Андрей Школьников: К вопросу выбора места для столицы
Вернёмся к вопросу переноса столицы в Южную Сибирь в горизонте 15-20 лет, что будет необходимо для сбалансированного развития страны и ответа на геополитические вызовы. Пытаться предугадать точное расположение, чтобы туда переехать или приобрести там землю – бессмысленное занятие. Это будет проект всей страны, никаких преференций у местных не будет, да и нужные земли будут реквизированы государством. Много выгоднее не замораживать себя на годы в глуши, не переживать за верность ставки, а просто жить и работать. Когда будет объявлено о планах, никто не мешает поехать в первых рядах.
Перенос столицы не означает одномоментного появления комфорта, инфраструктуры и среды, это будут десятилетия жизни на стройке. Пообщайтесь с людьми, что покупали квартиры в первых кварталах новых районов в Новой Москве, кому-то повезло, но большая часть смогла начать нормально жить лишь через 10-15 лет, когда все оказалось достроено и заселено, метро наконец-то подвели, социальную инфраструктуру с опозданием построили, а территорию облагородили. Вроде бы теперь можно жить, но радость совсем не та, что была бы годы назад, да и многое морально устарело.
Отдельная история про местное население, что помнит тут ещё речки и пруды, где можно было купаться, леса и рощи, где собирали ландыши и грибы. Теперь вместо полей тетрисы человейников, всё в бетоне и асфальте. Кто будет молод в этот период – можно ехать в начале строительства, кто будет в зрелом возрасте – только в рамках работы, ну а пожилым там точно нечего делать, комфорта долго не будет.
В отношении конкретного расположения больше шансов у Минусинской долины, но сейчас это сугубо теоретический вопрос. Придёт время и специально обученные люди выделят десятки критериев и уже исходя из них будут делать выбор, яростно споря и интригуя. Изменения накроют весь регион, на тысячи километров во все стороны, перекраивая существующую транспортную сеть, дороги, инфраструктуру и т.д. Даже северу современного Казахстана достанется, но это уже другая история и другие границы.
На юге Сибири будут создавать производства, закладывать новые и оживлять старые города. Особое внимание на первых порах будет уделяться транспорту, ж/д и автодороги должны будут стать избыточными, с множеством путей и мостов. Населённые пункты будут выбирать исходя не только из местоположения естественных производительных сил, но и наличия истории.
В регионе есть города, которым несколько сот лет, например город Тара на Иртыше был основан в 1594 г., он является одним из центров Омской области, центром Тарской епархии. Пусть сейчас там живет менее 30 тысяч человек, но если придать импульс развития, «воссоздать» старые строения, провести транспортные магистрали и т.д., получится очень даже симпатичный город с историей и традицией.
В рамках 6-го уклада (в 40-е гг.) города миллионники и агломерации потеряют практический смысл, будущее у меньших по размеру городов, что через несколько десятилетий станут местом притяжения. Важно защитить их от однотипной индустриально-офисной стройки, воссоздавая логику, архитектуру и ансамбль старых городов европейской части страны, какими они могли бы быть, если бы не похабство панельных советских домов и постсоветских коммерческих проектов.
В Европе хорошо умели создавать пространства, где старое переплеталось с новым, даже если этого старого совсем недавно толком и не оставалось. Старые города Южной Сибири нужно строить по такому принципу, чтобы был «исторический центр», рядом продуманный новый город, а третьим элементом становилась природа: лес, реки или чистое озеро в центре. Тот же город Тара может стать одной из витрин подобного, уж очень удачно он расположен для будущего развития.
