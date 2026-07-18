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Таймкод:

00:00:00 – Введение: оружие в американской полиции и Вторая поправка

00:00:53 – Значение Второй поправки и право на владение оружием

00:04:36 – Различия в оружейных законах между штатами

00:06:48 – Покупка и частная передача оружия во Флориде

00:10:14 – Отсутствие обязательной регистрации оружия

00:11:12 – Что считается огнестрельным оружием

00:12:12 – Виды оружия: гладкоствольное, нарезное и автоматическое

00:14:15 – Выбор пистолетов и практические особенности ношения

00:16:45 – Ограничения и ответственность владельца оружия

00:19:29 – Нападение в клубе Pulse и «gun free zones»

00:22:52 – Законы о самообороне: Stand Your Ground и Castle Doctrine

00:23:41 – Опасности открытого ношения оружия

00:26:24 – Оружие у реконструкторов и коллекционеров

00:27:52 – Автоматическое оружие в США и разрешение ATF

00:30:41 – Личное оружие, револьверы, глушители и ножи

00:33:27 – Массовые расстрелы и проблема безоружных зон

00:35:22 – Альтернативные способы совершения терактов

00:36:46 – Почему оружие не гарантирует безопасность

00:37:49 – Полиция и вооружённые граждане

00:40:31 – Ошибки полиции и поведение граждан при остановке

00:42:21 – Почему полиция стреляет до остановки угрозы

00:42:46 – Полицейские тренировки и эффективность стрельбы

00:45:43 – Пистолеты без предохранителя: плюсы и риски

00:46:40 – Сравнение безопасности в США и России

00:49:55 – Ответственность легальных владельцев оружия

00:52:15 – Стрельба в Лас-Вегасе

00:55:10 – Споры сторонников и противников свободного владения оружием

00:58:02 – Женщины, оружие и самооборона

01:01:36 – Электрошокеры и перцовые баллончики

01:10:53 – Почему самооборона требует знания правил

01:13:15 – YouTube, обучение и необходимость практики

01:16:41 – Важность постоянных тренировок

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