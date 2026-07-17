Великая советская культура — правда или пропагандистский миф? / Рустем Вахитов
Как страна с соломенными крышами и 21% грамотных людей за одно поколение стала сверхдержавой, запустила человека в космос и подарила миру величайшие произведения культуры? Была ли советская цивилизация просто «экспериментом» или она создала нечто уникальное — от универсальной школы до феномена советского человека?
Об этом Рустем Вахитов рассказал на фестивале «Прорывы в будущее» в Набережных Челнах!
— Образование как главный прорыв: как большевики за 20 лет ликвидировали неграмотность
— Наука: от иностранной имперской аспирантуры, до советских нобелевских лауреатов и космической программы
— Культура для народа: как радио, кино и библиотеки открыли миллионам доступ к Пушкину, Шостаковичу и мировому наследию
— Школа двух коридоров: почему гимназии в империи были только для избранных
— Феномен советского человека: как идеалы и вера в будущее поднимали страну из руин дважды
— Дружба народов: как Советский Союз примирил враждовавшие этносы
— Сравнение с США: почему в стране, победившей в холодной войне, 28% населения не отвечают элементарным требованиям грамотности
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#СССР #СоветскаяКультура #РустемВахитов
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции СССР представлен не как случайный исторический эпизод, а как проект грандиозной модернизации, превративший отсталую аграрную страну в индустриальную сверхдержаву. - Главный акцент сделан не только на материальных, но и на духовных достижениях советской цивилизации. - Ключевым основанием величия СССР автор считает массовое образование: - ликвидацию неграмотности; - создание всеобщей, общедоступной и бессословной школы; - резкий рост числа школ, вузов и университетов. - Российская империя в лекции противопоставляется СССР как общество с элитарной моделью образования, где качественное обучение было доступно в основном верхам. - Советская система характеризуется как уникальный исторический опыт, где сын министра и сын уборщицы могли учиться за одной партой. - Наука в СССР описана как феномен «большой науки»: - масштабная сеть научных учреждений; - собственная исследовательская инфраструктура; - мировое признание через Нобелевские премии и крупные открытия. - Подчеркивается, что до революции русская наука была во многом зависима от Германии, а советская власть создала самостоятельную научную систему. - Советская культура трактуется как не только продолжение, но и массовое распространение высокой русской культуры: - Пушкин, классическая музыка, театр, литература стали достоянием широких слоев народа. - В качестве доказательства культурной мощи СССР приводятся имена писателей, режиссеров, художников, композиторов, архитекторов и авангардистов мирового уровня. - Важнейшим итогом советского проекта называется формирование «советского человека»: - трудолюбивого; - солидарного; - способного к мобилизации; - ориентированного не только на личную выгоду, но и на общее дело. - Особой ценностью объявляется дружба народов, благодаря которой в рамках СССР удавалось сдерживать межнациональные конфликты. - В ответах на вопросы автор признает наличие идеологической цензуры и ограничений в гуманитарной сфере, но считает тезис о полной отсталости советских гуманитарных наук сильным преувеличением. - Нобелевские премии в гуманитарных областях оцениваются как политически ангажированные, тогда как в естественных науках — как в целом более объективные.
Подробный выводВ этом видео выстраивается очень цельная и эмоционально насыщенная апология советского проекта. Но сила этой лекции не только в пафосе. Она опирается на понятную логику: если страна сумела за исторически короткий срок ликвидировать массовую неграмотность, создать индустрию, науку, массовую школу, расширить доступ к высокой культуре и удерживать сложное многонациональное пространство, то говорить о «великой советской культуре» как о чистом мифе уже трудно. По крайней мере, это не пустая пропагандистская вывеска, а реальность, имевшая мощное институциональное основание.
1. Центральная мысль лекции: культура начинается не с шедевров, а с школыЭто, пожалуй, самый сильный тезис выступления. Часто о культуре говорят через вершины: великие книги, фильмы, симфонии, открытия. Но автор справедливо смещает внимание к фундаменту — образованию. Действительно, ни ученый, ни поэт, ни инженер, ни композитор не возникают в пустоте. Сначала возникает массовая школа, потом слой образованных людей, потом — научные институты, издательства, театры, конструкторские бюро, академическая среда, и лишь затем появляются «великие имена». В этом смысле советская цивилизация показана как машина культурного производства в самом глубоком смысле слова. Не просто как режим, создавший идеологию, а как система, создавшая социальные лифты. Это очень важная мысль. Потому что великая культура — это не только Пушкин или Шостакович, это еще и возможность для ребенка из бедной семьи вообще дойти до библиотеки, университета и лаборатории.
