1 часть семинара Алексея Орлова «Купала на Чусовой». Июнь 2026г. В этом видео мы подробно разберем истинное значение славяно-русских праздников. Это не просто хороводы и рубашки, а глубокая духовная работа, посвященная продлению Рода и служению Роду Небесному.

Вы узнаете, почему праздники — это форма сонастройки и отчета перед предками, а также как осознанность взрослого человека помогает ему идти по своему божественному пути.

Суть родового продления в праздничной традиции. Чем хоровод отличается от обычного танца. Четыре главных праздника года и их значение. Этимология слова "Купала" и связь с солнечными циклами.

А также будут рассмотрены темы: Род и праздники. Зачем нам Род и Купала? Как праздники меняют судьбу.

Тайм-коды:

00:00 — Истинная цель славянских праздников

01:40 — Роль праздника как подведения итогов

02:10 — Что такое хоровод и вселенский лад

03:15 — Последствия отхода от родной культуры

04:40 — Четыре основных праздника (Коляда, Купала и др.)

07:20 — Сакральный смысл слова Купала

10:45 — Связь Хорса и солнечного цикла

Продолжение смотрите в следующей 2 части «Наши деревни исчезают и что с этим делать?»

Быть добру!

#славяне #традиции #род #купала #саморазвитие #осознанность #семинар

—————————————-

«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.com

https://plvideo.ru/@slavradio/

https://vk.com/slavradio_org

https://ok.ru/slavradio

https://t.me/SlavRadio_org

https://zen.yandex.ru/slavradio_org

https://bastyon.com/slavradio

https://boosty.to/slavradio

https://rutube.ru/channel/23938023/

https://youtube.com/slavradio

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-