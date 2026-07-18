Галина Иванкина: «Гроза» и никакого «луча света»
Всем знакома чеканная формула: «Катерина – луч света в тёмном царстве!» Мне в старших классах повезло, ибо наша словесница была не из педвуза, а настоящий филолог из ленинградского университета. Она была, мягко говоря, не добра с нами, заставляла именно читать, а не «проходить», зато активно требовала «своё мнение», которое могло не совпадать с привычным пониманием. Так вот, я уже в те годы не понимала, в чём и где тот самый лучизм Катерины?
Да, премногоуважаемые душнилы! Все в курсе, что лучизм – это течение в русском авангарде, а потому не надо писать в комментариях то, о чём все знают. Вернёмся же к нашей Катюше. Что она сделала, дабы заслужить это определение? Изменила малоприятному супругу с городским красавцем и потом ринулась в Волгу? Это что – подвиг? Скучный блуд, приправленный истерикой и cyицидальными наклонностями.
Жаль, что эту вещь не экранизировал Эльдар Рязанов – как хорошо смотрелся бы Андрей Мягков в роли Тихона, а Никита Михалков в образе Бориса! Мы бы их обсуждали, как жестоко-романсовую коллизию. Но – увы. У нас есть лишь довоенная драма «Гроза» (1933), которую, впрочем, тогда оценили аж на Международном кинофестивале в Венеции 1934 года. Значит, хорошее кино, раз он вызвал фурор даже у врагов – в стане Бенито Муссолини. Действительно, фильм ярок – несмотря на отсутствие цвета! – и динамичен.
Играют серьёзные, театральные артисты – Варвара Массалитинова, Алла Тарасова, Михаил Тарханов, Михаил Царёв. Поэтому во многом лента напоминает сценическую постановку. Однако есть сцены, которые и теперь смотрятся весьма живенько – например, свадьбы Катерины с Тихоном, где много экспрессии. Конечно, сценарий отличается от самой пьесы – по тексту они уже супруги. Великолепен Михаил Жаров в роли Кудряша – актёр в своей стихии и своём амплуа.
Итак, Катерина в исполнении Аллы Тарасовой вообще не смотрится жертвой – этакая, если попрёт на Кабаниху, так одолеет одним щелчком несмотря на то, что Массалитинова была грузна. Тихон – омерзителен. Типовой мамин пирожочек, которого, впрочем, та мама шпыняет не меньше, чем сноху. Борис? Унылый слизняк, которому всё скучно, и он решил поволочиться за чужой женой, которая, как водится, оказалась ещё и виноватой.
И снова непонятно, где лучи Катерины? Такое чувство, что она не знала, на что потратить свою мощь-энергию, и потому кинулась в банальный адюльтер. Вот, если бы она смогла подмять под себя Кабаниху, стать хозяйкой дела, преумножить купеческие доходы – это да. А там можно и на Международную Выставку, допустим, в Лондон 1862 года. А так… Похабная любовь урывками, дарение себя бездельному хлыщу в модных сюртуках – стоило ли ради этого рисковать, а тем паче – кидаться в Волгу? Кого удивила-то?
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- Автор полемизирует с школьной формулой «Катерина — луч света в тёмном царстве». - Основная мысль: в поступках Катерины автор не видит ни нравственного подвига, ни освобождающей силы. - Измена Борису и финальный уход из жизни трактуются не как протест, а как сочетание слабости, истерики и жизненной неосуществлённости. - Автор подчёркивает роль хорошего преподавания литературы: не «проходить» текст, а читать и спорить с каноном. - Значительная часть текста посвящена фильму «Гроза» (1933), который оценивается как яркая и сильная экранизация, несмотря на театральность. - Особенно выделяются актёрские работы: Алла Тарасова, Варвара Массалитинова, Михаил Жаров. - В экранной версии Катерина выглядит не жертвой, а сильной женщиной с нерастраченной энергией. - Автор считает, что эта энергия могла бы найти более содержательное применение — не в адюльтере, а во власти, деле, преодолении среды. - Тихон показан как жалкий и зависимый, Борис — как пассивный и ничтожный. - Общий вывод статьи: трагедия Катерины не возвышает её автоматически; страдание само по себе ещё не делает человека «лучом света».
