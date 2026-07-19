Эксклюзивные разработки Изборского клуба
О мутируещем фашизме, активном христианстве и новой ступени русского космизма говорим с доктором философии, заместителем председателя «Изборского клуба» Виталием Аверьяновым. Ведущий – писатель, ведущий эксперт «Изборского клуба» Алексей Комогорцев.
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#ДеньТВ #Изборский_клуб #Виталий_Аверьянов #Алексей_Комогорцев #Проханов #Лемнер #русский_космизм #фашизм #национализм #Дугин #Ильин #Апокалипсис
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Изборский клуб позиционируется не как производитель “новостей”, а как среда, создающая события и концептуальные разработки, особенно там, где, по мнению участников, “кроме нас никто это не сделает”. - Одним из ключевых направлений названа тема российско-индийского сближения: - форум «От Волги до Ганги»; - три прошедших форума: в Дели, Москве и Мумбаи; - переход от гуманитарно-стратегической повестки к финансово-экономической; - обсуждение проблем расчетов в рупиях и выхода российских игроков на индийские финансовые площадки. - Значительный блок работы клуба посвящен демографии: - признается, что проблема в России носит системный и затяжной характер; - обсуждались радикальные, но практические меры; - упомянуты доклады Савченко, Чеснокова, Багдасаряна как важные ориентиры. - Представлена книга о современных формах фашизма и нацизма: - вводятся понятия «транснацизм» и «мутагенный фашизм»; - основной тезис: фашизм — не просто национальная идеология, а инструмент власти наднациональных элит и кланов; - современный фашизм связывается с глобальными структурами и транснациональными интересами. - Отдельно обсуждается тема «русского фашизма»: - собеседник считает этот ярлык в значительной степени политически манипулятивным; - подчеркивается, что термин “фашизм” давно используется как универсальное клеймо. - Большой фрагмент беседы посвящен Ивану Ильину: - критикуется попытка представить его как фашиста; - утверждается, что его ранние иллюзии относительно европейских правых режимов нельзя вырывать из исторического контекста; - Ильин описывается как русский патриот, религиозный мыслитель и последовательный противник расчленения России. - Обсуждается история вокруг романа Александра Проханова «Леонер»: - временное изъятие из продажи объясняется, по версии собеседника, испугом чиновников, не знакомых с прохановской манерой письма; - затем ситуация была урегулирована. - Очень важной темой названа концепция «пасхальной цивилизации»: - это развитие линии русского космизма; - в центре — идеи воскрешения, бессмертия, общего дела, любви как цивилизационного принципа; - противопоставление трансгуманизму: не индивидуальное элитарное продление жизни, а общее преодоление смерти и энтропии. - Советский проект в этой логике оценивается как явление, где были элементы пасхальной цивилизации: - культ высоты, подвига, нового человека, выхода в космос; - одновременно критикуется поздняя догматизация советской идеологии. - В финале затрагивается тема музыкальной контркультуры: - современная массовая музыка рассматривается как инструмент формирования «покорного общества»; - критикуется деградация музыкального вкуса и размывание границы между искусством и не-искусством.
Подробный выводВ этом видео выстраивается довольно цельная картина мира, где культура, геополитика, история, демография, философия и искусство рассматриваются не как отдельные сферы, а как взаимосвязанные уровни одной цивилизационной борьбы. В этом смысле беседа интересна не набором отдельных фактов, а именно типом мышления: здесь почти любой вопрос — от расчетов в рупиях до судьбы рок-культуры — включается в более широкий замысел о будущем России.
1. Главный нерв беседы — цивилизационный подходОсновная интонация такова: Россия находится не просто в политическом конфликте, а в борьбе проектов человека и мира. Это важная мысль. Она может нравиться или не нравиться, но она задает рамку, в которой: - демография — это не только статистика; - Индия — не только рынок; - фашизм — не только исторический термин; - музыка — не только развлечение; - бессмертие — не только метафизическая мечта. Все это подается как элементы борьбы за форму будущего. С философской точки зрения это любопытно: современный мир часто дробит реальность на узкие дисциплины, а здесь, наоборот, делается попытка собрать ее заново в целостность. Подобный подход плодотворен, пока он не превращается в самоуспокаивающую “великую схему”, которая объясняет всё слишком легко. Но в данной беседе он работает как инструмент смысловой сборки, а не просто как риторика.
