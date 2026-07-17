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Книга "Алексеев М. А; Колпакиди А. И.; Кочик В. Я. На связи с Рихардом Зорге. Великий разведчик и его соратники

Ozon: https://www.ozon.ru/product/na-svyazi-s-rihardom-zorge-velikiy-razvedchik-i-ego-soratniki-4304645897/?at=83tB01yvgHVVyr9LI2Yvo55SkWQ1B8fZnG46lSwLGxgL

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Возвращается ли Латинская Америка в эпоху доктрины Монро? Александр Колпакиди и Александр Харламенко разбирают кризис левого движения, давление США на Венесуэлу, судьбу Мадуро, нефть, Кубу, Колумбию, Боливию, Перу, Аргентину и Бразилию. В выпуске — ФАРК, ЭЛН, Петро, Моралес, Арсе, Фухимори, Милей, Болсонару, ТНК, борьба против Китая, антикоммунистическая риторика Трампа и главный вопрос: почему регион, когда-то вдохновлённый Фиделем Кастро, снова становится полем большой геополитической игры?

Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

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00:00 Вступление. Возвращение доктрины Монро и ультраправый поворот в Латинской Америке

03:07 Венесуэла: похищение Мадуро, американская блокада, землетрясение и попытки переворота

23:40 Колумбия: кризис повстанческого движения (ФАРК, ЭЛН), выборы и усталость общества от войны

40:40 Боливия и Перу: раскол в левом движении, победа правых сил и сильная поляризация общества

51:32 Усталость Латинской Америки, правый поворот в Аргентине и Иран как пример сопротивления США

58:32 Проблема интеграции левых стран, экспансия ТНК и прямое давление Вашингтона на Бразилию

01:07:03 Политика США: рост левого крыла демократов, антикоммунизм Трампа, Китай и иллюзия демократии при капитализме

01:14:08 Финал разговора

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