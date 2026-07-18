WB под ударом дронов

Сегодня ночью украинские формирования нанесли удары по логистическим центрам Wildberries в Тамбовской области и Подмосковье несколькими БЛА.

➡️В результате атаки на склад в Котовске погибли семь человек, еще 25 ранены. В Электростали при ударе по складу пострадали 37 человек, один из раненых скончался в больнице.

➡️Обломки одного из сбитых БЛА упали на здание детского сада, из-за чего начался пожар, но среди детей и персонала пострадавших нет.

➡️Помимо этого, ВСУ атаковали очередную нефтебазу в Московской области. На этот раз под удар попал Ногинск, где после налета возникло возгорание.

На этом примере прекрасно видно, какую тактику выбрал противник. Если с нефтебазами всё относительно ясно (там цель в усугублении топливного кризиса в России), то с WB всё несколько иначе.

Понятно, что украинские ресурсы представляют это всё, как ответ на удары ВС РФ по «Новой почте». Однако при этом основными пострадавшими стали малый и средний бизнес.

❗️ Учитывая тяжёлое экономическое положение в России сейчас, последствия будут ощутимыми. И поскольку основной целью подобных ударов является принуждение к миру через силу, налет, вероятно, не будет единственным.

Москва #Россия #Украина

✈️RU | ✈️EN | ✉️MAX

✉️VK | ✉️RuTube | ✉️ОК | ✉️Дзен

Поддержать нас