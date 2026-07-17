ПОХИЩЕНИЕ МАДУРО И ПРАВЫЙ РЕВАНШ: НОВЫЙ ПЛАН ВАШИНГТОНА? | Харламенко и Колпакиди
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Возвращается ли Латинская Америка в эпоху доктрины Монро? Александр Колпакиди и Александр Харламенко разбирают кризис левого движения, давление США на Венесуэлу, судьбу Мадуро, нефть, Кубу, Колумбию, Боливию, Перу, Аргентину и Бразилию. В выпуске — ФАРК, ЭЛН, Петро, Моралес, Арсе, Фухимори, Милей, Болсонару, ТНК, борьба против Китая, антикоммунистическая риторика Трампа и главный вопрос: почему регион, когда-то вдохновлённый Фиделем Кастро, снова становится полем большой геополитической игры?
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00:00 Вступление. Возвращение доктрины Монро и ультраправый поворот в Латинской Америке
03:07 Венесуэла: похищение Мадуро, американская блокада, землетрясение и попытки переворота
23:40 Колумбия: кризис повстанческого движения (ФАРК, ЭЛН), выборы и усталость общества от войны
40:40 Боливия и Перу: раскол в левом движении, победа правых сил и сильная поляризация общества
51:32 Усталость Латинской Америки, правый поворот в Аргентине и Иран как пример сопротивления США
58:32 Проблема интеграции левых стран, экспансия ТНК и прямое давление Вашингтона на Бразилию
01:07:03 Политика США: рост левого крыла демократов, антикоммунизм Трампа, Китай и иллюзия демократии при капитализме
01:14:08 Финал разговора
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В беседе Латинская Америка представлена как ключевая зона нового витка американского давления и правого реванша. - Центральный сюжет — Венесуэла: обсуждается похищение Николаса Мадуро американскими силами, блокада страны и попытка фактического внешнего управления. - Авторы считают, что США вернулись к логике доктрины Монро, то есть к прямому доминированию в западном полушарии. - Утверждается, что в Венесуэле произошел качественно новый шаг эскалации: не просто санкции или давление, а открытая интервенционная практика. - Отдельно обсуждается разрушительное землетрясение в Венесуэле; в беседе звучит предположение о возможном применении «сейсмического оружия», но это подается скорее как подозрение, а не доказанный факт. - Куба, по мнению участников, продолжает поддерживать Венесуэлу, в том числе через работу медиков и спасателей. - В Колумбии, как утверждается, правые силы усиливают позиции, а выборы сопровождались грубыми нарушениями и внешним влиянием США. - Новый колумбийский правый лагерь описывается как тесно связанный с криминалом, наркоструктурами и ультраправой политикой. - Левый проект в Колумбии, несмотря на серьезную поддержку, оказался вытеснен сочетанием фальсификаций, давления и исторической инерции насилия. - В Боливии причиной кризиса названы не только внешние факторы, но и внутренний раскол внутри левого лагеря. - Авторы подчеркивают, что внутренние конфликты левых часто оказываются не менее разрушительными, чем внешнее давление. - В Перу также фиксируется правый поворот на фоне глубокой поляризации общества и хронического политического кризиса. - Аргентина при Милеe рассматривается как потенциальный центр нового правого, неофашистского и проамериканского проекта в регионе. - Бразилия обозначена как стратегически решающая страна: осенние выборы там могут определить баланс сил во всей Латинской Америке. - США, по версии собеседников, используют не только санкции и дипломатию, но и технологии управления выборами, экономическим давлением и безопасностью. - Отдельная линия беседы — кризис вооруженных и мирных левых стратегий: партизанская борьба выродилась, а мирные переговоры нередко заканчиваются поражением и репрессиями. - Участники говорят о деградации буржуазной демократии: выборы, по их мнению, все чаще становятся фасадом, за которым стоит сила капитала и внешнего диктата. - При этом в США, по их оценке, усиливается левое крыло Демократической партии, что воспринимается как потенциально важный исторический симптом. - Китай рассматривается как важнейшая опора мирового антиимпериалистического баланса, несмотря на все внутренние сложности его модели. - Общий фон беседы — ощущение глобального перелома: правый реванш усиливается, но одновременно накапливается и масштабное социальное напряжение.
