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Книга "В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе":

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Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

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Была ли «катастрофа 1941 года» реальностью или мифом, созданным антисталинским нарративом? Игорь Шишкин и историк Евгений Спицын разбирают первые месяцы Великой Отечественной войны: силу первого удара Германии, дипломатическую осторожность Сталина, риск антисоветской коалиции, индустриализацию, нехватку времени для перевооружения и срыв блицкрига. В выпуске — линия Сталина и линия Молотова, ленд-лиз, миф о 20 тысячах танков, эвакуация заводов, ГКО, Тухачевский, Будённый, Рокоссовский и сталинская система военного управления.

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00:00 Вступление: мифы о 1941 годе, политическая актуальность темы и нарратив Хрущёва

06:43 Военная и экономическая подготовка: немецкие танковые группы, индустриализация и перевооружение СССР

17:13 Срыв блицкрига и управление: приграничные сражения, действия Сталина и создание ГКО

27:35 Мобилизационная экономика: эвакуация заводов, производительность труда и снижение себестоимости оружия

35:32 Кадры Красной Армии: миф о Тухачевском, роль Будённого и новая сталинская военная школа

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