И, да, было бы очень неплохо создать в ближайшие 3–5 лет план территориального развития всего юга Сибири, наметив будущие узлы и центры, чтобы не устраивать строительной вакханалии и не гробить природу…
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Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Перенос столицы в Южную Сибирь рассматривается как стратегическая необходимость в горизонте 15–20 лет для более сбалансированного развития России и ответа на геополитические вызовы. - Пытаться заранее угадать точное место новой столицы бессмысленно: это будет государственный мегапроект, где местные жители не получат особых преимуществ, а нужные земли, вероятно, будут изъяты под нужды строительства. - Переезд “на опережение” нерационален: лучше продолжать жить и работать в текущем месте, а при официальном запуске проекта — действовать уже по факту. - Перенос столицы не создаст сразу комфортной среды: первые десятилетия будут сопровождаться масштабной стройкой, нехваткой инфраструктуры и затянувшимся благоустройством. - В качестве аналогии приводится опыт Новой Москвы, где полноценная среда для жизни во многих местах формировалась 10–15 лет. - Местное население нередко болезненно воспринимает урбанизацию, так как она уничтожает привычные природные и культурные ландшафты. - Молодым людям может быть оправдан переезд на раннем этапе строительства, людям зрелого возраста — скорее по работе, пожилым — такой переезд вряд ли подойдёт из-за долгого отсутствия комфорта. - Среди возможных локаций наиболее вероятной называется Минусинская долина, но это пока лишь теоретическое предположение. - Выбор места должен происходить на основе множества критериев — транспортных, географических, экономических, исторических, природных и геополитических. - Перенос столицы затронет весь регион на тысячи километров, повлияет на транспортную сеть, дороги, мосты, инфраструктуру и даже косвенно на север современного Казахстана. - На юге Сибири предполагается развитие производства, запуск новых и оживление старых городов. - На первом этапе ключевым приоритетом станет избыточное развитие транспортной инфраструктуры — железных дорог, автодорог, мостов, дублирующих маршрутов. - Развитие должно опираться не только на экономику, но и на историческую преемственность городов. - В качестве примера перспективного исторического центра приводится Тара, которую можно развивать как город с историей, традицией и новой транспортной ролью. - В логике автора, в рамках 6-го технологического уклада к 2040-м годам городские агломерации и миллионники утратят прежний смысл, а более перспективными станут небольшие и средние города. - Новые города Южной Сибири следует строить не как безликие индустриально-офисные пространства, а как сочетание: - исторического ядра, - продуманной современной застройки, - природного элемента — леса, реки, озера. - Нужен долгосрочный план территориального развития юга Сибири на 35 лет, чтобы избежать хаотической застройки и разрушения природы.
Подробный выводТекст Школьникова интересен тем, что он говорит не просто о переносе столицы как о политическом жесте, а как о цивилизационном проекте. И здесь важен сам масштаб мышления: речь не о переезде нескольких министерств, а о попытке пересобрать пространственную логику страны. Это очень глубокая идея. У любой большой страны столица — не только административный центр, но и символ того, куда направлено историческое движение. Если столица слишком сконцентрирована в одной части государства, вся страна начинает жить как организм с гипертрофированно развитой одной частью тела. Россия в этом смысле действительно напоминает систему, где политическая, финансовая, культурная и кадровая энергия чрезмерно стянута в Москву. С практической точки зрения автор, на мой взгляд, делает важное уточнение: перенос столицы — это не романтический проект, а тяжелая, долгая и местами некрасивая реальность. Здесь чувствуется зрелый взгляд без идеализации. Люди любят представлять такие проекты как мгновенное возникновение нового “идеального города”, но в реальности сначала приходят экскаваторы, бетон, временные дороги, дефицит среды, ошибки проектирования, перегрузка коммуникаций, перекосы цен и человеческая усталость. Это напоминает не рождение законченного организма, а скорее развитие нервной системы у ребенка: сначала грубые связи, потом координация, и только спустя годы — относительная гармония. С мегапроектами всегда так: сначала функция, потом красота, если вообще до красоты доходят. Отдельно ценно, что в тексте есть предупреждение против спекулятивного поведения — не надо заранее ехать “занимать место под солнцем”. Это прагматично. В подобных процессах индивидуальная “хитрость” почти всегда проигрывает системной