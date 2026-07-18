Новый Февраль 1917 или голова Зеленского
Мое выступление на канале Книжный день.
Почему удары вглубь России рассчитаны не только на военный эффект, но и на внутреннюю смуту? В новом выпуске рассматривается ставка Запада на раскол власти и народа, исторические параллели с февралем 1917 года, невозможность стопроцентной ПВО и опасность истеричных призывов к ядерному ответу. В выпуске — Зеленский, Буданов, Залужный, переговоры с Трампом, зеркальные ответы, риск расширения войны и главный вопрос: какие действия власти способны показать обществу единство перед внешним давлением с ломать ставку Запада на Новый Февраль?
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео утверждается, что удары по территории России направлены не столько на военный результат, сколько на создание внутренней смуты. - Основная аналогия лекции — Февраль 1917 года: недовольство властью может быть использовано для дестабилизации страны. - Автор считает, что главный риск — не сами удары как таковые, а отчуждение народа от власти. - По его мнению, одной только ПВО проблему не решить, потому что абсолютной защиты не существует. - Ключевая задача, как она подается в беседе, — сохранить ощущение, что власть и общество находятся “в одном окопе”. - Критикуются два популярных сценария ответа: - ядерная эскалация; - удары по странам ЕС или объектам на их территории. - Оба варианта автор считает крайне рискованными и потенциально ведущими к расширению войны. - Вместо этого предлагается обсуждать ликвидацию руководства киевского режима как формы борьбы с терроризмом. - Автор проводит параллель с действиями российских спецслужб против лидеров чеченских вооруженных формирований. - Делается вывод, что именно такой шаг, по мысли автора, мог бы: - снизить мотивацию украинского руководства; - продемонстрировать обществу решительность власти; - предотвратить внутреннюю дестабилизацию.
Подробный выводВ данной лекции выстраивается достаточно цельная, хотя и очень жесткая логика. Ее стержень — не военная, а политико-психологическая интерпретация конфликта. Автор говорит не столько о фронте, сколько о механизме воздействия на массовое сознание. Это важный момент: война здесь понимается не только как столкновение армий, но как борьба за устойчивость общественного восприятия.
1. Центральная идея: цель ударов — не победа на фронте, а кризис доверияАвтор исходит из тезиса, что атаки по гражданским объектам нужны для провоцирования не капитулянтских настроений, а наоборот — радикализации общественного запроса внутри России. Это интересный, хотя и спорный тезис. Он строится на исторической аналогии: если общество начинает считать власть слишком слабой, слишком нерешительной или неспособной защитить население, то возникает почва для внутриполитического кризиса. Здесь чувствуется почти классическая политическая философия: власть держится не только на силе, но и на символической легитимности. Пока народ считает, что власть действует, ошибается или нет — вопрос второй, но хотя бы отвечает вызову, система удерживается. Когда же возникает ощущение “она нас не защищает”, начинается разрыв. Именно это и подается как главная опасность.
2. Аналогия с Февралем 1917 как политический миф и предупреждениеСравнение с февралем 1917 года — сильный риторический ход. Исторически такие параллели почти всегда неточны в деталях, но часто работают как мобилизационный образ. Автор использует историю не как строгую науку, а как политическую метафору: не повторение событий буквально, а повторение механизма — утрата связи между верхом и низом. В этом смысле лекция касается вечной темы: государство рушится не тогда, когда по нему бьют извне, а тогда, когда оно внутренне перестает переживаться как свое. Это уже не просто политология, а почти экзистенциальная мысль. Любая система, семья, церковь, империя, идеология — гибнет не только от удара, а от утраты внутренней склейки.
3. Критика “простых” ответов: ядерный удар и прямое нападение на ЕвропуАвтор последовательно отвергает два сценария: - ядерный удар; - прямые удары по странам ЕС. Здесь его позиция выглядит более прагматичной, чем может показаться сначала. Несмотря на резкую лексику, логика у него не апокалиптическая, а наоборот — антиэскалационная в военном смысле. Он говорит: не стоит тушить пожар бензином. Это важный разворот. То есть автор критикует не только “мягкость”, но и демонстративную гиперрешительность, если она ведет к катастрофе. В этом есть почти стоический мотив: не всякая сила разумна, и не всякий жест возмездия полезен. Иногда призыв “ударить сильнее” — это не мужество, а эмоциональная компенсация бессилия.
