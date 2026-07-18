Вернёмся к вопросу переноса столицы в Южную Сибирь в горизонте 15-20 лет, что будет необходимо для сбалансированного развития страны и ответа на геополитические вызовы. Пытаться предугадать точное расположение, чтобы туда переехать или приобрести там землю – бессмысленное занятие. Это будет проект всей страны, никаких преференций у местных не будет, да и нужные земли будут реквизированы государством. Много выгоднее не замораживать себя на годы в глуши, не переживать за верность ставки, а просто жить и работать. Когда будет объявлено о планах, никто не мешает поехать в первых рядах.

Перенос столицы не означает одномоментного появления комфорта, инфраструктуры и среды, это будут десятилетия жизни на стройке. Пообщайтесь с людьми, что покупали квартиры в первых кварталах новых районов в Новой Москве, кому-то повезло, но большая часть смогла начать нормально жить лишь через 10-15 лет, когда все оказалось достроено и заселено, метро наконец-то подвели, социальную инфраструктуру с опозданием построили, а территорию облагородили. Вроде бы теперь можно жить, но радость совсем не та, что была бы годы назад, да и многое морально устарело.

Отдельная история про местное население, что помнит тут ещё речки и пруды, где можно было купаться, леса и рощи, где собирали ландыши и грибы. Теперь вместо полей тетрисы человейников, всё в бетоне и асфальте. Кто будет молод в этот период – можно ехать в начале строительства, кто будет в зрелом возрасте – только в рамках работы, ну а пожилым там точно нечего делать, комфорта долго не будет.

В отношении конкретного расположения больше шансов у Минусинской долины, но сейчас это сугубо теоретический вопрос. Придёт время и специально обученные люди выделят десятки критериев и уже исходя из них будут делать выбор, яростно споря и интригуя. Изменения накроют весь регион, на тысячи километров во все стороны, перекраивая существующую транспортную сеть, дороги, инфраструктуру и т.д. Даже северу современного Казахстана достанется, но это уже другая история и другие границы.

На юге Сибири будут создавать производства, закладывать новые и оживлять старые города. Особое внимание на первых порах будет уделяться транспорту, ж/д и автодороги должны будут стать избыточными, с множеством путей и мостов. Населённые пункты будут выбирать исходя не только из местоположения естественных производительных сил, но и наличия истории.

В регионе есть города, которым несколько сот лет, например город Тара на Иртыше был основан в 1594 г., он является одним из центров Омской области, центром Тарской епархии. Пусть сейчас там живет менее 30 тысяч человек, но если придать импульс развития, «воссоздать» старые строения, провести транспортные магистрали и т.д., получится очень даже симпатичный город с историей и традицией.

В рамках 6-го уклада (в 40-е гг.) города миллионники и агломерации потеряют практический смысл, будущее у меньших по размеру городов, что через несколько десятилетий станут местом притяжения. Важно защитить их от однотипной индустриально-офисной стройки, воссоздавая логику, архитектуру и ансамбль старых городов европейской части страны, какими они могли бы быть, если бы не похабство панельных советских домов и постсоветских коммерческих проектов.

В Европе хорошо умели создавать пространства, где старое переплеталось с новым, даже если этого старого совсем недавно толком и не оставалось. Старые города Южной Сибири нужно строить по такому принципу, чтобы был «исторический центр», рядом продуманный новый город, а третьим элементом становилась природа: лес, реки или чистое озеро в центре. Тот же город Тара может стать одной из витрин подобного, уж очень удачно он расположен для будущего развития.

И, да, было бы очень неплохо создать в ближайшие 3–5 лет план территориального развития всего юга Сибири, наметив будущие узлы и центры, чтобы не устраивать строительной вакханалии и не гробить природу…

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