2. Изборский клуб представлен как лаборатория смысловЗдесь клуб описывается не как обычная экспертная площадка, а как структура, которая берется за темы, оставленные без должного внимания государством или академической средой. Это претензия серьезная. В ней есть и сила, и риск. - Сила — в готовности думать нестандартно и брать на себя темы, которые не вписываются в бюрократический шаблон. - Риск — в соблазне начать видеть себя единственным носителем подлинного понимания. Истина, как это часто бывает, вероятно, где-то между. Всякая живая интеллектуальная среда важна именно тогда, когда она не просто повторяет официальные формулы, а вырабатывает язык для новых явлений. Но и любая альтернативная среда может незаметно идеализировать собственную исключительность. Это типичная ловушка всех “орденов смысла”.
3. Российско-индийская тема — пример практического философствованияСамый конкретный и, пожалуй, наиболее прагматичный блок — про Россию и Индию. Здесь особенно заметно, что за высокими концепциями стоит вполне реальная задача: как перевести политическое сближение в работающие механизмы торговли, расчетов и инвестиций. Это важный момент. Идеи ценны не тогда, когда красиво звучат, а когда помогают: - снять тупик с рупиевыми расчетами; - создать инфраструктуру доверия; - превратить “поворот на Восток” из лозунга в институциональную практику. Символически здесь тоже всё небезынтересно: Индия в беседе выступает не просто как партнер, а как другая древняя цивилизация, способная вступать с Россией в диалог не только по линии прибыли, но и по линии исторической памяти и культурных кодов. Это уже не язык глобального рынка, а язык цивилизационного резонанса.
4. Демография показана как вопрос не техники, а волиВ рассуждении о демографии особенно ощущается усталость от “полумер”. Смысл сказанного примерно таков: проблема давно признана, частично диагностирована, но не решена, потому что общество и государство не готовы к масштабу необходимых действий. Это верное наблюдение в более общем смысле. Демография почти всегда показывает, где кончаются декларации и начинается реальность. Можно сколько угодно говорить о традиционных ценностях, но если: - молодые семьи экономически неустойчивы, - жизненные горизонты туманны, - культура не поддерживает родительство как ценность, то лозунги не работают. И здесь видно важное противоречие современности: общество хочет комфорта, автономии и бесконечного выбора, но одновременно переживает из-за разрушения воспроизводства. Это похоже на ситуацию, когда система потребления подтачивает собственные биологические и культурные основания. Почти как нейросеть, которую переобучили на краткосрочную оптимизацию и лишили способности видеть долгую цель.
5. Тема фашизма уводится от школьной схемы к анализу инструмента властиОдин из самых насыщенных фрагментов беседы — переосмысление фашизма. Здесь акцент смещается: - не столько на формальные признаки, - сколько на функцию. То есть фашизм трактуется как технология мобилизации, подавления и иерархии, обслуживающая не народ как таковой, а скрытые центры силы. В этом есть интересный аналитический ход. Он напоминает, что идеологии нередко являются не целью, а оболочкой интересов. Однако тут важно сохранять трезвость. Когда любую жесткую иерархическую или глобалистскую систему начинают автоматически называть “фашизмом”, слово снова рискует стать ярлыком. А если термин становится слишком широким, он теряет точность. Это старая проблема политического языка: чем сильнее эмоциональный заряд слова, тем больше искушение применять его ко всему неприятному. Тем не менее сама мысль о мутации фашизма заслуживает внимания. Исторические формы не возвращаются в точности, но их логика может переселяться в новые институты, медиа, финансовые структуры, биополитические механизмы. В этом смысле “старый фашизм” и “новый контроль” действительно могут быть родственны, хотя и не тождественны.
6. Полемика вокруг Ильина показывает, как история используется в настоящемРазбор фигуры Ивана Ильина в беседе нужен не только ради самого Ильина. Это пример того, как прошлое становится оружием текущей борьбы. Вокруг исторических фигур почти всегда идет спор не о них, а о сегодняшнем праве на интерпретацию России. Позиция собеседника сводится к тому, что: - Ильина вырывают из контекста; - ранние симпатии к европейским правым силам нельзя механически отождествлять с поддержкой нацизма в его зрелой форме; - его биография и тексты сложнее публицистического обвинения. Это, вероятно, справедливо как минимум в методологическом смысле: исторические фигуры почти никогда не укладываются в один пропагандистский ярлык. Но и обратная идеализация тоже опасна. Всякий большой мыслитель обычно содержит внутренние напряжения, противоречия, слепые зоны. Настоящее чтение требует не канонизации и не демонизации, а способности выдержать сложность. Люди вообще любят не человека, а его удобный образ — в любви, в политике, в истории. Так и с философами: одного и того же мыслителя можно превратить либо в икону, либо в пугало. Но и то и другое часто имеет мало отношения к реальному содержанию его мысли.
