Штыки наших бойцов меняют глобальный политический расклад. Николай Сорокин
В эфире – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
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#ДеньТВ #Николай_Сорокин
Комментарий редакции
Краткие тезисы- «Коалиция желающих» фактически выдохлась и, по словам спикера, переформатируется в более узкую «антибаллистическую коалицию» с куда менее амбициозными задачами. - Идея ввода европейского контингента на Украину на данном этапе, как утверждается, отложена; вместо этого обсуждаются поставки ПВО и дронов. - Европа, по оценке автора, демонстрирует политическое отступление, поскольку прежняя риторика о «стратегическом поражении России» сменилась стремлением не допустить капитуляции Украины. - Главная причина этого сдвига, согласно позиции выступающего, — успехи российских войск на фронте, а не дипломатические или экономические факторы. - Отставка украинского министра обороны подается как признак внутреннего кризиса в украинской власти и конфликта между различными группами влияния. - Протесты на Украине вокруг кадровых решений трактуются как организованные и поддержанные внешними политическими силами. - На фронте, по версии автора, у ВСУ нарастает дефицит резервов, что проявляется в трудностях переброски подкреплений и удержания ряда направлений. - Особое внимание уделено Донбассу: Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск описываются как ключевые узлы, от которых зависит дальнейшая конфигурация фронта. - Наступление России на этих участках представлено как системное продвижение с целью окружения и поэтапного разрушения оборонительной линии. - Купянское направление в беседе описано как еще одна зона тяжелого положения ВСУ, где удары по резервам и логистике подрывают оборону. - Удары по портам Одессы и Черноморска интерпретируются как ответ на действия Украины в Черном море и как попытка разрушить военную логистику через морские маршруты. - Состояние украинской ПВО, по оценке спикера, ухудшается, а разговоры о локализации производства Patriot названы нереалистичными. - Тема гибели Линдси Грэма подается как сомнительная с точки зрения официальной версии; акцент сделан на несоответствии логистики поездки заявленным обстоятельствам смерти.
Подробный выводВ этой беседе выстраивается довольно цельная картина мира, где военные успехи напрямую преобразуют политическую реальность. Это, по-своему, очень древняя мысль: дипломатия часто лишь оформляет то, что уже написано силой на земле. В истории подобное происходило многократно — от наполеоновских войн до Второй мировой: пока фронт стоит, политики говорят языком принципов; когда фронт рушится, они начинают говорить языком минимизации ущерба.
1. Основная идея лекции: фронт меняет политикуЦентральный тезис здесь предельно ясен: глобальный политический расклад меняется не из-за переговоров, а из-за положения на поле боя. Это важная мысль, даже если относиться к ней критически. Она опирается на прагматичный принцип: у политических деклараций есть цена лишь тогда, когда за ними стоит ресурс — военный, экономический, технологический, демографический. Если ресурс истощается, идеологические конструкции начинают осыпаться. В этом смысле беседа посвящена не только войне, но и природе политической воли: воля редко бывает чисто моральной, чаще это функция возможностей.
2. Европа как пространство риторики и ограниченийВ видео Европа показана как субъект, который много заявляет, но ограничен в средствах. Здесь просматривается критика типичной современной политической иллюзии: можно создавать коалиции, утверждать бюджеты, обещать многомиллиардную помощь — но если нет ракет, производственных мощностей, компонентов и внутреннего консенсуса, то слова начинают расходиться с реальностью. Это интересный момент и в философском смысле. Люди и государства часто привязываются не к действительности, а к ее образу. Европа хочет выглядеть решительной, технологичной и стратегически автономной. Но в логике автора лекции этот образ трескается о материальные ограничения: зависимость от США, зависимость от китайских комплектующих, нехватка вооружений, политическая усталость обществ. То есть возникает почти гегелевский конфликт между самопредставлением и действительным бытием.
3. Внутренний кризис Украины как симптом истощения системыБольшой блок разговора посвящен кадровым перестановкам в Киеве. Здесь важно не столько имя конкретного чиновника, сколько логика интерпретации: внутренние конфликты элиты усиливаются тогда, когда ухудшается военная ситуация. Это тоже исторически закономерно. Пока система расширяется или хотя бы держится, внутри нее можно скрывать противоречия. Когда начинается сжатие, противоречия выходят наружу. Автор беседы видит в украинских перестановках столкновение: - политических групп, - внешних кураторов, - военного командования, - личных амбиций. Иными словами, государственный механизм предстает не как единое целое, а как конгломерат конкурирующих интересов, временно скрепленных общей угрозой. Это полезное напоминание: в кризисе почти любое государство оказывается не монолитом, а сложной нервной системой, где импульсы часто конфликтуют друг с другом.
