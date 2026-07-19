Пергамское царство — маленькое, но богатое государство в Малой Азии — сумело не только выжить среди эллинистических гигантов, но и стать главным союзником Рима на Востоке. Как Атталидам удалось превратить свою дипломатическую уязвимость в инструмент влияния? Почему римляне, победив Антиоха III, отдали все завоёванные земли не своим легионам, а Пергаму и Родосу?

Во втором выпуске о Пергамском царстве доктор исторических наук Олег Климов рассказывает о внешней политике Атталидов, их союзе с Римом и войнах с Селевкидами и Македонией.

В этом видео:

— Пергам в центре дипломатических узлов: как маленькое царство маневрировало между гигантами

— Союз с Римом: почему Пергам стал главной опорой Рима в восточных делах

— Антиох III и война с Римом: как Эвмен II подталкивал Рим к конфликту

— Возвышение Пергама: как Эвмен II использовал римскую победу для расширения своих владений

— Покушение на Эвмена II: как брат его Аттал взял власть, считая царя мёртвым

— Третья Македонская война: почему римляне охладели к своему лучшему союзнику

— Запрет на визиты: почему сенат запретил царям приезжать в Рим

Предыдущая часть: https://youtu.be/w4CvbqZzmEw

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#Пергам #Эллинизм #ДревнийРим

00:00 – Пергамское царство в центре международной политики

02:53 – Союз с Римом: как Пергам стал главной опорой Рима на Востоке

07:26 – Антиох III и война с Римом: как Эвмен II спровоцировал конфликт

12:02 – Битвы при Фермопилах и Магнезии: разгром Селевкидов

20:19 – Апамейский мир: почему Рим отдал все завоёванные земли Пергаму

31:50 – Возвышение Пергама и борьба с соседями

39:20 – Внешнеполитические инструменты Атталидов: как влиять без завоеваний

48:15 – Покушение на Эвмена II и временное царствование Аттала

53:58 – Третья Македонская война и охлаждение отношений с Римом

01:04:06 – Смерть Эвмена и передача власти брату Атталу