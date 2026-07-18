Эфир на канале «Шлыгин про» 8 июля 2026 г.

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Обострение в отношениях СССР и Китая обсудили с историком Евгением Юрьевичем Спицыным.

00:00 Вступление

01:00 Кто стал виновником обострения отношений между СССР и Китаем?

02:30 Передача советских территорий Китаю

03:40 Корейская война

05:20 Роль ХХ съезда

09:20 Георгий Димитров и Коминтерн

11:45 Первый визит Мао Цзэдуна в Москву и предложение войны с США

14:50 Политика «Большого скачка»

18:10 Сильное обострение отношений с Китаем

21:00 Военный конфликт Индии и Китая

24:25 Требование Китая об отмене осуждения культа личности Сталина

25:45 Рождение еврокоммунизма

28:20 Антисталинская истерия на XXII съезде КПСС и сон Доры Лазуркиной

30:20 Китай осудил СССР во время Карибского кризиса

31:10 Территориальные претензии Китая к СССР

32:50 Роль Дэн Сяопина

34:30 Китайский Горбачёв Ху Яобан

35:30 За что Брежнев извинялся перед китайцами?

38:40 Конфликт на Даманском

41:30 Ядерное оружие в Китае

43:00 Переход к политике культурной революции в Китае

44:00 Истребление воробьёв в Китае

46:30 Угроза ядерного столкновения США и Китая

47:20 Почему стали теплеть отношения России с Китаем?

50:45 Главная цель Китая

51:20 Создание США масонами

Интервью на ТВ, радио и интернет-каналах. Все выпуски:

https://rutube.ru/plst/196225

#Спицын #СМИ #Интервью