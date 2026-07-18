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Малые НПЗ: последняя надежда России? Как Минфин убивает нефть России

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Переслано от: Геоэнергетика инфо

Узнайте, что на самом деле ждет нефтегазовый сектор и экономику России в условиях жесткой налоговой политики, которая ставит малые нефтяные компании на грань выживания. Доктор экономических наук Андрей Конопляник и Борис Марцинкевич раскрывают шокирующую правду о ставках НДПИ, монополии гигантов рынка и системных ошибках Минфина и Центробанка. Мы детально разберем феномен сланцевой революции в США и объясним, как государственные инвестиции в инновации полностью изменили мировую расстановку сил. Способна ли наша страна изменить правила игры на глобальном энергетическом рынке? Расскажем в новом видео

00:00 Тренды 2026: Роль малых нефтяных компаний и НПЗ в России
01:15 Налоги в России: Сравнение ставок НДПИ и условий добычи нефти
03:45 Инвестиции в нефть: Почему важна стабильность налоговых условий
05:30 Сланцевая революция: Опыт США и государственное финансирование ТРИЗ
08:10 Технологии добычи: Горизонтальное бурение и 3D-сейсмика для НПЗ
11:20 Экономика РФ: Почему количество малых компаний сокращается
13:50 Анализ рынка: Как малый бизнес может спасти топливный сектор
16:15 Споры ведомств: Минфин vs Минэкономразвития – кто управляет ростом
18:40 Крупные проекты: ВНХК и проблемы налоговых льгот в нефтехимии
21:30 Цифровизация отрасли: ГИС и современные платформы для ТЭК
23:10 Будущее переработки: Технологии GTL и переход на газовое обеспечение
25:00 Итоги дискуссии: Как создать независимый топливный рынок в России

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Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Единая ставка НДПИ для разных месторождений — экономически ненормальна. Условия добычи нефти радикально различаются: по геологии, климату, стадии выработки, логистике. Одинаковый налог для всех игнорирует реальность отрасли. - Текущая налоговая модель названа фактически запретительной для инвестиций. Сначала вводится жесткая унифицированная система, а потом вручную раздаются льготы — точечно, несистемно и с высокой неопределенностью. - Главная проблема — не только размер налогов, а отсутствие предсказуемости. Для нефтегазовых проектов критична стабильность условий на весь инвестиционный цикл, а не на 1–2 года. - Минфин мыслит логикой “выпадающих доходов”, что тормозит развитие. Если проект без льгот не запускается, то сравнивать нужно не “меньше налогов против больше налогов”, а “хоть что-то против нуля”. - Малые нефтяные компании необходимы системе. Они могут работать там, где крупным компаниям невыгодно или неудобно: на малых, истощённых, сложных месторождениях, в нишевых сегментах. - Без возрождения малых добывающих компаний разговор о малых НПЗ ограничен. Иначе малые переработчики зависят от сырья крупных вертикально-интегрированных компаний. - Опыт США показывает важность длинной политической воли. “Сланцевая революция” не возникла мгновенно и не была только заслугой частной инициативы — её подготовили десятилетия государственных вложений в НИОКР и благоприятная институциональная среда. - В США важную роль сыграли именно малые и средние компании. Они исторически присутствовали в отрасли, умеют работать с низкодебитными и сложными скважинами, быстро адаптируются к новым технологиям. - России нужна не косметическая поправка, а системная перестройка модели. Не разрушение существующей отрасли, а создание условий, при которых прирост мощностей и новая динамика шли бы через малый и средний бизнес. - Проблема шире нефтянки: нарушен баланс между Минфином, ЦБ и экономическим развитием. Текущие финансовые приоритеты часто доминируют над задачей долгосрочного роста. - Отсутствие развитой государственной информационной системы в энергетике усугубляет кризисы. Даже простая прозрачная цифровая координация могла бы снижать ажиотаж, нервозность и логистические сбои. - Нужна широкая экспертная и общественная дискуссия. Не только внутри ведомств, но и с участием регионов, бизнеса, научного сообщества и практиков.