4. Донбасс как пространство войны на истощениеОсобенно подробно в данной лекции описан Донбасс. И здесь звучит важный практический тезис: городская и промышленная застройка превращает любое наступление в крайне тяжелую, вязкую работу. Это убирает романтизацию войны. Не «рывок», не «маневр», а тяжелое продавливание укреплений, логистики, огневых точек, кварталов. В этом описании есть суровая материальность: шахты, заводы, плотная застройка, подземные коммуникации, многолетняя инженерная подготовка. Война здесь похожа не на кино, а на медленное перемалывание пространства. Интересно, что спикер использует историческую аналогию с немецким понятием Festung — «город-крепость». Это не просто публицистический образ. Аналогия указывает на повторяющийся паттерн: когда политическое руководство объявляет какие-то узлы «неприступными», оно часто пытается компенсировать реальную уязвимость символическим упрямством. Но символ не всегда выдерживает столкновение с артиллерией, авиацией и истощением гарнизона.
5. Логистика как скрытая метафизика войныОдна из сильных сторон беседы — постоянное внимание к логистике. Это, возможно, не так эффектно, как разговоры о стратегии, но гораздо ближе к реальности. Война выигрывается не только штурмом, но и: - путями подвоза, - наличием ротации, - пополнением боекомплекта, - устойчивостью транспорта, - доступом к производству. Если посмотреть шире, логистика — это почти философия воплощения. Намерение без снабжения — это просто желание. Политика без промышленности — это декларация. Армия без подвоза — это обреченность. В этом смысле беседа довольно трезво возвращает зрителя от лозунгов к инфраструктуре.
6. Удары по портам как борьба не только с военной, но и с экономической циркуляциейБлок об Одессе и черноморских портах строится на идее, что портовая инфраструктура — это не нейтральная коммерция, а узел двойного назначения, где гражданская и военная деятельность переплетены. Это важный современный сюжет. Сегодня граница между гражданским и военным все чаще размыта: - коммерческий дрон становится боевым; - гражданский порт — военным хабом; - IT-платформа — элементом разведки; - спутниковая сеть — военной инфраструктурой. Мы живем в эпоху, где война все меньше похожа на отдельную сферу и все больше проникает в ткань обычной жизни. Это тревожный, но важный вывод. Беседа, пусть и в жесткой манере, эту мысль хорошо показывает.
7. Скепсис к «чудо-решениям»Отдельная линия — скепсис по поводу быстрых технологических решений, вроде разговоров о локальном производстве сложных западных систем ПВО. Здесь спикер настаивает на простой истине: сложные технологии нельзя создать по политическому желанию в короткий срок. Это очень здравая мысль. Современные системы вооружений — это не только чертеж и лицензия, но и: - производственная культура, - точная кооперация, - инженерная школа, - дисциплина качества, - защита цепочек поставок. В каком-то смысле это напоминает развитие личности: нельзя «подписать лицензию» на зрелость, как нельзя декларировать компетентность вместо ее реального выращивания. Формальное разрешение — не равно содержательной способности.
8. Слабое место беседы: высокая категоричность и ограниченная проверяемость ряда утвержденийПри всей внутренней связности в рассуждениях есть и уязвимые места. Часть заявлений подается с очень высокой уверенностью, хотя их проверяемость ограничена. Особенно это касается: - закулисных мотиваций политических групп, - природы протестов, - масштабов реального контроля над территориями, - интерпретации смерти американского политика. Здесь полезно помнить: во время войны информация почти всегда становится оружием. А значит, любая уверенность нуждается в фильтре. Даже если общая логика кажется правдоподобной, детали могут быть искажены, преувеличены или эмоционально окрашены. Это не делает весь анализ ложным, но напоминает о границах доступа к истине. Мы видим не саму реальность, а ее фрагменты, интерпретированные разными субъектами. И в этом есть глубокий философский нерв: истина, вероятно, существует, но для нас она приходит через слои шума, интересов, страха и пропаганды.
9. Человеческий смысл за военной картинойЗа всей геополитикой в беседе проступает суровая, почти телесная правда войны: кровь, пот, истощение, разрушенные города, висящие на деревьях тела, бои за кварталы и больницы. Это разрушает комфортную дистанцию, в которой война воспринимается как набор стрелок на карте. И тут возникает важный нравственный вопрос. Когда мы говорим о продвижении, окружении, узлах обороны, логистике — не теряем ли мы человека? С одной стороны, без такого холодного анализа нельзя понять ход событий. С другой — существует опасность, что язык стратегии начнет съедать язык сострадания. Мудрость, наверное, в том, чтобы видеть и карту, и человека на карте.
ИтогВ этом видео проводится жесткая и последовательная мысль: реальность фронта диктует реальность политики, а все разговоры о коалициях, принципах, реформах и великих планах рано или поздно проходят проверку снабжением, резервами, промышленностью и способностью удерживать территорию. Сильная сторона беседы — внимание к материальной стороне конфликта: логистике, оборонительным линиям, кадровым кризисам, технологическим ограничениям. Слабая сторона — местами чрезмерная уверенность в спорных деталях и эмоциональная подача, которая может подменять доказательность убежденностью. Но в одном здесь трудно не увидеть важное зерно: люди, общества и государства очень любят жить в образах — собственной силы, собственной правоты, собственной неприступности. А война, как и любой кризис, беспощадно срывает эти образы и возвращает к фактам. Иногда это освобождает, иногда ломает. И, пожалуй, главный вопрос после такой беседы звучит так: что ближе к истине — наши убеждения о ходе истории или те суровые факты, которые история навязывает нам помимо нашей воли?