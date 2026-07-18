КАК КИТАЙ ГОТОВИТСЯ УПРАВЛЯТЬ МИРОМ: СТРАТАГЕМЫ И МАНДАТ НЕБА | Константин Ботанов
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Почему Китай одновременно кажется России близким партнёром и совершенно другой цивилизацией? Максим Невенчанный и Константин Ботанов разбирают китайский менталитет, прагматизм Пекина, страх хаоса, торговлю с Россией, гуаньси, «лицо», иерархию, семью, цензуру и мифы о социальном рейтинге. В выпуске — дроны, блогосфера, брачные деньги, скромность богатых китайцев, инь-ян, Небо, Сунь-цзы, 36 стратагем, мандат Неба и вопрос: почему китайцы могут быть для нас и очень похожими, и совершенно непонятными одновременно?
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00:00 Вступление. Стратегическое партнёрство, отношения России и Китая, прагматизм и экономика
11:32 Китайская этика: система связей (гуаньси), понятие «лица» и уважение в обществе
22:28 Социальный рейтинг, иерархия, брак, недоверие в бизнесе и проверка партнёров
31:47 Традиционные ценности: семья, социальная конкуренция, отношение к богатству и баланс инь-ян
47:52 Китайская стратегия: Сунь-цзы, 36 стратагем, мандат Неба и сходства с русскими
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- Китайское “стратегическое партнерство” — это не эмоциональная дружба, а четкая политическая формула с конкретным содержанием. - Китайская культура мышления тяготеет к систематизации, определениям и снижению хаоса. - Китай действует исходя из национальных интересов, а не из романтики союзничества. - В бизнесе и политике китайцы часто кажутся медлительными, потому что долго проверяют контекст, риски, партнера и выгоду. - Гуаньси — это не просто “связи”, а сеть взаимных обязательств и доверия, особенно важная в долгосрочных проектах. - Для китайской культуры важны категории “лица”: - Лянь — моральная репутация, стыд, достоинство. - Мяньцзы — социальный престиж, уважение, статус. - Публичное унижение, прямое обвинение, грубый отказ могут разрушить отношения даже там, где формально человек виноват. - В Китае нет простого аналога западной моральной модели, но есть сильные механизмы стыда, иерархии, самоконтроля и социальной оценки. - Так называемый “социальный рейтинг” в массовом понимании — во многом миф; реальные ограничения касаются прежде всего должников и нарушителей по судебным решениям. - Традиционные ценности Китая — это прежде всего семья, иерархия, лояльность стране, уважение к старшим, социальная дисциплина. - Китайское общество сочетает рыночную экономику, конфуцианскую иерархию и политический контроль. - Богатство в Китае допустимо, но демонстрировать его неприлично и опасно. - Китайская логика благотворительности и самоконтроля частично объясняется представлением о балансе инь-ян: избыток нужно уравновешивать. - Сунь-цзы и 36 стратагем в Китае не музейный артефакт, а живая логика мышления, адаптированная к бизнесу, управлению и политике. - Главная идея китайской стратегии: лучше победить без прямого столкновения, чем выиграть дорогую открытую войну. - Мандат Неба — это исторически легитимация власти, право правителя на управление, основанное на признании порядка. - В финале подчеркивается важная мысль: при желании можно доказать, что русские и китайцы совершенно разные, а можно — что очень похожи. Все зависит от рамки восприятия.
Подробный выводВ этом видео Китай показан не как “загадочная цивилизация”, а как предельно прагматичная система, где культура, политика, экономика и повседневная этика связаны между собой гораздо плотнее, чем это часто представляется извне. Главная ошибка внешнего наблюдателя — смотреть на Китай через эмоциональные категории: друг, брат, союзник, предатель, неблагодарный партнер. Для китайского мышления такие слова слишком расплывчаты. Китай предпочитает не чувства, а формулы. Это не делает его бесчеловечным — скорее наоборот, показывает иной способ упорядочивания реальности. Там, где русский человек может опираться на интуицию, импровизацию и “ну мы же договорились по-человечески”, китайская сторона хочет видеть структуру, статус, рамку и последствия. Здесь проявляется глубокая цивилизационная разница. Русская культура нередко живет в режиме широкого жеста, доверия-вопреки, эмоционального сближения. Китайская — в режиме контролируемой предсказуемости. Не потому, что одна выше другой, а потому, что исторические условия выработали разные способы борьбы с хаосом. Китай, переживший многовековые циклы раздробленности, бюрократизации и перенаселения, научился ценить иерархию и регламент как почти нравственную ценность. Очень важна мысль о том, что Китай исходит не из верности абстрактной дружбе, а из национального интереса. Для многих это звучит холодно, но если смотреть без идеализации, это скорее признак зрелой политической субъектности. В этом смысле Китай ведет себя как большой исторический организм, а не как человек, который “должен был бы относиться теплее”. Здесь полезно снять иллюзию: государства вообще редко дружат в человеческом смысле, они согласуют интересы. Китай просто меньше скрывает это за риторикой. Разбор гуаньси особенно ценен. В современной массовой подаче эту тему часто превращают в магическую кнопку успеха: “наладь связи — и все пойдет”. Но в данной беседе звучит более точная мысль: гуаньси — это не волшебный