Подробный вывод

В данной лекции поднимается не частный вопрос о малых НПЗ, а куда более глубокая тема: почему российская нефтяная система в её нынешнем виде теряет гибкость, устойчивость и способность к самообновлению.

1. Суть критики: проблема не в нефти, а в способе управления ею

Главная мысль беседы в том, что российская нефтяная отрасль страдает не от отсутствия ресурсов как таковых, а от управленческой философии, где сложная, неоднородная, геологически дифференцированная отрасль пытается регулироваться как нечто ровное и стандартное. Это похоже на попытку лечить всех пациентов одной таблеткой только потому, что врачу так удобнее вести отчетность. Формально порядок есть, а по существу — теряется связь с реальностью. Нефтегазовая отрасль особенно чувствительна к различиям: - разные месторождения, - разные стадии истощения, - разная стоимость добычи, - разные риски, - разная инфраструктурная доступность. Поэтому единая плоская ставка НДПИ выглядит не как нейтральный механизм, а как грубое упрощение, которое наказывает сложные проекты и поощряет только самые выгодные и простые.

2. Унификация сверху порождает хаос снизу

Очень сильный тезис: когда государство не может гибко учитывать различия между проектами, оно сначала вводит жесткие общие правила, а затем вынуждено раздавать исключения. В итоге получается не система, а ручное администрирование. Это и есть тот парадокс, который часто возникает в чрезмерно централизованных конструкциях: - хотели простоты, - получили бюрократическую сложность; - хотели равенства, - получили произвольные льготы; - хотели контроля, - получили непредсказуемость. С философской точки зрения здесь проявляется типичная ошибка рационалистического государства: карта начинает подменять территорию. В отчетах всё выглядит стройно, а в реальности живые процессы не помещаются в унифицированную сетку.

3. Малые компании — не “довесок”, а необходимый орган отрасли

В беседе настойчиво проводится мысль, что малые нефтяные компании — это не экзотика и не временное дополнение, а важнейший слой здоровой отраслевой экосистемы. Крупная компания почти неизбежно действует в логике масштаба: - большие объемы, - крупные месторождения, - стандартизированные решения, - высокие административные издержки, - меньшая склонность возиться с “мелочью”. Но именно эта “мелочь” на практике часто и определяет устойчивость системы: - малые месторождения, - остаточные запасы, - локальные схемы снабжения, - гибкая переработка, - региональные потребности. Если проводить аналогию с биологией, крупные компании — это скелет и крупные мышцы, а малые — капилляры и нервные окончания. Без первых не будет мощи, без вторых — не будет живой адаптации.

4. Почему малые НПЗ без малой добычи — решение неполное

Очень практичный момент: малые НПЗ не могут стать полноценным решением, если нет собственной или доступной сырьевой базы, контролируемой не только гигантами. Иначе малый переработчик превращается в зависимого арендатора в мире вертикально-интегрированных структур. Формально он существует, но стратегически не свободен. Это важный урок вообще для экономики: нельзя развивать нижний этаж цепочки, если верхний этаж полностью закрыт для независимого доступа. То есть переработка, добыча, логистика и налоги — это связанная система, а не набор отдельных кнопок.

5. Американский пример: институты важнее лозунгов

В видео пример США используется не как объект идеализации, а как практический кейс, показывающий, что технологические революции не возникают по приказу за один бюджетный цикл. “Сланцевая революция” стала возможной потому, что совпали: - государственные инвестиции в исследования, - длительное политическое терпение, - исторически сложившаяся среда малых и средних компаний, - технологическая накопленность, - возможность коммерциализации решений. То есть революция произошла не “вдруг”, а как результат долгой институциональной инкубации. Это хороший антидот против нашей привычки ждать мгновенного эффекта от административного решения. Настоящие изменения в ресурсоемких отраслях требуют десятилетий, а не квартальных KPI.