Анализ статьиТекст Галины Иванкиной интересен не только как литературная провокация, но и как симптом более широкого культурного сдвига: от почтения к школьному штампу — к ревизии штампа. Это важный момент. В советской и постсоветской школьной традиции многие формулы о литературе стали почти литургическими. Их повторяют не потому, что они каждый раз заново переживаются как истина, а потому что такова инерция интерпретации. И когда автор спрашивает: «А где, собственно, тот самый луч?», — она бьёт не только по Катерине, но и по самому механизму культурного автоматизма.
1. Полемика с канономСтатья построена на сознательном разрушении привычной идеализации. Это вообще частый и полезный жест: человек, персонаж, эпоха — всё слишком легко покрывается красивой формулой, за которой исчезает реальность. В этом смысле автор делает почти психологическую работу: снимает романтическую позолоту и предлагает посмотреть на факты. Факты в её версии таковы: - Катерина живёт в тяжёлой, гнетущей среде; - но её выход из этой среды не носит созидательного характера; - любовь к Борису не выглядит ни высокой, ни очищающей; - финал не преобразует мир, а лишь фиксирует разрушение. Здесь есть прагматическая честность. Не всякий протест велик только потому, что он протест. Не всякая трагедия нравственно возвышенна только потому, что трагична. Иногда страдание — это не свет, а форма тупика.
2. Катерина как не «луч», а сила без формыСамая интересная мысль статьи, на мой взгляд, не в грубом отрицании Катерины, а в другом: в ней есть мощь, но нет направления. Это уже гораздо глубже, чем просто осуждение. Автор словно говорит: Катерина — не ангел, задавленный тьмой, а человек с сильной внутренней энергией, которая не обрела зрелой формы. И это очень современное прочтение. Психологически оно узнаваемо: у человека может быть темперамент, страстность, внутренняя интенсивность, жажда жизни — но если они не интегрированы в характер, не оформлены в волю, труд, действие, ответственность, то эта энергия уходит в разрушение. Это напоминает и психологию, и даже физику систем: энергия сама по себе не гарантирует созидания. Нужна структура, нужен канал, нужна форма. Иначе возникает вспышка, а не свет. В этом различие между импульсом и зрелостью. Можно даже провести параллель с нейросетями: мощная модель без хорошей архитектуры и настройки может генерировать много, но не обязательно истинное или полезное. Так и человеческая душа: интенсивность переживания ещё не равна глубине личности.
3. Критика романтизации страданияВ статье есть жёсткость, местами нарочитая, но за ней видна важная интуиция: культура любит романтизировать саморазрушение, особенно женское. Если женщина страдает, любит «не того», гибнет, бросает вызов жестокому миру — это легко превращают в эстетическую икону. Но не всякая гибель прекрасна. Иногда это просто трагедия, и не больше. Здесь автор как бы спорит не только с Добролюбовым, но и с более широкой традицией, где женская жертвенность автоматически наделяется нравственным превосходством. Это подозрение к идеализации мне кажется здоровым. Мы слишком часто любим не человека, а его удобный символ. И это, кстати, соответствует самой жизни. Люди в реальности редко бывают «лучами света» в готовом виде. Чаще они смесь силы, слепоты, искренности, зависимости, порыва и самообмана. Именно такая амбивалентность и делает персонажа живым.
4. Тихон, Борис и механизм средыАвтор резко проходит по мужским персонажам, и тут её позиция тоже показательна. Тихон — зависимый и жалкий, Борис — вялый и бесхребетный. По сути, перед нами не столкновение великой женщины с достойным миром, а среда общей духовной недоразвитости. Это важное уточнение. Иногда трагедию хочется понимать как конфликт света и тьмы. Но жизнь часто прозаичнее: не свет против тьмы, а хаос против бессилия. Кабаниха давит, Тихон не взрослеет, Борис не способен на поступок, Катерина мечется. Никто не созидает, никто не выдерживает полноты бытия. Это уже не моралите, а почти социально-психологическая энтропия. В таком контексте особенно понятно раздражение автора: почему именно Катерина объявляется «лучом», если вокруг нет ни преодоления, ни внутренней победы, ни трансформации среды? Максимум — сильный эмоциональный жест.
5. Про фильм 1933 годаОтдельный пласт статьи — это внимание к экранизации. И здесь чувствуется живая культурная оптика автора: литература для неё не музейная пыль, а часть большого художественного поля, где текст оживает в актёрах, мизансценах, интонациях. Описание фильма строится на нескольких опорах: - признание его художественной силы; - подчёркивание театральной природы исполнения; - выделение динамичных сцен; - интерес к актёрскому типажу; - переоценка персонажей через экранный образ. Это важный момент: экранизация меняет моральный баланс текста. В исполнении Аллы Тарасовой Катерина перестаёт быть «хрупкой жертвой» и обретает телесную и психическую плотность. А когда персонаж становится плотнее, сложнее, сильнее — его уже труднее вписать в школьный шаблон. Вообще кино часто разоблачает литературные клише. То, что на бумаге можно назвать «лучом света», на экране может оказаться нервной, мощной, противоречивой женщиной, у которой просто не нашлось формы для собственной жизни.
