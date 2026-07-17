Полный мини-курс “Наука жизни”

в телеграм-канале https://telegram.me/intellektVIS/56622

в МАХ https://max.ru/c/-75417786289543/AZ6YizAURiU

в ВК https://vk.ru/wall-127879742_25643

Курс “Управление социальными суперсистемами” https://vintel.su/?utm_source=youtube&utm_medium=video&utm_content=ISghSWKpsmI

Детский курс “Человек и Ноосфера” https://vintel.su/chelovek-i-noosfera?utm_source=youtube&utm_medium=video&utm_content=ISghSWKpsmI

Привет! Это официальный канал Сергея Будкова — социолога, аналитика и общественного деятеля, руководителя проектов «Тандем поколений», «Человек и Ноосфера», «Управление социальными суперсистемами» и др.

В этом видео разберём вопрос “во что я верю о жизни” через математическую модель происхождения жизни учёного Роберта Эндерса. Поговорим о принципе иерархичности, о том, почему простое не может познать сложное, и почему заявления о стопроцентном знании или стопроцентном отсутствии смысла жизни одинаково несостоятельны.

Досмотрите до конца – после этого видео вы иначе взглянете на границы человеческого познания и на вопрос смысла жизни.

Напишите в комментариях: в чем для вас сейчас главный смысл жизни?

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00:00 – Математическая модель происхождения жизни

01:17 – Вера через доверие или знание фактов?

02:01 – Почему простое не может познать сложное?

03:29 – Принцип иерархичности

05:29 – Как человек формирует картину мира?

07:48 – Знания, необходимые для смысла жизни