Почему Россия не отвечает как Иран? Сравниваем стратегии элит | Каринэ Геворгян и Руслан Сафаров
Новый этап агрессии США против Ирана и закономерный жесткий ответ последнего ставит вопрос о стратегиях Тегерана и Москвы в противостоянии Западу. О поколении конвергенции и детях революционеров, о народе, который во многом сформировал современный Иран, о том как проходят ротации поколений элит в России и Иране, о положении в Ормузском проливе и что там прячут американские генералы, о союзниках Тегерана и галстуке Ким Чен Ына, о самолете "судного дня" в Иран из России, о том, кто станет арбитром Ближнего Востока, и тонокостях идентичности говорят политолог, востоковед, иранист Каринэ Геворгян и политолог Руслан Сафаров
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В беседе сравниваются не столько страны, сколько характер правящих элит России и Ирана. - Главная мысль Каринэ Геворгян: иранские элиты стратегичнее, потому что это во многом второе поколение революционной системы, выросшее внутри проекта и воспитанное на его логике. - Российские элиты, по ее оценке, во многом связаны с позднесоветской и постсоветской инерцией, с надеждой на договоренности с Западом и более медленной ротацией кадров. - У Ирана, по мнению спикера, есть “большая стратегия”: долгий горизонт планирования, готовность к санкциям, ставка на самостоятельную модернизацию и опору на собственные ресурсы. - Иран, вопреки ожиданиям, не архаизировался, а модернизировался под давлением: образование, инженерия, оборонные технологии, ядерная сфера. - Иранская элита описывается как более идеологически и цивилизационно цельная, в отличие от российской, где часть управленцев все еще мыслят в логике Запада как желаемой нормы. - Геворгян подчеркивает, что Россия и Иран находятся в разных условиях: у России конфликт не с локальными игроками, а с более крупным и технологически мощным западным блоком. - Поэтому прямой вопрос «почему Россия не отвечает как Иран?» она считает слишком упрощающим: масштабы, театр войны, риски и противники различны. - При этом она критикует российскую систему за слишком медленную смену элит и встраивание «людей будущего» в старые административные конструкции. - Важный мотив беседы: Иран недооценивали — из-за высокомерного взгляда на теократию как на нечто обреченно архаичное. - По мысли спикера, Иран уже действует как самостоятельный цивилизационный субъект, а не как региональная держава второго ряда. - Отдельно затрагиваются: - роль иранских азербайджанцев в истории и элите Ирана; - противостояние проекту Туран; - стратегическое значение проливов и морских путей; - ограниченность арабского мира как единого политического центра; - отсутствие на Ближнем Востоке силы, способной стать устойчивым арбитром региона.
Подробный вывод
1. Главная ось беседы: не “кто сильнее”, а “кто умеет мыслить исторически”В этом видео важен один тонкий момент: разговор формально начинается с популярного вопроса — почему Россия не отвечает так, как отвечает Иран? — но быстро уходит глубже. По сути, беседа посвящена не военным реакциям как таковым, а качеству исторического мышления элит. Здесь чувствуется почти ибн-хальдуновский подход: элиты бывают не просто “хорошими” или “плохими”, а живыми или инерционными, способными к самообновлению или утратившими внутренний нерв. И именно в этом ракурсе Иран подается как система, которая — под колоссальным давлением — не только выжила, но и собралась в жесткую субъектность. Россия же, по версии спикера, находится в промежуточном состоянии: у нее есть ресурс, есть масштаб, есть люди нового типа, но значительная часть управленческого слоя все еще живет в логике мира, где с Западом можно окончательно договориться. В этом смысле проблема не в нехватке силы, а в несовпадении эпох внутри самой элиты.
2. Иран как пример элиты, выросшей внутри проекта, а не рядом с нимОдин из самых сильных тезисов — это мысль о поколенческой природе иранской элиты. Не просто “там хорошие руководители”, а там выросло поколение, которое не застало иной нормальности, кроме существования в условиях революционного государства, санкций, внешнего давления и необходимости опираться на себя. Это очень важная мысль. Потому что институты работают не только через законы, но и через внутренние привычки сознания. Если элита с детства знает, что на тебя будут давить, что тебя попытаются изолировать, что выживает только тот, кто строит свое, — она и мыслит соответственно. Не эмоционально, а структурно. В этом смысле Иран представлен как государство, где идеология не просто лозунг, а долгая дисциплина адаптации. И именно поэтому он не сломался под санкциями, а был вынужден превратить давление в стимул к развитию.
3. Почему Россия “не как Иран”: дело не только в воле, но и в масштабе конфликтаЗдесь Геворгян предлагает важную корректировку популярной публицистики. Очень легко сказать: “Вот Иран бьет жестко, а Россия нет”. Но это взгляд с поверхности. Она указывает, что Россия сталкивается не с тем набором целей и не в том масштабе. У Ирана вокруг — одна конфигурация противников и театров давления. У России — другая: технологически более сложная, географически более масштабная, с прямым пересечением интересов крупных европейских стран и ядерных рисков. То есть речь идет о разной плотности последствий. Иногда внешне более жесткий ответ доступен там, где стратегическая цена ошибки ниже. А иногда сдержанность — не слабость, а функция гораздо более опасной архитектуры конфликта. Но при этом спикер не оправдывает автоматически все действия России. Она признает, что вопросы к российским элитам есть, прежде всего к тем, кто слишком долго остается внутри старой парадигмы.
