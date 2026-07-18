Новый этап агрессии США против Ирана и закономерный жесткий ответ последнего ставит вопрос о стратегиях Тегерана и Москвы в противостоянии Западу. О поколении конвергенции и детях революционеров, о народе, который во многом сформировал современный Иран, о том как проходят ротации поколений элит в России и Иране, о положении в Ормузском проливе и что там прячут американские генералы, о союзниках Тегерана и галстуке Ким Чен Ына, о самолете "судного дня" в Иран из России, о том, кто станет арбитром Ближнего Востока, и тонокостях идентичности говорят политолог, востоковед, иранист Каринэ Геворгян и политолог Руслан Сафаров

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