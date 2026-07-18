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Книга "В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе":

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Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

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Почему Китай одновременно кажется России близким партнёром и совершенно другой цивилизацией? Максим Невенчанный и Константин Ботанов разбирают китайский менталитет, прагматизм Пекина, страх хаоса, торговлю с Россией, гуаньси, «лицо», иерархию, семью, цензуру и мифы о социальном рейтинге. В выпуске — дроны, блогосфера, брачные деньги, скромность богатых китайцев, инь-ян, Небо, Сунь-цзы, 36 стратагем, мандат Неба и вопрос: почему китайцы могут быть для нас и очень похожими, и совершенно непонятными одновременно?

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00:00 Вступление. Стратегическое партнёрство, отношения России и Китая, прагматизм и экономика

11:32 Китайская этика: система связей (гуаньси), понятие «лица» и уважение в обществе

22:28 Социальный рейтинг, иерархия, брак, недоверие в бизнесе и проверка партнёров

31:47 Традиционные ценности: семья, социальная конкуренция, отношение к богатству и баланс инь-ян

47:52 Китайская стратегия: Сунь-цзы, 36 стратагем, мандат Неба и сходства с русскими

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