4. Основное предложение — устранение политического руководства УкраиныСамая жесткая часть лекции — идея о допустимости ликвидации украинского руководства как террористического. Автор пытается обосновать это через аналогию с контртеррористическими действиями прошлого. С аналитической точки зрения здесь есть несколько уровней: - Юридический уровень: автор подменяет вопрос международного права логикой внутренней антитеррористической практики. - Политический уровень: он считает, что такая мера будет психологически понятнее обществу, чем удар по Европе. - Психологический уровень: делается ставка на то, что элиты, движимые личной выгодой, уязвимы перед прямой угрозой собственной жизни. Это, по сути, старая идея о том, что система, построенная на выгоде, менее устойчива, чем система, построенная на вере. Автор прямо противопоставляет идеологически мотивированных акторов и циничных наемных управленцев. Здесь есть интересная междисциплинарная перекличка с психологией: человек, живущий ради идеи, переносит риск иначе, чем человек, живущий ради комфорта. В терминах нейросетей можно сказать грубо: у разных систем разная функция потерь; одна минимизирует страдание, другая — измену смыслу.
5. Но есть и слабые места аргументацииХотя лекция внутренне логична, у нее есть заметные уязвимости.
Во-первых, историческая аналогия с 1917 годом упрощает реальностьФевральская революция была результатом сложнейшего комплекса причин: военных, экономических, социальных, элитных. Сводить ее только к недовольству слабостью власти — слишком прямолинейно.
Во-вторых, тезис о том, что ликвидация лидеров обязательно приведет к ослаблению системы, не доказанИстория показывает, что устранение лидеров иногда разрушает структуру, а иногда, наоборот, делает ее жестче и радикальнее. Система может стать более хаотичной, менее предсказуемой, а значит — еще опаснее.
В-третьих, есть морально-политическая проблемаКогда борьба с насилием начинает все больше мыслить себя через персональное уничтожение, возникает тонкая грань между стратегией и зеркальным уподоблением врагу. Это не означает пацифистский запрет на силу. Скорее это напоминание: каждое такое решение меняет не только противника, но и самого субъекта, который его принимает. Здесь полезна философская аналогия: если хирург режет, чтобы спасти организм, это одно; если резать начинают из чувства ярости, даже под видом хирургии, то медицина превращается в месть. В политике эта граница особенно опасна, потому что язык необходимости легко маскирует язык аффекта.
6. Главная сила лекции — акцент на доверии между властью и обществомСамый существенный тезис беседы, на мой взгляд, даже не в предложении о ликвидации, а в другом: без внутреннего доверия никакая техническая защита не гарантирует устойчивости. Это действительно глубокая мысль. ПВО, армия, ресурсы, ракеты — это “железо” государства. Но у государства есть и “прошивка” — коллективное чувство справедливости, сопричастности, общего риска. Если народ ощущает, что жертвы распределены неравномерно, что кто-то гибнет, а кто-то только говорит, появляется отчуждение. И это часто опаснее прямого удара. В этом смысле автор интуитивно говорит о том, что любая власть проходит испытание не только эффективностью, но и экзистенциальной честностью: разделяет ли она судьбу народа или только управляет ею со стороны.
7. Итоговая оценкаБеседа построена как призыв к более жесткому и адресному ответу, но ее глубинная тема — не устранение конкретных фигур, а страх перед политической пустотой, когда общество перестает чувствовать связь с властью. Это и есть нерв всего выступления. Если отойти от публицистической резкости, то можно увидеть почти универсальный закон истории: внешнее давление становится по-настоящему разрушительным лишь тогда, когда оно находит внутреннюю трещину. И потому вопрос не только в том, как отвечать на атаки, но и в том, какой моральный договор существует между государством и обществом. Автор предлагает свой, очень радикальный ответ. Согласиться с ним целиком трудно: слишком велики риски правового, морального и стратегического размывания границ. Но сам поставленный вопрос важен: государство не может бесконечно опираться только на призывы к терпению, если люди не видят действия, соразмерного угрозе. И здесь возникает более широкий, почти философский сюжет. Народ редко любит реальность — чаще он любит либо обещание, либо образ силы. Но зрелая политика начинается там, где власть не продает образ, а выдерживает реальность вместе с людьми. Иначе возникает тот самый разрыв между символом и жизнью, из которого и рождаются смуты. Где проходит граница между необходимой жесткостью и саморазрушительной эскалацией — и можно ли вообще сохранить истину в политике, когда каждое решение одновременно является и защитой, и риском?