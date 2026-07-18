2 часть семинара Алексея Орлова «Купала на Чусовой». Июнь 2026г. – Наши деревни исчезают и что с этим делать?

В этом видео Алексей Орлов поднимает глубокие вопросы о судьбе нашей земли и каждого из нас. Почему исчезают деревни, что мы оставим потомкам и как найти единомышленников для общего дела? Вы узнаете об алгоритме определения своего места в жизни через уровни ответственности и мастерства, а также о разнице между достатком и разрушительным изобилием.

А также: Как возродить русскую деревню. О мировоззрении и общем деле. 4 уровня развития человека. С чего начинается путь к достатку? Как перестать разрушать свою жизнь: алгоритм действий.

00:00 — О делах, которые мы делаем: созидание или разрушение?

00:45 — Что скажут о нас потомки: трагедия исчезающих деревень.

01:50 — Кто такие соратники и как найти общую цель.

03:35 — Русское мировоззрение: взгляд, восприятие, понимание.

05:10 — Достаток против изобилия: почему избыток бывает опасен.

07:15 — Четыре группы развития человека: от "детей" до "созидателей".

11:20 — Алгоритм ответственности: уровни мастерства и управления.

14:15 — Как выйти из состояния подчинения и начать жить по своим правилам.

Продолжение смотрите в следующей 3 части «Почему в Китае дешевле, а у нас бесплатно?»

Быть добру!

#саморазвитие #мировоззрение #русскаядеревня #общеедело #психология #осознанность #наследие #достаток

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