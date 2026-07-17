Как страна с соломенными крышами и 21% грамотных людей за одно поколение стала сверхдержавой, запустила человека в космос и подарила миру величайшие произведения культуры? Была ли советская цивилизация просто «экспериментом» или она создала нечто уникальное — от универсальной школы до феномена советского человека?

Об этом Рустем Вахитов рассказал на фестивале «Прорывы в будущее» в Набережных Челнах!

— Образование как главный прорыв: как большевики за 20 лет ликвидировали неграмотность

— Наука: от иностранной имперской аспирантуры, до советских нобелевских лауреатов и космической программы

— Культура для народа: как радио, кино и библиотеки открыли миллионам доступ к Пушкину, Шостаковичу и мировому наследию

— Школа двух коридоров: почему гимназии в империи были только для избранных

— Феномен советского человека: как идеалы и вера в будущее поднимали страну из руин дважды

— Дружба народов: как Советский Союз примирил враждовавшие этносы

— Сравнение с США: почему в стране, победившей в холодной войне, 28% населения не отвечают элементарным требованиям грамотности

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#СССР #СоветскаяКультура #РустемВахитов