6. Критика Минфина: бухгалтерия побеждает развитие

Одна из центральных линий беседы — критика логики Минфина, который оценивает налоговые послабления как “выпадающие доходы”. На поверхностном уровне эта логика понятна: если дать льготу, бюджет недополучит. Но проблема в том, что такая арифметика может быть метафизически ложной, если сам проект без этих условий не возникает. Тогда речь не о “выпадающих доходах”, а о выборе между: - нулем без проекта, - и умеренными поступлениями с проектом. Это напоминает старую ошибку догматического материализма: считать только то, что уже лежит на столе, и не считать то, что могло бы возникнуть при изменении условий. Но экономика — это не склад, а процесс. Потенциал не менее реален, чем текущий остаток на счете, если для него созданы условия.

7. Нужна не просто реформа налогообложения, а смена логики государства

Беседа постепенно выходит за пределы нефтяной темы и приходит к более широкой мысли: в стране нарушен баланс между фискальной дисциплиной и задачами развития. Когда: - Минфин думает о сборе, - ЦБ — о своей стабильности, - экономический блок — о прогнозах, - а никто не отвечает за длинный горизонт роста, возникает управленческий разрыв. Это уже не техническая проблема, а проблема государственной философии. Государство может быть бережливым, но если оно начинает мыслить только как сборщик платежей, оно перестает быть архитектором будущего. В этом смысле спор идет не о льготах как таковых, а о том, что считать реальной ценностью: текущую фискальную аккуратность или способность системы воспроизводить развитие.

8. Информационная слабость тоже становится экономическим фактором

Интересна мысль о нехватке современных информационных систем в энергетике. На первый взгляд это второстепенно, но на самом деле это очень современный тезис. Сегодня управление ресурсной системой — это уже не только трубы, скважины и заводы. Это еще и: - прозрачность данных, - скорость координации, - цифровая обратная связь, - снижение паники и ажиотажа. Иногда кризис подпитывается не только физическим дефицитом, но и информационной непрозрачностью. Люди начинают дергаться, потому что не понимают реальную картину. То же происходит и на рынках, и в политике, и даже в личной психике: неизвестность часто разрушительнее самого факта проблемы.

9. Главный практический смысл беседы

Если сжать весь разговор до одного прикладного вывода, он звучит так:
России нужны условия для массового существования малых и средних нефтяных компаний, предсказуемая дифференцированная налоговая среда, длинный горизонт инвестиционной политики и более внятная координация государства.
Только тогда малые НПЗ, локальная переработка, региональная устойчивость и антикризисная гибкость перестанут быть экзотикой и станут частью нормальной экономической ткани.

Итоговая оценка

В этом видео прозвучала важная и трезвая мысль: спасение отрасли не в точечных пожарных мерах, а в признании реального многообразия самой жизни. Крупные компании нужны. Государство нужно. Налоговая дисциплина нужна. Но когда всё строится только вокруг крупных игроков и краткосрочного бюджетного удобства, система становится внешне мощной, а внутренне хрупкой. Малые НПЗ и малые нефтяные компании — это не романтика “малого бизнеса”, а попытка вернуть в отрасль децентрализованную жизнеспособность. В сущности, речь идет о выборе между двумя моделями: - жестко централизованной, удобной для администрирования, но плохо приспособленной к разнообразию реальности; - и более сложной, но живой системой, где множество субъектов создают устойчивость через разнообразие. История, биология, экономика и даже психология здесь сходятся в одной точке: слишком монолитные конструкции выглядят сильными до первого серьезного стресса, а по-настоящему устойчивыми оказываются системы, где есть множественность, запас гибкости и право на локальную инициативу. И, возможно, главный вопрос здесь не только о нефти: что для государства важнее — управляемость как контроль или управляемость как способность давать жизни разворачиваться в ее реальном многообразии?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/0819b3cb87015082d053a411c78c05e2/
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