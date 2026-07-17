Наука и техника постройки Баальбека. Разбираем очередную агитку альтернативщиков
И снова у нас рубрика #ПредложкаРационалиста. Новых мракобесов нам прислал Artem Kozloff. Правда, мракобесы новые, а вот темы всё те же — Баальбек!
Враньё в паблике с громогласным названием "Эйнштейн|Наука и техника" начинается с самой картинки! Потому что на фото не Баальбек (спасибо за напоминание нашим подписчикам), да и современные краны поднимают гораздо больше 500 тонн, но об этом мы ещё поговорим.
А вот трилитон перетаскивали именно римляне, о чем свидетельствуют характерные выемки для анкеров, к которым привязывались верёвки.
Далее нас ждёт классическая манипуляция для придания флёра невозможности: "200 африканских слонов", "трёхэтажный дом" "без цемента" в реальности, между каменоломнями и строительной площадкой примерно 900 метров, что достаточно да создания пандуса с весьма небольшим углом и это мы ещё не говорим о том, что видимая часть основания была откопана археологами метров на 5-6.
Конечно же вспоминают мракобесы про "Камень юга" тот самый, который римляне так и бросили, потому что не смогли перетащить! Соответственно все прочие пассажи про данный мегалит лишены какого-либо смысла
При этом наврали они и с его весом, потому что оценивается он примерно в 1000 тонн, и с званием рекордсмена.
Хотя, скорее всего не наврали, а перепутали, потому что в каменоломнях действительно есть ещё два мегалита на 1200 и 1600 тонн соответственно, правда, они не настолько известные.
Но, как мы уже писали выше, есть гораздо более крупные заготовки. Например, гранитный блок весом 16 000 тонн, который находится в каменоломне Яншань близ Нанкина (Китай). Его к слову тоже бросили, поняв, что перетащить это невозможно.
Ещё одна манипуляция - про современные краны, которым, якобы, это не под силу.
Но, во-первых, зачем нужен подъёмный кран, если задача перетащить по горизонтали? С этим прекрасно справились при перетаскивании Гром-камня весом в 2000 тонн ещё в XVIII веке. Во-вторых, Самый грузоподъёмный мобильный кран в мире — это XCMG XCA4000. Его максимальная грузоподъёмность составляет 4000 тонн, так что он сможет поднять все три мегалита вместе взятых.
Странной считают мракобесы и стилистику кладки,, якобы не похожую на римскую, но это не более чем заблуждение
На то, что трилитоны возводили римляне намекает не только наличие отверстий по анкера, но и недообработанный барабан колонны, сравнимый с колоннами . Что-то сомнительно, что римляне намеряно поместили колонну уже после установки трилитона.
Кроме того если присмотретреться к рисунку выше, то можно увидеть чередование рядов с длинными и короткими камнями, характерный эпохе правления Ирода Великого в I веке до нашей эры.
Но тут стоит признать, что данный комплекс возводился не единомоментно, на протяжении нескольких веков и, что более важно, так и остался недостроенным. Именно с с этими фактами связаны и датировки строительства подиума с трилитонами и всего комплекса в целом
Ну и многозначительный вопрос в конце с очень простым ответом: никто не перетащил. Камень юга, как и остальные мегалиты более тысячи тонн, так и остались в каменоломне, а веса в 800 тонн для римлян, которые в то время уже знали не только о колесе, но и о рычагах, лебедках и железе, проблемой не были!
Вот такой вот быстрый разбор получился, надеемся вам он будет полезен при спорах с мракобесами. Настоятельно рекомендуем посмотреть фильм про Баальбек, созданный командой Антропогенеза. Там есть ещё больше доказательств именно римского происхождения трилитонов. А на этом пока всё! Если понравилась статья, не забываем ставить лайки и оставлять комментарии. Так же вы можете ещё больше простимулировать нас на выход новых материалов, если перейдёте по кнопке "Поддержать канал". Спасибо, что читаете нас!
автор: Алексей Каширский
Используемые источники
Загадка величайших мегалитов: Баальбек без пришельцев | Александр Соколов. Прожектор лженауки — Видео от ANTROPOGENEZ.RU: эволюция человека
Неразгаданная тайна каменоломни Яншань: почему китайцы поддерживают секретность в отношении странных древних руин?
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Альтернативщики манипулируют фактами о Баальбеке, создавая впечатление технологической невозможности. - На иллюстрации в исходной “агитке” вообще не Баальбек, а это уже подрывает доверие к подаче материала. - Трилитон, вероятно, перемещали именно римляне, на что указывают характерные выемки под анкеры для подъёма и транспортировки камней. - Расстояние от каменоломни до стройплощадки около 900 м, что делало возможным создание пологого пандуса для перемещения блоков. - “Камень Юга” не был установлен, потому что его, по всей видимости, так и не смогли или не стали транспортировать; это не доказывает существование “допотопной сверхцивилизации”. - Вес “Камня Юга” завышают: он оценивается примерно в 1000 тонн, а в каменоломне есть и более крупные заготовки — 1200 и 1600 тонн, тоже не перемещённые. - Ссылка на современные краны в стиле “даже сейчас так не могут” — некорректна: - для горизонтального перемещения кран вообще не обязателен; - современные краны поднимают до 4000 тонн. - Пример Гром-камня XVIII века показывает, что перемещение многотонных камней по земле технически возможно без фантастики. - Кладка Баальбека не противоречит римскому строительству; более того, есть признаки, указывающие на римскую и иродианскую строительную традицию. - Комплекс строился долго и не одномоментно, поэтому разночтения в датировках и стилях не являются сенсацией. - Главный вывод статьи: для перемещения блоков порядка 800 тонн у римлян были все необходимые технологии — рычаги, лебёдки, железные инструменты, организация труда.