Подробный выводВ этом видео звучит очень плотная, эмоционально насыщенная и идеологически цельная картина мира. Ее ядро — мысль о том, что мы наблюдаем не просто череду локальных кризисов, а возвращение к старой логике прямого империалистического передела сфер влияния. Если говорить проще: авторы видят происходящее не как набор отдельных новостей про Венесуэлу, Колумбию, Боливию или Бразилию, а как один и тот же процесс, проявляющийся в разных формах.
1. Главная идея беседы: правый реванш — не случайность, а системный процессВ изложении собеседников правый поворот в Латинской Америке — это не маятник демократии, который качнулся в другую сторону, а сознательно организуемая контратака против всех форм левого, суверенного и антиамериканского курса. Здесь важен сам тон беседы: речь не о том, что «избиратель устал от левых», а о том, что левых системно ломают через: - санкции, - информационное давление, - вмешательство в выборы, - поддержку правых элит, - угрозу интервенции, - криминализацию оппонентов, - экономическое удушение. Это очень марксистская оптика: политика здесь не автономна, а выступает продолжением материального и геополитического интереса. И в этом есть своя логика. Когда контроль над нефтью, логистикой, финансами и технологиями становится вопросом выживания мировой системы, тогда демократия быстро показывает свою условность. Пока результаты выборов устраивают центр силы — процедура священна. Когда нет — в ход идут санкции, спецслужбы и «исключительные обстоятельства». Это не новая истина, но в беседе она формулируется предельно резко.
2. Венесуэла как символ пределаСамая сильная часть беседы — Венесуэла. Именно здесь концентрируется мысль о том, что старые методы давления исчерпались и США якобы перешли к открытому силовому сценарию. Для авторов похищение Мадуро — рубежный момент. Даже если абстрагироваться от риторического накала и проверяемости отдельных деталей, важен сам политический смысл: Венесуэла в беседе выступает как испытательный полигон новой нормы, где суверенитет перестает быть гарантией от внешнего насилия. Есть и второй слой: Венесуэла показана как трагедия не только внешнего вторжения, но и внутренней уязвимости. Общество, привыкшее к нефтяному комфорту, оказывается плохо подготовленным к долгой осаде. Это важное наблюдение. Любая революция, если говорить без романтики, проверяется не лозунгом, а способностью общества выдерживать лишения. Пока есть ресурс — идеология кажется убедительной. Когда начинается дефицит, блокада, миграция, разрушение инфраструктуры — на сцену выходит не героизм, а усталость. И вот тут открывается слабое место многих левых режимов: они часто умеют перераспределять, но гораздо хуже умеют строить устойчивость.
3. Левые проигрывают не только из-за врага, но и из-за самих себяСамая содержательная и, пожалуй, самая честная часть беседы — признание внутренних проблем левого движения. Боливия здесь особенно показательная. Внешний враг есть, но решающим оказался раскол внутри собственной политической силы. Это почти универсальный сюжет истории: движение, пришедшее к власти на волне коллективной надежды, затем начинает дробиться на фракции, амбиции, личные центры силы. В этом есть глубокая ирония. Левые движения исторически строятся на критике буржуазного индивидуализма, но сами нередко распадаются именно из-за политического эго, символического соперничества и борьбы за «правильную линию». То есть идеология коллективизма не всегда спасает от психологии вождизма. Можно сказать жестче: иногда левый проект погибает не от силы противника, а от неспособности своих лидеров подчинить личное историческому. Это замечание выходит далеко за рамки Латинской Америки. Оно касается почти любой идеологической среды. Люди часто служат не реальности, а своему идеализированному образу себя в реальности: «я — настоящий революционер», «я — правильный марксист», «я — подлинный патриот». Но история редко награждает за самоощущение. Она награждает за организацию, дисциплину и способность выдержать сложность.
4. Кризис демократии как кризис формыОдна из сквозных идей беседы — буржуазная демократия разоблачает сама себя. Мысль грубая, но не пустая. Когда подсчет голосов, медийная повестка, легитимность кандидатов и правила допуска к власти начинают зависеть от внешнего центра силы, демократия превращается в ритуал. Не исчезает полностью, но становится декоративной. Здесь полезно отделить риторику от структуры. Авторы, конечно, говорят предельно полемично. Но за этим стоит более универсальная вещь: демократия без суверенитета хрупка, а демократия без экономической автономии часто оказывается управляемой. Это как в психологии: формально человек «выбирает», но если его страхи, зависимости и среда уже предопределили горизонт выбора, то свобода становится ограниченной еще до акта решения. Так и с государствами.
