“С чего надо начинать изучение истории войны” Е.Ю.Спицын на канале Геополитбюро программа “Интервью
Эфир на канале канале Геополитбюро 22 июня 2026 г.
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Каждый год 22 июня в России отмечают День памяти и скорби, приуроченный к годовщине самой страшной даты в истории страны. О коллективизации и раскулачивании, о значении индустриализации, о коренных причинах победы советского народа в войне, о том, когда стало понятно, что Гитлер нападет на СССР, об оценке потерь советской стороны в войне, о дипломатической игре в первые годы Второй мировой, о том, что заставило Гитлера решится на войну с СССР, о стратегии и расчетах Сталина, о плане "Ост" и том, что ждало народы Восточной Европы и о том, почему 22 июня в кабинете Молотова плакал немецкий посол говорят историк Евгений Спицын и политолог Руслан Сафаров
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#Спицын #СМИ #Интервью
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Начинать изучение истории войны, по мысли Спицына, нужно не с 22 июня 1941 года, а с предвоенной индустриализации, коллективизации и культурной революции в СССР. - Главный тезис лекции: победа в войне стала возможной прежде всего потому, что страна за 10 лет создала промышленный и социальный фундамент для будущего сопротивления. - Спикер оспаривает устоявшиеся цифры потерь СССР, считая диапазон оценок предметом серьезной научной дискуссии с участием историков и демографов. - В беседе подчеркивается, что завышение числа жертв часто использовалось как политический инструмент для дискредитации советского руководства, прежде всего Сталина. - Коллективизация трактуется как тяжелая, но исторически необходимая мера, связанная с мобилизацией ресурсов, высвобождением рабочей силы для индустриализации и подготовкой к большой войне. - Индустриализация представлена как ключевой фактор выживания СССР: сначала создавались базовые отрасли промышленности, затем — оборонный комплекс. - Важная мысль: к началу войны СССР не успел полностью перевооружить армию, и именно это стало одной из причин тяжелых потерь 1941 года. - Спицын считает, что Сталин не был наивен и понимал неизбежность войны, но стремился максимально ее отсрочить, чтобы выиграть время. - По его версии, Гитлер пошел на авантюру, нарушив логику войны на один фронт и начав поход против СССР до окончательного решения британского вопроса. - Сообщение ТАСС от 14 июня 1941 года трактуется не как наивность, а как тонкий дипломатический ход, адресованный мировому сообществу, чтобы показать: СССР не является агрессором. - В беседе подчеркивается, что антигитлеровская коалиция стала важнейшим фактором будущей победы. - План “Барбаросса” рассматривается как продукт не только идеологии, но и иллюзии Гитлера о слабости СССР после советско-финской войны. - Утверждается, что Блицкриг был сорван благодаря глубине обороны, сопротивлению Красной армии, Смоленскому сражению, обороне Ленинграда, Москвы и развертыванию промышленности на востоке. - Спицын резко отвергает попытки разделить ответственность между СС и вермахтом, настаивая, что вермахт тоже участвовал в преступлениях против советских граждан и военнопленных. - План “Ост” подается как программа колонизации, депопуляции, германизации и частичного уничтожения народов СССР, прежде всего славян. - Мысль беседы: разговоры в духе «пили бы баварское» — не просто ошибка, а непонимание реальной нацистской политики, которая предполагала не “комфортную оккупацию”, а радикальное подчинение и уничтожение. - Отдельно проводится параллель с современностью: историю нужно изучать как инструмент политического мышления, а не как набор мифов или эмоциональных клише.
Подробный выводВ этом видео звучит очень определенная и мировоззренчески цельная позиция: историю Великой Отечественной войны нельзя понимать, если смотреть только на фронт, даты сражений и фигуры полководцев. Это важная мысль. В некотором смысле война здесь показана не как внезапная катастрофа июня 1941 года, а как экзамен всей предыдущей эпохи.