2. Образ СССР как «контркапиталистической духовности»Интересен и второй пласт рассуждения. Автор спорит с банальным представлением, будто атеистическое государство не могло иметь духовного измерения. Здесь он предлагает почти парадоксальную идею: советский проект, при всех его конфликтах с религией, сам был формой секулярной веры. Это сравнение можно понять и исторически, и психологически. Любое большое общество держится не только на хлебе, но и на смысле. Западный капитализм, как отмечал Вебер, опирался на протестантскую этику труда. Советский строй опирался на иной тип мобилизации: на веру в будущее, прогресс, справедливость, преобразование мира. Да, это была светская вера. Да, временами она принимала догматические и даже квазирелигиозные формы. Но отрицать ее духовную энергетику трудно. Здесь полезна междисциплинарная аналогия: человек может жить либо в режиме потребления, либо в режиме миссии. Первая модель экономически эффективна, но часто экзистенциально пуста. Вторая может быть опасна фанатизмом, но она же рождает героизм, самоотдачу и цивилизационные рывки. СССР, по мысли лектора, дал миллионам именно чувство миссии. И это, вероятно, одно из объяснений его культурной и научной продуктивности.
3. Сильная сторона лекции — указание на массовизацию высокой культурыОчень важен тезис о том, что советская власть не просто создавала новое искусство, но и сделала классическую русскую культуру массовой. Это действительно принципиально. Можно иметь великих писателей и при этом народ, который их не читает. Можно иметь великих композиторов и при этом большинство населения, не имеющее доступа ни к концертам, ни к нотам, ни к образованию, чтобы эту музыку понять. В этом смысле СССР выступает как гигантская система культурной дистрибуции: - библиотека в каждом районе, - школьная программа, - радио, - дешевое книгоиздание, - массовый театр, - клубы, дома культуры, кружки. То есть культура перестает быть привилегией салона и становится частью повседневности. Это очень существенный аргумент против тезиса о «мифе». Миф не строит сотни тысяч школ и библиотек. Миф может это обещать, но не воплощать в поколенческом масштабе.
4. Однако лекция явно идеализирует советский опытПри всей силе аргументов выступление, конечно, не свободно от идеализации. И это важно признать, чтобы не попасть в зеркальную ловушку: антисоветский миф нельзя лечить советским мифом. Автор сам вскользь признает: - борьбу с православием как трагедию; - наличие цензуры; - ограничения в гуманитарных науках; - политическое давление на мысль. Но эти темы в лекции отодвинуты на второй план. Между тем именно здесь лежит главный нерв проблемы. Великая культура — это не только масштаб, но и цена. Советский проект дал миллионам образование, но одновременно нередко стремился контролировать саму рамку допустимого мышления. Он открывал школу, но мог закрывать рот. Он расширял доступ к знанию, но не всегда терпел свободную интерпретацию этого знания. Это не отменяет достижений, но делает картину трагически сложнее. История почти никогда не бывает чистой. Великие системы часто несут в себе и созидание, и насилие. Как в ядерной энергии: один и тот же принцип может питать город и разрушать город. Так и советская модернизация — это сочетание подлинного культурного подъема и жесткой идеологической дисциплины.
5. Вопрос о «советском человеке»: реальность или символ?Один из самых интересных тезисов — идея о существовании особого типа личности, сформированного советской эпохой. Здесь можно спорить о степени обобщения, но сам феномен трудно отрицать. Действительно, советская система воспитывала качества, которые сегодня нередко выглядят почти архаично: - уважение к коллективному труду; - готовность жертвовать личным ради общего; - терпение; - дисциплину; - установку на образование как ценность; - доверие к науке и технике. Конечно, у этого типа личности была и теневая сторона: - конформизм, - страх перед властью, - двойная мораль, - привычка думать в рамках дозволенного. Но опять же, реальность сложнее пропагандистских ярлыков. Советский человек был не ангелом и не винтиком, а особой исторической формой субъекта, в котором уживались и искренний идеализм, и выработанная системой осторожность.
