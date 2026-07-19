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Читать книгу бесплатно: https://delib.ru/shop?Keyword=na-svyazi-s-rihardom-zorge

Книга "Алексеев М. А; Колпакиди А. И.; Кочик В. Я. На связи с Рихардом Зорге. Великий разведчик и его соратники

Ozon: https://www.ozon.ru/product/na-svyazi-s-rihardom-zorge-velikiy-razvedchik-i-ego-soratniki-4304645897/?at=83tB01yvgHVVyr9LI2Yvo55SkWQ1B8fZnG46lSwLGxgL

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Почему спустя 250 лет после основания США коммунизм снова называют главным врагом Америки? Александр Колпакиди и Владимир Лизун, автор книги «Убийство социализма», обсуждают США, советскую дипломатию, Горбачёва, Украину и деградацию элит. В выпуске — Трамп, Берни Сандерс, демократические социалисты, интервенция в Россию, белый террор, ленд-лиз, Сталин, Минские соглашения, Горбачёв, Берия, Хрущёв, КГБ, криминальный капитал, олигархическая Россия и вопрос о том, возможен ли для России новый социалистический курс.

Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

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00:00 Политика США: Трамп, Сандерс, левые тенденции и история американской интервенции

19:45 Дипломатия Сталина и ошибки Горбачева: иллюзии элит, СВО и провал Минских соглашений

41:12 Перерождение номенклатуры: Хрущев, Берия, олигархия и отсутствие стратегических целей

50:32 Деградация советской системы: теневой капитал, КГБ и история о сталинском подходе к кадрам

01:03:06 Финал беседы

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