1. С чего начинать изучение войныЕсли свести центральный тезис к простой формуле, то он такой: И в этом есть своя глубокая логика. Любая война — не только столкновение армий, но и столкновение: - экономик, - систем управления, - промышленности, - демографии, - идеологий, - способности общества терпеть и мобилизоваться. Если смотреть шире, это похоже на организм: в момент болезни проявляется не только сила удара извне, но и то, каким было тело до удара. Так и здесь: июнь 1941 года лишь вскрыл то, что строилось, не успевалось, ломалось и создавалось в 1930-е годы.
2. Главная основа победы — не только армия, а преобразование страныСпицын настаивает, что без индустриализации СССР не выстоял бы. Это один из стержней всей беседы. Аргумент строится так: - нельзя создать современную армию без тяжелой промышленности; - нельзя создать ВПК без металлургии, угля, машиностроения, энергетики; - нельзя быстро индустриализировать страну без массового перетока людей из деревни в город; - значит, индустриализация и коллективизация были связаны между собой как звенья одной цепи. Это, конечно, спорная и идеологически нагруженная интерпретация, но ее нельзя назвать внутренне нелогичной. Она выстроена вокруг принципа исторической необходимости. Здесь чувствуется почти античная трагика: решения могли быть жестокими, но вопрос ставился как вопрос выживания цивилизации. В философском плане это старая проблема истории: можно ли судить прошлое только по цене жертв, не учитывая цену альтернативы? Если альтернатива — гибель страны, оккупация, колонизация, распад народа, тогда моральная картина становится мучительно сложной.
3. О потерях: историческая наука против политической мифологииЗначительный фрагмент беседы посвящен спору о числе жертв войны. Спицын резко выступает против механического повторения цифры в 27 миллионов как чего-то окончательно установленного. Здесь полезно отделить две вещи: - эмоциональную правду: потери были колоссальны; - научную точность: их точный масштаб и структура действительно требуют демографического анализа. Это важный методологический урок. История деградирует, когда цифры становятся не инструментом понимания, а символами политической веры. В таком случае число перестает быть научным результатом и превращается в знамя. А любое знамя плохо считает. При этом важно помнить и другую сторону: даже если цифра дискуссионна, сам масштаб катастрофы от этого не становится меньше. Иногда спор о числе превращается в спор о сочувствии — а это уже подмена.
4. Неожиданность нападения: была ли она на самом делеВ беседе проводится мысль, что нападение Германии не было неожиданностью в стратегическом смысле, но было трудно предсказуемо в смысле точной даты и логики действий Гитлера. Это различие тонкое, но очень важное: - стратегически война ожидалась; - оперативно и хронологически СССР пытался выиграть время; - Сталин, по этой версии, исходил из рациональной модели: Германия сначала должна добить Британию, а уже потом открывать восточный фронт; - ошибка состояла в том, что Гитлер действовал не как холодный рационалист, а как авантюрист, опьяненный успехами. Это интересный психологический момент. История часто рушится не потому, что один человек ничего не понимал, а потому, что один просчитывал рационального противника, а противник уже перешел в состояние иррациональной самоуверенности. Так бывает и сегодня — в политике, бизнесе, даже в личных отношениях: мы ошибаемся не в фактах, а в типе сознания другого.
5. Сообщение ТАСС как дипломатический ходИнтерпретация сообщения ТАСС от 14 июня дана как продуманный внешнеполитический маневр. Смысл — показать международному сообществу, что СССР не провоцирует войну, а значит будущая агрессия Германии будет очевидна. Эта мысль любопытна тем, что переводит событие из плоскости «Сталин верил/не верил Гитлеру» в плоскость политической подготовки будущей коалиции. То есть не психология доверчивости, а дипломатия позиционирования. Здесь вообще заметен важный мотив всей лекции: история войны — это не только танки и дивизии, но и борьба за рамку интерпретации. Кто выглядит агрессором? Кто получает моральную и материальную поддержку? Кто оказывается в изоляции? Это не второстепенные, а системообразующие вещи.