доступ к выгоде, а медленно выстраиваемая сеть взаимных обязательств, где доверие оплачивается временем, вниманием и готовностью отвечать взаимностью. Почти как в традиционных сообществах по всему миру: человек становится “своим” не после визитки, а после серии жестов, которые связывают стороны морально. Тема лица еще глубже. Лянь и мяньцзы — это фактически две координаты социального бытия: моральная приемлемость и признанный статус. Если смотреть философски, это показывает, что человек существует не только как индивидуальное “я”, но и как узел отношений, отраженный в чужом восприятии. Западный индивидуализм обычно делает акцент на внутренней автономии, а китайская культура сильнее подчеркивает социальную реляционность личности. Это может раздражать, казаться неискренним или “слишком театральным”, но по сути это просто другая онтология человека: не “я сам по себе”, а “я в ткани порядка”. Интересен и сюжет о морали без привычного авраамического центра. В беседе звучит несколько упрощенно, но по сути верно: китайская этика часто опирается не на личного Бога-наблюдателя, а на порядок последствий, баланс, стыд, репутацию, гармонию и долг. Это важный момент. Люди часто думают, что без идеи карающего или прощающего высшего существа мораль ослабнет. Китайский пример показывает, что мораль может удерживаться иными механизмами — не менее сильными, а порой и более практичными. Не “грех перед Богом”, а “разрушение лица, отношений и баланса”. Здесь можно провести любопытную параллель: в программировании ошибка — это не всегда “зло”, а скорее нарушение логики системы, которое потом проявляется багом. Примерно так и в китайском мироощущении: плохой поступок — не обязательно метафизическое преступление, а часто дестабилизация порядка, за которую потом неизбежно платят все участники. Это мышление менее драматично, но очень технологично. Блок о социальном рейтинге полезен как развенчание мифа. В публичном дискурсе Китай часто рисуют как тотальную цифровую антиутопию. Реальность, как обычно, сложнее: контроль есть, цифровизация высока, но многие громкие истории оказываются смесью реальных механизмов взыскания долгов, административных ограничений и внешней фантазии. Это хороший урок вообще: мы часто влюбляемся не в реальность страны, а в собственный образ этой страны — либо демонический, либо идеализированный. Отдельно стоит отметить тему богатства и скромности. Формально Китай давно не равен коммунистическому идеалу имущественного равенства, но культурный код по-прежнему требует, чтобы богатство не превращалось в публичное унижение других. Это интересный контраст с обществами, где демонстративное потребление почти считается правом личности. Китайский подход здесь выглядит жестче, но в нем есть социальная интуиция: избыточная демонстрация роскоши разъедает ткань общего уважения. Иначе говоря, не само богатство аморально, а его нарциссическая театрализация. Разговор о Сунь-цзы, стратагемах и мандате Неба выводит беседу на уровень цивилизационной памяти. Китай не просто хранит древние тексты — он постоянно их переприменяет. Это очень важная черта зрелой культуры: не фетишизировать прошлое, а использовать его как библиотеку моделей. В этом смысле китайская традиция похожа на нейросеть, обученную на огромном массиве исторических паттернов: новые ситуации не обязательно уникальны, они часто распознаются как вариации уже бывшего. Такой подход может ограничивать новизну, но зато дает колоссальную стратегическую устойчивость. Мысль “победить без сражения” особенно актуальна. Это не просто военная хитрость, а принцип минимизации разрушения. В психологии зрелость тоже часто проявляется не в способности выиграть конфликт, а в способности не довести до конфликта. В этом есть почти даосская мягкость: вода не ломает камень в лоб, но изменяет его формой течения. Однако здесь есть и теневая сторона: постоянная непрямота может восприниматься партнерами как неясность, затягивание, манипуляция. То есть сила стратегии легко превращается в источник недоверия. Финальная мысль о том, что русские и китайцы могут быть одновременно и очень разными, и очень похожими, пожалуй, самая зрелая во всей беседе. Это хороший antidote против культурного фанатизма. Мы часто строим отношения не с реальными народами, а с их идеализированными или демонизированными образами. Но реальность всегда сложнее. И русские, и китайцы любят семью, хотят уважения, ценят силу, боятся хаоса, болезненно переживают унижение, ищут устойчивость в истории. Различаются скорее формы выражения, чем базовые человеческие мотивы. Практический вывод отсюда простой: - с Китаем не стоит говорить на языке иллюзий; - нужно понимать различие между риторикой и формальным статусом; - в долгих отношениях важны доверие, репутация и терпение; - в бизнесе нельзя путать дружелюбие с отсутствием расчета; - в общении опасно публично унижать, торопить или требовать немедленной прямоты по чувствительным вопросам; - стратегически полезно изучать не только китайские технологии, но и китайские способы мышления. И, возможно, самый интересный урок этой лекции не о Китае, а о нас самих: чтобы понимать другого, мало разобрать его стратагемы — нужно еще увидеть, какими собственными мифами мы подменяем реальность. Ведь что труднее: распознать чужую систему ценностей — или отказаться от удобной иллюзии, что мир обязан мыслить в наших категориях?