5. Вооруженная борьба и мирный путь: оба сценария в кризисеБеседа важна еще и тем, что не впадает в слишком простую романтизацию партизанщины. Напротив, звучит мысль, что вооруженные движения в Латинской Америке в значительной мере исторически выдохлись. Они утратили прежний ореол, нередко деградировали, фрагментировались, стали неотличимы от криминала в глазах населения или были просто изолированы. Но и мирный путь не выглядит спасением: переговоры часто заканчиваются разоружением левых и последующим их уничтожением. Получается жестокая вилка: - вооруженная борьба ведет к затяжной войне, усталости общества и маргинализации; - мирный компромисс ведет к нейтрализации и разгрому. Это и есть ощущение исторического тупика, которое сильно чувствуется в разговоре. А тупик — одна из самых опасных фаз политики. Потому что в нем старые методы уже не работают, а новых еще нет.
6. Почему Латинская Америка снова становится важнойАвторы верно чувствуют, что регион важен не только сам по себе. Он важен как пространство ресурсов, логистики, электоральных моделей, военного присутствия и технологической перестройки. Когда в беседе упоминаются искусственный интеллект, робототехника, транснациональные корпорации, это может звучать неожиданно на фоне разговоров о Боливаре и Чавесе. Но связь как раз прямая. Современный империализм — это уже не просто морская пехота и банановые республики. Это еще и: - контроль цепочек поставок, - цифровая инфраструктура, - финансовая архитектура, - стандарты безопасности, - данные, - управление элитами через глобальные сети. Именно поэтому правый поворот в Латинской Америке в беседе связан не с «культурной войной» только, а с попыткой встроить регион в новый контур транснационального контроля. Здесь, кстати, есть интересная параллель с нейросетями: как модель дообучают на нужных паттернах, так и регионы мира пытаются «дообучить» на нужных политических и экономических алгоритмах поведения. Вопрос лишь в том, остается ли у системы пространство для самонастройки.
7. Сильные и слабые стороны беседы
Сильные стороны:- есть цельная мировоззренческая рамка; - хорошо схвачена связь между внутренней политикой и глобальной борьбой за ресурсы и контроль; - честно признаются внутренние проблемы левых; - показано, что правый реванш питается не только идеологией, но и институциональной силой.
Слабые стороны:- заметна высокая степень идеологической эмоциональности; - часть утверждений звучит как гипотезы без достаточной доказательной базы; - некоторые события интерпретируются односторонне, почти без допущения альтернативных объяснений; - сложность самих латиноамериканских обществ иногда сводится к схеме «народ против империализма». Это не делает беседу бессмысленной, но требует трезвости от слушателя. Истина в политике почти всегда слоиста. Есть факты, есть интересы, есть интерпретации, а есть еще и мифы, без которых политика вообще редко существует. Опасность начинается тогда, когда миф полностью пожирает эмпирию. Но и сухая эмпирия без исторического взгляда часто слепа.
8. Главный смысл сказанногоЕсли собрать все в одно предложение, то вывод беседы таков: Латинская Америка вступает в период жесткого правого давления и внешнего контроля, а левое движение переживает одновременно и внешнюю осаду, и внутренний кризис формы. Это тревожный, но не безнадежный вывод. Потому что в самой беседе, несмотря на весь мрак, слышна еще одна мысль: социальные противоречия никуда не исчезли. Правые могут выигрывать выборы, арестовывать, фальсифицировать, деморализовывать, но они не отменяют: - бедность, - зависимость, - неравенство, - унижение периферии, - кризис представительства. А значит, история не закончена. Просто ее следующий этап, вероятно, уже не будет похож на романтику ХХ века. Ни новый Чавес, ни новый Фидель, ни новая герилья не появятся автоматически только потому, что для них «созрели условия». Условия — это еще не субъект. Между болью общества и политической формой, способной эту боль преобразовать, лежит огромная дистанция. И, возможно, самый глубокий урок этой беседы в том, что поражение часто начинается не тогда, когда враг силен, а тогда, когда свои перестают ясно видеть реальность и начинают любить образ борьбы больше, чем саму борьбу. Но тогда возникает главный вопрос: если каждая политическая сила так легко подменяет реальность своим мифом, то как отличить живую историческую правду от той версии истины, которая просто удобна нашему надеждающемуся сознанию?