Подробный выводСтатья делает важную и в целом здравую вещь: снимает с Баальбека ореол “невозможности”, который часто создаётся не данными, а риторикой. И это хороший пример того, как работает псевдоисторическая манипуляция: берётся реальный впечатляющий объект, затем к нему добавляется эмоциональная рамка — “сейчас бы не смогли”, “официальная наука врёт”, “это не похоже на римлян”, — и у читателя возникает чувство тайны. Но чувство тайны ещё не есть доказательство. Если смотреть трезво, Баальбек действительно поражает. Но поразительность не равна сверхъестественности. Это очень человеческая ошибка: когда масштаб выходит за пределы нашего бытового опыта, мы склонны приписывать ему либо чудо, либо утраченную магическую технологию. В каком-то смысле это психологически понятно. Наше воображение любит пропасть между “я бы так не смог” и “значит, этого не могли сделать люди”. Хотя история техники снова и снова показывает обратное: люди прошлого, не имея наших двигателей и CAD-систем, компенсировали это временем, количеством рабочей силы, инженерной смекалкой и организацией. Здесь особенно важен прагматический момент. Когда альтернативщик говорит: “Как можно было передвинуть 800-тонный блок?”, он часто подменяет вопрос. Реальный вопрос не “можно ли одному человеку чудом поднять 800 тонн”, а “какими методами древние инженеры распределяли нагрузку, снижали трение, использовали уклон, рычаг, катки, салазки, канаты, лебёдки и земляные насыпи?” Это уже не мифологический, а инженерный вопрос. И как только мы переводим разговор в инженерную плоскость, туман “невозможности” начинает рассеиваться. В этом смысле статья права, когда указывает на: - необходимость отличать подъём от горизонтального перемещения; - важность рельефа и пандусов; - наличие у римлян развитой механики; - археологические признаки обработки и транспортировки камней. Особенно показателен сюжет с брошенными мегалитами. Альтернативная логика часто такова: “Раз есть блок, который не смогли перевезти, значит раньше была неизвестная технология”. Но из того, что какой-то камень не был перемещён, следует куда более простая вещь: древние строители тоже упирались в пределы своих возможностей, бюджета, логистики и целесообразности. Это, наоборот, делает картину более человеческой и правдоподобной. История строительства — это не череда абсолютных триумфов, а ещё и история недостроев, ошибок, изменений планов и отказа от чрезмерно амбициозных решений. Есть здесь и более философский слой. Люди часто любят не саму историю, а идеализированный образ истории. Одни идеализируют древность как эпоху тайных сверхзнаний, другие — “официальную науку” как безошибочную машину объяснений. Обе позиции удобны, потому что избавляют от необходимости жить в сложной реальности, где: - не всё до конца известно; - часть деталей реконструируется вероятностно; - некоторые вопросы остаются открытыми; - но открытость вопроса не даёт права заполнять пробел любой фантазией. Именно здесь важен баланс. Научный подход не обязан знать всё до миллиметра, чтобы быть сильнее псевдонаучного. Он силён не всеведением, а методом: проверкой источников, сопоставлением археологии, инженерии, исторического контекста и здравого смысла. Да, мы можем не восстановить по шагам каждый день строительства Баальбека. Но это не означает, что следует автоматически вставлять в пробел “древнюю высокоразвитую цивилизацию”, “инопланетян” или “секретную технологию антигравитации”. Не знать детали — честно. Выдумывать сущности без доказательств — соблазнительно, но интеллектуально слабо. Если оценивать саму статью критически, то у неё есть сильная сторона — разоблачение популярных манипуляций — и слабая сторона: она написана полемически, местами с ярлыками вроде “мракобесы”. Эмоционально это понятно, но методологически не всегда полезно. Когда спор превращается в обмен презрением, истина от этого не становится яснее. Лучше всего работает не насмешка, а спокойное разложение аргументов: где ошибка в цифрах, где подмена понятий, где игнорирование археологических признаков, где просто незнание техники древнего мира. В сухом остатке картина такая: 1. Баальбек — выдающийся инженерный памятник, но не выходящий за пределы возможностей античного мира. 2. Крупные блоки действительно перемещались и укладывались, а для этого у римлян были технологические и организационные ресурсы. 3. Не все мегалиты были использованы, и это естественно для реальной стройки. 4. Аргументы альтернативщиков держатся в основном на эффекте изумления, а не на строгом анализе. 5. Научное объяснение не уничтожает величие Баальбека, а, наоборот, делает его ещё более впечатляющим: это не чудо неизвестных богов, а достижение людей. И, возможно, в этом есть почти экзистенциальный оттенок: нас так тянет приписать великое чему-то нечеловеческому, будто человек недостаточно достоин собственного гения. Но, может быть, зрелый взгляд как раз в том и состоит, чтобы увидеть в камне не мистификацию, а труд, расчёт, волю и длительное усилие многих поколений. Ведь не обесцениваем ли мы человека всякий раз, когда называем его реальные достижения “слишком невероятными, чтобы быть человеческими”? И тогда остаётся открытый вопрос: что для нас убедительнее — реальность, сложная и несовершенная, или красивая иллюзия невозможного, в которую так приятно верить?