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90 лет назад началось первое вооруженное столкновение с фашизмом в Европе.

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Переслано от: Олег Ясинский

90 лет назад началось первое вооруженное столкновение с фашизмом в Европе. Испанская Гражданская война не только оказалась началом Второй Мировой, но и навсегда разделила человечество на две непримиримые стороны.

Через борьбу в защиту Испанской Республики прошла лучшие люди того времени: Эрнест Хемингуэй, Джордж Оруэлл, Андре Мальро, Артур Кёстлер, Федерико Гарсиа Лорка, Пабло Неруда, Сесар Вальехо, Пабло Пикассо, Рафаэль Альберти, Симона Вейль, Жоан Миро, Мигель Эрнандес и множество других. Среди прочего, гражданская война в Испании отчетливо показала миру, что искусство и культура не могут оставаться вне политики.

Единственной страной, решительно поддержавшей испанскую Республику был Советский Союз и около двух тысяч советских добровольцев сражались в Испании за наши общие идеалы и с нашим общим врагом. Всего с фашизмом в Испании воевали около 35 тысяч добровольцев интербригад из более 50 стран мира.

Испанская республика проиграла не из-за нехватки мужества или решимости её защитников – она стала жертвы сделки европейских «демократий» с фашизмом, в первую очередь Франции и Великобритании. Мюнхенская сделка перекрыла испанской Республике каналы логистики, необходимой для советской военной помощи.

Эта история прочертила для человечества четкие системы политических координат, которые с тех пор не только не изменились, но и наоборот – чем больше из пытаются стирать, тем отчетливее они становятся.

Наша страна тогда впервые заговорила по-испански, и республиканское ¡No Pasarán! стало частью нашего языка и сердца.

Сегодняшняя дата – напоминание размножившимся в последнее время защитникам Франко, Пиночета и остальной фашистской нечисти о том, что они абсолютно ничем не отличаются от своих идейных собратьев, увлеченных по соседству перезахоронением разных бандер, петлюр, мельников и прочих коновальцев.

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Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Испанская гражданская война представлена как первое вооружённое столкновение с фашизмом в Европе. - Автор трактует её как пролог Второй мировой войны. - Война, по этой позиции, разделила человечество на два непримиримых лагеря. - В защиту Испанской республики выступили многие писатели, художники и интеллектуалы: Хемингуэй, Оруэлл, Мальро, Пикассо, Неруда и другие. - Делается вывод, что искусство и культура не могут быть вне политики. - Утверждается, что единственной страной, решительно поддержавшей республику, был СССР, а также что около 2 тысяч советских добровольцев участвовали в войне. - Всего, по тексту, на стороне республики воевали около 35 тысяч бойцов интербригад из более чем 50 стран. - Причина поражения республики видится не в слабости её сторонников, а в политике “невмешательства” европейских демократий, прежде всего Франции и Великобритании. - Автор связывает это с сделкой европейских элит с фашизмом и проводит линию к Мюнхенскому соглашению. - Финальный пафос текста направлен против современных симпатизантов Франко, Пиночета и других авторитарно-фашистских фигур.

Подробный разбор

1. Историческое ядро текста

В эмоциональном и политическом смысле тезис понятен: Испанская гражданская война 1936–1939 годов действительно стала одним из первых крупных европейских конфликтов, где фашизм, антифашизм, революция, реакция и кризис демократии столкнулись в предельно концентрированной форме. Это была не просто внутренняя испанская борьба. Она стала лабораторией будущей мировой катастрофы. Здесь важно, однако, быть точным. Если говорить строго исторически, формулировка о “первом вооружённом столкновении с фашизмом в Европе” несколько упрощает картину. До Испании уже существовали и насилие итальянского фашизма, и подавление оппозиции в самой Италии, и агрессии фашистских режимов вне Испании. Но как международно осознанный символический фронт антифашистской борьбы Испания действительно стала первой в таком масштабе.

2. Почему Испания стала больше, чем Испания

Испанская война оказалась точкой, где стало ясно: - фашизм — это не “экзотика одной страны”; - демократии могут оказаться пассивны, трусливы или циничны; - интеллектуалы больше не могут делать вид, что история их не касается. В этом смысле автор текста попадает в важную истину: Испания стала нравственным экзаменом Европы. И многие его не сдали. Это очень по-человечески и очень трагично: люди часто думают, что зло можно “локализовать”, “умиротворить”, “обменять на стабильность”. Но история снова и снова показывает, что уступка агрессивной идеологии редко приносит мир — чаще она лишь повышает цену будущей войны.

3. Культура и политика: могут ли они быть разделены?

Тезис о том, что искусство и культура не могут оставаться вне политики, в контексте Испании выглядит убедительно. Когда бомбят Гернику, Пикассо уже не просто художник — он свидетель. Когда Оруэлл идёт воевать, он уже не просто писатель — он участник истории. Когда Лорка убит, это уже не только смерть поэта — это убийство культурного голоса. Но и здесь полезна тонкость. Искусство не обязано быть партийным, агитационным или прямолинейным. Однако в эпохи, когда решается вопрос о человеческом достоинстве, “аполитичность” часто оказывается не нейтральностью, а маской удобного бездействия. Это один из парадоксов культуры: она может мечтать о вечном, но живёт в конкретной крови, боли и времени.