4. Ключевая претензия к российским элитам — инерция сознанияЭто, пожалуй, центральный нерв всей беседы. Проблема России, по Геворгян, не в отсутствии героизма и не в отсутствии ресурсов. Проблема в том, что ротация элит идет слишком медленно, а новые кадры встраиваются в старую систему, которая сама до конца не решила, что прежний мир уже закончился. Это очень философская мысль. Потому что системы часто рушатся не из-за внешнего удара, а из-за того, что их внутренняя карта реальности устаревает. Человек может жить уже в новой эпохе, но продолжать действовать так, будто вчерашние правила еще работают. Это похоже на психику, которая после травмы продолжает вести себя так, словно опасность еще там, где ее уже нет — или наоборот, словно мира достаточно, хотя он уже стал враждебным. По сути, речь идет о кризисе ментальной синхронизации с историей.
5. Иранская “большая стратегия” как редкий пример политической дальнозоркостиОдин из самых интересных моментов — утверждение, что у Ирана есть большая стратегия, а у многих других игроков ее нет или она подменена реактивным поведением. Что это значит на практике? - Иран готовился к долгому противостоянию. - Он не рассчитывал на милость глобализации. - Он модернизировался не “когда позволят”, а “потому что иначе погибнешь”. - Он заранее строил логистику, военную технологию, образовательную базу, сеть влияния и асимметричные ответы. Это делает Иран не просто упрямым государством, а государством с историческим инстинктом. И здесь спикер фактически говорит: многие смотрели на Иран как на пережиток, а он оказался одним из тех, кто лучше других понял природу наступающего мира. Любопытный парадокс: теократическая система, которую ждали увидеть архаичной, проявила себя как куда более современная в стратегическом смысле, чем многие либерально-глобалистские конструкции. Это хороший урок против интеллектуального снобизма: внешняя архаичность не означает внутренней слабости, так же как внешняя “современность” не гарантирует жизнеспособности.
6. Важный скрытый мотив: цивилизация сильна, когда не стыдится себяВ разговоре постоянно звучит тема самоощущения цивилизации. Иран описывается как субъект, который принял свою многослойность — религиозную, этническую, имперскую — и научился из нее строить устойчивость. Тут особенно показателен фрагмент про иранских азербайджанцев. В нем важна не этнография сама по себе, а идея, что сильная цивилизация не обязательно уничтожает внутренние различия. Наоборот, она может делать их домашними, встроенными в общую рамку. Это напоминает старую империю в ее лучшем смысле: не унификация всех в серую массу, а способность удерживать различия через общий порядок. Именно поэтому спикер критикует проекты вроде Турана как слишком искусственные и унифицирующие. Иран, в этой логике, интересен как модель не плоской нации-государства, а органической цивилизационной сборки.
7. Ближний Восток: нет арбитра — нет устойчивостиВторая большая линия беседы — это мысль, что у Ближнего Востока нет действующего арбитра. И в этом, возможно, его главная беда. Иран может быть сильным игроком, но не полноценным арбитром для всех. Турция имеет амбиции, но ее проекты ограничены и вызывают недоверие. Арабский мир культурно и языково близок, но политически расколот. Израиль, который теоретически мог бы стать мостом, в реальности часто функционирует как разделяющий фактор. Из этого следует серьезный вывод: регион остается пространством, где много субъектов силы, но мало субъекта порядка. А без порядка любая победа локальна и временная. Это перекликается и с более общим историческим законом: там, где нет силы, способной обеспечить правила, начинается бесконечная конкуренция фрагментов. И тогда каждый играет в выживание, а не в развитие.
8. Общий смысл беседы: сила — это не только оружие, но и форма сознанияЕсли собрать все вместе, в этой лекции проводится довольно ясная мысль: - Иран выглядит более собранным не потому, что у него “лучше ракеты” как таковые. - А потому, что часть его элиты живет в более цельной исторической рамке. - Россия же, обладая большими возможностями, все еще несет в себе внутренний конфликт между новым временем и старыми ожиданиями. Это болезненный, но важный вывод. Потому что на длинной дистанции выигрывает не тот, кто громче говорит, и даже не тот, кто первым ударил, а тот, кто точнее понимает, в каком мире он уже живет. Политика здесь похожа на работу сознания: человек страдает не только от трудностей, но и от ложной картины реальности. Государства — тоже.
ИтогБеседа дает не простой ответ “почему Россия не как Иран”, а более зрелый: - потому что это разные исторические конструкции; - потому что элиты находятся на разных стадиях внутренней эволюции; - потому что Иран был вынужден раньше научиться жить в режиме долгого давления; - потому что в России часть элиты все еще мыслит в координатах ушедшего мира; - и потому что стратегическая субъектность рождается не из риторики, а из долгой дисциплины самоопоры. Если смотреть трезво, Иран в этом видео выступает не как идеальный образец, а как напоминание: давление может либо сломать систему, либо заставить ее обрести форму. Россия, по мысли участников, еще находится в процессе такого оформления — и именно поэтому сравнение с Ираном одновременно понятно и ограниченно. И, возможно, самый глубокий вопрос после этой беседы звучит так: что на самом деле делает элиту исторической — доступ к власти или способность увидеть реальность без самоуспокаивающих иллюзий?