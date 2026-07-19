ИЛЛЮЗИИ МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ | Владимир Лизун и Александр Колпакиди
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Почему спустя 250 лет после основания США коммунизм снова называют главным врагом Америки? Александр Колпакиди и Владимир Лизун, автор книги «Убийство социализма», обсуждают США, советскую дипломатию, Горбачёва, Украину и деградацию элит. В выпуске — Трамп, Берни Сандерс, демократические социалисты, интервенция в Россию, белый террор, ленд-лиз, Сталин, Минские соглашения, Горбачёв, Берия, Хрущёв, КГБ, криминальный капитал, олигархическая Россия и вопрос о том, возможен ли для России новый социалистический курс.
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00:00 Политика США: Трамп, Сандерс, левые тенденции и история американской интервенции
19:45 Дипломатия Сталина и ошибки Горбачева: иллюзии элит, СВО и провал Минских соглашений
41:12 Перерождение номенклатуры: Хрущев, Берия, олигархия и отсутствие стратегических целей
50:32 Деградация советской системы: теневой капитал, КГБ и история о сталинском подходе к кадрам
01:03:06 Финал беседы
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В беседе США представлены как страна, переживающая внутренний идейный кризис: формально борясь с «коммунизмом», она одновременно сталкивается с ростом левых и социалистических настроений. - Подчеркивается, что в американской политике усиливаются демократические социалисты, особенно среди молодежи, образованных слоев и городского электората. - Авторы проводят мысль, что капитализм глобально вошел в стадию кризиса и все чаще рождает запрос на социалистическую альтернативу. - Значительное место занимает историческая тема: отношения России и США трактуются как противоречивые — от эпизодов поддержки американской независимости до интервенции в Россию в годы Гражданской войны. - В видео резко критикуется либеральная демократия Запада, которая, по мысли собеседников, прикрывает империалистические и репрессивные практики. - Советская дипломатия противопоставляется современной российской как более профессиональная, реалистичная и менее подверженная обману со стороны Запада. - Минские соглашения описываются как стратегическая ошибка и иллюзия: не путь к миру, а механизм затягивания времени для подготовки Украины и Запада к дальнейшему конфликту. - Отдельно звучит тезис, что российское руководство многократно «обманывали», и это рассматривается как признак слабости стратегического анализа. - Проводится параллель между позднесоветским кризисом при Горбачеве и нынешней политической линией: в обоих случаях авторы видят непоследовательность, иллюзии и отсутствие ясной стратегии. - Центральный вывод беседы: без опоры на народ, без социалистического проекта и без смены принципов управления кризисы будут только углубляться.
Подробный выводВ данной лекции соединены сразу несколько смысловых пластов: текущая геополитика, историческая память, критика элит, апология советского опыта и идеологическая защита социализма. Формально поводом выступают Минские соглашения и международная ситуация, но по существу беседа посвящена более широкому вопросу: почему государства проигрывают не только на поле боя, но и в сфере мышления.
1. Главная линия: Минские соглашения как иллюзия политического реализмаКлючевой нерв разговора — идея, что Минские соглашения изначально не были прочным мирным механизмом. В логике выступающих это была не дипломатия в строгом смысле, а форма отсрочки конфликта, выгодная противнику. То есть внешне — мирный процесс, по сути — подготовка к новой фазе войны. Здесь важна не только сама критика Минска, но и более общий упрек: если тебя обманывают много раз, проблема уже не только в обманщике, но и в качестве собственного политического мышления. Это очень жесткий, но философски точный мотив. В истории человек, партия или государство нередко страдают не просто из-за силы врага, а из-за своей привязанности к желаемой картине мира. Мы часто любим не реальность, а ее успокаивающий образ. Так бывает и в личных отношениях, и в политике: хочется верить, что договоренность что-то гарантирует, что подпись имеет силу сама по себе, что партнер руководствуется хотя бы минимальной добросовестностью. Но если его интерес — не мир, а перегруппировка, то текст соглашения превращается в декорацию. Именно это авторы называют иллюзией Минских соглашений.
2. Критика современного управления: отсутствие стратегии и исторической школыОдна из сильных тем видео — противопоставление советской школы управления и дипломатии нынешнему стилю принятия решений. Даже если убрать эмоциональность, мысль понятна: в советской системе элиты проходили длинный путь отбора, практики и ответственности; в современной — часто доминируют медийность, аппаратность, лояльность и управление образом вместо управления реальностью. Это, конечно, не абсолютная истина, но в качестве наблюдения выглядит небезосновательно. Любая сложная система деградирует, когда: - карьеру делают не по результату, а по связям; - стратегию подменяют пиаром; - институты перестают производить компетентность; - ошибки не анализируются, а маскируются. В этом смысле беседа выходит за рамки идеологии. Она ставит практический вопрос: может ли государство вести долгую борьбу, если у него нет ясной цели, кадровой дисциплины и интеллектуальной честности? И вот здесь критика Минска становится частью большей критики — критики политической культуры самоуспокоения.
