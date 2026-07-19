90 лет назад началось первое вооруженное столкновение с фашизмом в Европе. Испанская Гражданская война не только оказалась началом Второй Мировой, но и навсегда разделила человечество на две непримиримые стороны.

Через борьбу в защиту Испанской Республики прошла лучшие люди того времени: Эрнест Хемингуэй, Джордж Оруэлл, Андре Мальро, Артур Кёстлер, Федерико Гарсиа Лорка, Пабло Неруда, Сесар Вальехо, Пабло Пикассо, Рафаэль Альберти, Симона Вейль, Жоан Миро, Мигель Эрнандес и множество других. Среди прочего, гражданская война в Испании отчетливо показала миру, что искусство и культура не могут оставаться вне политики.

Единственной страной, решительно поддержавшей испанскую Республику был Советский Союз и около двух тысяч советских добровольцев сражались в Испании за наши общие идеалы и с нашим общим врагом. Всего с фашизмом в Испании воевали около 35 тысяч добровольцев интербригад из более 50 стран мира.

Испанская республика проиграла не из-за нехватки мужества или решимости её защитников – она стала жертвы сделки европейских «демократий» с фашизмом, в первую очередь Франции и Великобритании. Мюнхенская сделка перекрыла испанской Республике каналы логистики, необходимой для советской военной помощи.

Эта история прочертила для человечества четкие системы политических координат, которые с тех пор не только не изменились, но и наоборот – чем больше из пытаются стирать, тем отчетливее они становятся.

Наша страна тогда впервые заговорила по-испански, и республиканское ¡No Pasarán! стало частью нашего языка и сердца.

Сегодняшняя дата – напоминание размножившимся в последнее время защитникам Франко, Пиночета и остальной фашистской нечисти о том, что они абсолютно ничем не отличаются от своих идейных собратьев, увлеченных по соседству перезахоронением разных бандер, петлюр, мельников и прочих коновальцев.

Всех приглашаю на мой канал https://t.me/olegyasynsky