“Как Никита Хрущёв поссорился с Мао Цзэдуном?”. Е.Ю.Спицын интервью на канале “Financial One
Эфир на канале «Шлыгин про» 8 июля 2026 г.
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Обострение в отношениях СССР и Китая обсудили с историком Евгением Юрьевичем Спицыным.
00:00 Вступление
01:00 Кто стал виновником обострения отношений между СССР и Китаем?
02:30 Передача советских территорий Китаю
03:40 Корейская война
05:20 Роль ХХ съезда
09:20 Георгий Димитров и Коминтерн
11:45 Первый визит Мао Цзэдуна в Москву и предложение войны с США
14:50 Политика «Большого скачка»
18:10 Сильное обострение отношений с Китаем
21:00 Военный конфликт Индии и Китая
24:25 Требование Китая об отмене осуждения культа личности Сталина
25:45 Рождение еврокоммунизма
28:20 Антисталинская истерия на XXII съезде КПСС и сон Доры Лазуркиной
30:20 Китай осудил СССР во время Карибского кризиса
31:10 Территориальные претензии Китая к СССР
32:50 Роль Дэн Сяопина
34:30 Китайский Горбачёв Ху Яобан
35:30 За что Брежнев извинялся перед китайцами?
38:40 Конфликт на Даманском
41:30 Ядерное оружие в Китае
43:00 Переход к политике культурной революции в Китае
44:00 Истребление воробьёв в Китае
46:30 Угроза ядерного столкновения США и Китая
47:20 Почему стали теплеть отношения России с Китаем?
50:45 Главная цель Китая
51:20 Создание США масонами
Интервью на ТВ, радио и интернет-каналах. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/196225
#Спицын #СМИ #Интервью
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Разрыв СССР и Китая после XX съезда не был мгновенным: в 1953–1956 годах отношения в целом оставались рабочими и даже союзническими. - Спицын не сводит вину только к Хрущёву: по его оценке, в расколе были виноваты обе стороны, но инициативу на обострение во многом проявлял именно Пекин. - Мао не был безусловным сталинистом: он критически относился к Сталину, но признавал его мировой авторитет; при Хрущёве же почувствовал себя равным или даже более значимым лидером. - Ключевой фактор раскола — борьба за лидерство в мировом коммунистическом движении: Мао хотел, чтобы Китай перестал быть младшим партнёром СССР. - Важную роль сыграл китайский национализм, соединённый с марксистской риторикой. - Поворотный момент — совещание коммунистических партий 1957 года в Москве: Мао фактически призвал к более жёсткому противостоянию с США, вплоть до мировой войны. - В 1958 году противоречия усилились на фоне политики «большого скачка» и требований Китая передать технологии ядерного оружия. - Визит Хрущёва в США в 1959 году вызвал резкое раздражение Мао: для Пекина это выглядело как заигрывание с главным врагом. - Конфликт с Индией тоже стал фактором ссоры: Китай требовал от СССР безусловной поддержки, а Хрущёв пытался сохранить отношения и с Индией. - Идеологический раскол оформился окончательно в 1960–1961 годах, когда китайцы открыто выступили против решений XX съезда, а XXII съезд КПСС ещё сильнее обострил ситуацию. - Позже спор перешёл из идеологии в геополитику: появились территориальные претензии, обвинения СССР в «гегемонизме», приграничные конфликты. - Отзыв советских специалистов из Китая и сворачивание экономического сотрудничества резко ухудшили отношения. - Ядерная тема была одной из центральных: СССР сначала помогал Китаю, но затем отказался идти дальше в передаче ключевых технологий. - Потепление, по мысли Спицына, началось не при Горбачёве, а уже после распада СССР, когда исчезла советская сверхдержава как конкурент и идеологический соперник Китая.
Подробный выводВ данной лекции проводится важная мысль: советско-китайский раскол нельзя объяснить простой формулой «Хрущёв поссорился с Мао». Такая формула удобна, но слишком примитивна. История почти никогда не движется из-за одного каприза или одной ошибки — особенно когда речь идёт о двух огромных революционных державах, каждая из которых претендовала не только на безопасность, но и на историческую правоту.
1. Раскол был не только личным, но и структурнымНа поверхностном уровне всё действительно выглядит как конфликт характеров: - Хрущёв — импульсивный, склонный к резким жестам; - Мао — амбициозный, идеологически жёсткий, не терпящий вторых ролей. Но под этим лежало нечто глубже: две революции перестали помещаться в одну иерархию. Пока жил Сталин, его авторитет удерживал систему. После его смерти возник вакуум лидерства. И вот здесь проявилась почти психологическая закономерность: пока есть признанный отец, сыновья терпят; когда отец уходит, начинается спор о наследстве. В данном случае спор шёл не о собственности, а о праве определять, что такое истинный социализм и кто вправе говорить от имени всего мирового коммунистического движения.
2. XX съезд был не причиной всего, а катализаторомСпицын подчёркивает: после XX съезда отношения не рухнули сразу. Это важная поправка против упрощённой версии. Осуждение культа личности Сталина стало болезненным моментом, но не автоматическим поводом для разрыва. Здесь есть любопытный историко-психологический парадокс. Мао не был слепым поклонником Сталина. Однако для него Сталин был символом мирового центра силы. Когда Хрущёв начал демонтаж сталинского наследия, Пекин увидел в этом не просто внутреннюю советскую реформу, а ослабление сакрального центра. А если центр сам себя развенчивает, значит, появляется шанс занять его место. Иначе говоря, спор о Сталине был не только спором о прошлом. Это был спор о будущем архитектуры коммунистического мира.