3. США как зеркало, а не только противникИнтересно, что США в разговоре выступают не просто врагом, а своего рода зеркалом исторических процессов. С одной стороны, собеседники подчеркивают империализм, интервенции, лицемерие либеральной демократии. С другой — отмечают рост социалистических настроений внутри самой Америки. Это парадокс, но вполне закономерный. Система, достигшая высокой мощности, порождает и высокое внутреннее напряжение. Чем сильнее рынок колонизирует жизнь, тем сильнее спрос на смысл, справедливость и социальные гарантии. Можно сказать, что капитализм сам воспитывает своих критиков — через неравенство, нестабильность, одиночество и утрату коллективного будущего. В терминах психологии это похоже на компенсацию: когда одна сторона структуры слишком разрастается, бессознательно начинает формироваться ее противоположность. Если общество превращает все в товар, то рано или поздно возникает тоска по тому, что не продается: по достоинству, солидарности, общей судьбе. Поэтому рост левых настроений в США в беседе интерпретируется как симптом не маргинальности, а системного кризиса.
4. История как поле борьбы за реальностьБольшая часть разговора строится на исторических примерах: американская интервенция, белый террор, советская дипломатия, фигуры Сталина, Горбачева, Берии, партийное разложение. Здесь важно не только содержание, но и сам способ мышления. История в этом видео — не архив, а оружие интерпретации настоящего. Через нее собеседники пытаются показать: - Запад никогда не был наивным партнером; - сила без суверенного проекта ведет к зависимости; - идеология имеет прямые практические последствия; - слабость элит всегда оплачивается народом. При этом нужно трезво признать: беседа местами эмоциональна, полемична, одностороння и насыщена оценочными суждениями. Но даже такая пристрастность не отменяет важного интеллектуального урока: историческая память становится опасной, когда она превращается либо в миф, либо в полное забвение. Идеализация прошлого так же вредна, как и его демонизация. Однако отказ извлекать уроки из прошлого еще хуже. Авторы явно перегибают в ряде оценок, но их базовый импульс понятен: они сопротивляются исторической амнезии.
5. Горбачев и нынешняя ситуация: мотив иллюзии элитОдин из самых резких мотивов — сравнение позднего СССР с современностью. Для выступающих Горбачев — символ человека, который подменил реальность морально-риторическими формулами и тем самым открыл путь распаду. Насколько справедлива такая параллель — отдельный вопрос. Но сама логика здесь интересна. Она строится на предположении, что элиты часто начинают верить в собственные формулы сильнее, чем в факты. Это очень универсальный механизм. В философии можно назвать его победой знака над вещью: когда слова «переговоры», «партнерство», «деэскалация», «реформы» начинают жить отдельно от реального содержания. В жизни человека это выглядит так же: - мы говорим «отношения», когда там давно пустота; - говорим «развитие», когда просто суетимся; - говорим «контроль», когда на самом деле плывем по течению. Государства подвержены тем же самообманам, только цена у них выше.
6. Социализм как не только идеология, но и образ порядкаФинальный смысл беседы сводится к тому, что социализм понимается не только как экономическая модель, но как принцип организации общественной реальности: - опора на большинство, а не на олигархические группы; - стратегическое планирование; - социальная справедливость; - кадровая ответственность; - приоритет общего над частным хищничеством. Можно спорить о том, насколько исторический советский опыт был способен решить все эти задачи без внутренних противоречий. Очевидно, что и у социалистических систем были свои деформации. Но в словах собеседников есть важное зерно: общество не может долго жить без образа будущего, который превосходит частный интерес. Когда у системы нет высокой цели, ее заполняют мелкие инстинкты — статус, прибыль, аппаратная игра, самооправдание. В этом смысле социализм у них выступает как антитеза не просто капитализму, а духовной фрагментации общества.
7. Общий смысл беседыЕсли отбросить полемический жар, то главный вывод можно сформулировать так:
Иллюзия Минских соглашений — это частный случай более широкой болезни: склонности политических элит путать желаемое с действительным, слова с намерениями, форму с содержанием.Авторы убеждены, что: - Запад действует из интереса и силы, а не из доброй воли; - современная российская элита слишком часто реагирует, а не формирует ход событий; - без идеологического и социального переустройства одних дипломатических маневров недостаточно; - народная опора и стратегическая честность важнее медийных конструкций. Это жесткая, местами пристрастная, но внутренне цельная позиция. Ее сила — в требовании смотреть на мир без самоуспокоения. Ее слабость — в возможной идеализации советского прошлого и недооценке сложности современного мира. Но так часто и бывает: одна правда освещает реальность, другая — заслоняет ее. Важно не впадать ни в восторг, ни в автоматическое отрицание.
Не только природа отторгает сионизм. Любой здравый моск отторгает сионизм кроме доктора.