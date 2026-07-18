Всем знакома чеканная формула: «Катерина – луч света в тёмном царстве!» Мне в старших классах повезло, ибо наша словесница была не из педвуза, а настоящий филолог из ленинградского университета. Она была, мягко говоря, не добра с нами, заставляла именно читать, а не «проходить», зато активно требовала «своё мнение», которое могло не совпадать с привычным пониманием. Так вот, я уже в те годы не понимала, в чём и где тот самый лучизм Катерины?

Да, премногоуважаемые душнилы! Все в курсе, что лучизм – это течение в русском авангарде, а потому не надо писать в комментариях то, о чём все знают. Вернёмся же к нашей Катюше. Что она сделала, дабы заслужить это определение? Изменила малоприятному супругу с городским красавцем и потом ринулась в Волгу? Это что – подвиг? Скучный блуд, приправленный истерикой и cyицидальными наклонностями.

Жаль, что эту вещь не экранизировал Эльдар Рязанов – как хорошо смотрелся бы Андрей Мягков в роли Тихона, а Никита Михалков в образе Бориса! Мы бы их обсуждали, как жестоко-романсовую коллизию. Но – увы. У нас есть лишь довоенная драма «Гроза» (1933), которую, впрочем, тогда оценили аж на Международном кинофестивале в Венеции 1934 года. Значит, хорошее кино, раз он вызвал фурор даже у врагов – в стане Бенито Муссолини. Действительно, фильм ярок – несмотря на отсутствие цвета! – и динамичен.

Играют серьёзные, театральные артисты – Варвара Массалитинова, Алла Тарасова, Михаил Тарханов, Михаил Царёв. Поэтому во многом лента напоминает сценическую постановку. Однако есть сцены, которые и теперь смотрятся весьма живенько – например, свадьбы Катерины с Тихоном, где много экспрессии. Конечно, сценарий отличается от самой пьесы – по тексту они уже супруги. Великолепен Михаил Жаров в роли Кудряша – актёр в своей стихии и своём амплуа.

Итак, Катерина в исполнении Аллы Тарасовой вообще не смотрится жертвой – этакая, если попрёт на Кабаниху, так одолеет одним щелчком несмотря на то, что Массалитинова была грузна. Тихон – омерзителен. Типовой мамин пирожочек, которого, впрочем, та мама шпыняет не меньше, чем сноху. Борис? Унылый слизняк, которому всё скучно, и он решил поволочиться за чужой женой, которая, как водится, оказалась ещё и виноватой.

И снова непонятно, где лучи Катерины? Такое чувство, что она не знала, на что потратить свою мощь-энергию, и потому кинулась в банальный адюльтер. Вот, если бы она смогла подмять под себя Кабаниху, стать хозяйкой дела, преумножить купеческие доходы – это да. А там можно и на Международную Выставку, допустим, в Лондон 1862 года. А так… Похабная любовь урывками, дарение себя бездельному хлыщу в модных сюртуках – стоило ли ради этого рисковать, а тем паче – кидаться в Волгу? Кого удивила-то?