3. Мао мыслил революцию как мировой процесс, Хрущёв — как управляемое сосуществованиеОдин из главных нервов беседы — разница стратегий. - Мао склонялся к линии жёсткого исторического столкновения с капитализмом. - Хрущёв делал ставку на мирное сосуществование и частичную разрядку с Западом. Это не просто дипломатическая разница. Это два разных типа исторического воображения. Мао смотрел на мир почти в логике апокалиптической революции: если борьба неизбежна, её надо принять, даже если цена чудовищна. Отсюда его жуткая риторика о допустимых потерях. В этом есть страшная черта идеологического мышления: когда абстрактное будущее становится важнее конкретной человеческой жизни. История знает такие режимы — они легко жертвуют миллионами ради схемы. Хрущёв, напротив, при всех своих грубостях и волюнтаризме, здесь был более прагматичен. Он не хотел мировой войны. Но его ошибка, по версии Спицына, заключалась в том, что он плохо понял, насколько для Китая этот поворот выглядит как предательство революционной линии.
4. Китайский национализм оказался сильнее интернационализмаЭто, пожалуй, один из самых содержательных тезисов беседы. Спицын фактически говорит, что китайская модель с самого начала была не просто марксистской, а национально окрашенной. То есть за словами о пролетарском интернационализме стоял очень сильный китайский государственный интерес. Это закономерно. Ни одна большая цивилизация не растворяется полностью в универсальной идеологии. Она всегда переиначивает её под себя. Как христианство в Византии, как ислам в Османской империи, как либерализм в США. Так и марксизм в Китае стал не чистой доктриной, а частью китайского исторического проекта. В этом смысле советско-китайский раскол был почти неизбежен: две универсалистские идеологии скрывали два национальных центра силы. Пока интересы совпадали — союз держался. Когда возник вопрос «кто главный?» — интернационализм дал трещину.
5. Ядерное оружие стало точкой недоверияОтдельно в видео показано, что ядерная тема была не технической, а экзистенциальной. Китай хотел не просто защиту, а полноценный доступ к ядерному статусу великой державы. СССР колебался: помогал, но не хотел выпускать из рук стратегическую монополию. И это тоже очень человеческая логика власти. Союзник хорош до тех пор, пока остаётся зависимым. Как только он хочет стать равным, возникает страх. В международной политике дружба редко выдерживает переход от патронажа к равноправию.
6. Идеологическая ссора быстро превратилась в геополитическуюКогда ценностный союз ослабевает, наружу выходит то, что раньше прикрывалось лозунгами: - границы, - сферы влияния, - региональные конфликты, - исторические обиды. Так произошло и здесь. Спор о Сталине и революции постепенно сменился спорами о границе, Индии, гегемонии, претензиях на территории. Это типичный процесс: когда рушится общее мифологическое поле, государства начинают разговаривать языком силы и интереса. В этом есть почти философская трезвость: люди и страны часто думают, что объединены идеями, но кризис показывает, что были объединены лишь временным совпадением задач.
7. Хрущёв ошибался, но и Мао не был жертвойБеседа явно полемична против схемы, где Мао — оскорблённый союзник, а Хрущёв — единственный разрушитель дружбы. По Спицыну, Мао был не менее ответственен: - добивался лидерства, - требовал жёсткой антиамериканской линии, - продвигал крайне радикальную модель борьбы, - позже перевёл спор в плоскость территориальных претензий. То есть здесь не было невинной стороны. И это важный урок. В политике конфликт редко рождается из чистого зла одного участника. Чаще это встреча двух амбиций, двух страхов и двух несовместимых представлений о будущем.
8. Позднейшее сближение России и Китая объясняется не «вечной дружбой», а сменой балансаСпицын довольно жёстко отвергает романтическое представление о нынешнем партнерстве как о восстановлении старого братства. Его логика проста: Китаю стало проще дружить с Россией после того, как исчез СССР как идеологический и геополитический конкурент. Это холодный, но реалистичный взгляд. В международных отношениях страны почти никогда не любят друг друга в человеческом смысле. Они соотносят: - выгоды, - риски, - ресурсы, - уязвимости. Сегодняшнее сближение объясняется не общей душой, а общими обстоятельствами. Это не делает союз фальшивым, но делает его трезво понятным.
ИтогЕсли собрать смысл беседы в одну формулу, то она звучала бы так: Хрущёв и Мао поссорились не просто из-за Сталина, а из-за несовместимости двух проектов лидерства внутри социалистического мира, усугублённой разными взглядами на Запад, войну, ядерное оружие и национальные интересы. Хрущёв действительно совершал резкие, непродуманные шаги и раздражал Пекин своей политикой разрядки. Но и Мао не был лишь оскорблённым союзником: он видел Китай новым центром мировой революции и не хотел мириться с советским первенством. Так идеологическая трещина превратилась в исторический раскол. И здесь проявляется почти универсальный закон истории: союзы распадаются не только из-за различия идей, но и из-за столкновения самолюбий, образов будущего и скрытых национальных интересов. Люди часто думают, что спорят о принципах, хотя на деле спорят о власти, признании и праве на роль «истинного наследника». А если так, то где в истории вообще проходит граница между искренней верой в идею и борьбой за право быть её единственным толкователем?