КТО ПРЕВРАЩАЕТ НАШИХ ДЕТЕЙ В ПРЕСТУПНИКОВ? | Вардан Багдасарян
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Нужны ли России новые пионеры и комсомольцы или дело не в форме, а в системе воспитания? Екатерина Глушик и Вардан Багдасарян обсуждают инициативу Александра Бастрыкина о возрождении детских и юношеских движений, школу как пространство ценностей и риск превращения идеи в бюрократический отчёт. В выпуске — октябрята, пионеры, комсомол, «Движение первых», скауты, Крупская, Макаренко, Ушинский, TikTok-культура, подростковая преступность, Китай и главный вопрос: кто сегодня должен воспитывать воспитателей?
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00:00 Инициатива Бастрыкина, детские организации и исторический опыт воспитания
06:57 Цифровая среда, подростковая преступность и негативное влияние онлайна
12:12 Свободное воспитание, преодоление себя и проблемы дисциплины
18:41 Образ учителя, защита статуса педагога и традиционные ценности в школе
29:03 Формализм чиновников, идеология, клиповое мышление и управление массами
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео обсуждается инициатива о возрождении детско-юношеских общественных движений как инструмента социализации и воспитания. - Главная мысль: никакое детское движение не существует вне ценностей и идеологии. Если нет смыслового ядра, организация быстро становится формальной. - Утверждается, что проблема не только в отсутствии структур, но и в отсутствии ясного образа человека и цели воспитания: кого именно страна хочет сформировать. - Подчеркивается, что исключение воспитательной функции из школы привело не к нейтральности, а к скрытому воспитанию в ином направлении — через цифровую среду, массовую культуру и внешние идеологические влияния. - Говорится о росте подростковой преступности и тяжелых преступлений как о симптоме кризиса воспитания, дисциплины и коллективной ответственности. - Особо акцентируется опасность виртуальной социализации: подростки могут объединяться не вокруг созидания, а вокруг агрессии, мизантропии, радикализма и деструктивных субкультур. - Школа, по логике беседы, должна не только давать знания, но и формировать волю, характер, способность к самоограничению и совместной жизни. - Свобода без внутренней опоры трактуется как ловушка: если ребенка просто “оставить в покое”, он не обязательно выберет добро, труд и развитие. - Формальное создание движений и воспитательных программ названо опасным: бюрократизация рождает лицемерие и отторжение. - Поднимается вопрос о фигуре учителя: без восстановления статуса педагога и отбора по мировоззренческим основаниям воспитательная система работать не будет. - Важный тезис: молодежь тянется к коллективу, к игре, к смыслу, к иерархии и признанию; если это не дает общество, это дадут деструктивные сети и радикальные сообщества. - Общий посыл: стране нужна не имитация воспитания, а цельная воспитательная модель, соединяющая ценности, смыслы, цели, методы и подготовку кадров.
Подробный выводВ данной лекции затронута тема, которая на поверхности выглядит педагогической, но по сути является цивилизационной. Речь идет не просто о том, нужны ли аналоги пионеров, а о гораздо более глубоком вопросе: кто воспитывает ребенка в эпоху, когда семья ослаблена, школа лишена уверенности, а цифровая среда стала главным “невидимым педагогом”?
1. Нейтрального воспитания не бываетОдна из наиболее сильных мыслей беседы состоит в том, что отказ от воспитания — это тоже воспитание. Когда школа перестает говорить, что такое хорошо и что такое плохо, она не создает свободу. Она просто освобождает место для других сил. И эти силы уже приходят: алгоритмы соцсетей, игровые среды, агрессивные субкультуры, культ успеха без труда, права без обязанностей, свободы без ответственности. Это важное наблюдение. В философском смысле пустота долго не существует: если общество не передает детям ценности осознанно, ценности будут переданы стихийно. И чаще всего — не в пользу личности и общества.
2. Детское движение без идеи превращается в декорациюВ беседе справедливо отмечено, что сами по себе формы — значки, собрания, названия, мероприятия — почти ничего не решают. Можно назвать движение хоть пионерским, хоть “первым”, но если внутри нет внятного ответа на вопросы: - ради чего мы вместе? - что считаем добром? - какого человека хотим воспитать? - каково место личности в обществе? — тогда организация неизбежно станет бюрократической оболочкой. Это, кстати, очень современная проблема. Мы часто надеемся, что форма автоматически породит содержание. Но в жизни обычно наоборот: содержание или оживляет форму, или убивает ее.
3. Главный кризис — не дисциплины, а образа человекаОсобенно интересен тезис о педагогической антропологии. Он звучит академично, но смысл очень практичен: прежде чем воспитывать, нужно понять, кого мы вообще считаем человеком. Если человек — это прежде всего автономный индивид, тогда школа должна не мешать его самовыражению. Если человек — существо социальное, тогда важны коллектив, долг, служение, соучастие. Если человек — образ, требующий внутреннего восстановления, тогда воспитание становится путем восхождения, а не просто сервисом образовательных услуг. Здесь беседа выходит за пределы педагогики и касается философии культуры. Каждая система образования в глубине всегда строится на неявном метафизическом выборе. Даже самые “прагматичные” модели основаны на представлении о том, что такое человек. Материалист тоже часто идеалист, просто его идеал — комфортный, эффективный, управляемый индивид. И это тоже вера, только не всегда осознанная.
