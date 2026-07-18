Наши деревни исчезают и что с этим делать?
2 часть семинара Алексея Орлова «Купала на Чусовой». Июнь 2026г. – Наши деревни исчезают и что с этим делать?
В этом видео Алексей Орлов поднимает глубокие вопросы о судьбе нашей земли и каждого из нас. Почему исчезают деревни, что мы оставим потомкам и как найти единомышленников для общего дела? Вы узнаете об алгоритме определения своего места в жизни через уровни ответственности и мастерства, а также о разнице между достатком и разрушительным изобилием.
А также: Как возродить русскую деревню. О мировоззрении и общем деле. 4 уровня развития человека. С чего начинается путь к достатку? Как перестать разрушать свою жизнь: алгоритм действий.
00:00 — О делах, которые мы делаем: созидание или разрушение?
00:45 — Что скажут о нас потомки: трагедия исчезающих деревень.
01:50 — Кто такие соратники и как найти общую цель.
03:35 — Русское мировоззрение: взгляд, восприятие, понимание.
05:10 — Достаток против изобилия: почему избыток бывает опасен.
07:15 — Четыре группы развития человека: от "детей" до "созидателей".
11:20 — Алгоритм ответственности: уровни мастерства и управления.
14:15 — Как выйти из состояния подчинения и начать жить по своим правилам.
Продолжение смотрите в следующей 3 части «Почему в Китае дешевле, а у нас бесплатно?»
Быть добру!
#саморазвитие #мировоззрение #русскаядеревня #общеедело #психология #осознанность #наследие #достаток
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео поднимается тема исчезновения деревень как признака общего цивилизационного упадка. - Главная мысль: большинство людей своим трудом поддерживают систему, которая им же вредит. - Утверждается, что одной ностальгии по «великим предкам» недостаточно: важно ответить, что именно делает нынешнее поколение. - Причина распада видится в отсутствии: - общей цели, - ясного пути, - согласованных шагов, - сообщества единомышленников. - Особый акцент делается на необходимости возвращения к земле и создании локальных форм самоорганизации. - Единомышленники, по мысли лектора, возникают не сами по себе, а вокруг понятной и разделяемой цели. - Вместо абстрактной «идеологии» предлагается говорить о: - мировоззрении, - мировосприятии, - миропонимании. - Результатом правильного устройства жизни должен быть не хаос и не избыточное потребление, а достаток. - Проводится различие между: - достатком — когда человеку хватает необходимого; - изобилием — когда благ слишком много, и это может развращать. - Описываются четыре уровня развития человека/сообщества: 1. ориентированные на базовые желания и комфорт; 2. начинающие искать способы решения проблем; 3. понимающие устройство мира и умеющие организовывать других; 4. формирующие долгосрочное видение и смысловые рамки. - Подчеркивается, что каждый должен находиться на своем месте и действовать в соответствии со своими способностями и мерой ответственности. - Предлагается модель организации: - по горизонтали — специализация, ремесло, сфера деятельности; - по вертикали — уровень мастерства и ответственности. - Критикуется современная экономика перепроизводства, отходов и разрушения природы. - В качестве альтернативы предлагается локальный уклад, где люди сами вырабатывают правила жизни и производят необходимое без лишнего потребления.
Подробный выводВ данной лекции исчезновение деревень рассматривается не просто как демографическая или экономическая проблема, а как симптом более глубокого разрыва человека с землей, общиной и смыслом собственной деятельности. Это важный поворот: речь идет не только о закрытых школах, разбитых домах и вымерших населенных пунктах, а о том, что общество перестало понимать, ради чего оно трудится и что именно воспроизводит своим трудом. По сути, лектор ставит жесткий и неудобный вопрос: если наша ежедневная работа укрепляет порядок, который нас же разрушает, можно ли считать такую занятость по-настоящему созидательной? Это напоминает критику индустриального общества у философов XX века: человек занят бесконечной активностью, но плоды этой активности часто отчуждены от его собственной жизни. Он работает не на дом, не на землю, не на род, а на абстрактную машину потребления. И деревня здесь — не только географическая точка, а символ укорененности.