4. Роль СССР: между фактом и мифом

Автор подчёркивает, что единственной страной, решительно поддержавшей Испанскую республику, был Советский Союз. Здесь есть историческая основа: СССР действительно оказал республиканцам значительную военную помощь, а советские специалисты и добровольцы участвовали в войне. Интербригады тоже стали реальным международным феноменом солидарности. Но если смотреть глубже, картина сложнее. Советская помощь не была чисто бескорыстной в моральном смысле — она сочетала антифашистский импульс, геополитический расчёт и идеологический контроль. Внутри республиканского лагеря были и репрессии, и конфликты между коммунистами, анархистами, троцкистами, социалистами. Тот же Оруэлл как раз показал, что даже в борьбе против очевидного зла люди умудряются воспроизводить своё внутреннее насилие. Это не отменяет значения советской поддержки. Но напоминает о важной вещи: история редко делится на ангелов и демонов без остатка. Даже правое дело может сопровождаться инструментализацией, а даже героизм — соседствовать с жестокостью.

5. Почему республика проиграла

Тезис о том, что республика проиграла не из-за нехватки мужества, выглядит справедливым. У республиканцев действительно было много мужества, самоотверженности и международной поддержки снизу. Однако одной моральной энергии мало, если против тебя: - лучше организованная военная машина, - поддержка нацистской Германии и фашистской Италии, - дипломатическая изоляция, - внутренние расколы. Политика “невмешательства” Франции и Великобритании стала одним из самых горьких уроков эпохи. Формально это было стремление не расширять конфликт. По сути — форма пассивного соучастия в победе более агрессивной силы. Здесь проявляется старая болезнь либеральных элит: они часто боятся радикального зла меньше, чем радикального изменения привычного порядка. Поэтому иногда предпочитают авторитарную “стабильность” живой и противоречивой демократии.

6. Политические координаты: действительно ли они “не изменились”?

Автор пишет, что эта история задала чёткие политические координаты, которые не изменились. Это сильная, но несколько жёсткая формулировка. С одной стороны, да: - культ силы, - презрение к свободе, - романтизация диктатуры, - националистический фанатизм, - оправдание политического террора — всё это и сегодня остаётся узнаваемыми признаками крайне правой, фашизоидной или авторитарной политики. С другой стороны, современность сложнее 1930-х. Люди могут использовать старые символы в новых контекстах, а антифашистская риторика сама иногда становится инструментом манипуляции. Поэтому важно не только повторять правильные слова, но и смотреть на реальные практики власти, насилия, свободы и достоинства. Иначе мы рискуем привязаться не к реальности, а к идеализированному образу собственной правоты. А это опасно для любой стороны.

7. Эмоциональная сила и агитационный тон

Последний абзац текста уже не столько исторический, сколько публицистически-мобилизационный. Он строится на моральном размежевании: есть защитники антифашистской памяти, а есть те, кто оправдывает Франко, Пиночета и прочих. С точки зрения гражданской позиции это понятно. Но если говорить аналитически, подобный стиль усиливает эмоцию ценой нюанса. Он работает как политический сигнал: “по эту сторону — память и достоинство, по ту — реакция и оправдание насилия”. Иногда такое упрощение необходимо для мобилизации. Но для понимания истории полезно сохранять ясность: не всякий консерватор — фашист, не всякий антикоммунист — франкист, не всякий антифашист — автоматически носитель свободы. Истина требует различений. Иначе мы боремся с мифом другим мифом.

Подробный вывод

Этот текст силён не академической точностью, а моральной интонацией памяти. В его основе лежит важная и в целом справедливая мысль: Испанская гражданская война стала моментом, когда Европа впервые увидела в концентрированном виде то, что позже охватит весь континент — союз диктатуры, идеологии, массового насилия и трусости “цивилизованного мира”. Испания показала несколько фундаментальных вещей. Во-первых, фашизм нельзя понимать как просто “одну из политических позиций”. Это не обычный участник дискуссии, а логика расчеловечивания, которая почти неизбежно стремится к подавлению, уничтожению и сакрализации силы. Во-вторых, нейтралитет перед лицом системного зла часто оказывается не нейтралитетом, а отсроченной капитуляцией. Франция и Британия хотели избежать большой войны, но их осторожность стала частью механизма, который сделал большую войну неизбежной. История вообще любит этот парадокс: желание сохранить комфорт любой ценой нередко разрушает саму возможность мира. В-третьих, культура не существует в вакууме. Когда мир трещит по швам, художник, писатель, философ, журналист — уже не просто наблюдатель. Даже молчание становится высказыванием. Испания это обнажила особенно ярко. В-четвёртых, текст напоминает нам о важной опасности: люди часто влюбляются не в реальность, а в её идеологический образ. Одни идеализируют “сильную руку”, порядок и национальное величие, не замечая цены в виде крови и подавления. Другие идеализируют собственную сторону, забывая о её противоречиях. Но зрелая память требует не идола, а честности. Любить республиканскую Испанию — не значит превращать её в безупречный миф. Осуждать Франко — не значит отказываться от сложности эпохи. Настоящее понимание начинается там, где мы способны удерживать моральную ясность без интеллектуальной слепоты. Если совсем кратко: текст прав в главном — Испания была предупреждением человечеству, и цена того, что это предупреждение не было услышано, оказалась чудовищной. Но ещё важнее другое: память о таких событиях нужна не для ритуального повторения лозунгов, а для распознавания тех форм насилия, которые каждый век переодевает в новые одежды. И, возможно, главный вопрос здесь не только в том, кто был прав тогда, но и в том, способны ли мы сегодня отличить живую правду о человеке от тех красивых политических образов, ради которых его снова готовы принести в жертву?
Редактор: fivorg
Источник: https://t.me/olegyasynsky/2411
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