логике государства. Человек может вообразить, что он опередил историю, но чаще он просто проецирует на будущее свою жадность или тревогу. Это, кстати, типичная человеческая склонность: мы часто цепляемся не за реальность, а за идеализированный образ будущей выгоды. И здесь философский слой текста особенно интересен: автор, по сути, предлагает не жить в фантазии о будущем выигрыше, а оставаться в контакте с настоящим — жить, работать, сохранять подвижность. Это очень здравая форма свободы. Важный сюжет — судьба старых и малых городов. Здесь статья выходит за пределы обычного геополитического разговора и касается вопроса культурной антропологии. Автор не хочет, чтобы Южная Сибирь была застроена очередной серией “человейников”, то есть безликой урбанистикой, в которой человек живет не в городе, а в стандартизированной ячейке. Это критика не только советской панели или постсоветской коммерческой застройки, но и вообще мышления, в котором эффективность без образа жизни считается достаточной. Но город — это не просто контейнер для населения. Это форма памяти, идентичности и ритма жизни. В этом смысле идея сочетать исторический центр, новый город и природное ядро выглядит очень здраво. Она отражает более целостное понимание среды. Человек плохо живет там, где есть только работа и жилье. Ему нужна ткань смысла: пространство, где можно не только функционировать, но и чувствовать связь с историей, красотой, природой. Даже материалистически это оправдано: психика стабильнее в среде, где присутствуют разнообразие, символическая насыщенность и доступ к природному ландшафту. А если смотреть шире, то город без памяти похож на человека без биографии — он может существовать, но ему трудно обрести характер. Интересно и спорно звучит тезис о том, что в рамках 6-го технологического уклада города-миллионники потеряют смысл. Это уже не факт, а скорее прогноз, и к нему стоит относиться осторожно. С одной стороны, цифровизация, распределенные формы занятости, автоматизация, новые логистические модели действительно могут снизить необходимость сверхконцентрации населения. С другой — история показывает, что крупные города умирают неохотно, потому что они являются узлами не только экономики, но и плотности человеческих связей, творчества, власти, образования и статуса. Поэтому здесь истина, вероятно, не бинарна: не “миллионники исчезнут”, а их монополия на развитие может ослабнуть. И вот это уже звучит гораздо убедительнее. Также стоит отметить скрытую этическую проблему, которая есть в тексте, хотя она проговорена не до конца: любое большое территориальное развитие почти неизбежно вступает в конфликт с природой и локальным укладом жизни. Автор это понимает, когда говорит о необходимости не гробить природу и не устраивать строительную вакханалию. Но в реальности такие проекты почти всегда сопровождаются насилием над ландшафтом, привычками, памятью местных жителей. Здесь важно не впасть в утопизм. Даже самый красивый план может стать формой грубого вмешательства, если в нём нет уважения к месту как к живой среде, а не как к пустому холсту для геостратегов. В этом смысле стратег должен быть немного садовником, а не только инженером. Если смотреть совсем широко, статья говорит о вечной теме: можно ли сознательно спроектировать будущее, не разрушив живую ткань настоящего? Государства часто хотят строить рационально, как архитектор чертит план. Но общество, культура, память, экология — это не чертёж, а сложная самоорганизующаяся система. Тут есть аналогия с нейросетями: можно задать архитектуру, можно обучать, можно направлять градиент, но нельзя до конца вручную прописать все полезные свойства сложной системы. Чем масштабнее проект, тем важнее оставить место для адаптации, обратной связи и исправления ошибок.
ИтоговоСтатья Школьникова производит впечатление трезвого стратегического эссе, в котором сочетаются: - геополитическая логика, - экономическая рациональность, - урбанистическое мышление, - уважение к исторической среде. Её сильная сторона — отказ от наивности и попытка мыслить долгими циклами, а не сиюминутной выгодой. Её слабое место — некоторые прогнозы подаются как почти очевидные, хотя на деле остаются дискуссионными, особенно тезис о будущем упадке агломераций. Но в целом главный посыл ценен: если Россия действительно хочет быть не просто территорией, а пространственно организованной цивилизацией, то ей необходимо заново осмыслить, где сосредоточены власть, люди, производство, память и смысл. И здесь возникает, пожалуй, самый интересный вопрос: когда мы говорим о новой столице, мы ищем просто более удобную точку на карте — или пытаемся ответить на более глубокий вопрос о том, какой образ будущего считаем истинным для страны и человека в ней?