1. Исчезновение деревень как зеркало утраты целиЛектор связывает распад деревень с отсутствием общей цели. Это, возможно, звучит слишком метафизично, но в этом есть практическое зерно. Любое устойчивое сообщество держится на ответе на три вопроса: - зачем мы вместе, - что мы строим, - как мы это делаем. Если цели нет, то нет и пути. Если нет пути — шаги становятся случайными. А если шаги случайны, то люди легко превращаются из сообщества в набор разрозненных выживающих индивидов. В этом смысле деревня умирает раньше, чем исчезает с карты: сначала исчезает общее дело, потом — люди, потом — дома. Это похоже на психологию личности: человек может внешне функционировать, но внутренне быть дезорганизованным, если у него нет смыслового центра. То же и с территорией. Без общего смысла пространство распадается.
2. Критика идеализации прошлогоИнтересно, что в речи есть важная критика коллективной самоидеализации. Мы любим говорить о великих предках, о традиции, о корнях, но редко спрашиваем, что скажут о нас потомки. Это сильный момент. Он отрезвляет: любовь к прошлому нередко оказывается не живой преемственностью, а эмоциональным потреблением образа прошлого. Это очень человеческая ловушка: вместо реальности мы часто любим символ. Вместо деревни — представление о деревне. Вместо общины — красивое слово «общинность». Вместо восстановления — разговоры о величии. Такая идеализация опасна тем, что успокаивает совесть, не меняя практику. А реальность, как всегда, грубее и честнее: дома горят, деревни пустеют, земля забрасывается.
3. От идеологии к миропониманиюЛектор противопоставляет иностранному слову «идеология» более живую связку: мировоззрение, мировосприятие, миропонимание. Здесь есть интересная мысль. Недостаточно просто «видеть» мир. Нужно еще: - воспринять его, - осмыслить, - встроить в действие. Это уже не просто теория, а путь от созерцания к практике. Можно провести аналогию с наукой: данные сами по себе ничего не дают, пока не интерпретированы и не превращены в модель. И так же в жизни: человек может видеть разрушение, но если он не понял его причин и не сделал выводов, знание не становится действием.
4. Достаток против изобилияОдна из центральных идей беседы — различие между достатком и изобилием. Это очень интересное различие и с экономической, и с духовной точки зрения. - Достаток — когда есть необходимое для нормальной жизни. - Изобилие — когда ресурсов больше, чем нужно, и избыток начинает формировать не свободу, а распущенность. Это перекликается и с античной философией меры, и с христианской аскетической традицией, и с экологическим мышлением. Современный потребительский мир обещает изобилие как высшее благо, но на деле изобилие часто создает не удовлетворенность, а зависимость, притупление чувств и постоянное расширение потребностей. Здесь важно не впасть в романтизацию бедности. Лектор, скорее, говорит не о культе нехватки, а о мере. Достаток — это не нищета, а гармония между потребностями, трудом и возможностями среды. В каком-то смысле это ближе к зрелости, чем к отказу.
5. Четыре уровня развития как модель обществаПредложенное деление на четыре группы выглядит спорно и местами слишком схематично, но в нем есть рабочий смысл. По сути, описываются разные уровни субъектности: 1. жизнь желаниями и базовыми импульсами; 2. реакция на проблемы и поиск решений; 3. способность к системному управлению; 4. способность к формированию дальнего видения и смыслов. Если убрать эзотерическую форму, мы получим довольно узнаваемую социальную архитектуру: - исполнители, - решатели, - организаторы, - стратеги. Проблема современного общества часто в том, что оно либо разрушает связь между этими уровнями, либо подменяет реальную компетентность символическим статусом. Много тех, кто хочет руководить, не умея делать; и много тех, кто умеет делать, но не встроен в общее целое. Отсюда хаос. Мы можем сравнить это даже с устройством сложных систем — от нейросетей до государств. Когда нет согласования между уровнями, система либо шумит, либо вырождается. Устойчивость возникает там, где есть согласование функций и обратная связь.
