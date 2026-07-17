И снова у нас рубрика #ПредложкаРационалиста. Новых мракобесов нам прислал Artem Kozloff. Правда, мракобесы новые, а вот темы всё те же — Баальбек!

Враньё в паблике с громогласным названием "Эйнштейн|Наука и техника" начинается с самой картинки! Потому что на фото не Баальбек (спасибо за напоминание нашим подписчикам), да и современные краны поднимают гораздо больше 500 тонн, но об этом мы ещё поговорим.

А вот трилитон перетаскивали именно римляне, о чем свидетельствуют характерные выемки для анкеров, к которым привязывались верёвки.

Древнеримский анкер для поднятия и перетаскивания тяжёлых камней Древнеримский анкер для поднятия и перетаскивания тяжёлых камней

Далее нас ждёт классическая манипуляция для придания флёра невозможности: "200 африканских слонов", "трёхэтажный дом" "без цемента" в реальности, между каменоломнями и строительной площадкой примерно 900 метров, что достаточно да создания пандуса с весьма небольшим углом и это мы ещё не говорим о том, что видимая часть основания была откопана археологами метров на 5-6.

Конечно же вспоминают мракобесы про "Камень юга" тот самый, который римляне так и бросили, потому что не смогли перетащить! Соответственно все прочие пассажи про данный мегалит лишены какого-либо смысла

При этом наврали они и с его весом, потому что оценивается он примерно в 1000 тонн, и с званием рекордсмена.

Хотя, скорее всего не наврали, а перепутали, потому что в каменоломнях действительно есть ещё два мегалита на 1200 и 1600 тонн соответственно, правда, они не настолько известные.

Самый большой камень в каменоломне близ баальбека Самый большой камень в каменоломне близ баальбека

Но, как мы уже писали выше, есть гораздо более крупные заготовки. Например, гранитный блок весом 16 000 тонн, который находится в каменоломне Яншань близ Нанкина (Китай). Его к слову тоже бросили, поняв, что перетащить это невозможно.

Фрагменты стелы, которая должна была быть установлена на могиле отца императора Источник: https://kulturologia.ru/blogs/070626/68732/ Фрагменты стелы, которая должна была быть установлена на могиле отца императора Источник: https://kulturologia.ru/blogs/070626/68732/

Ещё одна манипуляция - про современные краны, которым, якобы, это не под силу.

Но, во-первых, зачем нужен подъёмный кран, если задача перетащить по горизонтали? С этим прекрасно справились при перетаскивании Гром-камня весом в 2000 тонн ещё в XVIII веке. Во-вторых, Самый грузоподъёмный мобильный кран в мире — это XCMG XCA4000. Его максимальная грузоподъёмность составляет 4000 тонн, так что он сможет поднять все три мегалита вместе взятых.

Странной считают мракобесы и стилистику кладки,, якобы не похожую на римскую, но это не более чем заблуждение

На то, что трилитоны возводили римляне намекает не только наличие отверстий по анкера, но и недообработанный барабан колонны, сравнимый с колоннами . Что-то сомнительно, что римляне намеряно поместили колонну уже после установки трилитона.

Кроме того если присмотретреться к рисунку выше, то можно увидеть чередование рядов с длинными и короткими камнями, характерный эпохе правления Ирода Великого в I веке до нашей эры.

Но тут стоит признать, что данный комплекс возводился не единомоментно, на протяжении нескольких веков и, что более важно, так и остался недостроенным. Именно с с этими фактами связаны и датировки строительства подиума с трилитонами и всего комплекса в целом

Ну и многозначительный вопрос в конце с очень простым ответом: никто не перетащил. Камень юга, как и остальные мегалиты более тысячи тонн, так и остались в каменоломне, а веса в 800 тонн для римлян, которые в то время уже знали не только о колесе, но и о рычагах, лебедках и железе, проблемой не были!

Вот такой вот быстрый разбор получился, надеемся вам он будет полезен при спорах с мракобесами. Настоятельно рекомендуем посмотреть фильм про Баальбек, созданный командой Антропогенеза. Там есть ещё больше доказательств именно римского происхождения трилитонов. А на этом пока всё! Если понравилась статья, не забываем ставить лайки и оставлять комментарии. Так же вы можете ещё больше простимулировать нас на выход новых материалов, если перейдёте по кнопке "Поддержать канал". Спасибо, что читаете нас!

автор: Алексей Каширский

Используемые источники

Загадка величайших мегалитов: Баальбек без пришельцев | Александр Соколов. Прожектор лженауки — Видео от ANTROPOGENEZ.RU: эволюция человека

Неразгаданная тайна каменоломни Яншань: почему китайцы поддерживают секретность в отношении странных древних руин?