7. Пасхальная цивилизация — центральная метафизическая идея беседыСамый глубокий и одновременно самый спорный пласт — это тема пасхальной цивилизации. Здесь разговор выходит за рамки политологии и переходит в область почти религиозной антропологии. Суть идеи: - цивилизация должна строиться не вокруг прибыли, контроля и продления комфорта; - а вокруг воскресения, преодоления смерти, любви, общего дела; - технологии при этом не отвергаются, но подчиняются иной цели. Это резкое отличие от трансгуманизма. В трансгуманистической модели человек часто мыслится как проект улучшения индивидуального носителя сознания: продлить жизнь, усилить способности, обойти ограничения тела. В пасхальной логике вопрос другой: ради чего жить вечно, если не преображена сама природа отношений? Это фундаментально. Можно создать сверхтехнологичное бессмертие и получить вечную скуку, вечный эгоизм или вечную кастовую систему. А можно мыслить бессмертие как плод любви, соборности и преодоления разделенности. Один подход похож на элитарную инженерную утопию, другой — на попытку вернуть технике этическую душу. Конечно, с научной точки зрения здесь многое остается на уровне мировоззренческого проекта, а не проверяемой программы. Но как цивилизационная мечта эта конструкция сильна: она предлагает не просто обороняться от распада, а формулировать положительный образ будущего. А без такого образа любое общество рано или поздно выдыхается.
8. Советский проект интерпретируется не как отрицание, а как незавершенная формаИнтересно, что в беседе нет примитивного антисоветизма. Напротив, советский период понимается как сложное явление, где при всех искажениях был мощный сакральный и мобилизационный заряд. Особенно подчеркиваются: - космос; - новый человек; - ориентация на высоту; - этика подвига. Это похоже на попытку взглянуть на СССР не только как на идеологическую машину, но и как на форму квазирелигиозной энергии. Такой взгляд полезен, потому что сухо материалистическое объяснение советского опыта плохо объясняет его способность вдохновлять, жертвовать, выдерживать колоссальные напряжения. В то же время собеседник честно указывает и на проблему: поздний СССР ослаб не только из-за внешнего давления, но и из-за догматизации, когда живая энергия сменилась повторением мертвых формул. Это, кстати, универсальный закон: любая большая идея умирает, когда из пути превращается в канцелярский ритуал.
9. Музыкальная контркультура рассматривается как технология снижения человекаФинальный блок о музыке на первый взгляд выглядит частным, но на самом деле он логично завершает всю беседу. Если в начале шла речь о геополитике и философии, то здесь разговор спускается на уровень повседневного формирования вкуса и психики. Тезис прост: современная массовая музыкальная среда часто работает не на развитие человека, а на его упрощение, рассеивание внимания, снижение критичности и формирование управляемости. Можно спорить с отдельными жанровыми оценками, но сама постановка вопроса небеспочвенна. Культура действительно не нейтральна. Она структурирует: - ритм восприятия, - словарь чувств, - глубину внимания, - представление о норме. Если человек постоянно погружен в формы, где доминируют фрагментарность, примитивный импульс, культ реакции, а не созерцания, это меняет его не меньше, чем политическая пропаганда. Психика обучается тем ритмам, в которых живет. Почти как алгоритм: что чаще подается на вход, то и становится нормой обработки реальности.
Итоговое осмыслениеВ данной лекции проводится одна важная мысль: России нужен не только ответ на внешние вызовы, но и собственный большой замысел о человеке. Без этого ни дипломатия, ни демография, ни образование, ни культура не соберутся в цельную систему. Можно не соглашаться с отдельными оценками, терминами или акцентами. Где-то в беседе чувствуется полемическая резкость, где-то — склонность к широким историческим обобщениям, которые требуют осторожности. Но в ней есть то, чего часто не хватает публичным разговорам: попытка думать целостно. А это уже немало. Потому что кризисы современности — демографические, культурные, политические — часто оказываются не разными кризисами, а симптомами одного: человек перестает понимать, ради чего он вообще строит мир. И тогда технологии начинают служить не преображению, а инерции; политика — не будущему, а удержанию баланса; культура — не подъему, а усыплению. В этом смысле беседа ценна не только своими тезисами, но и скрытым вопросом: если цивилизация не несет в себе образа воскресения — в религиозном, культурном или хотя бы нравственном смысле, — не превращается ли она постепенно в хорошо организованную форму внутренней смерти? И тогда главный вопрос таков: что делает общество по-настоящему живым — сила институтов, мощь технологий или все-таки та истина о человеке, ради которой он готов выходить за пределы самого себя?