4. Цифровая среда стала конкурентом школы и семьиОчень точно описан феномен виртуальной эмиграции подростков. Когда ребенок живет не в культурной ткани своей страны, а в глобальной цифровой среде, он усваивает не только язык мемов, но и чужую картину конфликта, чужую иерархию ценностей, чужую логику ненависти. Это особенно заметно в радикальных подростковых сообществах: они могут говорить на местном языке, но мыслить уже полностью внутри импортированной психополитической матрицы. Они получают идентичность, смысл, врага, чувство причастности — то, чего им не дало нормальное общество. Здесь возникает почти йогический по строгости вывод: сознание формируется тем, на чем оно устойчиво сосредоточено. Если внимание ребенка принадлежит хаотической цифровой среде, то и личность будет собираться по ее законам — фрагментарно, реактивно, зависимо.
5. Свобода без формы рождает распадВ беседе критикуется концепция “свободного воспитания” в ее крайних формах. Это не обязательно означает отрицание свободы как таковой. Скорее речь о том, что свобода не равна отсутствию границ. Настоящая свобода требует внутренней организации: воли, самоконтроля, способности терпеть усилие, способности жить не только по импульсу. Этот тезис психологически правдоподобен. Ребенок часто протестует против рамок, но одновременно нуждается в них. Не потому, что он “плохой”, а потому что граница помогает ему собраться. Как река без берегов превращается в болото, так и личность без формы может расплыться в желаниях, тревоге и агрессии. Интересно, что даже приведенный пример с учениками, которым “все разрешают”, показывает парадокс: дети могут уставать от вседозволенности. Им нужен не жестокий контроль, а взрослый, который несет структуру.
6. Коллектив может воспитывать не хуже, чем учительВажен мотив “параллельного воспитания”: когда воспитывает не только администрация и учитель, но и среда сверстников, коллектив. Это очень сильная идея, и она подтверждается современной социальной психологией. Поведение подростка определяется не только нравоучениями сверху, но и нормой внутри группы. Если норма группы — достоинство, взаимопомощь, усилие, служение, развитие, то ребенок подтягивается. Если норма — цинизм, травля, культ слабости или культ насилия, он также подтягивается. Поэтому общественные движения могут быть полезны не как “мероприятия”, а как альтернативная среда принадлежности. Человек почти всегда хочет быть частью чего-то большего. Вопрос лишь в том, что именно предложит ему общество.
7. Бюрократия как подмена живой воспитательной работыОдин из самых практичных выводов: система может бесконечно производить отчеты, гранты, конференции, презентации — и при этом не касаться реальной души ребенка. Это старая болезнь любых институтов. Инструмент, созданный для достижения цели, начинает жить собственной жизнью. В результате воспитание подменяется администрированием, а смысл — отчетностью. Очень по-человечески: проще измерить количество проведенных форумов, чем уровень сформированной совести. Здесь беседа особенно трезва. Она предупреждает: если возрождение детских движений станет только новой бюрократической кампанией, результат будет обратный. Подростки тонко чувствуют фальшь. Идеализация системы, которая сама в себя не верит, вызывает не уважение, а сарказм.
8. Учитель как носитель цивилизацииСильный акцент сделан на статусе учителя. И это, пожалуй, один из ключевых узлов. Пока учитель унижен, беззащитен, мировоззренчески случаен и административно перегружен, никакое “воспитание” не заработает. Педагог — это не просто передатчик информации. В глубинном смысле он — проводник образа человека. Поэтому разрушение авторитета учителя — это не частный кадровый кризис, а симптом культурной дезориентации. Любая цивилизация начинается с фигуры учителя: философа, наставника, духовного проводника, мастера. Когда общество перестает чтить тех, кто формирует сознание, оно потом вынуждено усиливать полицию, контроль и репрессию. То, что не было сделано в классе и семье, потом догоняет уже в суде и следствии.
9. Преступность подростков как социальное зеркалоНазвание беседы провокационно ставит вопрос: кто превращает детей в преступников? И ответ здесь не сводится к одному виновнику. Не “только семья”, не “только интернет”, не “только школа”, не “только государство”. Скорее речь идет о системном распаде воспитательного контура. Когда: - семья ослаблена, - школа боится воспитывать, - учитель лишен авторитета, - государство не формулирует идеал, - общественные структуры формальны, - цифровая среда агрессивна, - подростку некуда вложить силу, протест, энергию и потребность в принадлежности, тогда преступное или полу-преступное поведение становится не случайностью, а одним из доступных сценариев самосборки личности. Это неудобная правда. Преступник редко возникает из пустоты. Часто он — искаженный ответ на вопрос, который общество вовремя не задало: куда направить человеческую энергию?
ИтогГлавный вывод этой беседы можно сформулировать так: детская преступность и девиации — это не просто проблема “плохих детей”, а следствие мировоззренческой, педагогической и социальной дезориентации взрослых. Возрождение детских движений может быть полезным, но только при нескольких условиях: 1. если есть ясная ценностная основа; 2. если воспитание понимается как формирование личности, а не как сервис; 3. если школа возвращает себе право и обязанность воспитывать; 4. если учитель получает статус, защиту и смысловую опору; 5. если коллектив становится средой развития, а не формальным собранием; 6. если цифровая среда осмысляется как поле борьбы за сознание; 7. если государство честно отвечает, какого человека оно хочет видеть в будущем. В этом смысле беседа посвящена не ностальгии по советским формам, а поиску утраченного принципа: ребенка нельзя просто оставить “самому себе”, потому что “самому себе” он давно уже не принадлежит. За него конкурируют экраны, группы, алгоритмы, идеологии, травмы и соблазны. И здесь возникает, пожалуй, самый важный вопрос: если общество не решается ясно сказать, что есть добро в воспитании человека, кто тогда заполнит эту тишину — и чьей правдой вырастут наши дети?