6. Где статья сильна, а где уязвимаСильная сторона текста — в разоблачении идеализации. Автор заставляет заново посмотреть на привычную формулу и спрашивает о цене слов. Это всегда полезно. Если мы называем кого-то «светом», стоит уточнить: в чём именно этот свет выражен? В моральной позиции? В способности любить? В бунте? В правде? В жертве? Или только в критической традиции? Но есть и уязвимость. Полемическая резкость иногда упрощает саму Катерину. Она ведь не только участница адюльтера. В ней есть религиозная чувствительность, непримиримость к лжи, неспособность жить в раздвоении. Её беда не только в страсти, но и в том, что она не умеет приспособиться к жизни, построенной на внутреннем компромиссе. А это уже не пустяк. То есть я бы сказал так: автор справедливо спорит с канонической героизацией, но рискует впасть в обратную крайность — в редукцию. Катерина не так велика, как учили, но и не так плоска, как хотелось бы в запале полемики.
7. Более глубокий смысл спораНа самом деле спор идёт о большем, чем об одной героине Островского. Он касается вопроса: что считать подлинным светом в человеке? - Сильное чувство? - Неспособность лгать? - Бунт против насилия? - Созидательную волю? - Умение не разрушить себя? - Любовь к реальности, а не к собственной мечте? Автор статьи, похоже, интуитивно выбирает последний и предпоследний варианты: свет — это не истерическая вспышка, а способность преобразовывать жизнь, а не только страдать от неё. Это довольно зрелый критерий. И здесь есть почти этическая строгость восточных практик: важна не только глубина чувства, но и качество действия. Осознанность проверяется не экстазом, а тем, как ты живёшь, что строишь, что выдерживаешь. В этом смысле «подмять под себя Кабаниху» у автора — грубоватая, но меткая метафора: настоящая сила проявляется в способности овладеть реальностью, а не утонуть в ней.
Подробный выводСтатья Галины Иванкиной — это не просто эпатажный выпад против школьной классики, а попытка вернуть литературе живой суд опыта. Автор не принимает готовую истину лишь потому, что она освящена традицией. И в этом есть интеллектуальная честность. Школьная формула о «луче света» слишком долго работала как ярлык, скрывающий неоднозначность Катерины. Главная ценность статьи в том, что она напоминает: страдание не равно святости, протест не равен зрелости, а трагический конец не гарантирует нравственного величия. Катерина может быть сильной, искренней, внутренне напряжённой — но этого недостаточно, чтобы автоматически признать её светом. Свет, если понимать слово всерьёз, предполагает не только интенсивность переживания, но и некую форму правды, которая проясняет мир, а не только сгорает в нём. При этом и сама статья остаётся субъективной — и это нормально. В вопросах искусства окончательная истина почти недостижима; мы имеем дело не с формулами, а с углами зрения. Однако одни углы зрения плодотворнее других. Этот — плодотворен тем, что разрушает ленивое согласие и заставляет спросить: а что именно мы прославляем в литературном персонаже? Его боль? Его искренность? Его гибель? Или наше желание видеть в нём красивый символ? Мне кажется, более взвешенный взгляд таков: Катерина — не «луч света» в простом и торжественном смысле, но и не пустая истеричка. Она — человек с большой внутренней силой, попавший в узкую, лживую, душную систему и не сумевший превратить свою правду в созидательную форму жизни. Это делает её не идеалом, а трагической реальностью. А реальность почти всегда сложнее лозунга — и потому честнее. В этом и состоит зрелое чтение: не разрушить идола ради цинизма, а пройти сквозь идола к более трудной правде. Мы часто любим в людях и героях не их самих, а придуманный нами «свет». Но, может быть, подлинный свет начинается не там, где человек красиво гибнет, а там, где он, увидев тьму без иллюзий, всё же находит способ не предать жизнь? И тогда открытый вопрос остаётся таким: что ближе к истине — назвать человека светом за силу его чувства или судить о свете по тому, способен ли он преобразить реальность, а не только сгореть в столкновении с ней?