6. Тезис о дружбе народов — сильный, но требующий нюансаАвтор говорит о дружбе народов как о великом достижении советской власти. Это звучит убедительно, если смотреть на фактическое сосуществование множества этносов в одном пространстве, на межнациональные браки, общий язык общения, смешанные города, совместные проекты, общее образование и армию. Но и здесь важно не впасть в романтизацию. СССР действительно создал рамку, в которой многие конфликты были смягчены или отложены. Однако часть противоречий не исчезла, а была заморожена административно и идеологически. После распада Союза они вспыхнули с новой силой. Это не означает, что политика дружбы народов была ложью. Скорее, она была частично подлинной, частично удерживаемой силой государства, частично — результатом общей сверхидеи, которая после разрушения центра перестала связывать периферию. То есть дружба народов была и реальностью, и конструкцией одновременно. Но разве не так устроены почти все цивилизационные идентичности? Любое единство немного органично, немного воспитано, немного навязано, немного пережито сердцем.
7. Правда или миф?Если ответить прямо на вопрос, поставленный в названии, то по материалу лекции ответ такой: «Великая советская культура» — не пропагандистский миф, но и не безупречная легенда. Это историческая реальность, которую затем и советская, и антисоветская стороны по-своему мифологизировали. Что в ней несомненно реально: - массовое образование; - ликвидация неграмотности; - резкий рост научного потенциала; - создание мощной культурной инфраструктуры; - мировые достижения в искусстве и науке; - расширение доступа простых людей к высокой культуре; - формирование сильной коллективной идентичности. Что в ней мифологизировалось: - представление о полном отсутствии социальных и культурных противоречий; - замалчивание репрессий и цензуры; - идеализация единомыслия как духовного здоровья; - сведение культуры к достижениям системы без достаточного разговора о цене этих достижений. Именно здесь проходит важная граница между зрелым и незрелым отношением к истории. Незрелое — либо проклинать СССР целиком, либо поклоняться ему целиком. Зрелое — видеть, что реальная история почти всегда амбивалентна: она рождает и свет, и тень. Но если тень не должна ослеплять нас, то и свет не должен нас ослеплять тоже.
8. Главный смысл лекцииЕсли убрать полемический жар, то главный посыл беседы таков: без уважения к советскому культурному и образовательному наследию современная Россия рискует потерять связь с собственным источником исторической силы. Это не значит, что нужно механически возвращаться в прошлое. Историю нельзя воскресить, как нельзя второй раз войти в тот же поток. Но можно понять, какие внутренние принципы делали эту цивилизацию продуктивной: - ставка на образование; - вера в науку; - культурный максимализм; - социальная мобилизация; - идея общего будущего. Сегодняшний мир часто предлагает человеку быть прежде всего потребителем. Советский проект, при всех своих деформациях, предлагал быть участником большого смысла. И, возможно, именно поэтому память о нем до сих пор так жива: люди скучают не только по социальным гарантиям, но и по ощущению, что их жизнь включена в нечто большее, чем частный успех.
ИтогЛекция Рустема Вахитова — это яркая защита тезиса о том, что советская культура была не выдуманной витриной, а реальным цивилизационным достижением, выросшим из массового образования, большой науки, доступности высокой культуры и коллективной исторической цели. При этом для полноты картины важно помнить и о другой стороне: советская культурная мощь развивалась внутри системы, которая нередко подавляла свободу, упрощала сложность и требовала идеологической лояльности. Поэтому наиболее честный вывод звучит так: великая советская культура — это правда, но правда, которую искажали как пропаганда восхваления, так и пропаганда отрицания. И, возможно, зрелое отношение к ней начинается там, где мы перестаем искать либо идола, либо чудовище, а учимся видеть живую, противоречивую, огромную историческую реальность. И здесь возникает, пожалуй, самый важный вопрос: что делает культуру по-настоящему великой — масштаб ее достижений, глубина ее человеческого смысла или способность народа узнавать в ней собственную правду о себе?