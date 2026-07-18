В этом выпуске цикла «История России — главное» историк Кирилл Назаренко рассказывает о причинах, ходе и последствиях Великой Отечественной войны — от предвоенных дипломатических манёвров до штурма Берлина.

В этом видео:

— Истоки Второй мировой: почему Версальская система породила реваншизм

— Мюнхенский сговор: как Запад предал Чехословакию и развязал руки Гитлеру

— Пакт Молотова-Риббентропа: был ли у СССР выбор и что этот договор дал стране

— Нападение Германии: почему Красная Армия оказалась не готова к 22 июня 1941

— План «Барбаросса» и план голода: как нацисты планировали уничтожение населения

— Коренной перелом: Сталинград и Курск — как Красная Армия перехватила инициативу

— Партизанское движение: организованное сопротивление в тылу врага

— Цена победы: потери СССР и проблема их подсчёта

— Судьба военнопленных: мифы и реальность

— Историческая память: почему мы обязаны помнить войну

Предыдущая часть: https://youtu.be/gvufBpciMYQ

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#ВеликаяОтечественнаяВойна #ВтораяМировая #Назаренко

00:00 – Трагедия и подвиг Великой Отечественной

03:23 – Истоки Второй мировой: от Версаля до нацизма

06:07 – СССР и Мюнхенский сговор: почему не удалась коллективная безопасность

10:40 – Пакт Молотова-Риббентропа и советско-финская война

23:03 – Падение Франции и директива «Барбаросса»

27:02 – Причины поражений Красной Армии в 1941 году

34:55 – Геноцидальные планы Гитлера: план голода и генеральный план «Ост»

49:12 – Как нацисты уничтожали советское население: блокада и военнопленные

57:04 – Коллаборационизм: масштабы и мотивы

01:04:41 – Этапы Великой Отечественной: 1941-1943-1945

01:17:20 – Партизанское движение и роль Сталина

01:25:10 – Цена победы: потери СССР и проблема их подсчёта

01:34:24 – Историческая память: почему мы обязаны помнить