6. Почему 1941 год оказался таким тяжелымСпицын объясняет катастрофичность начала войны прежде всего тем, что процесс перевооружения еще не был завершен. Новая техника уже создавалась, но: - ее было недостаточно; - не хватало времени на массовое производство; - не хватало обученных кадров; - перестройка армии шла в момент удара. Это очень трезвый тезис. Любая система особенно уязвима в момент перехода. Старое уже демонтируется, новое еще не освоено. Это касается и государств, и человека. Когда психика меняется, человек часто слабее именно в момент роста. Так и страна в 1941-м: она уже перестала быть старой Россией, но еще не до конца стала индустриальной военной сверхмашиной.
7. План “Ост” и разрушение иллюзийОдна из самых сильных частей беседы — напоминание о реальных нацистских планах в отношении народов СССР. Здесь отвергается романтизированная или циничная формула, будто оккупация означала бы “другую жизнь”, а не уничтожение. Это, пожалуй, нравственный нерв всей лекции. Люди часто любят не реальность, а удобный миф о реальности. Кто-то идеализирует империю, кто-то революцию, кто-то Запад, кто-то “альтернативную историю”, в которой все было бы мягче и разумнее. Но документы плана “Ост” возвращают к суровому факту: для значительной части населения Восточной Европы и СССР готовилась не свобода, а иерархия господ и рабов. История вообще часто лечит от наивности. И в этом ее горькая польза.
8. Вермахт и преступления войныВажный тезис беседы: вермахт нельзя морально отмывать, отделяя его от нацистского террора как будто это была “просто армия”. Эта тема давно обсуждается историками, и сама постановка вопроса оправданна: армия Третьего рейха была не только инструментом войны, но и частью системы насилия. Это снова возвращает к вопросу о том, как создаются исторические иллюзии. Очень часто общество хочет разделить зло на “совсем зло” и “приличное зло”, чтобы сохранить психологический комфорт. Но реальность войны редко так аккуратна.
9. Современные параллелиСпицын постоянно перебрасывает мосты к современности. Где-то это убедительно, где-то полемично, где-то явно публицистично. Но сама интенция понятна: история для него — не музей, а инструмент стратегического мышления. Из этого можно вынести полезное зерно: если элита не понимает долгих исторических процессов, она обречена жить только реакцией на текущий день. А политика без исторической памяти похожа на человека без биографии: он может двигаться, но не знает, кто он и почему идет именно туда.
10. Что особенно важно вынести из беседыЕсли убрать резкость, эмоциональные оценки и идеологический накал, остается несколько действительно серьезных идей: 1. Историю войны надо начинать с истории государства и общества перед войной. 2. Победы не бывает без материального фундамента. 3. Военные катастрофы часто происходят в момент незавершенного перехода. 4. Исторические цифры требуют науки, а не ритуального повторения. 5. Нацизм нес народам СССР не модернизацию, а подчинение, депопуляцию и уничтожение. 6. Политика всегда связана с образом будущего: если его нет, страна живет от удара к удару.
ИтогВ данной лекции война представлена не как изолированное военное событие, а как предел напряжения всей предшествующей истории СССР. Основной вывод Спицына предельно ясен: изучение Великой Отечественной надо начинать с понимания того, как и зачем в 1930-е годы перестраивалась страна. Иначе мы видим лишь пламя пожара, но не замечаем, из какого материала был построен дом, почему он загорелся и почему все же не рухнул окончательно. С практической точки зрения это полезный подход. Он заставляет смотреть на историю системно: - не только на фронт, но и на завод; - не только на маршала, но и на рабочего; - не только на дату нападения, но и на десятилетие подготовки; - не только на идеологию, но и на логистику; - не только на миф, но и на цену реальности. И, пожалуй, самая глубокая мысль здесь в том, что победа рождается задолго до самой битвы — в образовании, промышленности, дисциплине, способности элиты видеть будущее и способности народа терпеть тяжесть преобразований ради еще неочевидного спасения. Но тогда возникает трудный и честный вопрос: как отличить исторически необходимую жесткость от идеологического самооправдания, если окончательная истина о прошлом всегда видна нам лишь сквозь туман последствий?