на историю. Но любая идея воплощается через материальные носители: хлеб, нефть, дороги, порты, провода, склады. Порой материалисты идеализируют “голую экономику”, забывая о человеческом духе. Порой идеалисты, наоборот, переоценивают моральную стойкость и игнорируют пределы тела и системы. Сильный анализ возникает именно там, где видно взаимодействие духа и инфраструктуры. Приведенные исторические примеры работают как попытка показать повторяемость паттерна. Это разумный ход: история редко копируется буквально, но она часто рифмуется. Морская блокада, удары по портам, лишение экспортных доходов, топливные кризисы — все это старые инструменты, просто сегодня они усилены технологиями разведки, авиации, ракетного оружия и системного анализа логистических цепочек. Иными словами, форма меняется, но принцип остается прежним: сломать не войска напрямую, а среду, в которой войска существуют. Особенно значима мысль о том, что такая война — это марафон, а не серия ярких эпизодов. В информационную эпоху внимание приковано к отдельным ударам: взорван склад, разрушен мост, остановлен порт. Но отдельный удар сам по себе не всегда решает исход. Решает накопительный эффект. В этом смысле война напоминает не столько дуэль, сколько изматывающий процесс деградации систем. Как в нейросетях небольшое изменение веса само по себе может быть несущественным, но множество таких изменений перестраивает все поведение модели, так и в войне последовательное разрушение узлов снабжения постепенно меняет стратегическую реальность. Не сразу, но необратимо. При этом текст, как и любой публицистический материал о текущих конфликтах, требует осторожности. Когда речь идет о современных событиях, особенно о конкретных ударах и их результатах, всегда есть риск, что часть сведений основана на неполной, пропагандистской или оперативно искаженной информации. Это не отменяет основного тезиса статьи, но заставляет отделять структурную логику от частных заявлений сторон. И это вообще полезный принцип мышления: не путать модель происходящего с шумом вокруг нее. Еще одна важная линия — иллюзорность представления о войне как о чисто военном состязании. Люди любят простые образы: “сильнее армия — значит победит”, “нанесли больше ударов — значит выигрывают”. Но реальность менее кинематографична. Государства часто проигрывают не в момент поражения на поле боя, а в момент, когда становится невозможно поддерживать саму ткань функционирования страны. И в этом смысле современная война обнажает неприятную истину: граница между военным и гражданским пространством становится все более условной. Если целью становится инфраструктура, то страдают не только армейские возможности, но и повседневная жизнь обычных людей. А значит, война все глубже превращается в испытание общества целиком. Если смотреть глубже, текст говорит не только о войне, но и о природе устойчивости вообще. Устойчивость — это не отсутствие ударов, а способность системы переваривать повреждения и сохранять функцию. Это справедливо для государства, для экономики, для психики, даже для отдельного человека. Можно выдержать один кризис, два, три — вопрос в том, есть ли внутренний резерв, гибкость, способность перестраиваться. Побеждает не всегда самый мощный, а нередко самый адаптивный.
ИтогГлавная ценность статьи в том, что она смещает взгляд с видимой военной драмы на глубинную механику конфликта. Автор показывает: война на истощение — это прежде всего борьба систем, а не только армий. Порты, нефть, склады, мосты и торговые маршруты оказываются не фоном войны, а ее сердцем. Моральная стойкость народа важна, но без материальной базы она со временем оказывается загнанной в угол. Поэтому победа в такой войне — это не просто вопрос силы удара, а вопрос длительности ресурса, прочности институтов и способности общества жить в условиях затяжного разрушения. В более широком смысле текст напоминает о неприятной, но зрелой истине: реальность почти всегда сильнее наших идеализированных картин. Мы любим думать, что историю решают только воля, героизм или великие идеи. Но на деле идеи держатся на хлебе, топливе, инфраструктуре и финансовых потоках. Принять это — не значит обесценить человеческий дух. Это значит увидеть человека и общество целостно, без романтической слепоты. И здесь остается открытый вопрос: если в решающие моменты истории побеждает не только правда или сила, а способность дольше удерживать материальную основу жизни, то где в таком мире проходит граница между истиной, выносливостью и справедливостью?