Узнайте, что на самом деле ждет нефтегазовый сектор и экономику России в условиях жесткой налоговой политики, которая ставит малые нефтяные компании на грань выживания. Доктор экономических наук Андрей Конопляник и Борис Марцинкевич раскрывают шокирующую правду о ставках НДПИ, монополии гигантов рынка и системных ошибках Минфина и Центробанка. Мы детально разберем феномен сланцевой революции в США и объясним, как государственные инвестиции в инновации полностью изменили мировую расстановку сил. Способна ли наша страна изменить правила игры на глобальном энергетическом рынке? Расскажем в новом видео

00:00 Тренды 2026: Роль малых нефтяных компаний и НПЗ в России

01:15 Налоги в России: Сравнение ставок НДПИ и условий добычи нефти

03:45 Инвестиции в нефть: Почему важна стабильность налоговых условий

05:30 Сланцевая революция: Опыт США и государственное финансирование ТРИЗ

08:10 Технологии добычи: Горизонтальное бурение и 3D-сейсмика для НПЗ

11:20 Экономика РФ: Почему количество малых компаний сокращается

13:50 Анализ рынка: Как малый бизнес может спасти топливный сектор

16:15 Споры ведомств: Минфин vs Минэкономразвития – кто управляет ростом

18:40 Крупные проекты: ВНХК и проблемы налоговых льгот в нефтехимии

21:30 Цифровизация отрасли: ГИС и современные платформы для ТЭК

23:10 Будущее переработки: Технологии GTL и переход на газовое обеспечение

25:00 Итоги дискуссии: Как создать независимый топливный рынок в России

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