6. Каждый на своем месте: не иерархия ради власти, а порядок ради делаВажная практическая часть лекции — идея горизонтали и вертикали: - горизонталь — чем человек занимается; - вертикаль — какую ответственность способен нести. Это звучит трезво. Не все должны делать одно и то же, и не все обязаны быть лидерами. Зрелое сообщество начинается там, где различия не стираются, а правильно собираются в целое. Это почти органическая метафора: глаз не должен быть печенью, а сердце — костью, но тело живет только в согласованности частей. В современном мире есть странный перекос: с одной стороны, провозглашается индивидуальность, с другой — экономическая система стандартизирует людей под функции. Лектор предлагает иную логику: не обезличенную роль, а осмысленное место.
7. Экология, производство и ложная рациональностьСильный фрагмент — критика современного производства как системы, которая: - извлекает чрезмерно много ресурсов, - производит массу лишнего, - порождает отходы, - затем требует новых затрат на борьбу с последствиями. Это действительно фундаментальная проблема индустриальной цивилизации. Она нередко выглядит рациональной в локальном расчете, но безумной в целом. Мы производим вещи, которые служат мало, загрязняют много, а затем называем это прогрессом. В этом смысле беседа затрагивает не только судьбу деревни, но и более широкий кризис отношения к реальности. Когда человек перестает чувствовать пределы, он начинает путать могущество с правом, а использование — с владением. Но природа не ведет бухгалтерию в категориях нашего комфорта. Она отвечает истощением, деградацией почв, мусором, потерей устойчивости среды.
8. Что можно извлечь практическиЕсли отсеять спорные метафизические элементы, в лекции есть несколько вполне практичных идей: - необходимо формулировать общую цель для территории или сообщества; - восстанавливать не только жилье, но и смысл совместной жизни; - строить локальные сети взаимопомощи и кооперации; - распределять роли по реальным навыкам и ответственности; - ориентироваться на достаток, а не на бессмысленный избыток; - уменьшать зависимость от внешних систем, если они разрушают местную жизнь; - возвращать уважение к ремеслу, земле, производству реальных нужных вещей. Однако стоит признать и ограничения такого подхода. Одной духовно-мировоззренческой мобилизации недостаточно. Для спасения деревень нужны также: - дороги, - медицина, - школы, - связь, - рабочие места, - справедливая земельная политика, - доступ к рынкам, - поддержка малого хозяйства и кооперации. Иначе призыв «вернуться на землю» рискует стать романтической формулой, которая разбивается о бытовую реальность. Любая философия земли должна пройти проверку конкретикой: водой, логистикой, правом собственности, энергетикой, образованием детей. Истина здесь, как часто бывает, не в лозунге, а в соединении смысла и инфраструктуры.
Общий выводГлавный нерв этой лекции — не в тоске по прошлому, а в требовании перестать жить бессознательно. Исчезновение деревень здесь выступает как предупреждение: если сообщество теряет цель, меру, связь с землей и способность к самоорганизации, оно растворяется — сначала культурно, потом социально, потом физически. Но в словах лектора есть и важный вызов: нельзя восстановить живое, оставаясь внутри логики потребления, разобщенности и чужих правил. Возрождение деревни — это не только стройка домов, а восстановление внутреннего порядка: цели, ответственности, труда, меры, взаимности. И все же остается открытый вопрос: можем ли мы сегодня вернуть связь с землей и общиной так, чтобы это было не бегством в идеализированное прошлое, а рождением новой, зрелой формы жизни — более правдивой, чем и старая деревня, и нынешний обезличенный прогресс?